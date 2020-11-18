«Меня раздражает, когда перед именем пишут "миллиардер"»: Леонид Богуславский о «Яндексе», Ozon и инвестициях за рубежом Материал редакции
Главное из интервью одного из самых успешных российских венчурных инвесторов Елизавете Осетинской в проекте «Русские норм».
О пути к успешным инвестициям
В январе 1990 года Богуславского пригласили профессором в Университет Торонто на кафедру информатики. Одновременно американская компания Oracle предложила ему стать эксклюзивным партнёром в СССР. Сначала Богуславский выбрал академическую карьеру, но вскоре вернулся, чтобы развивать бизнес Oracle.
У Богуславского было совместное предприятие с Борисом Березовским — «ЛогоВАЗ», которое сначала занималось внедрением на заводе ВАЗ систем Oracle, но стало автодилером. В 1992 году Богуславский выкупил компьютерный бизнес, расплатившись своей долей в СП, и организовал собственную компанию LVS.
В 1997 году он продал LVS компании PricewaterhouseCoopers и стал её управляющим партнёром в России.
О знакомстве с Майклом Калви и создании ru-Net Holdings
В начале 2000 годов при участии UFG, Baring Vostok и Rex Capital Богуславский основал инвестиционную компанию ru-Net Holdings для инвестиций в интернет-проекты. Компания стала первым инвестором «Яндекса» и Ozon.
О лидерстве и людях, которые вдохновляют
Кто вдохновляет сейчас
Почему ru-Net инвестировала в «Яндекс», который ещё ничего не зарабатывал
Об интересе Google к покупке «Яндекса»
В 2003 году основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж посетили Москву и зашли в гости к Аркадию Воложу и Илье Сегаловичу. После встречи началась переписка, скоро Google сделала «Яндексу» предложение о покупке.
Основатели и инвесторы были не против, но переговоры ничем не закончились. Эти события описаны в книге «Яндекс.Книга», которая открыта для чтения в свободном доступе.
О несостоявшемся объединении «Яндекса» и Mail.ru Group
О списке Forbes и статусе миллиардера
В 2011 году «Яндекс» вышел на биржу Nasdaq. В ходе IPO компания привлекла $1,3 млрд, а её оценили в $8 млрд. Тогда Богуславский впервые вошёл в список Forbes. В 2020 году журнал оценивает его состояние в $1,5 млрд.
Об инвестициях в Ozon и выходе
В 1999 году ru-Net Holdings купила контрольный пакет акций интернет-магазина Ozon, основанного в 1998 году. В 2019 году Богуславский продал свой пакет в Ozon, как писал «Коммерсантъ», за 3,2 млрд рублей.
Что нужно сделать, чтобы построить успешный международный бизнес
После IPO «Яндекса» в 2011 году Богуславский сфокусировался на зарубежных рынках: зарегистрировал инвестиционную компанию ru-Net Technology Partners (сейчас — RTP Global) для инвестиций в иностранный стартапы.
RTP Global инвестировала в Datadog, Delivery Hero, Khatabook, Zwift, Snapdeal и другие компании. Американская компания Datadog — одна из самых успешных инвестиций Богуславского: после IPO в 2019 году стоимость инвестиций RTP Global выросла с $2,5 до $800 млн с лишним. По словам Богуславского, ни на IPO, ни после IPO он не продал ни одной акции Datadog.
Про российский фактор в инвестициях
Сейчас RTP Global готовится к созданию фонда объёмом до $650 млн для поддержки технологических стартапов на ранней стадии. Компания рассчитывает привлечь в фонд инвесторов из США, Европы и Азии.
О выходе на пенсию
«Меня раздражает, когда перед именем пишут "миллиардер"»: миллиардер Леонид Богуславский о «Яндексе», Ozon и инвестициях за рубежом
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