«Королева TikTok»: чем знаменита и на чём зарабатывает 16-летняя Чарли Д'Амелио, первой набравшая 100 млн подписчиков Материал редакции
Forbes оценивает её годовой заработок в $4 млн, а семья Д'Амелио хочет построить медиабизнес с видеошоу, подкастами, музыкой и книгами.
16-летняя Чарли Д'Амелио из США стала первым пользователем TikTok, набравшим 100 млн подписчиков. Она зарегистрировалась в соцсети в мае 2019 года, сам сервис под таким названием существует с августа 2018 года.
Д'Амелио набрала 100 млн подписчиков в рекордные сроки, отмечает The Verge. Для сравнения: на YouTube первый канал достиг 100 млн подписчиков только через 14 лет после запуска сервиса, в Instagram — спустя шесть лет.
Что снимает Д'Амелио и как стала популярной
Девушка выросла в штате Коннектикут, с трёх лет занималась танцами и выступала на конкурсах, поэтому у неё много танцевальных видео.
Первые ролики не вписывались в формат TikTok — поначалу Д'Амелио публиковала горизонтальные видео, чтобы в кадр попадали все танцевальные движения, но быстро адаптировалась.
Её первым популярным видео стал «дуэт» с пользовательницей под именем Move with Joy. Простой ролик вышел в июле 2019-го и быстро набрал 2 млн просмотров.
Д'Амелио продолжала публиковать видео с танцами, и вскоре на неё обратили внимание: в ноябре 2019-го певица Биби Рекса пригласила девушку выступить с ней на разогреве перед концертом группы Jonas Brothers.
Через полгода после регистрации в TikTok у Д'Амелио было больше 6 млн подписчиков. К январю их число превысило 15 млн, газета The New York Times назвала её «правящей королевой TikTok». Отметку в 50 млн Чарли достигла в апреле 2020 года.
Чарли и её сестра Дикси начали сотрудничать с объединением блогеров Hype House. В январе 2020 года семья Д'Амелио, две сестры и их родители, подписала контракт с голливудским агентством United Talent Agency, после чего события развивались быстрее.
В феврале Чарли снялась в рекламе хумуса Sabra во время Супербоула — финала чемпионата по американскому футболу. Д'Амелио опубликовала тизер рекламы на своей странице, за 12 часов ролик посмотрели более 5 млн раз. Она стала первым TikTok-блогером, снявшимся в рекламе для Супербоула.
Тогда же она станцевала с Дженнифер Лопес для TikTok-челленджа "J Lo Super Bowl Challenge", проходившего также в рамках Супербоула. Позднее певица пригласила девушку сняться в клипе. Для Джей Ло важна аудитория Чарли, а не наоборот, считает Эван Бриттон, основатель проекта Famous Birthdays, который собирает биографии знаменитостей.
Чарли успела побывать гостьей на «Вечернем шоу» Джимми Фэллона и освещала в TikTok Парижскую неделю моды для Prada, а также озвучила одного из персонажей в мультфильме «Звёздный пёс и Турбокот». При всём этом она остаётся искренней, скромной и вежливой в жизни, замечают Highsnobiety и The New York Times.
Весной 2020-го семья переехала из Коннектикута в Лос-Анджелес. На 26 ноября на основной профиль Д'Амелио в TikTok подписаны 101,2 млн пользователей, ролики в сумме набрали 8 млрд лайков. На других платформах Д'Амелио тоже популярна:
Стремительное восхождение Чарли совпало с ростом популярности в США самого TikTok, отметил Грег Гудфрид. Он работал с семьёй Д'Амелио в агентстве UTA, а затем ушёл помогать им строить собственный медиабизнес. «Нужный человек пришёл на платформу в правильное время и стал суперзвездой», — рассуждает Гудфрид.
Журнал The New Yorker отмечал, что видео Чарли часто можно увидеть в рекомендациях TikTok. Поговорив с другими блогерами и специалистами по искусственному интеллекту, издание пришло к выводу: её видео максимально нейтральные и одновременно показывают, что на TikTok любой может стать знаменитым. К тому же Чарли — обыкновенная девушка из пригорода, этим она близка многим девочкам-подросткам.
Сама Чарли часто повторяет, что не понимает причин своей популярности, а TikTok скачала по настоянию друзей. Журналу The Atlantic она рассказывала, что расплакалась, когда достигла 80 млн подписчиков: «Я нервничала — почему здесь столько людей».
В интервью Variety Чарли говорила, что не считает себя знаменитой. «Я обыкновенный подросток, за которым почему-то многие смотрят. Это не укладывается в моей голове, но я работаю над тем, чтобы понять это».
С приходом популярности одной из главных тем, о которой Чарли много говорит, стала проблема травли в интернете. Вместе с сестрой она приняла участие в кампании Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и рассказала, что получает сотни тысяч ненавистных комментариев в неделю, многие из них — о внешности.
На чём зарабатывает семья Д'Амелио
В августе 2020 года американский Forbes составил первый рейтинг самых выскооплачиваемых звёзд TikTok, которые заработали больше $1 млн с июня 2019 года по июнь 2020 года. Чарли Д'Амелио заняла второе место с оценкой $4 млн, её старшая сестра Дикси — третье с $2,9 млн и 45 млн подписчиков.
Возглавила список Эддисон Рэй Истерлинг, чей заработок Forbes оценил в $5 млн. У неё в TikTok 70 млн подписчиков. По числу подписчиков она вторая после Чарли.
Как и многие популярные блогеры, Д'Амелио зарабатывает в основном на рекламных контрактах и сотрудничестве с брендами. Помимо работы на Супербоуле, Чарли заключила спонсорский контракт с производителем косметики EOS, вместе с сестрой они стали лицом бренда одежды Hollister. Это не полный список брендов, с которыми работают девушки.
Также Чарли выпускает одежду и аксессуары под собственным брендом: футболки, толстовки, брюки. Сеть кофеен Dunkin’ Donuts выпустила напиток Charli в её честь. Вместе с крупным производителем потребительских товаров Procter & Gamble Чарли снимает ролики под тегом #DistanceDance для продвижения социального дистанцирования во время пандемии.
По данным проекта Celebrity Net Worth, которому доверяет журнал Cosmopolitan, Чарли берёт $100 тысяч за каждый спонсорский пост.
Создатели Celebrity Net Worth утверждают, что для оценки состояния знаменитостей используют собственный компьютерный алгоритм, который отслеживает в том числе информацию о сделках. Однако газета The New York Times писала, что в Celebrity Net Worth нет штатных ИТ-специалистов, а сайт заполняют авторы-фрилансеры.
Популярность Чарли изменила жизнь всей семьи, и теперь Д'Амелио хотят построить медиабизнес. Forbes сравнивает их с семьёй Кардашьян, которая занялась бизнесом в сфере красоты и моды и стала именем нарицательным.
В октябре один из руководителей отдела цифровых талантов United Talent Agency Грег Гудфрид объявил, что через месяц покинет агентство и возглавит D’Amelio Family Enterprises, медиакомпанию семьи Д'Амелио. Кроме блогов, в TikTok они уже развивают или планируют выпустить:
- Несколько шоу на YouTube.
- Подкаст Charli & Dixie: 2 Chix, в котором Чарли и Дикси рассказывают о себе и своей жизни.
- Книгу Essentially Charli: The Ultimate Guide to Keeping It Real, которая должна выйти 1 декабря. По словам Чарли, это официальное руководство по сохранению позитива и навигации в соцсетях. Часть книги будет посвящена травле в интернете.
- Дикси в июле выпустила дебютный сингл "Be Happy", который вошёл в чарт молодых исполнителей музыкального журнала Billboard, а клип на YouTube посмотрели больше 93 млн раз.
- Реалити-шоу. По данным издания Highsnobiety, семья уже подписала контракт с продюсерским центром Industrial Media, который работал над телешоу American Idol. Там участники соревновались за звание лучшего начинающего исполнителя в США.
Марк и Хайди Д'Амелио, родители девушек, тоже присутствуют в соцсетях и активно участвуют в управлении бизнесом. Хайди — бывшая модель, у неё 6,9 млн подписчиков в TikTok, у Марка — 8,5 млн. В биографии своего профиля он написал: гендиректор семьи Д'Амелио. Марк рассказывал The Atlantic, что он предприниматель и всю свою карьеру «работал с брендами».
Родители не только поддерживают сестёр, но и напоминают о необходимости оставаться собой и не принимать близко к серду успехи и провалы. По словам Чарли, они могут сказать: «Нам всё равно, сколько у тебя подписчиков, тебе по-прежнему нужно мыть посуду и выносить мусор».
The Verge напоминает, что в TikTok авторам по-прежнему сложно монетизировать своё творчество и блоги: к примеру, нет возможности продавать товары через приложение, как это можно делать в Instagram.
Летом 2020 года TikTok запустила программу поддержки блогеров, но пользователи разочаровались результатами. Поэтому TikTok может стать хорошей площадкой, чтобы набрать аудиторию, а затем развивать другие соцсети и медиаформаты.
В сентябре Чарли и её семья зарегистрировались в приложении Triller, конкурирующем с TikTok. Марк Д'Амелио сказал, что они решили попробовать «некоторые передовые технологии и функции» сервиса. Triller начал набирать популярность на фоне угрозы возможной блокировки TikTok в США, которой так и не произошло.
Условия соглашения стороны не разглашали, но сделка не была эксклюзивной: Чарли продолжает публиковать свои видео в TikTok, Instagram и других соцсетях. The New York Times писала, что Triller платил и делал подарки популярным TikTok-блогерам за переход в приложение. По данным издания, для Чарли компания арендовала чёрный Rolls-Royce со знаком "TRILLER".
Чарли Д'Амелио в 16 лет крутит жопой, снимает видосики и рубит миллионы, а твоя мамка (кем бы она не работала) никогда в жизни не заработает даже 5% от этого. Ну и где тут справедливость? После таких новостей любая работа кажется каким то бессмысленным баловством, какой смысл батрачить, что-то создавать, тут вон оно че, тик токи.
Чтобы так не думать, стоит больше читать. Подобного рода способы заработать — не новинка, так зарабатывают актеры (на одну голливудскую звезду приходятся тысячи исполнителей роли "Волобуев, вот ваша трость!"), уличные наркоторговцы в США. Турнирная система: ты живешь в отстойных условиях и с высокими рисками, но у тебя есть шанс взобраться на вершину.
Собственно, оба моих примера из "Фрикономики".
А какой-то чувак вложил в 2009 году сто долларов в биткоин, а потом продал за несколько миллионов
Это же не значит, что нужно инвестировать только в высокорискованные продукты.
Я доволен своей профессией, навыками, полем для развития — и не обменял бы это на кручение жопой с шансом попасть в тренды.
Жаль, что у вас работа только про деньги.(
Раньше хоть что-то надо было сделать, чтобы стать богатым и популярным. А сейчас просто выложить себя в соц сеть.
Ну вы тоже тут в соцсети, как и я, я уж точно не могу заявить о популярности
Так что считаю, что за таким всегда стоит труд и много расчета.
Похоже у родителей есть план и они решили вложить деньги в раскрутку в надежде заработать позже на рекламе. В принципе логично не не сильно удивляет.
Умеют же люди зарабатывать деньги
нет. это платформа такая
Блоги компаний
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