Первый гендиректор интернет-магазина Zappos Тони Шей погиб в 46 лет Материал редакции
Он возглавлял компанию 21 год с момента её основания и сохранял пост гендиректора даже после продажи Amazon за $1,2 млрд.
Бывший гендиректор интернет-магазина Zappos Тони Шей скончался в возрасте 46 лет. Это произошло 27 ноября, сообщил глава компании Кедар Дешпанде на сайте Zappos.
Причиной смерти стали травмы, полученные при пожаре дома, уточняет TechCrunch со ссылкой на представителя Шея. Предприниматель был со своим братом в Коннектикуте во время пожара. Другой информации о случившемся нет.
Тони Шей провёл детство в Калифорнии, в области залива Сан-Франциско, окончил Гарвард. Первым его успешным бизнесом стала рекламная сеть LinkExchange, которую он продал компании Microsoft за $265 млн в 1998 году, когда ему было 24 года.
На вырученные деньги Шей вместе с Альфредом Лином создали венчурный фонд Venture Frog. Одной из инвестиций стал сайт ShoeSite.com для продажи обуви в интернете, который запустил Ник Свинмерн в 1999 году. Шей возглавил стартап, который позднее переименовали в Zappos.
Шей построил в компании корпоративную культуру, основанную на «науке счастья», экспериментах и одержимости клиентами — этими принципами восхищался глава Amazon Джефф Безос, отмечает GeekWire.
В 2009 году Amazon купила Zappos за $1,2 млрд. После сделки Шей продолжил возглавлять компанию и ушёл с поста гендиректора только в августе 2020 года. Zappos удалось сохранить принципы руководства Шея и работать независимо. Историю Zappos, взгляды на корпоративную культуру и предпринимательский опыт Шей описал в книге «Доставляя счастья».
В 2013 году Шей перенёс штаб-квартиру Zappos в Лас-Вегас, а годом ранее основал компанию Downtown Project (сейчас — DTP Companies) и запустил инициативу по преобразованию центра Лас-Вегаса. Он пообещал инвестировать $350 млн в реконструкцию недвижимости и развитие условий для технологических стартапов и предпринимателей.
TechCrunch пишет, что Шей инвестировал в стартапы при условии, что они переедут в Лас-Вегас, он хотел сделать из города центр предпринимательства и обеспечить рабочие места.
Это вам не нарик какой-нибудь там ака спортсмен бывший, в этот раз мир потерял реально достойного человека =(
В 24 года 200 с лишним миллионов долларов? Да ..я, я в это время на какой-то рухляди ездил и проектики чертил, ну да продавал их, но не за столько
В последнее время заппос сильно сдал в ассортименте, стал продавать много неликвида, да и сам сайт перестал нормально работать как раньше. Все таки амазон начал его убивать. Не знал что еще и Шей ушел. А теперь и совсем ушел. Жаль, наверное заппосу придет конец.
не, раньше товар был гораздо ярче. сейчас вроде тоже иногда встречается, но так редко что почти не замечаешь. сейчас полно какого-то дешевого ноунейма которого раньше и близко не было и старье. плюс раньше у них была отличная работа с клиентами, бонусы, скидочки. на новый год или др регулярно купоны в 25$ слали, провтыкал купон, через два месяца написал в поддержку - без проблем, на тебе новый, только покупай чувак. Сейчас и близко такого нет. раньше за обувью я первым делом шел на заппос, сейчас точно нет.
Блоги компаний
Показать еще