Бизнес запустили три жителя Брянска, сейчас они находятся на Кипре. В России их обвиняют в заработке 63 млрд рублей на незаконном казино.

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Российский Forbes написал историю букмекера 1xBet, который работает в России незаконно, но получает выручку $2 млрд в год. Кроме ставок на спорт компания зарабатывает на онлайн-казино. Предполагаемые основатели 1xBet родом из Брянска, один из них — бывший милиционер, служивший в отделе по борьбе с компьютерными преступлениями.

В 2020 году Следственный комитет России объявил их в международный розыск по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Все трое сейчас живут на Кипре и отрицают свою причастность к созданию 1xBet.

Чем известен букмекер 1xBet

Букмекер 1xBet работает с 2007 года, но кроме ставок на спорт предлагает в том числе и запрещённое в России онлайн-казино. Для компании это существенная часть бизнеса, рассказал один из участников рынка: до половины клиентов, которые заходят на 1xBet.com ради ставки на спорт, перетекают в казино.

Поэтому когда в 2014 году правительство России ввело обязательные лицензии для онлайн-букмекеров, 1xBet не принял новые правила. С 2016 года Роскомнадзор блокирует сайт 1xBet.com в России, но букмекер продолжал принимать онлайн-ставки от россиян через многочисленные «зеркала» своего сайта. Нелегальная площадка привлекала игроков в том числе тем, что не взимала НДФЛ с выигрыша, объяснил собеседник Forbes.

Издание отмечает, что у 1xBet есть «легальный клон» — компания «Букмекер Паб», которая получила лицензию ФНС в 2010 году и работает под брендом «1xСтавка». Её выручка за 2019 год составила 10,7 млрд рублей, прибыль — 5,6 млрд рублей. «1xСтавка» заняла второе место в рейтинге букмекеров Forbes, уступив «Фонбет».

После блокировки нелегальный букмекер продолжал активно себя продвигать среди российской аудитории. В первом квартале 2019 года 1xBet вошёл в тройку крупнейших заказчиков видеорекламы в рунете, уступив лишь Google и PepsiCo. Во втором полугодии букмекер выпал из первой двадцатки.

1xBet известен рекламой в пиратских онлайн-кинотеатрах. По оценке Group-IB, с 2015 года при поддержке букмекера было озвучено более 900 фильмов и сериалов, компания ежемесячно инвестировала 300-500 тысяч рублей в перевод пиратского контента для 17 российских студий озвучивания. С 2018 года 1xBet переключился на производство контента для Индии, Таиланда и Бразилии.

По итогам 2018 года выручка 1xBet достигла $2 млрд, рассказал Forbes участник рынка. Причём зарубежный оборот превысил российский.



В тот год компания сосредоточилась на продвижении на международном уровне. Букмекер стал официальным партнёром испанской Ла Лиги, а также сотрудничал с футбольными клубами «Барселона», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси», пишет Forbes. По данным издания, маркетинговый бюджет 1xBet стал исчисляться «десятками миллионов долларов».

Однако вскоре 1xBet потерял часть международных контрактов. Летом 2019 британская газета The Sunday Times выпустила расследование о работе 1xBet: букмекер демонстрирует в своей рекламе полуобнажённых девушек-крупье, принимает ставки на детско-юношеские соревнования, размещает рекламу на запрещённых сайтах и проводит трансляции петушиных боёв.

Комиссия по азартным играм Великобритании (Gambling Commission) начала собственное расследование, местный сайт букмекера был закрыт, а клубы «Тоттенхэм», «Челси» и «Ливерпуль» под угрозой штрафов отказались от сотрудничества с 1xBet. На официальном сайте «Барселоны» 1xBet по-прежнему числится среди партнёров, контракт подписан в 2019 году и действует до июля 2024-го.



Кадр из рекламного ролика с ФК «Барселона»

Кто стоит за 1xBet

Имена возможных создателей 1xBet впервые стали известны в августе 2020 года, когда их назвало управление Следственного комитета по Брянской области. Это Сергей Каршков, Роман Семиохин и Дмитрий Казорин из Брянска — СК объявил их в международный розыск, у всех троих есть гражданство Кипра.

Следствие заочно обвиняет их в незаконной организации и проведении азартных игр в составе преступной группы, максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 1 млн рублей.

Установить реальных собственников 1xBet юридически сложно, так как они прячутся за офшорами, оформленными на номинальных владельцев, пишет Forbes. Три игрока букмекерского рынка назвали бенефициаром 1xBet Семиохина, о Казорине слышал только один из них. Каршкова журнал назвал коммерческим директором 1xBet.

Торговая марка 1xBet зарегистрирована на кипрский офшор Navasard, который принадлежал гибралторской Troodos. Эта компания приходится «связанной стороной» для кипрской Magandini, её бенефициар — Роман Семиохин.



Ещё в августе 2020 года Каршков заявлял РБК, что не является совладельцем или коммерческим директором 1xBet, а всего лишь «консультант по маркетингу» букмекера. Своим основным бизнесом он назвал зарегистрированную в Брянске компанию по разработке программного обеспечения «Инновационные системы» и местное рекламное агентство «9 панд».

О непричастности обвиняемых к 1xBet настаивают и в коллегии адвокатов «Железников и партнёры», которая защищает Каршкова, Семиохина и Казорина. «Это очень достойные люди, которые ложно обвиняются в организации незаконных азартных игр», — заверил юрист Александр Железников в разговоре с Forbes.

Адвокат отметил, что Каршков формально никогда не работал в 1xBet, а предоставлял маркетинговые услуги как подрядчик. Комментируя отношение остальных доверителей к 1xBet, Железников дословно передал их ответ: «Отношение хорошее».

Что Forbes выяснил о возможных владельцах 1xBet

Сергей Каршков

40-летний Каршков 14 лет прослужил в милиции Брянска, включая учёбу в школе милиции. Всю службу он проработал в отделе по борьбе с компьютерными преступлениями. Каршков ушёл в 2011 году, разочаровавшись в реформе МВД.

После этого сначала он занимался внедрением ИТ-систем в бюджетных медучреждениях, а затем получил предложение разработать модель прогнозирования поведения клиентов для букмекерской конторы, одним из владельцев которой был Роман Семиохин. По данным Forbes, именно Семиохин запустил бренд 1xBet.

К 2014 году Каршков стал коммерческим директором 1xBet и в том числе отвечал за маркетинг площадки, пишет Forbes. Одним из его решений стало сотрудничество с интернет-пиратами, так как нелегальный статус лишил 1xBet возможности рекламировать себя на других российских медиаплатформах.

Когда 1xBet сосредоточился на развитии за рубежом, Каршков лично договаривался о контрактах и почти всё время проводил в заграничных поездках, рассказал его знакомый.

Каршков рассказал Forbes, что узнал об интересе к себе следоавателей в конце 2019 года, находясь за границей. Он вернулся в Брянск и несколько раз попытался встретиться со следователем, но у него не вышло. Когда Каршков вновь покинул страну, ему предъявили заочное обвинение в выводе 63 млрд рублей от незаконной деятельности 1xBet. Он обосновался на Кипре и больше не возвращался в Россию.

Роман Семиохин

На букмекерском рынке 43-летний Семиохин работает с 2007 года: вместе с двумя партнёрами он по агентскому договору с сетью «Фонбет» развивал в Брянской области сеть пунктов приёма ставок (ППС). К 2012 году бизнес Семиохина насчитывал более 300 ППС и вышел за пределы родного региона. Тогда он решил дальше работать самостоятельно и расстался с «Фонбет».

Но для приёма ставок требовалась лицензия, и Семиохина выручил московский предприниматель Александр Миронов: он «вписал» ППС Семиохина в лицензию своей компании «Букмекер Паб». В то время это была стандартная услуга и действовала как франшиза, объяснил старожил букмекерского рынка: владелец лицензии получал ежемесячные выплаты и процент от GGR (разницы между суммой ставок и выплат по выиграшам).

В 2014 году Миронов продал «Букмекер Паб» Семиохину. К тому моменту у 1xBet было 650 собственных ППС и ещё 400 партнерских, указывает издание со ссылкой на презентацию Каршкова.

Forbes называет Семиохина скрытным, но в то же время пишет, что его интересы не ограничиваются букмекерским рынком. По оценке издания, вместе с Казориным они владеют недвижимостью и земельными участками на 1,6 млрд рублей, а Семиохин участвует в проектах, связанных со строительством, гостиничным и другим бизнесом в Брянске.

Весной 2020 года кипрское издание CyprusMail писало, что Семиохин пожертвовал €1 млн больнице в Никосии на борьбу с коронавирусом. Родному Брянску предприниматель пожертвовал на борьбу с пандемией 40 млн рублей.

Дмитрий Казорин

О Казорине известно только, что он партнёр Семиохина и напрямую выступает соучредителем ООО «Букмекер Паб», через которое работает легальный букмекер «1xСтавка». По данным системы «Контур.Фокус», Казорин владеет 12,1%.

Оставшиеся 87,9% оформлены на кипрскую Ehrlich, которой в 2016 году перешла доля Семиохина в «Букмекер Пабе». Кипрская компания выкупила эту долю за €1,4 млн, а её номинальным бенефициаром значится местный юрист, писало РБК со ссылкой на отчётность Ehrlich.

Семиохин и его партнёры стали в Брянске настоящими легендами, рассказывает один из влиятельных местных бизнесменов. Под стать 1xBet, отмечает собеседник Forbes: компания вроде существует, звёзды мировой величины носят форму с их символикой, а владельцев никто не знает.

«Трудно представить, что в Брянске находится центр мировой корпорации», — признаётся бизнесмен. Forbes

«1xСтавка» — официальный партнёр футбольного клуба «Локомотив», но с его помощью продвигает логотип 1xBet Пресс-служба ФК «Локомотив»



Семиохин и Казорин отказались общаться с Forbes, а в 1xBet и «1xСтавке» на запросы издания не ответили.

В чём их обвиняют и что происходит с уголовным делом сейчас

По версии следователей, в октябре 2014 года Семиохин, Казорин и Каршков создали интернет-площадку 1xBet для организации и проведения азартных игр «в разных регионах России», хотя у них не было лицензии ФНС. Техническая инфраструктура, разработка и техподдержка располагались в Брянске.

На 1xBet пользователи могли делать ставки на спортивные события и играть в азартные игры. Для этого нужно было зарегистрироваться и пополнить виртуальный счёт в личном кабинете, сделать это можно было переводом с банковской карты или через кассу одного из офисов 1xBet, выяснил СК.

С октября 2014 года по май 2019 года преступная группа заработала 63 млрд рублей, за это время 1xBet принял 60 млн ставок. Деньги были перечислены на счета в зарубежном банке, впоследствии преступники распределили их между собой.



Так как Семиохин, Казорин и Каршков находятся за пределами России, следователи приостановили дело против них, писал «Коммерсантъ» в сентябре 2020 года. Следствию удалось выделить в отдельное дело и довести до суда обвинения против жительницы Брянска Олеси Моспановой.

Моспанова — бывший управляющий местного клуба «Букмекер Паб», следствие считает её «кассиром» нелегальной букмекерской сети 1xBet. Однако Бежицкий райсуд Брянска вернул уголовное дело против неё в областную прокуратуру для устранения ошибок.

Судья Наталья Лужецкая пояснила, что по Уголовно-процессуальному кодексу следствие должно установить место совершённого преступления. В случае 1xBet — это место последней из 60 млн ставок, но следствие его не узнало. Это обстоятельство не позволяет определить территориальную подсудность совершённого преступления и «препятствуют вынесению законного и справедливого приговора», объяснила судья.

Следствие решило упростить себе задачу, назвав местом преступления брянский офис 1xBet, в котором, по сути, только разрабатывалось программное обеспечение.

А между тем ставки принимались едва ли не во всех регионах России. Более того, у фирмы были зарубежные клиенты, сделки с которыми вообще не подпадают под нормы российского законодательства. Александр Железников

адвокат обвиняемых

