Forbes оценивает её годовой заработок в $4 млн, а семья Д'Амелио хочет построить медиабизнес с видеошоу, подкастами, музыкой и книгами.

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Чарли Д'Амелио на шоу Джимма Фэллона Эндрю Липовски / NBCU / Getty Images



16-летняя Чарли Д'Амелио из США стала первым пользователем TikTok, набравшим 100 млн подписчиков. Она зарегистрировалась в соцсети в мае 2019 года, сам сервис под таким названием существует с августа 2018 года.

Д'Амелио набрала 100 млн подписчиков в рекордные сроки, отмечает The Verge. Для сравнения: на YouTube первый канал достиг 100 млн подписчиков только через 14 лет после запуска сервиса, в Instagram — спустя шесть лет.

Что снимает Д'Амелио и как стала популярной

Девушка выросла в штате Коннектикут, с трёх лет занималась танцами и выступала на конкурсах, поэтому у неё много танцевальных видео.

Первые ролики не вписывались в формат TikTok — поначалу Д'Амелио публиковала горизонтальные видео, чтобы в кадр попадали все танцевальные движения, но быстро адаптировалась.

Её первым популярным видео стал «дуэт» с пользовательницей под именем Move with Joy. Простой ролик вышел в июле 2019-го и быстро набрал 2 млн просмотров.

Д'Амелио продолжала публиковать видео с танцами, и вскоре на неё обратили внимание: в ноябре 2019-го певица Биби Рекса пригласила девушку выступить с ней на разогреве перед концертом группы Jonas Brothers.

Через полгода после регистрации в TikTok у Д'Амелио было больше 6 млн подписчиков. К январю их число превысило 15 млн, газета The New York Times назвала её «правящей королевой TikTok». Отметку в 50 млн Чарли достигла в апреле 2020 года.

Чарли и её сестра Дикси начали сотрудничать с объединением блогеров Hype House. В январе 2020 года семья Д'Амелио, две сестры и их родители, подписала контракт с голливудским агентством United Talent Agency, после чего события развивались быстрее.

В феврале Чарли снялась в рекламе хумуса Sabra во время Супербоула — финала чемпионата по американскому футболу. Д'Амелио опубликовала тизер рекламы на своей странице, за 12 часов ролик посмотрели более 5 млн раз. Она стала первым TikTok-блогером, снявшимся в рекламе для Супербоула.

Тогда же она станцевала с Дженнифер Лопес для TikTok-челленджа "J Lo Super Bowl Challenge", проходившего также в рамках Супербоула. Позднее певица пригласила девушку сняться в клипе. Для Джей Ло важна аудитория Чарли, а не наоборот, считает Эван Бриттон, основатель проекта Famous Birthdays, который собирает биографии знаменитостей.

Чарли успела побывать гостьей на «Вечернем шоу» Джимми Фэллона и освещала в TikTok Парижскую неделю моды для Prada, а также озвучила одного из персонажей в мультфильме «Звёздный пёс и Турбокот». При всём этом она остаётся искренней, скромной и вежливой в жизни, замечают Highsnobiety и The New York Times.

Весной 2020-го семья переехала из Коннектикута в Лос-Анджелес. На 26 ноября на основной профиль Д'Амелио в TikTok подписаны 101,2 млн пользователей, ролики в сумме набрали 8 млрд лайков. На других платформах Д'Амелио тоже популярна:

Instagram — 34 млн подписчиков.

YouTube — 8,5 млн подписчиков.



Twitter — 4,9 млн подписчиков.

Стремительное восхождение Чарли совпало с ростом популярности в США самого TikTok, отметил Грег Гудфрид. Он работал с семьёй Д'Амелио в агентстве UTA, а затем ушёл помогать им строить собственный медиабизнес. «Нужный человек пришёл на платформу в правильное время и стал суперзвездой», — рассуждает Гудфрид.

Журнал The New Yorker отмечал, что видео Чарли часто можно увидеть в рекомендациях TikTok. Поговорив с другими блогерами и специалистами по искусственному интеллекту, издание пришло к выводу: её видео максимально нейтральные и одновременно показывают, что на TikTok любой может стать знаменитым. К тому же Чарли — обыкновенная девушка из пригорода, этим она близка многим девочкам-подросткам.

Чарли — серединный пользователь как с точки зрения демографии, так и с точки зрения контента, который она создаёт. Такое сочетание делает её наиболее безопасным выбором для рекомендаций, который может заинтересовать всех, включая пользователей, которые пока посмотрели недостаточно, чтобы определить их предпочтения. Марк Фаддул (Marc Faddoul)

исследователь ИИ из Школы ИТ в Беркли



Сама Чарли часто повторяет, что не понимает причин своей популярности, а TikTok скачала по настоянию друзей. Журналу The Atlantic она рассказывала, что расплакалась, когда достигла 80 млн подписчиков: «Я нервничала — почему здесь столько людей».

В интервью Variety Чарли говорила, что не считает себя знаменитой. «Я обыкновенный подросток, за которым почему-то многие смотрят. Это не укладывается в моей голове, но я работаю над тем, чтобы понять это».

В какой-то момент ко мне стали подходить и просить сфотографироваться, а кто-то рядом спрашивал: «Откуда они тебя знают?». А я такая: «Я из социальных сетей, я не знаю». Было очень некомфортно. Потом мои друзья стали говорить: «О, я видел тебя на своей странице с рекомендациями. Это так странно». И так продолжалось, пока я не привыкла, тогда я стала отвечать: «Да, я в TikTok». Я начала публиковать видео, не беспокоясь, что подумают другие, потому что мне было весело.

Чарли Д'Амелио

в интервью Variety



С приходом популярности одной из главных тем, о которой Чарли много говорит, стала проблема травли в интернете. Вместе с сестрой она приняла участие в кампании Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и рассказала, что получает сотни тысяч ненавистных комментариев в неделю, многие из них — о внешности.

На чём зарабатывает семья Д'Амелио

В августе 2020 года американский Forbes составил первый рейтинг самых выскооплачиваемых звёзд TikTok, которые заработали больше $1 млн с июня 2019 года по июнь 2020 года. Чарли Д'Амелио заняла второе место с оценкой $4 млн, её старшая сестра Дикси — третье с $2,9 млн и 45 млн подписчиков.

Возглавила список Эддисон Рэй Истерлинг, чей заработок Forbes оценил в $5 млн. У неё в TikTok 70 млн подписчиков. По числу подписчиков она вторая после Чарли.

Эддисон Рэй, Дикси Д'Амелио и Чарли Д'Амелио

Кевин Мазур / Getty Images

Как и многие популярные блогеры, Д'Амелио зарабатывает в основном на рекламных контрактах и сотрудничестве с брендами. Помимо работы на Супербоуле, Чарли заключила спонсорский контракт с производителем косметики EOS, вместе с сестрой они стали лицом бренда одежды Hollister. Это не полный список брендов, с которыми работают девушки.

Также Чарли выпускает одежду и аксессуары под собственным брендом: футболки, толстовки, брюки. Сеть кофеен Dunkin’ Donuts выпустила напиток Charli в её честь. Вместе с крупным производителем потребительских товаров Procter & Gamble Чарли снимает ролики под тегом #DistanceDance для продвижения социального дистанцирования во время пандемии.

По данным проекта Celebrity Net Worth, которому доверяет журнал Cosmopolitan, Чарли берёт $100 тысяч за каждый спонсорский пост.

Создатели Celebrity Net Worth утверждают, что для оценки состояния знаменитостей используют собственный компьютерный алгоритм, который отслеживает в том числе информацию о сделках. Однако газета The New York Times писала, что в Celebrity Net Worth нет штатных ИТ-специалистов, а сайт заполняют авторы-фрилансеры.

Популярность Чарли изменила жизнь всей семьи, и теперь Д'Амелио хотят построить медиабизнес. Forbes сравнивает их с семьёй Кардашьян, которая занялась бизнесом в сфере красоты и моды и стала именем нарицательным.

В октябре один из руководителей отдела цифровых талантов United Talent Agency Грег Гудфрид объявил, что через месяц покинет агентство и возглавит D’Amelio Family Enterprises, медиакомпанию семьи Д'Амелио. Кроме блогов, в TikTok они уже развивают или планируют выпустить:

Несколько шоу на YouTube.



Подкаст Charli & Dixie: 2 Chix, в котором Чарли и Дикси рассказывают о себе и своей жизни.

Книгу Essentially Charli: The Ultimate Guide to Keeping It Real, которая должна выйти 1 декабря. По словам Чарли, это официальное руководство по сохранению позитива и навигации в соцсетях. Часть книги будет посвящена травле в интернете.



Дикси в июле выпустила дебютный сингл "Be Happy", который вошёл в чарт молодых исполнителей музыкального журнала Billboard, а клип на YouTube посмотрели больше 93 млн раз.

Реалити-шоу. По данным издания Highsnobiety, семья уже подписала контракт с продюсерским центром Industrial Media, который работал над телешоу American Idol. Там участники соревновались за звание лучшего начинающего исполнителя в США.



Марк и Хайди Д'Амелио, родители девушек, тоже присутствуют в соцсетях и активно участвуют в управлении бизнесом. Хайди — бывшая модель, у неё 6,9 млн подписчиков в TikTok, у Марка — 8,5 млн. В биографии своего профиля он написал: гендиректор семьи Д'Амелио. Марк рассказывал The Atlantic, что он предприниматель и всю свою карьеру «работал с брендами».

Родители не только поддерживают сестёр, но и напоминают о необходимости оставаться собой и не принимать близко к серду успехи и провалы. По словам Чарли, они могут сказать: «Нам всё равно, сколько у тебя подписчиков, тебе по-прежнему нужно мыть посуду и выносить мусор».

Они не ставят меня на пьедестал. И я всегда стараюсь выкладывать в интернет о себе только то, что хочу всем показать. Я подросток и, очевидно, делаю правильный выбор не во всех случаях. Но я делаю всё возможное, чтобы быть лучше как человек, на экране и за его пределами.

Чарли Д'Амелио в интервью Highsnobiety



The Verge напоминает, что в TikTok авторам по-прежнему сложно монетизировать своё творчество и блоги: к примеру, нет возможности продавать товары через приложение, как это можно делать в Instagram.

Летом 2020 года TikTok запустила программу поддержки блогеров, но пользователи разочаровались результатами. Поэтому TikTok может стать хорошей площадкой, чтобы набрать аудиторию, а затем развивать другие соцсети и медиаформаты.

В сентябре Чарли и её семья зарегистрировались в приложении Triller, конкурирующем с TikTok. Марк Д'Амелио сказал, что они решили попробовать «некоторые передовые технологии и функции» сервиса. Triller начал набирать популярность на фоне угрозы возможной блокировки TikTok в США, которой так и не произошло.