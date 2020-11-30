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Таня Боброва
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Умер основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров Материал редакции

Предприниматель болел Covid-19.

66 комментариев
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Основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров скончался в ночь на 30 ноября 2020 года, сообщает Российский союз предприятий молочной отрасли. В организацию входит «Ростагроэкспорт» — в этой компании Александров занимал пост президента.

Представитель предпринимателя подтвердил Forbes, что Александров заразился Covid-19. Его госпитализировали в инфекционную больницу, предприниматель скончался в ночь на 30 ноября.

По данным Telegram-канала Mash, 7 ноября ему пришёл положительный тест на Covid-19, а 23 ноября он попал в больницу в тяжёлом состоянии и находился на аппарате ИВЛ. Александрову было 73 года.

Под брендом «Б.Ю. Александров» выпускаются творожные сырки, йогурты и другие молочные продукты. «Ростагроэкспорт» также выпускает продукцию под марками «Ностальгия», «Крепыш» и другими. В 2013 году Александров, врач по образованию, переехал в Латвию, где построил центр для похудения, писало РБК. В Москве у предпринимателя есть «Клиника Б.Ю. Александрова».

Борис Александров
«Если ты хочешь быть предпринимателем, то лучше…
Основатель компании «Б.Ю. Александров» Борис Александров о своей жизни и бизнесе
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#новость #борисалександров

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66 комментариев
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Andrei Smirnovsky

77

Очень жаль, был отличный пример, что можно создать крутой продукт в России.

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Сергей Королевский

Andrei
0

Где там ковид-диссиденты, которые ноют, что ковид не страшен и это обычная простуда?

Ответить

Георгий Беглорян

Сергей
2
Ответить

Дмитрий Давыдов

Сергей
0

Обратите внимание, что в статье не написано, что он умер от ковида. Из-за него начались осложнения, но он давно болел раком и скорее всего умер в ближайшее время в любом случае. 

Для здоровых и молодых людей ковид по большей части обычная простуда. 

Ответить

Corvus Corax

Дмитрий
0
Ответить

Инокентий Смирнов

Сергей
0

У всех по разному.

Ответить

Вера Гагарина

Andrei
0

Это вы, надеюсь, про его санаторий для худеющих? Да, отличный продукт.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Вера
5

Про санаторий первый раз слышу. Я про сырки конечно же

Ответить

Pavel Samokha

Andrei
2

И не просто создать, а "перепридумать". Когда качество его сырков Ростагроэкспорт упало и это отразилось на продажах, человек придумал и продвинул новый "премиум" продукт под именным брендом - таких примеров в России совсем немного.

Ответить

MegaIniesta

Pavel
0

Т.е качество сырков осталась на том же уровне?

Ответить

Милан Art

31

Искренние соболезнования семье Бориса, такие предприниматели у нас на вес золота в стране, очень жаль (

Ответить

Максим Наумов

Милан
–3

Не в нашей стране, к сожалению

Ответить

Пётр Радищев

26

А сырки мне нравились...(

Ответить

Андрей Верижников

Пётр
12

А теперь вдруг перестали?

Ответить

Пётр Радищев

Андрей
2

Нет, надоели просто в какой-то момент. 

Ответить

Alexander Klimanskiy

Пётр
1

а мне не нравятся, сухие на вкус.

Ответить

Инокентий Смирнов

Alexander
0

Сахара много

Ответить

Василий Степанов

Пётр
0

только сырки...всякие чизкейки под видом сырков есть невозможно

Ответить

Vladimir Shnayder

12

Самое печальное сегодня

Ответить

Вадим Зарипов

11

Где-то в мире сейчас скорбит один Руслан Усачев...

Ответить

Denis1710

11

Очень жаль( Еба...й ковид.

Советую всем прочитать книгу "Сырок. История моей жизни и бизнеса".

Ответить

Максим Веселов

10

лучшее вложение сорока рублей

Ответить

Вера Гагарина

Максим
0

Если брать по акции, то дешевле :)

Ответить

Вера Гагарина

6

Не смогу теперь есть без слез его сырки.

Ответить

Bobo Momo

Вера
5

Серьёзно?

Ответить

Вера Гагарина

Bobo
0

Конечно

Ответить

Bobo Momo

Вера
0

Держитесь там 😭

Ответить

Инокентий Смирнов

Вера
0

Ешь с ними вкусно

Ответить

Daniel Kovekh

6

Жаль, хороший был человек. РБК сняло хорошее видео про него

Ответить

Maxim Medvedev

Daniel
1

Да, мне тоже эта передача понравилась! Показали его жизнь с разных сторон, оч. крутой был мужик, старой закалки.

Ответить

Егор Томин

Daniel
0

Добрый день, расскажите, как называется передача? Как можно найти? Спасибо

Ответить

Konstantin Savinov

Егор
1

Видимо эта

Ответить

Сергей Сергей

3

Печальная новость. Великий человек. Вечная память.

Ответить

Вера Гагарина

0

Вообще еде-то читала его интервью: он говорил, что уже трижды почти умирал и был прям на грани. То тромб, то еще чего-то. Выводы делайте сами.

Ответить

Вера Гагарина

Вера
5

Лично мой вывод: все мы смертны

Ответить

Дмитрий Красильников

Вера
0

Странно, что этот вывод вы не смогли сделать раньше..

Ответить

Sergei Timofeyev

Вера
0
Ответить

Сергей Михайлов

Sergei
0

можете дать ссылку на интервью, пожалуйста

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

https://www.forbes.ru/forbeslife/393869-vozmozhnostey-kak-v-rossii-nigde-net-sozdatel-syrka-byu-aleksandrov-ob-uspehe

«Возможностей, как в России, нигде нет…
30 ноября умер бизнесмен, основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров. В феврале…
www.forbes.ru
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Комментарий удален

Григорий Дунилов

2

Грустно...

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Maria Chmir

2

Классный мужик. Очень понравилось интервью с ним, которое делали РБК пару лет назад — https://tv.rbc.ru/archive/heros/5b0fb9832ae59614f2b0a258 

Много было планов. Жаль. 

Ответить

Анна Григорьева

1

Жесть, ничего о нем не знала, но берёшь сырок и понимаешь, что за ним стоит какой-то Александров и есть ассоциация с личностью в вакууме. А теперь как будто из сырка ушла вакуумная личность - и он не так привлекателен.

Ответить

Современный дым

1

Эх. Интересный был товарищ. 

Ответить

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Комментарий удален

Gen Pol

–6

Чел, который богаче Джефа Безоса умер, как так то?

Ответить

Vera

Gen
0

От смерти нельзя откупиться.

Ответить

Денис Кравцов

0

Сырки клёвые 🙁

Ответить

Анастасия Петрова

0

Как жаль...

Ответить

Sergei Lapshin

0

Что за день такой...Тони Шей, теперь ещё Александров...

Ответить

Ольга Хошвагт

0

Помним, скорбим

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Крепитесь все. Ещё декабрь 2020 впереди.

Ответить

Nikolay Yarina

0

Спасибо за вкусное детство

Ответить

Александр Волков

0

Светлая память...

Ответить

Peter Gonin

0

Надеюсь, продукт проживет гораздо дольше основателя 😔

Ответить

Artemy

0

Самый сильный бренд, как я думаю

Ответить

Василий Степанов

0

У него же еще онкология была

Ответить

33_rublya

0

Достойно прожил свою жизнь, вечная память.

Ответить

Люц Шнайдер

0

На РБК о нём хороший сюжет был

https://www.youtube.com/watch?v=eE9TFHrL13E

Ответить

Семён Аксёнов

0

Блин, 2020!!!!! Как же я тебя ненавижу!!!! Такие люди уходят(((

Ответить

Спиридон Гаврилов

0

Прям в сердце...
Я как лактозник, который не ел сырки лет 5 и наткнулся на его сырки без молочки, был неимоверно рад как такой мелочи как возможность снова есть сырки, так и проработкой аудитории для создания нового уникального продукта в неуникальном сегменте, что в России не особо часто увидишь в такой отрасли, а особенно в сегменте сырков!

Земля пухом...

Ответить

DiankaP

0

Печальная новость. Не буду лукавить, что знала много про этого человека, просто сырки вкусные... Мне кажется, это уже немало

Ответить

Артём А.

0

Когда я буду умирать, я буду это делать с сырками им. Б.Ю.Александрова под рукой

Ответить

Для Сохранения

0

Бывший врач, который попытался подзаработать на здоровье граждан создав врачебный кооператив «Надежда», но позже бросивший это ради ещё больших денег, погиб от короновируса.

Ответить

Elf Elf

0

Жесть какая, кто теперь империей сырков будет заниматься и что будет с их качеством? Очень жаль, что он не успел реализовать свой проект по поднятию мужской потенции.

Ответить

Для Сохранения

Elf
0

При помощи сырков?

Ответить

Сергей Леопольдович

Для
0

Нет, предполагаю что при помощи зелени

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Artem Shevchenko

0

Его книга "Сырок" шедевр, рекомендую к прочтению. Жаль

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