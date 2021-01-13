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Евгений Делюкин

Рассрочка от сооснователя PayPal с оценкой в $12 млрд на IPO: чем инвесторов привлёк стартап Affirm Макса Левчина Статьи редакции

Сервис работает по модели «купи сейчас, плати потом» и предлагает рассрочку на товары от Walmart, Peloton и других партнёров.

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Affirm — один из основных сервисов американского рынка рассрочки, основан в 2012 году. С его помощью можно покупать одежду, обувь и другие дорогостоящие товары у розничных продавцов.

13 января стартап проведёт размещение на бирже NASDAQ под тикером AFRM.

Компания планировала IPO в 2020 году и уже трижды увеличивала ценовой диапазон размещения — сначала с $33-38 за акцию до $41-44, а за день до IPO стоимость акции выросла до $49, а оценка компании выросла до $12 млрд. В апреле 2019 года компанию оценивали в $2,9 млрд.

Издание The Marker приводит три причины, почему сервис интересен инвесторам, и объясняет, почему Affirm придётся тяжело на рынке финансовых услуг в ритейле.

Простота и удобство для пользователей

Вместо того, чтобы сразу выплатить всю стоимость товара, Affirm предлагает покупателю разделить оплату на несколько частей. В части случаев это рассрочка без процентов — например, при оформлении заказа на тренажеры Peloton, ключевого партнера сервиса.

Также есть возможность покупки в кредит с индивидуальной процентной ставкой, но Marker считает, что даже она более выгодна, чем краткосрочные кредиты. Например, со $140 за кроссовки пользователь дополнительно заплатит около $5.

Деньги для рассрочки обеспечивает финансовый партнёр стартапа — Cross River Bank.

Финансовая структура Affirm

Сам сервис более гибкий, чем традиционное оформление кредита в банке: регистрация занимает пару минут, а Affirm позволяет в любой момент досрочно погасить задолженность.

Также Affirm зарабатывает на продавцах: если рассрочка беспроцентная, стартап получает 3-5% от транзакции. Если же Affirm берет комиссию с покупателя, комиссия для продавца стремится к 0%. Таким образом сервис одновременно привлекает как покупателей, так и продавцов.

Спрос на рассрочки растёт

Семьи в США сталкиваются с финансовыми проблемами и чаще берут кредиты на оплату не только дорогостоящих товаров и услуг, но и повседневных покупок, пишет WSJ.

Но так как уровень доходов не растёт, а рассчитываться по кредиткам дорого, увеличивается спрос на отложенные платежи и рассрочки. Они выглядят более гибкими и доступными финансовыми инструментами, в том числе для молодёжи.

Компаниям тоже выгодно продавать в рассрочку: покупатели получают товар с небольшой комиссией, а магазин повышает конверсию на 20-30%, так как люди чаще покупают товары за полную стоимость и не ждут распродаж.

Около 40% опрошенных WSJ покупателей в 2019 году признали, что возможность рассрочки повышает вероятность покупки. Больше 50% американских компаний либо уже продают в рассрочку, либо планировали запустить услугу в 2020 году.

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Стартапы с рассрочкой по масштабу пока не сопоставимы с «традиционными» методами оплаты, где объём транзакций составляет десятки миллиардов долларов, но у них очень высокий потенциал роста.

Инвестор венчурной фирмы Charge и редактор рассылки The Generalist Марио Габриэле проанализировал Affirm и его положение на рынке.

По подсчётам Габриэле и его экспертов, общий доступный рынок Affirm и других компаний в сегменте «покупай сейчас, плати потом» (BNPL) составляет $25 трлн.

Affirm и её аналоги оказывают услуги в сфере электронной торговли — одежда, красота, мебель, электроника, на эти сегменты в 2020 году пришлось около $500 млрд розничных продаж в США, 85% расходов — офлайн.

Но инвесторы и аналитики считают, что спрос на интернет-торговлю подстегнет рост Affirm. По данным отчета Worldpay Global Payments Report за 2020 год , BNPL в ближайшие три года вырастет на 233% в Северной Америке и на 133,3% в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

К 2023 году BNPL должен составить 3% всех расходов на электронную торговлю в Северной Америке и 0,7% в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Руководство сервиса — «лучшие в своём роде»

Основатель и гендиректор Affirm — Макс Левчин. Он в 23 года запустил PayPal и занимался в компании выявлением мошенничества, оценку платежеспособности и анализом поведения интернет-пользователей. Это критически важные для работы Affirm компоненты, пишет Marker.

Топ-менеджеры Affirm также разбираются в сфере финансовых услуг: стартап привлек специалистов из Square, PayPal, Groupon и других крупных сервисов.

Например, директор по капиталу Affirm Джефф Котт пришел из Cross River Bank, финансового партнёра стартапа. А финансовый директор Affirm — бывший исполнительный директор HP Майкл Линфорд.

Финансовые показатели и проблема высокой конкуренции

В апреле 2019 года компанию оценивали в $2,9 млрд.

В 2020 финансовом году Affirm почти удвоила выручку — она составила $509,5 млн (рост на 98%). Чистый убыток составил $112,6 млн, что немного меньше чем в 2019 году с $120,5 млн. А сумма транзакций через Affirm увеличилась на 77% — до $4,6 млрд.

Но сам Affirm в заявке на IPO указывает на фактор риска: около 30% всей выручки приносит лишь один клиент — Peloton, на «пандемический» успех которого может повлиять рост вакцинации и возвращение людей в спортзалы и другие офлайн-заведения.

Ещё одна проблема, о которой пишет Габриэле из Generalist — серьезная конкуренция в сфере кредитования. Кроме Affirm на рынке есть Afterpay — сервис уже провёл IPO и оценивается в $31 млрд; Klarna, к которому подключены 235 тысяч продавцов, например, H&M, а также Quadpay и Sezzle.

Самый крупный игрок BPNL — Klarna, к которому подключены 235 тысяч продавцов, например, H&M. Приложение сервиса за последние два год скачали 24 млн раз, тогда как у Affirm лишь 5 млн скачиваний.

Но по данным аналитической платформы Second Measure, в то время как Affirm отстаёт по количеству транзакций на одного клиента, стартап превосходит конкурентов по средней стоимости сделки и количеству покупок на клиента.

Сервис используют для крупных покупок, например, фотоаппаратов, компьютеров или тех же велосипедов Peloton, тогда как Afterpay в основном популярен на рынке косметики и одежды.

Третья проблема Affirm — крупные финансовые организации и сервисы электронной торговли постепенно понимают, что могут запустить и свои продукты на рынке BPNL, а не партнёриться с существующими стартапами. Например, свои варианты рассрочки предлагают JPMorgan Chase, Amazon, Apple и прошлый проект Левчина — PayPal.

Если и другие последуют примеру гигантов, может оказаться так, что Affirm и другие стартапы не смогут получить партнерства с крупными сайтами и будут ограничены в развитии, считает Marker.

#ipo #affirm #финтех #стартапы

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