Несколько материалов из прошлого года о зарубежных предпринимателях.

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Эксцентричный предприниматель начал карьеру преподавателем: студентам так нравились его лекции, что они записывали их и публиковали в интернете. Опыт таких выступлений помог Юнхао в будущем, когда ему пришла идея создать телефон — он мог часами рассказывать публике о его достоинствах.

Однако смартфоны Smartisan продавались не очень хорошо, а Юнхао больше обещал, чем делал: компания накопила долги. Сейчас предприниматель чаще появляется в рекламе и трансляциях распродаж.

Shanda — одна из первых китайских компаний, которая занялась онлайн-играми. Ей пришлось бороться с пиратством и строгими родителями, которые не давали детям играть. Тем не менее задумки Shanda помогли компании пережить пузырь доткомов — тогда на неё обратили внимание инвесторы.

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Со временем Тяньцяо задумал превратить Shanda в универсальный медиасупермаркет, «Disney Китая». В конце концов у него получилось, но он заработал панические атаки. Решая проблемы со здоровьем, предприниматель отошёл от дел и стал филантропом.

Джим Саймонс — основатель фонда Renaissance Technologies, который зарабатывает даже в кризис

Саймонса называют одним из лучших инвесторов, а его Renaissance Technologies — самым успешным хедж-фондом.

Причиной успеха стала изобретённая Саймонсом модель инвестирования. Он отказался от интуитивных и эмоциональных вложений и доверился математическим моделям и алгоритмам, которые прогнозируют цены и ищут перспективные сделки.

По словам Саймонса, фонд «не нанимает людей из бизнес-школ и с Уолл-стрит, он нанимает тех, кто отлично разбирается в науке»

В конце 1950-х — начале 1960-х Торп, к тому времени получивший степень, преподавал математику в MIT и выяснял, как выиграть в рулетку и в блэкджек с помощью науки. Для первой игры он вместе с коллегой придумал портативный компьютер, для второй — математическую модель, которая давала больше шансов выиграть.

Когда Торпу начали угрожать в казино, он переключился на инвестиции. Первые были не очень удачными: он больше положился на мнение знакомых, а не на точный расчет. После этого он уже не допустил этой ошибки — и в конце концов ушёл из университета, чтобы вести дела на Уолл-стрит.

Кэти Сюй — помощница среднего бизнеса в Китае

На счету Сюй и ее фонда Capital Today инвестиции в NetEase, пионера интернет-игр в Китае, и магазин JD.com. В последнем случае Сюй вложилась в компанию, когда там работало 50 сотрудников. Инвестиция принесла Capital Today $2,9 млрд.

Принципы инвестирования Кэти Сюй: