Быт с привилегиями: чем «Городок чекистов» в Екатеринбурге отличался от других советских районов Материал редакции
Местные жители получали всё необходимое в пределах одного квартала. Уже тогда они могли заказывать продукты на дом, а чтобы попасть к врачу или сходить в кинотеатр, достаточно было зайти в соседнее здание.
«Городок чекистов» — неофициальное название жилого комплекса для сотрудников НКВД, который построили в 1930-е годы в Екатеринбурге (Свердловске). Тогда городок официально именовали «Жилкомбинат НКВД». Возводили его раскулаченные из Краснодарского и Ставропольского края.
Название «Городок чекистов» появилось из-за ассоциации, что НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) — то же самое, что ЧК (сокращение от Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем).
Но ведомство занималось и коммунальным хозяйством, и земельным межеванием, и строительством. Поэтому в городке жили не только чекисты, но и представители других подразделений НКВД, а также обслуживающий персонал.
Как появился городок: преобразование Свердловска
С 1923 года Свердловск стал центром новой Уральской области, где активно развивалась промышленность. Государство собиралось преобразовать старый город в «Большой Свердловск»: построить новые кварталы, города-спутники, увеличить площади и улицы, повысить этажность.
Застраивать город собрались новыми типами зданий в стиле конструктивизма. Одним из них был жилкомбинат — автономный квартал из жилых и общественных зданий. В жилкомбинате архитекторы создавали новый быт для советских граждан.
Столовые, прачечные, ремонтные мастерские, гастрономы облегчали быт, освобождали время для работы. Другая особенность жилкомбинатов — соединение быта и досуга: на территориях открывались кружки по интересам и спортивные площадки.
Жилкомбинаты были особенно распространены в первую пятилетку, 1928–1932 годы. Строили их для людей одной профессии, часто для рабочих промышленных предприятий: например, «Жилкомбинат ГРЭС №1» в Новомосковске, «Жилкомбинат Севморзавода» в Севастополе. По задумке, они укрепляли коллективный дух рабочих.
В Свердловске до «Городка чекистов» и одновременно с ним тоже строили жилкомбинаты. Среди них третий и четвёртый дома Горсовета, дом Гостяжпромурала.
«Городок чекистов» не случайно расположили к востоку от исторического центра Свердловска. Здесь создавали новый административно-культурный центр — площадь Парижской Коммуны.
Тут же построили и Дом промышленности, администрацию уральского производства. Её деятельность контролировал НКВД, и расположить здесь резиденцию сотрудников было удобно.
От «Городка чекистов» в Дом промышленности даже вели подземные коридоры. Вдобавок само ведомство — управление НКВД по Свердловской области — находилось в пешей доступности от квартала.
Жизнь в городке: утопия и неравенство
Устройство городка
В городке девять жилых корпусов, из них два высотных: 11-этажное общежитие-«небоскреб» в форме подковы и восьмиэтажный корпус. Они уравновешивают друг друга на противоположных концах квартала.
Остальные дома — секционные пятиэтажки с квартирами от двух до шести комнат. Они расположены по периметру городка, как зубья пилы: торцы примыкают друг к другу с отступом, не образуя сплошной фасад.
Квартиры распределяли согласно должностной иерархии в НКВД. В трёх корпусах жили генералитет и высшие офицерские чины — в больших отдельных квартирах.
Персонал, который обслуживал городок и ведомство (официанты, буфетчицы, кладовщики, дворники), жил в восьмиэтажном корпусе в коммунальных квартирах. Его называли «обслугой», «сбродом» или «чужими» — сказывалась ведомственная иерархия.
В 11-этажном общежитии, где позже открыли гостиницу «Исеть», жили одинокие, малосемейные и командированные из младшего офицерского состава.
В жилкомбинатах или домах-коммунах квартиры часто распределяли по семейному положению жильцов: так было в доме-коммуне в 4-м Сыромятническом переулке в Москве.
По тем временам общежитие — второй «небоскрёб» в Свердловске. Первым оставался 11-этажный дом жилого комплекса для семей командного состава НКВД.
От общежития крытый переход вёл в ДК имени Ф.Э. Дзержинского — главное общественное место городка. На первом этаже располагалась столовая, где можно было принимать гостей и устраивать мероприятия.
Также в доме культуры были актовый зал, два кинозала, библиотека, два пионерских клуба, спортивные секции и кружки по интересам для детей и взрослых. Здесь базировались пара хоккейных команд, музыкальный детский коллектив. И мебельная мастерская, где для жителей Свердловска делали мебель на заказ.
К ДК с обратной стороны примыкал трёхэтажный корпус универмага «Военторг». До войны он обслуживал только жильцов городка по спискам.
Здесь можно было купить продукты, промтовары и спецтовары для военных. Из необычного — в универмаге продавалась американская ломтенарезочная машинка для колбасы, редкость по тем временам. Ещё в здании работали мастерские по пошиву военной одежды и другие бытовые службы.
В 1990-е годы ДК отдали под филиал Свердловского областного краеведческого музея. Чтобы приспособить здание под музейные залы, уничтожили оригинальные интерьеры. Сохранилась только мраморная винтовая лестница с пентаграммой в форме пятиконечной звезды в перекрытии.
В здании поликлиники внутри двора находились аптека и стационар. Под ней в подвалах располагались баня и прачечная. Детский сад с яслями как отдельное здание на тот момент был редкостью для жилых комплексов Свердловска.
Поликлиника и детский сад делили внутреннюю территорию на три зоны:
- Спортивная площадка прямо за общежитием (зимой её превращали в каток).
- Детская площадка.
- Двор с фонтаном, где летом купались.
В фильме о городке жители рассказывали, что квартал был благоустроенным: за растениями и клумбами следил садовник, всё красили и чинили вовремя.
Материальное обеспечение, удобства и закрытость
Жители городка бесплатно получали основную мебель, базовый набор посуды, постельное белье и даже музыкальные инструменты. На них висели бирки с инвентарными номерами — всё казённое. Что-то из мебели жильцы покупали сами, за небольшие деньги.
Для отдыха квартиранты могли получить комнату на ведомственной даче на озере Балтым, недалеко от Свердловска. Их дети — путевки в ведомственные пионерские лагеря. Другой привилегией жителей был газ, который в остальной части Свердловска появился только в 1965 году.
Когда строительство закончилось, городок уже отапливала водяная система с собственной котельной.
До войны жители получали талоны на питание, по которым выдавали обеды и ужины в столовой на первом этаже ДК. Меню объявляли по внутреннему радио.
После войны у ведомства появилось своё хозяйство в посёлке Малый Исток, который входил в Октябрьский район Свердловска. Там жители городка отоваривали продуктовые талоны.
Одна из жительниц вспоминала: «По разрешению отца за мной заезжал его служебный автомобиль и я ехала за продуктами — мне там давали овощи, бидон сметаны, молоко, творог».
В городке сразу провели телефонную линию. Обитателей в любой момент могли вызвать на работу, а охрана — связаться с ними.
Ведомственный статус сказался на жизни городка. До конца 1950-х годов он оставался закрытым: по периметру проходил забор, попасть на территорию можно было только по пропускам через пост охраны. Дети самостоятельно не выходили за пределы городка.
Однако высокие чины могли миновать пост охраны, у них был ключ от парадного входа. Оттуда они уезжали на служебных автомобилях.
Через пост охраны нельзя было вынести большой объект. Причём даже жителям.
Устройство квартир: «фонари», плита в шкафу и окна в ванной
Конструктивисты особое внимание уделяли инсоляции и проветриванию. В то время так боролись с туберкулезом. Поэтому в «Городке чекистов» подъезды сквозные, зайти можно с двух сторон. В квартирах делали большие окна, все они открывались и выходили на две стороны.
Ещё в квартирах есть комнаты с эркером, которые называли «фонари». Окно есть даже в ванной. Изначально окна открывались наружу, и их было неудобно мыть. В 1960 году старые окна заменили.
Квартиры городка отражали новый подход к быту. К примеру, в них не было кухни. Жильцов освобождали от готовки, питание обеспечивала столовая. В коридоре, в нише шкафчика располагалась газовая плита, чтобы разогреть еду из столовой, подогреть чайник или сварить кофе. Уже с 1940-х годов жильцы меняли планировки и переделывали под кухню «фонарь».
Всё же у некоторых кухни были: в трёх- и четырёхкомнатных квартирах генералитета и начальников НКВД.
В квартирах запрещали стирать и сушить белье. Для стирки были прачечные, а для сушки — верёвки во дворе. За этим строго следили.
Городок сейчас
В 2018 году жители и исследователи городка Лариса Пискунова и Игорь Янков говорили, что больше половины проживающих в квартале — дети и внуки бывших сотрудников КГБ. Покупают квартиры по большей части творческие люди, считают они.
В 1960-е годы городок вышел из-под управления КГБ, посты охраны убрали, вход на территорию стал свободным. Тогда и провели последний капитальный ремонт. С тех пор состояние домов заметно ухудшилось: они стоят обшарпанные.
Цвет городка менялся. По старым фото заметно, что здания то белые, то двухцветные. Изначально архитекторы сделали фасады белыми, по принципам конструктивизма.
Но уже к концу 30-х годов эстетический курс изменился в сторону классицистической монументальности. Часть элементов фасадов осталась белой, другую покрасили в красную охру. Дальше их подкрашивали разными оттенками. Сейчас задача реставраторов — вернуть городку исторический белый цвет.
У городка есть статус памятника архитектуры федерального значения. И жители жалуются, что из-за этого они не могут самостоятельно чинить протекающие крыши, утеплять дома: нужно согласие органов охраны памятников.
Когда городок строили, не было современных утеплителей, и расход тепла в домах выше, чем в новостройках. Отключить батареи и перейти на электрические конвекторы нельзя: отопление отключится у всего подъезда.
К 300-летию Екатеринбурга в 2023 году власти планируют реконструкцию законсервированной гостиницы «Исеть»: подвалы затоплены, состояние аварийное. Её хотят превратить в апартаменты.
Девелопер разрабатывает программу реновации всего городка, хотя для этого нужно решить, как расселять жителей старых домов, какую сумму выделит муниципалитет, чтобы компенсировать расходы застройщика. Пока по этим вопросам ясности нет.
Блоги компаний
Показать еще