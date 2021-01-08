Ему был 61 год.

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7 января умер основатель группы компаний «Первое решение» Андрей Трубников, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предпринимателя. Ему был 61 год.

Трубников умер в своём доме в Подмосковье. Других подробностей его смерти пока нет.

Трубников родился в 1960 году в Ташкенте. Окончил экономический факультет МГИМО, работал на таможне, а бизнесом занялся в конце 90-х. «Первое решение» основано в 2002 году.