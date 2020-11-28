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Истории
Daria Prokofieva
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Быт с привилегиями: чем «Городок чекистов» в Екатеринбурге отличался от других советских районов Материал редакции

Местные жители получали всё необходимое в пределах одного квартала. Уже тогда они могли заказывать продукты на дом, а чтобы попасть к врачу или сходить в кинотеатр, достаточно было зайти в соседнее здание.

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«Городок чекистов», 1929–1936 годы. Архитекторы Иван Антонов, Вениамин Соколов, Арсений Тумбасов и Александр Стельмащук

 «Наш Урал»

«Городок чекистов» — неофициальное название жилого комплекса для сотрудников НКВД, который построили в 1930-е годы в Екатеринбурге (Свердловске). Тогда городок официально именовали «Жилкомбинат НКВД». Возводили его раскулаченные из Краснодарского и Ставропольского края.

Название «Городок чекистов» появилось из-за ассоциации, что НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) — то же самое, что ЧК (сокращение от Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем).

Но ведомство занималось и коммунальным хозяйством, и земельным межеванием, и строительством. Поэтому в городке жили не только чекисты, но и представители других подразделений НКВД, а также обслуживающий персонал.

Как появился городок: преобразование Свердловска

С 1923 года Свердловск стал центром новой Уральской области, где активно развивалась промышленность. Государство собиралось преобразовать старый город в «Большой Свердловск»: построить новые кварталы, города-спутники, увеличить площади и улицы, повысить этажность.

Застраивать город собрались новыми типами зданий в стиле конструктивизма. Одним из них был жилкомбинат — автономный квартал из жилых и общественных зданий. В жилкомбинате архитекторы создавали новый быт для советских граждан.

Столовые, прачечные, ремонтные мастерские, гастрономы облегчали быт, освобождали время для работы. Другая особенность жилкомбинатов — соединение быта и досуга: на территориях открывались кружки по интересам и спортивные площадки.

Жилкомбинаты были особенно распространены в первую пятилетку, 1928–1932 годы. Строили их для людей одной профессии, часто для рабочих промышленных предприятий: например, «Жилкомбинат ГРЭС №1» в Новомосковске, «Жилкомбинат Севморзавода» в Севастополе. По задумке, они укрепляли коллективный дух рабочих.

В Свердловске до «Городка чекистов» и одновременно с ним тоже строили жилкомбинаты. Среди них третий и четвёртый дома Горсовета, дом Гостяжпромурала.

На снимках того времени видно, насколько городок выделялся в застройке Свердловска «Эксперт Online»

«Городок чекистов» не случайно расположили к востоку от исторического центра Свердловска. Здесь создавали новый административно-культурный центр — площадь Парижской Коммуны.

Тут же построили и Дом промышленности, администрацию уральского производства. Её деятельность контролировал НКВД, и расположить здесь резиденцию сотрудников было удобно.

От «Городка чекистов» в Дом промышленности даже вели подземные коридоры. Вдобавок само ведомство — управление НКВД по Свердловской области — находилось в пешей доступности от квартала.

Жизнь в городке: утопия и неравенство

Устройство городка

Макет «Городка чекистов». Традиционно для конструктивизма комплекс разделен на корпуса. Жилые дома идут по периметру. Внутри двора П-образная поликлиника и детский сад с яслями

 «Исеть.Медиа»

В городке девять жилых корпусов, из них два высотных: 11-этажное общежитие-«небоскреб» в форме подковы и восьмиэтажный корпус. Они уравновешивают друг друга на противоположных концах квартала.

Остальные дома — секционные пятиэтажки с квартирами от двух до шести комнат. Они расположены по периметру городка, как зубья пилы: торцы примыкают друг к другу с отступом, не образуя сплошной фасад.

Пятиэтажные дома. Характерные черты конструктивизма: фасады оштукатурены в белый цвет, на них выступают эркеры и лестничные клетки Tatlin

Квартиры распределяли согласно должностной иерархии в НКВД. В трёх корпусах жили генералитет и высшие офицерские чины — в больших отдельных квартирах.

Персонал, который обслуживал городок и ведомство (официанты, буфетчицы, кладовщики, дворники), жил в восьмиэтажном корпусе в коммунальных квартирах. Его называли «обслугой», «сбродом» или «чужими» — сказывалась ведомственная иерархия.

В 11-этажном общежитии, где позже открыли гостиницу «Исеть», жили одинокие, малосемейные и командированные из младшего офицерского состава.

В жилкомбинатах или домах-коммунах квартиры часто распределяли по семейному положению жильцов: так было в доме-коммуне в 4-м Сыромятническом переулке в Москве.

Исторический вид на общежитие-«небоскреб» с площади Парижской Коммуны. Примечателен ритм фасада: поэтажные ряды окон и вертикальные тяги

 «Википедия»
Общежитие со стороны городка. По вогнутой стороне на этажах шёл коридор. По внешней — квартиры. Приметы конструктивизма: массивные торцевые выступы и горизонтальные выступающие балконы «Екатеринбург онлайн»

По тем временам общежитие — второй «небоскрёб» в Свердловске. Первым оставался 11-этажный дом жилого комплекса для семей командного состава НКВД.

Первый «небоскрёб» Свердловска. Ещё один жилкомбинат НКВД, или «Дом чекистов». Его построили те же архитекторы — Иван Антонов и Вениамин Соколов в 1930–32 годах «Википедия»

От общежития крытый переход вёл в ДК имени Ф.Э. Дзержинского — главное общественное место городка. На первом этаже располагалась столовая, где можно было принимать гостей и устраивать мероприятия.

Вид на общежитие и крытый переход к ДК имени Ф.Э. Дзержинского. Конструктивисты часто соединяли корпуса коридорами, чтобы сделать комплекс функциональнее «Екатеринбург онлайн»

Также в доме культуры были актовый зал, два кинозала, библиотека, два пионерских клуба, спортивные секции и кружки по интересам для детей и взрослых. Здесь базировались пара хоккейных команд, музыкальный детский коллектив. И мебельная мастерская, где для жителей Свердловска делали мебель на заказ.

Здание ДК имени Ф.Э. Дзержинского состоит из двух четырёхэтажных корпусов. Их соединяет цилиндрический объём с лестницей. Ритм фасада создают горизонтальные ряды окон и вертикальные лопатки цилиндра The Constructivist Project

К ДК с обратной стороны примыкал трёхэтажный корпус универмага «Военторг». До войны он обслуживал только жильцов городка по спискам.

Здесь можно было купить продукты, промтовары и спецтовары для военных. Из необычного — в универмаге продавалась американская ломтенарезочная машинка для колбасы, редкость по тем временам. Ещё в здании работали мастерские по пошиву военной одежды и другие бытовые службы.

В 1990-е годы ДК отдали под филиал Свердловского областного краеведческого музея. Чтобы приспособить здание под музейные залы, уничтожили оригинальные интерьеры. Сохранилась только мраморная винтовая лестница с пентаграммой в форме пятиконечной звезды в перекрытии.

В здании поликлиники внутри двора находились аптека и стационар. Под ней в подвалах располагались баня и прачечная. Детский сад с яслями как отдельное здание на тот момент был редкостью для жилых комплексов Свердловска.

Поликлиника и детский сад делили внутреннюю территорию на три зоны:

  1. Спортивная площадка прямо за общежитием (зимой её превращали в каток).
  2. Детская площадка.
  3. Двор с фонтаном, где летом купались.
Вид внутреннего двора с фонтаном. С этой стороны на фасадах видны вертикальные объёмы лестничных клеток Свердловский областной краеведческий музей

В фильме о городке жители рассказывали, что квартал был благоустроенным: за растениями и клумбами следил садовник, всё красили и чинили вовремя.

В тёплое время жители городка устраивали на спортивной площадке матчи по футболу, баскетболу и волейболу

 «Екатеринбург онлайн»

Материальное обеспечение, удобства и закрытость

Жители городка бесплатно получали основную мебель, базовый набор посуды, постельное белье и даже музыкальные инструменты. На них висели бирки с инвентарными номерами — всё казённое. Что-то из мебели жильцы покупали сами, за небольшие деньги.

Для отдыха квартиранты могли получить комнату на ведомственной даче на озере Балтым, недалеко от Свердловска. Их дети — путевки в ведомственные пионерские лагеря. Другой привилегией жителей был газ, который в остальной части Свердловска появился только в 1965 году.

Когда строительство закончилось, городок уже отапливала водяная система с собственной котельной.

До войны жители получали талоны на питание, по которым выдавали обеды и ужины в столовой на первом этаже ДК. Меню объявляли по внутреннему радио.

Всё у нас было. Например, человек заболел и не может никуда сходить. Он звонит в столовую и заказывает обед на дом. Также можно было позвонить в магазин, и заказ приносили домой.

жительница городка, цитата по документальному фильму Владимира Ярмошенко

После войны у ведомства появилось своё хозяйство в посёлке Малый Исток, который входил в Октябрьский район Свердловска. Там жители городка отоваривали продуктовые талоны.

Одна из жительниц вспоминала: «По разрешению отца за мной заезжал его служебный автомобиль и я ехала за продуктами — мне там давали овощи, бидон сметаны, молоко, творог».

В городке сразу провели телефонную линию. Обитателей в любой момент могли вызвать на работу, а охрана — связаться с ними.

Ведомственный статус сказался на жизни городка. До конца 1950-х годов он оставался закрытым: по периметру проходил забор, попасть на территорию можно было только по пропускам через пост охраны. Дети самостоятельно не выходили за пределы городка.

Однако высокие чины могли миновать пост охраны, у них был ключ от парадного входа. Оттуда они уезжали на служебных автомобилях.

Через пост охраны нельзя было вынести большой объект. Причём даже жителям.

Однажды мы уезжали отдыхать и с чемоданами подошли к вахте, а нас не пускают. Пришлось возвращаться домой и брать служебное удостоверение… иначе нас с вещами не выпускали.

воспоминания одной из жительниц городка

Устройство квартир: «фонари», плита в шкафу и окна в ванной

Конструктивисты особое внимание уделяли инсоляции и проветриванию. В то время так боролись с туберкулезом. Поэтому в «Городке чекистов» подъезды сквозные, зайти можно с двух сторон. В квартирах делали большие окна, все они открывались и выходили на две стороны.

Ещё в квартирах есть комнаты с эркером, которые называли «фонари». Окно есть даже в ванной. Изначально окна открывались наружу, и их было неудобно мыть. В 1960 году старые окна заменили.

Современный вид комнаты с эркером The Village
Окно в ванной комнате. Во время Великой Отечественной войны квартиры уплотняли — подселяли эвакуированных. И целые семьи селились в ванных комнатах. Наличие окна было очень кстати «Екатеринбург онлайн»

Квартиры городка отражали новый подход к быту. К примеру, в них не было кухни. Жильцов освобождали от готовки, питание обеспечивала столовая. В коридоре, в нише шкафчика располагалась газовая плита, чтобы разогреть еду из столовой, подогреть чайник или сварить кофе. Уже с 1940-х годов жильцы меняли планировки и переделывали под кухню «фонарь».

Всё же у некоторых кухни были: в трёх- и четырёхкомнатных квартирах генералитета и начальников НКВД.

В квартирах запрещали стирать и сушить белье. Для стирки были прачечные, а для сушки — верёвки во дворе. За этим строго следили.

По квартирам с проверкой часто ходили комендант и представители женсовета и проверяли, не нарушает ли кто это предписание.

Городок сейчас

В 2018 году жители и исследователи городка Лариса Пискунова и Игорь Янков говорили, что больше половины проживающих в квартале — дети и внуки бывших сотрудников КГБ. Покупают квартиры по большей части творческие люди, считают они.

Современный вид на «Городок чекистов» «Википедия»

В 1960-е годы городок вышел из-под управления КГБ, посты охраны убрали, вход на территорию стал свободным. Тогда и провели последний капитальный ремонт. С тех пор состояние домов заметно ухудшилось: они стоят обшарпанные.

Цвет городка менялся. По старым фото заметно, что здания то белые, то двухцветные. Изначально архитекторы сделали фасады белыми, по принципам конструктивизма.

Но уже к концу 30-х годов эстетический курс изменился в сторону классицистической монументальности. Часть элементов фасадов осталась белой, другую покрасили в красную охру. Дальше их подкрашивали разными оттенками. Сейчас задача реставраторов — вернуть городку исторический белый цвет.

У городка есть статус памятника архитектуры федерального значения. И жители жалуются, что из-за этого они не могут самостоятельно чинить протекающие крыши, утеплять дома: нужно согласие органов охраны памятников.

Когда городок строили, не было современных утеплителей, и расход тепла в домах выше, чем в новостройках. Отключить батареи и перейти на электрические конвекторы нельзя: отопление отключится у всего подъезда.

Современный вид пятиэтажного жилого дома городка «Википедия»

К 300-летию Екатеринбурга в 2023 году власти планируют реконструкцию законсервированной гостиницы «Исеть»: подвалы затоплены, состояние аварийное. Её хотят превратить в апартаменты.

Девелопер разрабатывает программу реновации всего городка, хотя для этого нужно решить, как расселять жителей старых домов, какую сумму выделит муниципалитет, чтобы компенсировать расходы застройщика. Пока по этим вопросам ясности нет.

#какэтобыло #архитектура #екатеринбург #ссср

Daria Prokofieva
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