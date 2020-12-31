Но продолжающие вдохновлять проектами и поступками даже после смерти.

{"id":187254,"url":"https:\/\/vc.ru\/story\/187254-glava-samsung-osnovatel-kenzo-kobi-brayant-b-yu-aleksandrov-predprinimateli-skonchavshiesya-v-2020-godu","title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 Samsung, \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c Kenzo, \u041a\u043e\u0431\u0438 \u0411\u0440\u0430\u0439\u0430\u043d\u0442, \u0411. \u042e. \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432: \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438, \u0441\u043a\u043e\u043d\u0447\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435\u0441\u044f \u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/story\/187254-glava-samsung-osnovatel-kenzo-kobi-brayant-b-yu-aleksandrov-predprinimateli-skonchavshiesya-v-2020-godu","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/story\/187254-glava-samsung-osnovatel-kenzo-kobi-brayant-b-yu-aleksandrov-predprinimateli-skonchavshiesya-v-2020-godu&title=\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 Samsung, \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c Kenzo, \u041a\u043e\u0431\u0438 \u0411\u0440\u0430\u0439\u0430\u043d\u0442, \u0411. \u042e. \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432: \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438, \u0441\u043a\u043e\u043d\u0447\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435\u0441\u044f \u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/story\/187254-glava-samsung-osnovatel-kenzo-kobi-brayant-b-yu-aleksandrov-predprinimateli-skonchavshiesya-v-2020-godu&text=\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 Samsung, \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c Kenzo, \u041a\u043e\u0431\u0438 \u0411\u0440\u0430\u0439\u0430\u043d\u0442, \u0411. \u042e. \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432: \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438, \u0441\u043a\u043e\u043d\u0447\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435\u0441\u044f \u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/story\/187254-glava-samsung-osnovatel-kenzo-kobi-brayant-b-yu-aleksandrov-predprinimateli-skonchavshiesya-v-2020-godu&text=\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 Samsung, \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c Kenzo, \u041a\u043e\u0431\u0438 \u0411\u0440\u0430\u0439\u0430\u043d\u0442, \u0411. \u042e. \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432: \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438, \u0441\u043a\u043e\u043d\u0447\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435\u0441\u044f \u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/story\/187254-glava-samsung-osnovatel-kenzo-kobi-brayant-b-yu-aleksandrov-predprinimateli-skonchavshiesya-v-2020-godu","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 Samsung, \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c Kenzo, \u041a\u043e\u0431\u0438 \u0411\u0440\u0430\u0439\u0430\u043d\u0442, \u0411. \u042e. \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432: \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438, \u0441\u043a\u043e\u043d\u0447\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435\u0441\u044f \u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443&body=https:\/\/vc.ru\/story\/187254-glava-samsung-osnovatel-kenzo-kobi-brayant-b-yu-aleksandrov-predprinimateli-skonchavshiesya-v-2020-godu","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 415 просмотров

Клейтон Кристенсен — бизнес-консультант и автор теории «подрывных инноваций»

В январе умер 67-летний профессор Гарвардской бизнес-школы и инвестор Клейтон Кристенсен.

В 1995 году он предложил теорию «подрывных инноваций». Согласно ей, даже стартапы могут успешно конкурировать с гигантами отрасли, если нацелятся на заброшенные и не самые платежеспособные сегменты рынка, а затем перейдут и на другие.

Теория оформилась в книгу «Дилемма инноватора», которую профессор опубликовал в 1997 году. Предложенными принципами пользовались сооснователь Intel Эндрю Гроув, Стив Джобс, Рид Хастингс и Джефф Безос.

В 2007-м Кристенсен основал некоммерческую организацию Clayton Christensen Institute, которая внедряет и применяет идеи «подрывных инноваций» в медицине, образовании, научных исследованиях.

Также Кристенсен работал в Intel в качестве консультанта и основал венчурный фонд Rose Park, который инвестировал в «подрывные» стартапы — Artemis Health, LeasePilot, Gusto.

Учёный много лет боролся с лейкемией и умер из-за осложнений.

Коби Брайант — один из самых известных баскетболистов современности, который стал не менее успешным предпринимателем

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб 26 января — при крушении вертолёта. На его счету несколько мировых рекордов, Брайант занимает четвёртое место в истории НБА в списке самых результативных игроков. Ему был 41 год.

В 2016 году спортсмен завершил карьеру и занялся другими проектами. Он основал медиакомпанию, венчурный фонд, тренировочный центр, помогал молодым спортсменам и получил «Оскар» за короткометражный фильм о спорте.

Он занимался инвестициями, потому что мечтал оставить после себя нечто большее, чем спортивные победы, — и ему удалось.

Прежде чем стать инвестором, Брайант читал книги, смотрел выступления на TED, разбирался в презентациях Y Combinator, советовался с руководителями крупнейших компаний: с Тимом Куком и бывшим главой Nike Марком Паркером.

Совместно с партнёром Джеффом Стибелем он основал фонд Bryant Stibel и инвестировал в 28 различных компаний. Особое внимание партнеры уделяли ИТ-сектору, СМИ и потенциальным «единорогам».

Среди инвестиций Брайанта — Dell, Epic Games, Alibaba, создатели трекеров Tile, производство детских вещей The Honest Company Джессики Альбы. В сентябре активы фонда Bryant Stibel оценивались более чем в $2 млрд.

Также Брайант основал медиакомпанию Kobe Studios. Она занимается производством вдохновляющих историй о спорте. В части проектов Брайант был автором или продюсером.

Он считал, что спорт — «замечательная метафора жизни». В 2018 году спортсмен получил «Оскар» за мультфильм «Дорогой баскетбол», к которому написал сценарий.

Среди других успехов Брайанта:

Тренировочный центр для молодых спортсменов, с которыми занимались звёзды НБА.

Карьера наставника и аналитика.



Запуск стартапа по производству средств по уходу за кожей для спортсменов.



После ухода на спортивную «пенсию» Брайант искал новые цели и победы, ему нравилось заниматься бизнесом, но ждать результатов приходилось куда дольше.

В бизнесе важно иметь терпение. У вас должны быть силы, чтобы не сойти с длинной дистанции, а также нужно понимать, где находится финиш. Понимать, что всё постоянно движется. Коби Брайант

Но нетерпеливость не становилась помехой: Брайант хотел заниматься инвестициями, чтобы они стали его наследством — из-за их значимости для мира.

В баскетболе всегда фокус на победителях и чемпионатах. Победы в чемпионатах приходят и уходят. Ещё одна команда, которая выигрывает ещё один чемпионат, и ещё один игрок, который выиграет ещё одну награду «Лучшего игрока». Если вы действительно хотите создать что-то, что будет жить на протяжении нескольких поколений, вы должны помочь вдохновить следующее поколение, правильно? Они создадут что-то великое. И тогда это поколение вдохновит того, кто будет после него. И вы создаёте это навсегда, что самое прекрасное.

Коби Брайант

Юрий Зиссер — основатель белорусского новостного сайта Tut.by, одного из самых популярных изданий в стране

Зиссер умер 17 мая после продолжительной болезни. Ему было 59 лет.

До запуска медиа он работал системным программистом в НИИ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, занимался наукой. В 1992 году Зиссер основал компанию по разработке банковского ПО «Надёжные системы».

Система для обслуживания населения «Программа 35» была установлена более чем в 100 банках СНГ, среди клиентов «Савушкин», BMW, «Альфа-Банк».

Юрий Зиссер основал Tut.by в 2000 году. После образовательной поездки в США предприниматель хотел создать «белорусский Yahoo» и начал с бесплатной электронной почты. Также помогал другим белорусским ИТ-проектам, занимался менторством и благотворительностью.

По данным Brand Analytics, Tut.by в октябре 2019 года занимал второе место в Белоруссии по уровню цитируемости. 3 декабря Мининформ лишил издание статуса СМИ.

Кендзо Такада — основатель бренда Kenzo, первый японский дизайнер, который получил признание в Париже

81-летний Кендзо умер 4 октября от коронавируса. Он стал новатором в индустрии — сочетал в дизайне одежды восточные и западные мотивы, использовал яркие ткани и свободный крой, не принятые в французской моде, и устраивал из показов одежды целые шоу.

Дизайнер с детства вдохновлялся Парижем. Оказавшись там в 1965-м, он решил остаться, пока не добьётся чего-то и не откроет бутик. Первую коллекцию дизайнер сшил из дешёвых тканей за $200, работая на заводе. Материалов не хватало, поэтому одежда была сшита буквально из лоскутов.

Они отличалась от строгих нарядов французских модельеров: не строгая и сексуальная, а простая и мешковатая — с элементами кимоно, многослойная и яркая. Это понравилось молодёжи того времени. Последующие коллекции были не менее разнообразными и сочетали восточный и западный стили.

Не менее броскими были и показы: вместо строгого дефиле дизайнер предпочитал хаотичные шоу — с танцами, музыкантами и знаменитостями. В 1970-х Кендзо устраивал показы в цирке — с наездницами в прозрачной униформе. Сам модельер выехал на арену на слоне.

Кендзо считал, что мода должна быть доступна каждому — и стал одним из первых модельеров, который делал коллекции с бюджетными брендами и сетями «доступных» магазинов.

В разное время Кендзо занимался духами, дизайном мебели и интерьеров, запустил свой бренд посуды и предметов интерьера. В 2020 году он представил бренд люксовых вещей для дома.

Глава Samsung Ли Гон Хи — под его руководством корпорация стала одной из крупнейших в мире

25 октября умер 78-летний предприниматель, возглавлявший Samsung с 1987 по 2014 год. Благодаря ему компания сосредоточилась на качестве продукции, перешла на цифровые технологии и смогла увеличить выручку с 9,9 трлн вон ($8,7 млрд) в 1987 году до 230,4 трлн вон ($195,6 млрд) в 2019 году.

Ли Гон Хи принадлежит идея заменить импорт комплектующих собственным производством, и она окупилась. Сейчас Samsung — один из лидеров по производству памяти.

Он смог изменить отношение к Samsung, которую считали дешёвой подделкой японских брендов. Целью компании стало производство качественной продукции даже за счет снижения продаж и агрессивное развитие в новых направлениях. Ими были производство смартфонов и полупроводников.

При Ли Гон Хи компания развивалась активнее: начала задействовать западные практики и специалистов, упростила управление подразделениями, ввела социальные программы для сотрудников.

Предприниматель сделал ставку на цифровые технологии: отказался от производства ЭЛТ-телевизоров и телефонов ради ЖК-панелей и смартфонов. В результате Samsung стала лидером по производству телевизоров и смартфонов, обогнав Sony и Apple на их рынках.

В 2005 году Time назвал Ли одним из 100 влиятельных людей в мире. В 2010-м глава Samsung стал богатейшим человеком Южной Кореи с состоянием $20,7 млрд.

В 2014 году Ли перенес инфаркт и впал в кому, руководство конгломератом перешло к его сыну Ли Чжэ Ену.

Игорь Коропов — сооснователь Skillbox

31-летний сооснователь и программный директор образовательного сервиса Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи 1 ноября, 6 ноября его тело обнаружили в Черном море.

В 2020 году предприниматель занял первое место в рейтинге самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes.

До основания Skillbox Коропов вместе с Дмитрием Крутовым открыл маркетинговое агентство Mokselle. Партнёры столкнулись с нехваткой квалифицированных специалистов.

Их было дорого нанимать, поэтому предприниматели решили обучать кадры изнутри. Так появилось подразделение, где сотрудники учились специальности на кейсах от партнёров агентства.

В 2016 году подразделение выделили в отдельную компанию Skillbox, в первый год ей полностью управлял Коропов. По словам бывшего коллеги Коропова по Skillbox Андрея Анищенко, для предпринимателя возможность самореализации была «больной темой»: он не получил высшего образования.

Проект одним из первых предлагал онлайн-обучение для взрослых с интеграцией в индустрию и возможностью трудоустройства. Продвигали Skillbox через вебинары, интенсивы и блогеров, выпускали больше курсов.

Коропов проводил десятки вебинаров и думал, как сделать образование более вовлекающим, рассказывал Анищенко в разговоре с Forbes. В декабре 2019 года Mail.ru Group стала владельцем 60,3% акций проекта, сумма сделки составила 1,6 млрд рублей.

Тони Шей — основатель магазина Zappos, который создал «счастливую» корпоративную культуру

28 ноября в пожаре погиб основатель Zappos Тони Шей. Он возглавлял компанию 21 год с момента основания и сохранил пост гендиректора даже после продажи Amazon за $1,2 млрд. Ему было 46 лет.

Шей всю жизнь мечтал создать успешный бизнес. Он устраивал гаражные распродажи, издавал газету, разводил червей, продавал значки. В 1997 году запустил проект LinkExchange по заказу рекламных баннеров для сайтов. Компанию продали Microsoft за $265 млн. Шей основал фонд Venture Frogs, вложился в онлайн-магазин обуви Zappos и возглавил его.

Предприниматель поставил себе цель — доказать, что Zappos может быть успешной благодаря сильной корпоративной культуре и отличному обслуживанию. На первое место Шей поставил счастье сотрудников и клиентов.

В Zappos нет должностей и менеджеров, у каждого есть право принимать решение. Вся информация о компании, которой по закону можно делиться с сотрудниками, открыта.

Это помогает принимать более правильные решения, так как все работают с одними и теми же данными и контекстом. Сотрудники сосредоточены на работе, а не корпоративных интригах.

В 2010 году предприниматель написал книгу о корпоративных принципах Zappos — «Доставляя счастье». Прежде всего — быть открытыми и думать на перспективу.

В основе «долгосрочного счастья» по мнению Шея лежат четыре составляющие:

Ощущение контроля: поощряется развитие сотрудников и приобретение ими новых навыков, но они вправе сами выбирать ритм своего обучения. Ощущение прогресса: существует система небольших регулярных продвижений. Привязанность: внимание к постоянному улучшению корпоративной культуры. Быть частью чего-то большего: культивирование ценностей компании.

К примеру, новичку после первой недели предлагают $2000, чтобы уйти до окончания корпоративных тренингов. Шей уверяет: это действенный способ проверить, насколько серьезно он заинтересован в работе.

Борис Александров — президент «Ростагроэкспорта» и основатель бренда «Б.Ю. Александров»

Предприниматель умер в ночь на 30 ноября в возрасте 73 лет. Он был единственным в России трёхкратным лауреатом премии «Предприниматель года».

В 1994 году Александров основал «Ростагроэкспорт», который стал лидером по производству глазированных сырков; в 2006-м запустил линейку премиальной продукции «Б. Ю. Александров». До этого он работал врачом и занимался торговлей.

Александров пережил три смертельных заболевания. В 2013 году у него обнаружили рак лимфоузлов. В ходе лечения он переехал в Латвию, где занялся новым проектом — центром для похудения Academy Vitality. Также запустил клинику в Москве, которая занималась изучением половой дисфункции.

В 2016 году выпустил автобиографическую книгу «Сырок», которую трижды переиздали — четвёртое издание вышло в конце 2019 года.

По словам предпринимателя, главные правила бизнеса — искать правильных людей, слушать критику и вкалывать. Нужно изучать рынок, смотреть, что появляется новое, а затем производить товар и постоянно следить за качеством.

Он придерживался мнения, что не нужно заниматься тем, что нравится — нужно вкалывать, чтобы получился достойный продукт и бизнес начинал нравиться.

Все говорят: «Удача, удача…» А я заметил: когда я что-то начинаю делать, ко мне и приходит удача. Надо вкалывать. Вкалывать и вкалывать. Потом я не люблю выражение «я люблю заниматься тем, что мне нравится». Я всегда придерживаюсь противоположной точки зрения. Нужно сделать так, чтобы то, чем ты занимаешься, тебе нравилось!

Борис Александров

Главным в жизни Александров считал здоровье — без него не построить бизнеса.

Те 5% людей, которые способны заниматься бизнесом, гиперактивны. Они могут тратить энергию на преодоление всевозможных препятствий. Ведь нет бизнесов, которые бы шли сами собой. Бизнесмен все время должен решать какие-то проблемы и преодолевать какие-то препятствия. И если у него нет на это энергии, все остальное бесполезно.

Борис Александров

Игорь Сосин — бывший совладелец Obi в России и сооснователь сети «Старик Хоттабыч»

Серийный предприниматель умер 23 декабря в 53 года, причиной мог стать инфаркт.

Он основал сеть товаров для дома «Старик Хоттабыч» в 1994 году вместе с партнёрами, её называли «пионером цивилизованного рынка DIY». В 2002 году вышел из проекта и занимался сетью товаров для ремонта немецкого ритейлера Obi. В 2016-м продал 49% в совместном предприятии. По оценкам аналитиков, сумма сделки могла составить 10 млрд рублей.

Также Сосин развивал сеть канцелярских товаров Modi, магазины одежды Modis и планировал вывести на российский рынок бренд безалкогольных напитков со вкусом алкоголя Zeo.

Пьер Карден — основатель бренда Pierre Cardin

Модельер и один из крупнейших владельцев недвижимости во Франции умер 29 декабря в возрасте 98 лет.

Карден родился в Италии, но семья переехала во Францию, когда мальчику было два года. До основания модного дома в 1950 году работал художником по костюмам в кино и театре, его наставником стал Кристиан Диор. Свой бренд одежды запустил в 28 лет и позже расширил его парфюмерной маркой и мебельным бутиком.

Он был первооткрывателем: сформировал фабричные потоки, представил коллекцию готовой одежды прет-а-порте в универмаге Printemps, сделав французскую моду демократичнее и доступнее.

Карден вдохновлялся одеждой космонавтов и полётом Гагарина — в 60-х он создал «космическую коллекцию».

Та самая космическая коллекция

Модельер более 30 раз посещал СССР и стал одним из первых западных дизайнеров, одежду которого допустили в Советский Союз. Также он шил костюмы для Большого театра, в них выступала подруга Кардена, балерина Майя Плисецкая.

У Кардена более 500 патентов на изобретения, среди которых цветные чулки, галстуки с цветочным принтом, высокие сапоги, мини-сарафаны. Производители более 900 раз лицензировали его имя для разных товаров — от колготок до детских колясок.

Среди владений Кардена — один из самых известных ресторанов Парижа Maxim’s и одноименная торговая марка. Модельер открыл филиалы и в других столицах.