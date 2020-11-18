После продажи LVS у меня возникли какие-то деньги, и в 1998 году я начал мелкие инвестиции. Сейчас бы про них сказали даже не посевные, а скорее ангельские инвестиции в интернет-компании. Я разбирался в интернете.

Когда занимался наукой, я математическими методами исследовал компьютерные сети и протоколы, которые впоследствии легли в основу интернета. То есть я понимал, как интернет работает и что он изменит жизнь.

Встречаясь со своими знакомыми, в том числе с иностранцами, я рассказывал, что хотел бы сделать большую инвестиционную компанию или фонд. Но у меня было недостаточно денег, чтобы играть в большие игры.

Мне позвонил один из моих знакомых, американец, который раньше работал в LVS. Он сказал: «Ты знаешь, группа моих товарищей американских ровно с этой идеей ходит. Не хочешь ли ты с ними встретиться?». Я говорю: «Конечно, хочу». Он говорит: «Знаешь, сегодня последний день, завтра они улетают. Если ты в течение двух часов приедешь в гостиницу Marriott, то, наверное, сможешь их застать».

Я бросаю все дела и мчусь в гостиницу. У меня происходит встреча с Майклом [Калви] и Дэвидом Миксером, они рассказывают, что хотят сделать, я рассказываю, что я хочу сделать. И я здесь же, пока мы беседуем, принимаю решение. Я спрашиваю Дэвида: «Сколько ты будешь инвестировать в инвестиционную компанию?»

Дэвид говорит: «Я буду $1 млн инвестировать». И я думаю: надо больше, чем Дэвид, но у меня нету больше. Мой мозг в течение 30 секунд думает, сумею ли я одолжить ещё у кого-то деньги? И я делаю то, что по-английски называется commitment. Я говорю: «Я инвестирую $1,5 млн». У меня было около миллиона.

На следующий день или через несколько дней мне позвонил Майкл и сказал, что они хотят, чтобы я не просто инвестировал, а возглавил всё это дело. Но тогда я должен уходить из Pricewaterhouse. И я сказал, что ухожу.