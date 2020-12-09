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«Звёзды носят их символику, а владельцев никто не знает»: главное из текста Forbes об основателях букмекера 1xBet Материал редакции
Бизнес запустили три жителя Брянска, сейчас они находятся на Кипре. В России их обвиняют в заработке 63 млрд рублей на незаконном казино.
Российский Forbes написал историю букмекера 1xBet, который работает в России незаконно, но получает выручку $2 млрд в год. Кроме ставок на спорт компания зарабатывает на онлайн-казино. Предполагаемые основатели 1xBet родом из Брянска, один из них — бывший милиционер, служивший в отделе по борьбе с компьютерными преступлениями.
В 2020 году Следственный комитет России объявил их в международный розыск по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Все трое сейчас живут на Кипре и отрицают свою причастность к созданию 1xBet.
Чем известен букмекер 1xBet
Букмекер 1xBet работает с 2007 года, но кроме ставок на спорт предлагает в том числе и запрещённое в России онлайн-казино. Для компании это существенная часть бизнеса, рассказал один из участников рынка: до половины клиентов, которые заходят на 1xBet.com ради ставки на спорт, перетекают в казино.
Поэтому когда в 2014 году правительство России ввело обязательные лицензии для онлайн-букмекеров, 1xBet не принял новые правила. С 2016 года Роскомнадзор блокирует сайт 1xBet.com в России, но букмекер продолжал принимать онлайн-ставки от россиян через многочисленные «зеркала» своего сайта. Нелегальная площадка привлекала игроков в том числе тем, что не взимала НДФЛ с выигрыша, объяснил собеседник Forbes.
Издание отмечает, что у 1xBet есть «легальный клон» — компания «Букмекер Паб», которая получила лицензию ФНС в 2010 году и работает под брендом «1xСтавка». Её выручка за 2019 год составила 10,7 млрд рублей, прибыль — 5,6 млрд рублей. «1xСтавка» заняла второе место в рейтинге букмекеров Forbes, уступив «Фонбет».
После блокировки нелегальный букмекер продолжал активно себя продвигать среди российской аудитории. В первом квартале 2019 года 1xBet вошёл в тройку крупнейших заказчиков видеорекламы в рунете, уступив лишь Google и PepsiCo. Во втором полугодии букмекер выпал из первой двадцатки.
1xBet известен рекламой в пиратских онлайн-кинотеатрах. По оценке Group-IB, с 2015 года при поддержке букмекера было озвучено более 900 фильмов и сериалов, компания ежемесячно инвестировала 300-500 тысяч рублей в перевод пиратского контента для 17 российских студий озвучивания. С 2018 года 1xBet переключился на производство контента для Индии, Таиланда и Бразилии.
В тот год компания сосредоточилась на продвижении на международном уровне. Букмекер стал официальным партнёром испанской Ла Лиги, а также сотрудничал с футбольными клубами «Барселона», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси», пишет Forbes. По данным издания, маркетинговый бюджет 1xBet стал исчисляться «десятками миллионов долларов».
Однако вскоре 1xBet потерял часть международных контрактов. Летом 2019 британская газета The Sunday Times выпустила расследование о работе 1xBet: букмекер демонстрирует в своей рекламе полуобнажённых девушек-крупье, принимает ставки на детско-юношеские соревнования, размещает рекламу на запрещённых сайтах и проводит трансляции петушиных боёв.
Комиссия по азартным играм Великобритании (Gambling Commission) начала собственное расследование, местный сайт букмекера был закрыт, а клубы «Тоттенхэм», «Челси» и «Ливерпуль» под угрозой штрафов отказались от сотрудничества с 1xBet. На официальном сайте «Барселоны» 1xBet по-прежнему числится среди партнёров, контракт подписан в 2019 году и действует до июля 2024-го.
Кто стоит за 1xBet
Имена возможных создателей 1xBet впервые стали известны в августе 2020 года, когда их назвало управление Следственного комитета по Брянской области. Это Сергей Каршков, Роман Семиохин и Дмитрий Казорин из Брянска — СК объявил их в международный розыск, у всех троих есть гражданство Кипра.
Следствие заочно обвиняет их в незаконной организации и проведении азартных игр в составе преступной группы, максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 1 млн рублей.
Установить реальных собственников 1xBet юридически сложно, так как они прячутся за офшорами, оформленными на номинальных владельцев, пишет Forbes. Три игрока букмекерского рынка назвали бенефициаром 1xBet Семиохина, о Казорине слышал только один из них. Каршкова журнал назвал коммерческим директором 1xBet.
Ещё в августе 2020 года Каршков заявлял РБК, что не является совладельцем или коммерческим директором 1xBet, а всего лишь «консультант по маркетингу» букмекера. Своим основным бизнесом он назвал зарегистрированную в Брянске компанию по разработке программного обеспечения «Инновационные системы» и местное рекламное агентство «9 панд».
О непричастности обвиняемых к 1xBet настаивают и в коллегии адвокатов «Железников и партнёры», которая защищает Каршкова, Семиохина и Казорина. «Это очень достойные люди, которые ложно обвиняются в организации незаконных азартных игр», — заверил юрист Александр Железников в разговоре с Forbes.
Адвокат отметил, что Каршков формально никогда не работал в 1xBet, а предоставлял маркетинговые услуги как подрядчик. Комментируя отношение остальных доверителей к 1xBet, Железников дословно передал их ответ: «Отношение хорошее».
Что Forbes выяснил о возможных владельцах 1xBet
Сергей Каршков
40-летний Каршков 14 лет прослужил в милиции Брянска, включая учёбу в школе милиции. Всю службу он проработал в отделе по борьбе с компьютерными преступлениями. Каршков ушёл в 2011 году, разочаровавшись в реформе МВД.
После этого сначала он занимался внедрением ИТ-систем в бюджетных медучреждениях, а затем получил предложение разработать модель прогнозирования поведения клиентов для букмекерской конторы, одним из владельцев которой был Роман Семиохин. По данным Forbes, именно Семиохин запустил бренд 1xBet.
К 2014 году Каршков стал коммерческим директором 1xBet и в том числе отвечал за маркетинг площадки, пишет Forbes. Одним из его решений стало сотрудничество с интернет-пиратами, так как нелегальный статус лишил 1xBet возможности рекламировать себя на других российских медиаплатформах.
Когда 1xBet сосредоточился на развитии за рубежом, Каршков лично договаривался о контрактах и почти всё время проводил в заграничных поездках, рассказал его знакомый.
Каршков рассказал Forbes, что узнал об интересе к себе следоавателей в конце 2019 года, находясь за границей. Он вернулся в Брянск и несколько раз попытался встретиться со следователем, но у него не вышло. Когда Каршков вновь покинул страну, ему предъявили заочное обвинение в выводе 63 млрд рублей от незаконной деятельности 1xBet. Он обосновался на Кипре и больше не возвращался в Россию.
Роман Семиохин
На букмекерском рынке 43-летний Семиохин работает с 2007 года: вместе с двумя партнёрами он по агентскому договору с сетью «Фонбет» развивал в Брянской области сеть пунктов приёма ставок (ППС). К 2012 году бизнес Семиохина насчитывал более 300 ППС и вышел за пределы родного региона. Тогда он решил дальше работать самостоятельно и расстался с «Фонбет».
Но для приёма ставок требовалась лицензия, и Семиохина выручил московский предприниматель Александр Миронов: он «вписал» ППС Семиохина в лицензию своей компании «Букмекер Паб». В то время это была стандартная услуга и действовала как франшиза, объяснил старожил букмекерского рынка: владелец лицензии получал ежемесячные выплаты и процент от GGR (разницы между суммой ставок и выплат по выиграшам).
В 2014 году Миронов продал «Букмекер Паб» Семиохину. К тому моменту у 1xBet было 650 собственных ППС и ещё 400 партнерских, указывает издание со ссылкой на презентацию Каршкова.
Forbes называет Семиохина скрытным, но в то же время пишет, что его интересы не ограничиваются букмекерским рынком. По оценке издания, вместе с Казориным они владеют недвижимостью и земельными участками на 1,6 млрд рублей, а Семиохин участвует в проектах, связанных со строительством, гостиничным и другим бизнесом в Брянске.
Весной 2020 года кипрское издание CyprusMail писало, что Семиохин пожертвовал €1 млн больнице в Никосии на борьбу с коронавирусом. Родному Брянску предприниматель пожертвовал на борьбу с пандемией 40 млн рублей.
Дмитрий Казорин
О Казорине известно только, что он партнёр Семиохина и напрямую выступает соучредителем ООО «Букмекер Паб», через которое работает легальный букмекер «1xСтавка». По данным системы «Контур.Фокус», Казорин владеет 12,1%.
Оставшиеся 87,9% оформлены на кипрскую Ehrlich, которой в 2016 году перешла доля Семиохина в «Букмекер Пабе». Кипрская компания выкупила эту долю за €1,4 млн, а её номинальным бенефициаром значится местный юрист, писало РБК со ссылкой на отчётность Ehrlich.
Семиохин и Казорин отказались общаться с Forbes, а в 1xBet и «1xСтавке» на запросы издания не ответили.
В чём их обвиняют и что происходит с уголовным делом сейчас
По версии следователей, в октябре 2014 года Семиохин, Казорин и Каршков создали интернет-площадку 1xBet для организации и проведения азартных игр «в разных регионах России», хотя у них не было лицензии ФНС. Техническая инфраструктура, разработка и техподдержка располагались в Брянске.
На 1xBet пользователи могли делать ставки на спортивные события и играть в азартные игры. Для этого нужно было зарегистрироваться и пополнить виртуальный счёт в личном кабинете, сделать это можно было переводом с банковской карты или через кассу одного из офисов 1xBet, выяснил СК.
Так как Семиохин, Казорин и Каршков находятся за пределами России, следователи приостановили дело против них, писал «Коммерсантъ» в сентябре 2020 года. Следствию удалось выделить в отдельное дело и довести до суда обвинения против жительницы Брянска Олеси Моспановой.
Моспанова — бывший управляющий местного клуба «Букмекер Паб», следствие считает её «кассиром» нелегальной букмекерской сети 1xBet. Однако Бежицкий райсуд Брянска вернул уголовное дело против неё в областную прокуратуру для устранения ошибок.
Судья Наталья Лужецкая пояснила, что по Уголовно-процессуальному кодексу следствие должно установить место совершённого преступления. В случае 1xBet — это место последней из 60 млн ставок, но следствие его не узнало. Это обстоятельство не позволяет определить территориальную подсудность совершённого преступления и «препятствуют вынесению законного и справедливого приговора», объяснила судья.
В разговоре с Forbes Железников отметил, что Семиохин, Казорин и Каршков не скрываются: суд знает их точные адреса на Кипре, и все трое готовы удалённо ответить на вопросы следствия.
"Семиохин, Казорин и Каршков не скрываются: суд знает их точные адреса на Кипре, и все трое готовы удалённо ответить на вопросы"
Толстый троллинг в режиме самоизоляции?
Они, ни в чем не виноваты, и тем не менее, - продолжил адвокат обвиняемых, - учитывая сложную эпидемиологическую сииуацию и закрытие границ, мои подзащитные готовы удаленно отбыть любое назначенное судом наказание, вплоть до пожизненного. На Кипре. Вот.
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