Умер основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров Материал редакции
Предприниматель болел Covid-19.
Основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров скончался в ночь на 30 ноября 2020 года, сообщает Российский союз предприятий молочной отрасли. В организацию входит «Ростагроэкспорт» — в этой компании Александров занимал пост президента.
Представитель предпринимателя подтвердил Forbes, что Александров заразился Covid-19. Его госпитализировали в инфекционную больницу, предприниматель скончался в ночь на 30 ноября.
По данным Telegram-канала Mash, 7 ноября ему пришёл положительный тест на Covid-19, а 23 ноября он попал в больницу в тяжёлом состоянии и находился на аппарате ИВЛ. Александрову было 73 года.
Под брендом «Б.Ю. Александров» выпускаются творожные сырки, йогурты и другие молочные продукты. «Ростагроэкспорт» также выпускает продукцию под марками «Ностальгия», «Крепыш» и другими. В 2013 году Александров, врач по образованию, переехал в Латвию, где построил центр для похудения, писало РБК. В Москве у предпринимателя есть «Клиника Б.Ю. Александрова».
Очень жаль, был отличный пример, что можно создать крутой продукт в России.
Где там ковид-диссиденты, которые ноют, что ковид не страшен и это обычная простуда?
Обратите внимание, что в статье не написано, что он умер от ковида. Из-за него начались осложнения, но он давно болел раком и скорее всего умер в ближайшее время в любом случае.
Для здоровых и молодых людей ковид по большей части обычная простуда.
Это вы, надеюсь, про его санаторий для худеющих? Да, отличный продукт.
И не просто создать, а "перепридумать". Когда качество его сырков Ростагроэкспорт упало и это отразилось на продажах, человек придумал и продвинул новый "премиум" продукт под именным брендом - таких примеров в России совсем немного.
Искренние соболезнования семье Бориса, такие предприниматели у нас на вес золота в стране, очень жаль (
А сырки мне нравились...(
А теперь вдруг перестали?
а мне не нравятся, сухие на вкус.
Очень жаль( Еба...й ковид.
Советую всем прочитать книгу "Сырок. История моей жизни и бизнеса".
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Не смогу теперь есть без слез его сырки.
Жаль, хороший был человек. РБК сняло хорошее видео про него
Да, мне тоже эта передача понравилась! Показали его жизнь с разных сторон, оч. крутой был мужик, старой закалки.
Добрый день, расскажите, как называется передача? Как можно найти? Спасибо
Вообще еде-то читала его интервью: он говорил, что уже трижды почти умирал и был прям на грани. То тромб, то еще чего-то. Выводы делайте сами.
Лично мой вывод: все мы смертны
можете дать ссылку на интервью, пожалуйста
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Классный мужик. Очень понравилось интервью с ним, которое делали РБК пару лет назад — https://tv.rbc.ru/archive/heros/5b0fb9832ae59614f2b0a258
Много было планов. Жаль.
Жесть, ничего о нем не знала, но берёшь сырок и понимаешь, что за ним стоит какой-то Александров и есть ассоциация с личностью в вакууме. А теперь как будто из сырка ушла вакуумная личность - и он не так привлекателен.
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Чел, который богаче Джефа Безоса умер, как так то?
Прям в сердце...
Я как лактозник, который не ел сырки лет 5 и наткнулся на его сырки без молочки, был неимоверно рад как такой мелочи как возможность снова есть сырки, так и проработкой аудитории для создания нового уникального продукта в неуникальном сегменте, что в России не особо часто увидишь в такой отрасли, а особенно в сегменте сырков!
Земля пухом...
Печальная новость. Не буду лукавить, что знала много про этого человека, просто сырки вкусные... Мне кажется, это уже немало
Когда я буду умирать, я буду это делать с сырками им. Б.Ю.Александрова под рукой
Бывший врач, который попытался подзаработать на здоровье граждан создав врачебный кооператив «Надежда», но позже бросивший это ради ещё больших денег, погиб от короновируса.
Жесть какая, кто теперь империей сырков будет заниматься и что будет с их качеством? Очень жаль, что он не успел реализовать свой проект по поднятию мужской потенции.
При помощи сырков?
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