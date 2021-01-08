Умер основатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников Статьи редакции
Ему был 61 год.
7 января умер основатель группы компаний «Первое решение» Андрей Трубников, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предпринимателя. Ему был 61 год.
Трубников умер в своём доме в Подмосковье. Других подробностей его смерти пока нет.
Трубников родился в 1960 году в Ташкенте. Окончил экономический факультет МГИМО, работал на таможне, а бизнесом занялся в конце 90-х. «Первое решение» основано в 2002 году.
Компания выпускает косметику под брендами Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи». Всего у компании 45 магазинов под брендом Natura Siberica в России, 11 — за рубежом, 41 магазин под брендом Organic Shop и ещё по одному под брендами Planeta Organica и Agafia Shop.
Слишком схож с Александровым :)
Жаль, что жаба не помогла. А ещё пишут, что он недавно все перерегистрировал на другую компанию в ес, возможно он что-то знал
Простой, интересный дядька был, давно 1 раз довелось пообщаться на печати упаковки "бабушки".
Земля пухом.
"Хороший шампунь, но плохо продавался, пока я не встретил бабулю в магазине, "дешёвый - беру собаку мыть", поднял цены, выросли продажи"
До сих пор помню ))
Алло, vc, всё нормально?
Ты увидел, что неудачно просочетались два заголовка разных блоков и решил сразу написать: "Алло, vc, всё нормально?"
Думаешь, это нормально? :-) Мне вот просто интересно, как мыслят люди во время таких выпадов?
"Возьму-ка покажу, какой я внимательный человек"
Или
"На своём сайте я бы вручную контролировал такие совпадения день и ночь"
Или как?
Что ты хотел этим показать?
Плюс сама манера обращения занятная: "Алло, VC..."
Ну вы же понимаете что они туда ее не руками поставили, а это просто не слишком умная контекстная реклама которая по похожим словам, похожие объявления подбирает?
RIP((
Кстати, это , как минимум второй (Александров, первый был) персонаж из линейки репортажей "Герой-РБК"
Основаиель SkillBox тоже интервью давал в рамках этого проекта ?....
Нормально. Аналитика на уровне «угадаем изменение ключевой ставки по броши Эльвиры Набиуллиной»
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