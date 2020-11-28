Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Истории
Альберт Хабибрахимов
2524

Первый гендиректор интернет-магазина Zappos Тони Шей погиб в 46 лет Материал редакции

Он возглавлял компанию 21 год с момента её основания и сохранял пост гендиректора даже после продажи Amazon за $1,2 млрд.

7 комментариев
В закладки
AP

Бывший гендиректор интернет-магазина Zappos Тони Шей скончался в возрасте 46 лет. Это произошло 27 ноября, сообщил глава компании Кедар Дешпанде на сайте Zappos.

С тяжёлым сердцем мы делимся очень печальными новостями: мы узнали, что Тони скончался сегодня утром. Хотя Тони ушёл в отставку прошлым летом, он оказал огромное влияние на Zappos, последние 20 лет он посвятил себя успеху компании и наших сотрудников.

Мир потерял потрясающего визионера и невероятного человека. Мы потеряли не только бывшего лидера, который нас вдохновлял, для многих из нас он был наставником и другом. Тони сыграл важную роль в создании процветающего бизнеса Zappos.

Кедар Дешпанде
гендиректор Zappos

Причиной смерти стали травмы, полученные при пожаре дома, уточняет TechCrunch со ссылкой на представителя Шея. Предприниматель был со своим братом в Коннектикуте во время пожара. Другой информации о случившемся нет.

Тони Шей провёл детство в Калифорнии, в области залива Сан-Франциско, окончил Гарвард. Первым его успешным бизнесом стала рекламная сеть LinkExchange, которую он продал компании Microsoft за $265 млн в 1998 году, когда ему было 24 года.

На вырученные деньги Шей вместе с Альфредом Лином создали венчурный фонд Venture Frog. Одной из инвестиций стал сайт ShoeSite.com для продажи обуви в интернете, который запустил Ник Свинмерн в 1999 году. Шей возглавил стартап, который позднее переименовали в Zappos.

Шей построил в компании корпоративную культуру, основанную на «науке счастья», экспериментах и одержимости клиентами — этими принципами восхищался глава Amazon Джефф Безос, отмечает GeekWire.

В 2009 году Amazon купила Zappos за $1,2 млрд. После сделки Шей продолжил возглавлять компанию и ушёл с поста гендиректора только в августе 2020 года. Zappos удалось сохранить принципы руководства Шея и работать независимо. Историю Zappos, взгляды на корпоративную культуру и предпринимательский опыт Шей описал в книге «Доставляя счастья».

Что интересно, исследования на самом деле показали, что если сотрудники и клиенты чувствуют себя счастливее, а в компании создана сильная корпоративная культура, это действительно способствует достижению более устойчивых бизнес-результатов. И такие компании в долгосрочной перспективе превосходят конкурентов

Тони Шей
в интервью The Colbert Report, 2011 год
Все знают всё: принципы работы главы компании, в…
Предприниматель Дэниел Родик изучил один год из жизни основателя Zappos Тони Шея и выделил его…
vc.ru

В 2013 году Шей перенёс штаб-квартиру Zappos в Лас-Вегас, а годом ранее основал компанию Downtown Project (сейчас — DTP Companies) и запустил инициативу по преобразованию центра Лас-Вегаса. Он пообещал инвестировать $350 млн в реконструкцию недвижимости и развитие условий для технологических стартапов и предпринимателей.

TechCrunch пишет, что Шей инвестировал в стартапы при условии, что они переедут в Лас-Вегас, он хотел сделать из города центр предпринимательства и обеспечить рабочие места.

#новость #zappos

Альберт Хабибрахимов PLUS
+139 938
4
11
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Альберт Хабибрахимов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","zappos"], "comments": 7, "likes": 11, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "story", "id": 181792, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 28 Nov 2020 14:36:21 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Anton Kuchumov

16

Это вам не нарик какой-нибудь там ака спортсмен бывший, в этот раз мир потерял реально достойного человека =(

Ответить

Konstantin Skobeev

2

Очень жаль. Это был необыкновенный человек.

Ответить

Николай Черных

1

В 24 года 200 с лишним миллионов долларов? Да ..я, я в это время на какой-то рухляди ездил и проектики чертил, ну да продавал их, но не за столько

Ответить

Степан Марципан

0

В последнее время заппос сильно сдал в ассортименте, стал продавать много неликвида, да и сам сайт перестал нормально работать как раньше. Все таки амазон начал его убивать. Не знал что еще и Шей ушел. А теперь и совсем ушел. Жаль, наверное заппосу придет конец.

Ответить

Ioanne

Степан
0

Так он по-моему всегда бюджетные модели и продавал? Т.е. какие-нибудь даже эйр форсы там не найдешь. Так что это бизнес модель скорее такая.

Ответить

Степан Марципан

Ioanne
0

не, раньше товар был гораздо ярче. сейчас вроде тоже иногда встречается, но так редко что почти не замечаешь. сейчас полно какого-то дешевого ноунейма которого раньше и близко не было и старье. плюс раньше у них была отличная работа с клиентами, бонусы, скидочки. на новый год или др регулярно купоны в 25$ слали, провтыкал купон, через два месяца написал в поддержку - без проблем, на тебе новый, только покупай чувак. Сейчас и близко такого нет. раньше за обувью я первым делом шел на заппос, сейчас точно нет.

Ответить

Irene K.

0

Короткая жизнь,
как много всего он не успел реализовать...

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ЦДП
Подписан
Отписаться
Пять советов стартапам, работающим или планирующим выходить на рынок FoodTech
12 ноября в StartHub.Moscow на Красном Октябре состоялось крупнейшее мероприятие фуд-индустрии осени «Стартап-кафе PRO:…
2
БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Уилл Смит, Роберт Дауни-младший и другие звездные инвесторы. Во что они вкладывают деньги
Состояния звезд базируются не только на миллионных гонорарах за роли в фильмах и записи музыкальных альбомов. Селебрити…
2
Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
«Много людей говорит, но не так много людей делает. Мы решили начать»
Как молодые московские предприниматели помогают бизнесу стать экологичнее.
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Sergei Tikson
за день
Как нас обманывают сервисы онлайн-образования на «Чёрную пятницу»
Hexen Sage
за неделю
Общество, на голубом глазу считающее хамство креативом, нездорово.
Рассылка Aviasales предлагает от себя отписаться

Комментарии

Борис Б

Почему Вы выбрали Figma, а не…

Ольга Павленко

«Чудовищная» разница цен для…

ilia

Adidas готовится продать Reebok…

Ольга Павленко

«Чудовищная» разница цен для…

bloger

Роскомнадзор попросил крупные…

Артур Пирожков

Как нас обманывают сервисы…

Ольга Павленко

«Чудовищная» разница цен для…

Andrew Rusinas

Почему Вы выбрали Figma, а не…

Борис Б

Почему Вы выбрали Figma, а не…

Максим Афанасьев

Как телеграм канал бесплатно…

Valeratal Val

Фейковая кофейня: нас обманула…

Константин Босов

«Чудовищная» разница цен для…

тима махотлов

Стартап и инвестиции: как…

Tv Box

Джефф Безос рассказал о своих…

Сергей Дадыко

«Чудовищная» разница цен для…

Борис Васильев

«Чудовищная» разница цен для…

on the kings

Adidas готовится продать Reebok…

Я не скажу свое…

Роскомнадзор попросил крупные…

Илья Панков

Как с помощью CustDev'а нашел…

Кирилл Тихонов

«Чудовищная» разница цен для…
null