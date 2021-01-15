Принципы и советы Макса Левчина — выходца из Украины и первого нового миллиардера 2021 года, который создал и успешно вывел на биржу сервис рассрочек Affirm.

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В январе 2021 года сервис мгновенного кредитования Affirm вышел на биржу. Капитализация компании выросла до $23,6 млрд. Это сделало основателя Affirm Макса Левчина, владеющего 11% компании, миллиардером с состоянием $2,7 млрд по оценке Forbes.

Разработчик и предприниматель Макс Левчин уехал из Украины в США в 16 лет. Он уже знал английский язык и смог поступить в Иллинойcский университет, а после окончания в 1997 году будущий миллиардер переехал в Кремниевую долину.

К 1998 году он запустил уже четыре стартапа, не все из них были успешными. В 23 года, будучи студентом Стэнфорда, Левчин познакомился с Питером Тилем, сейчас — венчурным капиталистом и сооснователем Palantir Technologies и Founders Fund.

Вместе предприниматели решили создать инструмент для безопасных платежей и создали проект Confinity. Компания занималась переводом денег через e-mail. Компания обошла конкурентов за счёт того, что стала одной из немногих, кто в то время смог защитить средства клиентов от хакеров.

Позже Confinity слилась с X.com Илона Маска, объединённую компанию назвали PayPal. Тиль и Левчин брали на работу своих друзей или единомышленников. Так к PayPal присоединились и другие студенты Стэнфорда — Кейт Рабуа, Дэвид О. Сакс, Рид Хоффман и Кен Хауэри. Вместе с другими первыми сотрудниками компании они стали основой для будущей «мафии PayPal» — сообщества ИТ-предпринимателей, которые открывали свои компании.

Макс Левчин и Питер Тиль на TechCrunch Disrupt в 2011 году

В 2002 году компанию купила eBay примерно за $1,5 млрд. Левчин, как один из основателей и владелец 2,3%, получил около $34 млн и продолжил запускать новые проекты. Следующим его стартапом стал фотохостинг Slide, который через шесть лет после запуска купила Google за $182 млн. После сделки Левчин стал вице-президентом ИТ-гиганта.

Параллельно он помогал инженер Джереми Степпельману из «мафии PayPal» запустить сайт для онлайн-отзывов Yelp и создал Glow, женский ИТ-стартап в области репродуктивного здоровья, где он и сейчас входит в совет директоров в качестве исполнительного председателя.

В 2009 году Макс Левчин занял 25 строчку в списке самых успешных бизнесменов моложе 40 лет по версии Fortune. В 2012 году он запустил Affirm, которая позволяет покупать одежду, обувь и другие дорогостоящие товары в рассрочку у розничных продавцов.

В ходе IPO компания привлекла $1,2 млрд, и в первый день торгов она достигла капитализации в $23,6 млрд. За день до выхода на биржу её оценивали в $12 млрд, годом ранее — в $2,9 млрд.

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Бизнес как езда на велосипеде

Левчин увлекается велоспортом: кататься он начал ещё на Украине. Предприниматель внимательно следит за соревнованиями и мечтает поучаствовать в гонках. В 2014 году журналист Business Insider отправился в Левчиным на велопрогулку и поговорил о спорте и его влиянии на жизнь и бизнес.

Левчин старается вести бизнес так же, как ездит на велосипеде: принимать решения максимально быстро, а работать — сознательно и эффективно, писало тогда издание. Главным в езде на велосипеде он тогда называл преодоление боли.

По его словам, велосипедисту, как и предпринимателю, нужно уметь справлять с желанием сдаться — а иногда вовремя остановиться. Левчин считает, что велоспорт, как и любой другой, дисциплинирует.

Когда вы тренируетесь, работаете, и, к тому же, пытаетесь быть хорошим семьянином и другом — у вас не остаётся времени ни на что другое. Но рано или поздно знакомые пригласят вас на ужин — и тогда вам придётся принять тяжелое решение — хорошенько повеселиться или хорошо себя чувствовать на утренней тренировке. Когда в вашей жизни только одна цель, всё гораздо проще. Макс Левчин

Привычка всё измерять

Левчин придерживается принципа квантификации жизни — измеряет все свои действия в количественных показателях. Он измерял всё до того, как на рынке появились «умные» браслеты. Например, однажды он показал редактору Pando Daily график, на котором отмечал размер бюстгальтера всех своих девушек, рассказывал журналист.

Сам Левчин говорит, что собирает данные не ради данных, а для максимальной производительности. За много лет наблюдений он выяснил, что и как влияет на его работоспособность. Например, он следит за уровнем стресса, концентрации, физической силы.

Кроме того, измеряя данные, предприниматель может заранее выявить негативные тенденции вроде ухудшения способности организма к восстановлению или нехватку отдыха.

Миллиардер разочарован медленным развитием носимых устройств и считает, что для выхода на следующий уровень трекеры должны проникать внутрь человеческого тела — например, с помощью игл, которые вводятся под кожу и на протяжении длительного времени собирают данные.

Советы предпринимателям

Левчин поделился своими «правилами бизнеса» с пользователями сервиса обмена знаниями Quora ещё в 2010 году.

Делать стартап лучше с сооснователем, чем в одиночку.

Предпринимателю должно нравиться управление компанией, а не клёвая идея, которую он придумал.



Если все члены ранней команды имеют что-то общее (образование, опыт работы, жизненные ценности и так далее) — это скорее хорошо, чем нет. Сэкономите время на бессмысленных спорах.



Стартап с командой, где люди ненавидят друг друга, но при этом уважают, может добиться успеха. Если же сотрудники любят друг друга, но среди них нет уважения — ничего не выйдет.



Если есть хоть малейшее сомнение при найме первых 5-6 сотрудников — не нанимайте.



Нельзя нанять сооснователя.



Не позволяйте топ-менеджменту копить обиды друг на друга. Это потом больно аукнется.



Все зарплаты и бонусы рано или поздно становятся достоянием общественности. Зачастую «рано или поздно» — это очень рано.



В большинстве случаев «работа из дому» — это никакая не работа (цитата от 2010 года, про удалёнку из-за пандемии Левчин публично не высказывался — vc.ru) .



. Если кто-то хочет уйти из компании, отпустите его/её. Попытка удержания увольняющегося сотрудника какими-то надбавками или бонусами может не вызвать понимания у тех, кто остался.



Романы на работе, как правило — плохие новости.



В каждом из инвесторов найдите что-то одно, в чём он хорош и заставляйте его помогать вам с этим. Помимо явной пользы это убережет вас от «помощи» в тех областях, где он ничего не понимает.



Лидерство на своем примере — самый эффективный способ управления. Если вы хотите, чтобы ваши программисты сидели неделю подряд по ночам и готовились к важному релизу, будьте там с ними. Даже если не умеете программировать. Это слегка иррационально, но это вдохновляет людей.



Инвестиции обычно поднимают под крутые истории или под отличные результаты. Ищите деньги либо до, либо сразу после запуска. Лучше не стоит планировать начинать поиск денег через пару недель после релиза.



Сложный cap table (список инвесторов и распределиния долей между ними — vc.ru) — плохая идея. Лучше иметь парочку хороших ангелов с хорошими чеками, чем 50 человек, каждый из которых занес по $5000.



— плохая идея. Лучше иметь парочку хороших ангелов с хорошими чеками, чем 50 человек, каждый из которых занес по $5000. Советы директоров не должны быть посвящены обсуждению продуктовой стратегии. Это вдвойне касается продуктовой тактики.



Заведите отдельный картонный ящик, куда все участники будут скидывать свои смартфоны до начала любого совещания.



Если у вас есть сооснователь, дайте ему место в совете директоров. Если есть возможность, выделите ещё одно для себя и оставьте его пустым. Оно вам пригодится.



При прочих равных, у сооснователей должна быть одинаковая доля.



Поднимать инвестиции в период с 20 мая по 10 августа и с 10 ноября по 15 января может быть сложно — все венчурные фонды уезжают в отпуск.



Вы делаете дизайн не для себя. Большинство людей в интернете не понимают, что, как и почему работает. Вот для них и делайте дизайн. Их гораздо больше, чем таких, как вы.



Правила жизни

Левчин в разных интервью высказывался о своих принципах. Вот некоторые из них:

Первая компания, которую я основал, провалилась. Вторая — тоже была неудачным экспериментом, но все же менее неудачным, чем первая. Третья попытка была менее неудачна, чем все остальные. Четвертую можно назвать удачной. Попытка номер пять — PayPal.

Однажды Питер Тиль попросил меня составить список умных ребят, с которыми я был знаком в университете. В итоге, появился список из 30 человек, 24 из которых мы приняли на работу в PayPal.



У меня всегда в кармане устройство, где установлен Evernote. У меня там заведен огромный блокнот, который называется «Идеи», еще один — «Личные идеи», и еще один — «Безумные идеи». А еще у меня есть огромный чемодан с 200 блокнотами, которые я веду с начала 1990-х. Он стоит в гараже.



Примерно в каждом пятом разговоре мне что-то приходит на ум, и я спрашиваю: «А почему вы не делаете вот так?» И чаще всего мой собеседник говорит: «А, это потому что… бла-бла-бла». Но в одном из десяти случаев он отвечает: «Я тоже этого не понимаю». И тогда я записываю себе эту идею.



Однажды я обдумывал возможность уйти из бизнеса и начать изучать высшую математику — ведь именно этим я хотел заниматься в юности, — или же начать работать в более финансово устойчивой структуре, в хедж-фонде или венчурном фонде. Я покрутил эти идеи в голове, пообщался с людьми, которые могли дать мне совет, и многие из них очень хотели взять меня на такую работу. Но в конце концов я понял, что если ты создан предпринимателем, ничто другое не принесет тебе счастья. И ты только обманываешь себя, думая, что из этого что-то получится.



Я очень хотел написать PhD по теории чисел или криптографии. Однажды во время отпуска мне удалось поговорить с человеком, которого я хотел привлечь как научного руководителя. Сначала ему очень понравилась моя идея, но потом он сказал: «Знаешь, ты просто обманываешь себя. Ты все равно уйдешь и откроешь новую компанию. Смирись с этим». И он был прав.

Книги для молодых предпринимателей

В 2015 году в живом чате на Product Hunt Левчин ответил на вопросы пользователей сервиса и посоветовал несколько книг для молодых предпринимателей.

Книги «чисто про бизнес»:

Zero to One (От нуля к единице, Питер Тиль).

The Hard Thing About Hard Things (Трудная вещь о жестких вещах, Бен Хоровиц).

The Innovator’s Dilemma (Дилемма инноватора, Клейтон Кристенсен).

Good to Great (От хорошего к великому, Джим Коллинз).

Левчин говорил, что предпочитает книги, где меньше советов и больше истории:

Too Big To Fail (Слишком большие, чтобы рухнуть, Эндрю Росс Соркин).

Ascent of Money (Восхождение денег, Ниал Фергюсон).

When Genius Failed (Когда гений терпит поражение, Роджер Ловенстайн).

По мнению Левчина, техническое образование может быть хорошо дополнено книгами по прикладной психологии: