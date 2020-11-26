Компания остается в тени «старшего» бренда — в отличие от успешного союза Nike и Converse.

В закладки

Конспект материала Marker.

Sneaker Freaker

В 1980-х годах Reebok была доминирующим производителем спортивной обуви благодаря моделям Pump и Freestyle. Сейчас он во многом известен только тем, кому нравятся кроссфит или UFC, где компания спонсирует партнёрства. Сложно понять, что представляет собой Reebok в качестве бренда.

Похоже, этого не представляет и материнская компания Adidas, которая с октября 2020 года обсуждает продажу Reebok за $2 млрд. Хотя в 2005 году она купила конкурента за $3,8 млрд.

За 15 лет «партнёрства» выручка Reebok сократилась с $3 млрд до ~$2 млрд (это около 7% всей выручки Adidas), а бренд не смог найти своё «лицо» на фоне успеха Adidas и Nike.

Как Reebok удерживала успех бренда в 20 веке

Основатели Reebok — Джо и Джефф Фостер, внуки создателя J.W. Foster and Sons, производителя беговой обуви с шиповкой с 1900 года. В 1954 году Фостеры открыли собственную компанию, названную в честь южноафриканской газели.

Почти 30 лет фирма не выделялась на фоне остальных производителей. В 1982 году она добилась успеха с выходом Reebok Freestyle — модной спортивной обуви для женщин.

Reebok Freestyle разработал сооснователь компании Анджел Мартинес

Freestyle была спроектирована с учётом увлечения аэробикой в 80-х годах: лёгкой, эластичной и гибкой, предназначенной не для бега на открытом воздухе, а для упражнений тренажерном зале.

В 1984 году на Freestyle приходилось около половины продаж Reebok. «Лицом» Reebok стали актрисы Сигурни Уивер и Сибилл Шепард, а также фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер. Они конкурировали за внимание с Майклом Джорданом — «лицом» Nike.

Сигурни Уивер в кроссовках Reebok из фильма «Чужой»

В 1988 году выручка Reebok составила $1,8 млрд, и компания заняла около 25% американского рынка спортивной обуви — в сравнении с $1,2 млрд выручки и менее четверти рынка у Nike.

Затем начался спад до 1990 года, пока Reebok не предложила модель Pump. Это была противоположность Freestyle: на треть тяжелее большинства баскетбольных моделей, крепкая и с поддержкой лодыжки.

В Pump были надувные камеры, которые накачиваются для индивидуальной подгонки обуви под ногу владельца — отсюда и название

Она получила признание среди потребителей и в баскетбольном кругу. В 1996 году для продвижения Pump компания обратилась к баскетболисту Аллену Айверсону. Он не только хорошо играл, но и обладал нужной харизмой, чтобы стать «иконой крутизны», открыто поддерживающим хип-хоп культуру и одежду.

Аллен Айверсон

В конце 90-х годов бренд снова пошёл на спад. Он переключился на аудиторию хип-хопа, подписав контракт с 50 Cent и JayZ. Серия последнего исполнителя, S.Carter, продалась тиражом 500 тысяч пар в 2003 году.

Reebok S.Carter

Объединение с Adidas: что пошло не так

В 2006 году Adidas купила Reebok за $3,8 млрд, чтобы выйти на американский рынок. Он был слабостью Adidas и сильной стороной теперь уже бывшего конкурента.

Несмотря на заявление об «отдельных айдентиках, маркетинговых кампаниях, каналах дистрибуции и продажах», отношения между компаниями оказались сложными. Reebok и Adidas вместе конкурировали с Nike, но боролись и друг с другом.

Я думаю, проблема, которую не решила Adidas в том, что между брендами слишком много пересечений.

В какой-то степени они каннибализируют друг друга. И Reebok как младший партнер понимает, что Adidas всегда будет на первом месте.

Саймон Вуд основатель журнала Sneaker Freaker

В 2019 году самая популярная звезда Reebok в начале 1990-х годов, баскетболист Шакил О’Нил, заявил: Adidas «настолько размыла бренд Reebok, что тот почти исчез», и предложил выкупить его.

Все ресурсы уходят на Adidas — у Reebok хуже маркетинг и звёзды рангом пониже

Adidas вкладывала в развитие своего бренда больше сил и денег. Reebok же просто уступала её лучшие маркетинговые активы, например оснащение игроков NBA, и постоянно занималась реструктуризацией в поиске ниши.

В 2016 году Adidas подписала контракт с Канье Уэстом на разработку модели Yeezy, а затем выпустила коллаборацию с популярным рэпером Фареллом Уильямсом.

Самой большой звездой Reebok за последние несколько лет стал рэпер Кендрик Ламар, подписавший контракт в 2014-м. Спустя три года он перешёл к Nike. Теперь партнёр Reebok — певица Карди Би, которую по популярности можно сравнить с Фареллом Уильямсом, но никак не с JayZ.

Кроссовки Reebok и Конора Макгрегора

Спортивная звезда Reebok — боец UFC Конор Макгрегор. Серия хоть и занимает большую нишу, но не входит в «спорт большой четвёрки». Главный баскетболист Reebok — Монтрелз Харрел, но и он стоит в тени Леброна Джеймса с Nike.

Также бренд заключил партнёрство с модным домом Maison Margiela, например продавал дизайнерские Pump за $1490, но сотрудничество назвали «преступно недооцененным».

Сейчас на Reebok работает прошлое

Подразделение классической обуви бренда, куда входят Freestyle и Instapump Fury, приносит 40% годовой выручки Reebok — около $2 млрд, куда больше остальных видов обуви.

Классика внешне проста, тогда как у новых моделей слишком много деталей. Но чтобы сделать новый простой дизайн, нужно потратить куда больше времени на разработку.

Большинство коллабораций и экспериментов Reebok остаются в рамках классических моделей. Кроссовки Cardi Bi, к примеру, — это переработка теннисной обуви бренда 1985 года.

Модель Phase One Pro из 80-х для коллекции «постсоветской уличной одежды» адаптировал российский дизайнер Гоша Рубчинский

Для Adidas есть удачный пример: Nike и Converse

Саймон Вуд из Sneaker Freaker сравнивает партнёрство Adidas и Reebok с покупкой Nike обанкротившегося Converse — за $300 млн в 2003 году. В 2020 году выручка Converse составила около $1,8 млрд, несмотря на проблемы.

Стратегическая разница в том, что Nike разрабатывает инновационную обувь, которая никак не конкурирует с вневременным брендом Converse Chuck Taylor — кедами из резины и ткани.

Nike сыграла на культурном наследии Converse в поп-культуре, созданном Куртом Кобейном и Ramones. Бренд превратил кеды из парусины в «дизайнерскую ткань», создавая успешные коллаборации и продвигая Converse среди молодёжи.

[{"title":"\u041c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c, \u043f\u043e\u0441\u0432\u044f\u0449\u0451\u043d\u043d\u0430\u044f \u041a\u0443\u0440\u0442\u0443 \u041a\u043e\u0431\u0435\u0439\u043d\u0443","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"fc50936d-cc24-5cb0-ba43-f90a8f36a0e5","width":666,"height":499,"size":34132,"type":"jpg","color":"d9d8cf","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"a38c4b61-23be-5d50-a53f-863e9aeef1d9","width":1200,"height":675,"size":100329,"type":"jpg","color":"415786","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"068db19f-007c-5003-8990-0e26861899da","width":1200,"height":800,"size":138753,"type":"jpg","color":"e7e7e8","hash":"","external_service":[]}}}]

Кому может отойти Reebok

Потенциальных покупателей Reebok как раз привлекают классическая обувь и стиль бренда: они могут привлечь молодую аудиторию и развить спрос на ретрокроссовки в стиле 80-х, пишет FT. Издание указывает, что переговоры с Adidas ведут Permira и Triton.

Если Trition инвестирует в основном в производство, здравоохранение и услуги и не очень подходит Reebok, то лондонская Permira может стать удачным вариантом для спортивного бренда.