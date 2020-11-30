Предприниматель болел Covid-19.

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Основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров скончался в ночь на 30 ноября 2020 года, сообщает Российский союз предприятий молочной отрасли. В организацию входит «Ростагроэкспорт» — в этой компании Александров занимал пост президента.

Представитель предпринимателя подтвердил Forbes, что Александров заразился Covid-19. Его госпитализировали в инфекционную больницу, предприниматель скончался в ночь на 30 ноября.

По данным Telegram-канала Mash, 7 ноября ему пришёл положительный тест на Covid-19, а 23 ноября он попал в больницу в тяжёлом состоянии и находился на аппарате ИВЛ. Александрову было 73 года.

Под брендом «Б.Ю. Александров» выпускаются творожные сырки, йогурты и другие молочные продукты. «Ростагроэкспорт» также выпускает продукцию под марками «Ностальгия», «Крепыш» и другими. В 2013 году Александров, врач по образованию, переехал в Латвию, где построил центр для похудения, писало РБК. В Москве у предпринимателя есть «Клиника Б.Ю. Александрова».

Борис Александров