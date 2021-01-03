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Истории
Кирилл Казаков

Истории миллиардеров: инвесторы, математики, создатели фондов и онлайн-игр Статьи редакции

Несколько материалов из прошлого года о зарубежных предпринимателях.

2 2 комментария
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Ло Юнхао — создатель китайских смартфонов Smartisan

Эксцентричный предприниматель начал карьеру преподавателем: студентам так нравились его лекции, что они записывали их и публиковали в интернете. Опыт таких выступлений помог Юнхао в будущем, когда ему пришла идея создать телефон — он мог часами рассказывать публике о его достоинствах.

Однако смартфоны Smartisan продавались не очень хорошо, а Юнхао больше обещал, чем делал: компания накопила долги. Сейчас предприниматель чаще появляется в рекламе и трансляциях распродаж.

«Китайский Билл Гейтс» — Чэнь Тяньцяо

Shanda — одна из первых китайских компаний, которая занялась онлайн-играми. Ей пришлось бороться с пиратством и строгими родителями, которые не давали детям играть. Тем не менее задумки Shanda помогли компании пережить пузырь доткомов — тогда на неё обратили внимание инвесторы.

Со временем Тяньцяо задумал превратить Shanda в универсальный медиасупермаркет, «Disney Китая». В конце концов у него получилось, но он заработал панические атаки. Решая проблемы со здоровьем, предприниматель отошёл от дел и стал филантропом.

Джим Саймонс — основатель фонда Renaissance Technologies, который зарабатывает даже в кризис

Саймонса называют одним из лучших инвесторов, а его Renaissance Technologies — самым успешным хедж-фондом.

Причиной успеха стала изобретённая Саймонсом модель инвестирования. Он отказался от интуитивных и эмоциональных вложений и доверился математическим моделям и алгоритмам, которые прогнозируют цены и ищут перспективные сделки.

По словам Саймонса, фонд «не нанимает людей из бизнес-школ и с Уолл-стрит, он нанимает тех, кто отлично разбирается в науке»

Математик Эдвард Торп — придумал, как обыграть казино

В конце 1950-х — начале 1960-х Торп, к тому времени получивший степень, преподавал математику в MIT и выяснял, как выиграть в рулетку и в блэкджек с помощью науки. Для первой игры он вместе с коллегой придумал портативный компьютер, для второй — математическую модель, которая давала больше шансов выиграть.

Когда Торпу начали угрожать в казино, он переключился на инвестиции. Первые были не очень удачными: он больше положился на мнение знакомых, а не на точный расчет. После этого он уже не допустил этой ошибки — и в конце концов ушёл из университета, чтобы вести дела на Уолл-стрит.

Кэти Сюй — помощница среднего бизнеса в Китае

На счету Сюй и ее фонда Capital Today инвестиции в NetEase, пионера интернет-игр в Китае, и магазин JD.com. В последнем случае Сюй вложилась в компанию, когда там работало 50 сотрудников. Инвестиция принесла Capital Today $2,9 млрд.

Принципы инвестирования Кэти Сюй:

  • Выбрать компанию-пионера и превратить её в бренд номер один.
  • Найти «предпринимателя-убийцу» (killer entrepreneur) и доверять ему.
  • Исследовать потребителей и стратегию компании — Сюй сама обзванивает клиентов.
  • Делать ставку на долгосрочный рост.

#инвесторы #деньги

2 2 комментария
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Alexander Veber

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Ощущение будто статья написана просто ради того чтобы потратить буквы.

Вроде слова есть, а смысловой нагрузки чуть меньше, чем нихуя 

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Леонид Михалев

Alexander
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Это подборка просто. Единственное че я бы поменял это собрал все в одну , сделал оглавление с ссылками , чтобы смотреть что интересно , а не клепать кучу таких публикаций

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