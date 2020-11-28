С тяжёлым сердцем мы делимся очень печальными новостями: мы узнали, что Тони скончался сегодня утром. Хотя Тони ушёл в отставку прошлым летом, он оказал огромное влияние на Zappos, последние 20 лет он посвятил себя успеху компании и наших сотрудников.



Мир потерял потрясающего визионера и невероятного человека. Мы потеряли не только бывшего лидера, который нас вдохновлял, для многих из нас он был наставником и другом. Тони сыграл важную роль в создании процветающего бизнеса Zappos.

