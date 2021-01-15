Откуда взялся движок Wiki, чем занимался Джимми Уэйлс до Wikipedia, как она поглотила своего «родителя» Nupedia и почему проект «выстрелил» после теракта 11 сентября.

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15 января 2021 года «Википедии» исполнилось 20 лет. В честь юбилея издание OneZero пообщалось с её основателями и связанными с Wikipedia людьми, рассказав большую историю создания и развития крупнейшей интернет-энциклопедии.

Выбрали главные и интересные факты и события, которые происходили до создания Wikipedia и в первые годы жизни сервиса.

Что происходило до создания энциклопедии: запуск интернет-каталога Bomis и его превращение в «сервис для взрослых»

В 1996 году трейдер Джимми Уэйлс вместе со своим начальником Майклом Дэвисом и коллегой Тимом Шеллом основали интернет-компанию Bomis и запустили онлайн-справочник с поисковиком и продажей рекламы.

Слева-направо: Тим Шелл, Джимми Уэйлс, Майкл Дэвис

В то время основной задачей для отрасли стала классификация потенциально бесконечного массива данных в интернете. Существовало два подхода:

Yahoo! представляла интернет в виде каталога сайтов — аналога телефонного справочника. Компания вручную проверяла ссылки и распределяла их по категориям

Google же придумала систему алгоритмического поиска сайтов по запросу.

Основанный в 1994 году Yahoo! был «царём горы», тогда как запустившийся в 1998 году Google только начинал своё развитие. Создателям Bomis для развития сервиса нужно было понять, какой подход окажется наиболее удачным в будущем.

Джимми Уэйлс посчитал, что модель Yahoo! будет слабо масштабироваться, ведь с ростом количества информации придётся нанимать больше модераторов. Ему пришла в голову идея предложить любому пользователю сети прийти и создать свою категорию и заполнить её страницами.

Bomis создал модель для поиска информации, которую назвал «сетевым кольцом»: пользователи могли создавать разделы на любую тему. Одной из первых категорий стало «веб-кольцо», посвящённое Юпитеру — пользователь собрал ссылки о планете и создал отдельный раздел для неё.

Главная Bomis

По своей сути это была попытка создать Yahoo! с открытым исходным кодом.

Создатели Bomis проанализировали создающую «веб-кольца» аудиторию, выяснили, что это были мужчины двадцати лет, и сосредоточились на «мужских» темах: автомобилях, спорте и женщинах.

После того, как Тим Шелл построил «сеть» для Памелы Андерсон, аудитория хлынула и начала создавать «веб-кольца» для актрис, моделей и порнозвёзд.

Bomis в ответ запустила агрегатор эротических фото, поисковик по эротике и платный Premium-раздел с порно — и это направление стало успешным. 99% запросов в Bomis были посвящены обнаженным женщинам.

Страница Bomis Premium

Но Джимми Уэйлс, наблюдавший за ростом ПО с открытым исходным кодом, задумался о создании отдельной бесплатной энциклопедии. Добавлять информацию в неё должны были добровольцы — как и в Bomis.

Он не задумывался о бизнес-модели и предполагал, что на сайте можно будет размещать рекламу «или что-то в этом роде». И в октябре 1999 года Bomis запустила разработку Nupedia.

Что пошло не так с Nupedia

Энциклопедию по задумке Уэйлса должен был возглавить философ или историк. Он нанял кандидата философских наук Ларри Сэнджера на должность главного редактора.

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Вместе они пришли к выводу: энциклопедия, к тому же открытая, не может стать достоверной без надзора экспертов, а процесс отбора статей должен быть как можно строже.

В итоге процесс модерации статьи состоял из семи этапов, включая рецензирование опытными редакторами, а написать статью мог только эксперт в теме.

В модерации участвовало более 60 учёных, большинство с докторскими степенями. Чтобы начать работу над статьёй, потенциальному автору приходилось отправлять информацию о своём образовании по факсу.

Это оказалось ошибкой: Nupedia запустилась в марте 2000 года, а к ноябрю 2000 года было опубликовано всего две полноценные статьи. Проект оказался слишком сложным и устрашающим. Стало понятно, что нужен более простой путь.

И тут Сэнгер и Уэйлс нашли Wiki Wiki Web.

Откуда взялась Wiki

В 1990-х годах инженер-программист Уорд Каннингем вместе с женой Карен управлял собственной ИТ-консалтинговой компанией Cunningham & Cunningham. Он хотел, чтобы программисты и радиолюбители могли легко общаться и писать программный код в сети.

Так Каннингем придумал проект Portland Pattern Repository — его коллеги-программисты могли публиковать шаблоны проектирования ПО на сайте C2.com и совместно работать над идеями и проектами из дома.

Для управления сайтом Каннингем разработал движок, позволяющий быстро создавать и редактировать статьи — пользователям не нужно было учиться созданию HTML-страниц. По его словам, на это потребовалась пара дней.

Он хотел назвать его QuickWeb из-за очень высокой скорости, но вспомнил, что с гавайского Wiki — это «быстрый» и остановился на Wiki Wiki Web. Более того, это легко складывалось в WWW, как World Wide Web.

Уорд Каннингем Wikimedia

Проект запустился в марте 1995 года и кардинально изменил доступность публикаций в интернете: оно стало простым и коллаборативным, отмечает бывший исполнительный директор Wikipedia Foundation Кэтрин Махер.

Wiki стал первым шагом к Google Docs и другим онлайн-продуктам для совместной работы и превратил читателей в авторов: если они кликали по ссылке, где ещё не было информации, Каннингем предлагал написать её самостоятельно.

Рождение Wikipedia для помощи Nupedia

Сэнгер и Пейдж хотели упростить процесс добавления статей на Nupedia и создать сервис для совместной работы для статьями до их рецензирования.

Существуют разногласия, кто придумал объединить движок Wiki с энциклопедией. Ларри Сэнгер утверждает, что это он предложил Уэйлсу идею, тот не отрицает, но считает, что первым был сотрудник Bomis Джереми Розенфельд. OneZero рассказало обе версии.

Мой приятель инженер-программист искал способ поделиться фотографиями со своей семьёй и нашёл Wiki. В одном из неформальных разговоров в Bomis я показал его Уэйлсу и тот пришёл в восторг. Джереми Розенфельд

Я много размышлял о создании более открытой системы. Во время обеда со старым другом Беном Ковицем 2 января 2001 года мы обсуждали работу, философию и технические вопросы, когда Бен объяснил мне идею Wiki Wiki Web Уорда Каннингема. Я задумался, будет ли Wiki работать как более открытая и простая система для бесплатной совместной энциклопедии.

Ларри Сэнгер

В результате в январе 2001 года Уэйлс установил движок Use Mod Wiki, который использовался для Wiki Wiki Web, а Сэнгер придумал название проекту — Wikipedia. По его словам, «глупое название того, что изначально было очень глупым проектом».

Wikipedia запустилась 15 января 2001 года. Первое, что сделал Уэйлс — создал страницу Hello World, а затем начал составлять списки дел и проектов, которые нужно было сделать.

Например, так появились записи о всех штатах Америки: для этого достаточно было сделать их список, а затем добавить на каждый штат свою ссылку, ведущую на страницу с описанием штата.

Письмо Уэйлса Сэнгеру с призывом написать маленькую статью на Wikipedia

Сервис был полностью открытым и доступным — любой желающий с базовыми навыками работы с ПК мог добавить или отредактировать страницу. К концу января в Wikipedia было около 600 статей, в марте — 1300, 2300 в апреле и 3900 в мае, но не все из них были полноценными материалами.

В итоге каждый писал о чем знал или хотел, и среди первых записей были как «Сибирские хаски», так и «Кельтская музыка». На фоне Wikipedia основной проект Nupedia казался элитарным, медлительным и тяжеловесным.

Какое-то время мы развивали Nupedia и Wikipedia параллельно, но было совершенно очевидно, что Wikipedia быстрее справляется с большими объемами работы, и может стать потенциально успешным проектом. Nupedia же «засохла». Джимми Уэйлс

Если вы работали над Wikipedia, то считали Nupedia скучной. Если вы работали над Nupedia, то считали Wikipedia несерьезной и не заслуживающей доверия. Я тратил примерно 80% своего времени на Wikipedia и 20% на Nupedia. Я понимал, что Wikipedia была чрезвычайно интересной и что именно она положила начало проекту бесплатной энциклопедии, но полностью отказываться от Nupedia не хотел. Я хотел, чтобы Nupedia была «механизмом отбора» для Wikipedia. Ларри Сэнгер

Почему теракт 11 сентября стал поворотным моментом для Wikipedia

Спустя 9 месяцев после запуска Wikipedia в США произошла серия терактов, в результате которых обрушились башни Всемирного торгового центра и погибло 2977 человек.

В момент кризиса люди отправились в интернет, чтобы понять, что происходит и получить больше информации, чем давало телевидение. Часть новостных сайтов «лежала», и сообщество Wikipedia впервые в истории сервиса переключилась с планет и исторических личностей на актуальные события.

Wikipedia стала быстро пополняться справочной информацией о теракте и другой информацией о происходящем в США, которая отвечала на потребности людей и давала ответы на их вопросы.

После 11 сентября экономика в стране упала, и у людей появилось больше свободного времени. Это сильно повлияло на активность в Wikipedia — к концу года энциклопедия выросла до 20 тысяч статей и 18 языковых разделов.

В это же время на Nupedia было опубликовано лишь 24 статьи, а из-за краха доткомов и снижения заработка в интернет-бизнесе в декабре 2001 года Уэйлс сократил зарплату Сэнгеру. Тот покинул оба проекта в начале 2002 года.

Проект Nupedia был закрыт 26 сентября 2003 года — после ухода Сэнгера лишь две статьи прошли модерацию, а всё содержимое было перенесено в Wikipedia.

По мере роста Wikipedia росли и финансовые потребности. Уэйлс разместил в рассылке сервиса вопрос о рассмотрении рекламы в Wikipedia, но встретил «суровую реакцию сообщества».

Редакторы считали, что реклама сильно изменила бы восприятие проекта людьми, а её сообщество откажется от развития и сделает свои версии Wikipedia.

В результате Джимми Уэйлс не смог коммерциализировать Wikipedia. Он перевёл Wikipedia в некоммерческую структуру: это был вариант заработать, но не размещать рекламу на сайте.

Вопрос был в том, будут ли жертвовать деньги на развитие энциклопедии.

В 2020 финансовом году Wikipedia собрала $120 млн пожертвований. На поддержание своей работы сайт потратил $112 млн. Более 85% его операционного бюджета финансируется за счет небольших пожертвований. Среднее пожертвование — $15.