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Истории
Кирилл Казаков

Brunello Cucinelli, Hoover, DeLorean: истории известных брендов и предпринимателей, которые их основали Статьи редакции

Иногда за известным изобретением скрывается несчастье — как было с джакузи, а порой известный продукт рождается случайно — как WD-40.

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Турагентство Thomas Cook

Практически всё, что известно о туризме сегодня, — воплощение идей британца Томаса Кука. Он открыл агентство Thomas Cook & Son в 1865 году — и закрылось оно только 2019-м.

Поезда для трезвенников, первые туры вокруг света и путешествия с перелётами — Кук и его потомки придумали много интересного.

Томас Кук

Пылесосы Hoover

В 1991 году к британскому филиалу Hoover, а тогда производитель работал почти 80 лет, обратилось туристическое агентство JSI Travel. Оно переживало кризис и пыталось сбыть дешёвые рейсы.

Компании объединились, план был такой — каждый британец, купивший до конца января 1993 года продукции Hoover на сумму от £100, получил бы два билета (туда и обратно) в одну из европейских стран или до Нью-Йорка или Орландо.

Hoover рассчитывала, что в акции поучаствуют не больше 50 тысяч человек. На деле участников было 200 тысяч. Компания потратила миллионы долларов, чтобы провести акцию, влезла в убытки. В конечном счёте подразделение продали конкуренту.

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Сантехника Jacuzzi

До того, как заняться ваннами, братья Джакузи — итальянцы, мигрировавшие в США в начале 20 века, — делали пропеллеры и самолеты. Но предприятие закрылось из-за крушения их изобретения.

Ванна с гидромассажем тоже появилась из-за печальной случайности. Сын Кандидо Джакузи, одного из братьев, заболел лихорадкой, которая привела к артриту. В качестве лечения доктор посоветовал гидротерапию.

К тому времени у Джакузи был бизнес по разработке и продаже насосов. Гидромассажная ванна, понял Кандидо, — это просто система насосов. Джакузи сделал такой насос для домашней ванны.

Он убедил семью запустить модель на рынок — в сочетании с маркетингом продукт стал популярным и сделал фамилию нарицательной.

Смазка WD-40

WD-40 создали для защиты космических ракет. О том, что смазку можно использовать дома, производитель узнал из-за воровства работников. Спустя 60 лет одноимённая компания стоит $3,5 млрд — и в ассортименте по-прежнему один продукт.

У смазки существует официальный фан-клуб, в котором состоит более 100 тысяч человек. В нём существуют шутливые должности вроде «члены совета директоров фан-клуба». До конца жизни каждый оттуда получает ящик WD-40 раз в год.

Одежда Brunello Cucinelli

У основателя бренда Брунелло Кучинелли было тяжелое детство: он совмещал учёбу в школе с работой на отцовской ферме. Когда будущему предпринимателю было 15 лет, отец попал на цементный завод. Там его унижал начальник. Тогда Кучинелли зарёкся, что у него никого унижать не будут — хотя и не представлял, чем будет заниматься.

В 25 лет Кучинелли занялся производством и окрашиванием кашемира. Материал был дорогим, из него шили деловые свитеры, обычно чёрные или серые. Дизайнер, вдохновившись разноцветной одеждой Benetton, подумал, что на рынке найдётся место яркому кашемиру. И не прогадал.

«Если вы покупаете свитер стоимостью больше €1000, приятнее осознавать, что деньги пойдут на строительство школы или больницы, не так ли?», — считает Кучинелли. Предприниматель не изменил детского обещания: много жертвует на благотворительность, а деловая переписка в компании в свободное время запрещена, чтобы не отнимать у сотрудников личную жизнь.

Автомобили DeLorean

Прежде чем основать свою компанию Джон Делореан руководил Pontiac и Chevrolet — и вполне успешно, несмотря на эксцентричный образ жизни. По выходным он улетал в Лос-Анджелес и встречался с голливудскими актрисами.

В 1975 году Делореан открыл компанию своего имени — DeLorean, — чтобы выпускать «самые стильные, самые экологичные и самые безопасные» спорткары. Для первой модели предприниматель нанял итальянского дизайнера, который работал с Lotus, Ferrari и Alfa Romeo.

Инвестиции, которые Делореан собрал для производства, кончились — всего компания собрала 9000 машин. Сама модель — DMC-12 — получилась некачественной и дорогой. В попытке найти деньги Делореан заложил компанию в обмен на 24 кг кокаина. Оказалось, сделку ему предложил информатор ФБР под прикрытием.

Последовала череда судов — и по делу о наркотиках, и долгах предпринимателя. Сама же машина стала культовой не благодаря качеству, а благодаря трилогии «Назад в будущее».

#какэтобыло

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