Истории
Лиана Липанова

Умер основатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников Статьи редакции

Ему был 61 год.

9 9 комментариев
2548 просмотров

7 января умер основатель группы компаний «Первое решение» Андрей Трубников, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предпринимателя. Ему был 61 год.

Трубников умер в своём доме в Подмосковье. Других подробностей его смерти пока нет.

Трубников родился в 1960 году в Ташкенте. Окончил экономический факультет МГИМО, работал на таможне, а бизнесом занялся в конце 90-х. «Первое решение» основано в 2002 году.

Компания выпускает косметику под брендами Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи». Всего у компании 45 магазинов под брендом Natura Siberica в России, 11 — за рубежом, 41 магазин под брендом Organic Shop и ещё по одному под брендами Planeta Organica и Agafia Shop.

Жаба на шее, эко-косметика с рогами оленей и…
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#новость #naturasiberica

9 9 комментариев
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9 комментариев
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Roman Moskovskiy

6

Слишком схож с Александровым :)

Жаль, что жаба не помогла. А ещё пишут, что он недавно все перерегистрировал на другую компанию в ес, возможно он что-то знал

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Михаил Б

Roman
1

Он много раз боролся с рецидивирующим раком. Вероятно это он. Точно не коронавирус (как в случае в Александровым), потому что коронавирус Трубников легко перенес летом или весной.

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Alexandr Brovin

5

Простой, интересный дядька был, давно 1 раз довелось пообщаться на печати упаковки "бабушки".
Земля пухом.

"Хороший шампунь, но плохо продавался, пока я не встретил бабулю в магазине, "дешёвый - беру собаку мыть", поднял цены, выросли продажи"

До сих пор помню ))

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Aleksey Ivanov

3

Пусть земля ему будет пухом!Хороший был предприниматель!

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Andrey Parshenin

–4

Алло, vc, всё нормально?

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Pavel Ivanov

Andrey
3

Ты увидел, что неудачно просочетались два заголовка разных блоков и решил сразу написать: "Алло, vc, всё нормально?"

Думаешь, это нормально? :-) Мне вот просто интересно, как мыслят люди во время таких выпадов?

"Возьму-ка покажу, какой я внимательный человек"

Или

"На своём сайте я бы вручную контролировал такие совпадения день и ночь"

Или как? 
Что ты хотел этим показать?

Плюс сама манера обращения занятная: "Алло, VC..." 

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Kostya Golikov

Andrey
0

Ну вы же понимаете что они туда ее не руками поставили, а это просто не слишком умная контекстная реклама которая по похожим словам, похожие объявления подбирает? 

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Ярослав Шенцов

0

RIP((
Кстати, это , как минимум второй (Александров, первый был) персонаж из линейки репортажей "Герой-РБК" 
Основаиель SkillBox тоже интервью давал в рамках этого проекта ?....

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Артем Бондарев

Ярослав
0

Нормально. Аналитика на уровне «угадаем изменение ключевой ставки по броши Эльвиры Набиуллиной»

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