Промежуточные итоги недельной войны r/WallStreetBets с финансовым рынком.

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Очень коротко про то, что произошло с Reddit и GameStop

Несколько лет фонды играли на понижении акций сети игровых магазинов GameStop, считая, что её положение будет только ухудшаться. Сообщество розничных инвесторов с Reddit, r/WallStreetBets, решило их наказать.

Пользователи через приложения для «простых инвестиций» вроде Robinhood стали просто «по приколу» скупать опционы GameStop, чтобы вызвать «резкое сжатие». Это неконтролируемый рост акций, при котором инвесторы, ставящие на понижение стоимости бумаг, многократно потеряют деньги на перепродаже акций.

Реддиторам действительно удалось перевернуть ситуацию — стоимость акций GameStop в какой-то момент выросла более, чем на 14 300%. Фонды, ставящие на понижение, потеряли около $7 млрд и были вынуждены сдаться и закрыть шорт-позиции под угрозой возможного банкротства.

Происходящее на рынке подробно объяснил Павел Комаровский на примере картошки.

Вслед за GameStop непрофессиональные инвесторы устроили похожие атаки на другие непопулярные компании — например, сеть кинотеатров AMC, Nokia, BlackBerry и других, резко подняв стоимость их акций на десятки и сотни процентов.

«Битва Reddit с Уолл-стрит» стала интернет-феноменом. Если до активной фазы конфликта в конце января реддиторы скупали акции в шутку, а инвесторы высмеивали «дурачков из интернета», то сейчас всё переросло в противостояние между интернет-пользователями и рынком ценных бумаг, а эксперты считают, что прецедент с GameStop грозит переменами всему фондовому рынку.

Вокруг этой войны произошло много событий, которые могли остаться незамеченными — например, обещавшие помочь людям сервисы оказались одними из главных «злодеев» с точки зрения интернет-сообщества, а на стороне Reddit выступил Илон Маск.

«Предательство Робин Гуда»

Онлайн-брокерский сервис Robinhood стал одним из главных инструментов для r/WallStreetBets. Пользователи сабреддита проводили сделки через него уже несколько лет.

27 января в работе сервиса произошёл сбой из-за наплыва частных инвесторов. К 29 января 2021 года он стал самым популярным бесплатным приложением для iOS в США.

Сервис позиционировал себя, как «демократическую площадку для всех», и для продвижения в прошлые годы публиковал в соцсетях призывы вида «Дайте торговать всем» и снимал рекламу о том, что Robinhood может пользоваться каждый.

2016 год: «Дайте людям торговать»

Но 28 января Robinhood отключил возможность покупать акции GameStop, AMC, Nokia и других компаний, а пользователи стали получать уведомления, что акции недоступны для покупки или «не поддерживаются сервисом».

Компания объяснила, что запрет введён из-за сильного колебания акций и для защиты пользователей. Стоимость GameStop и других компаний резко пошла вниз. Похожие сервисы Webull и TD Ameritrade тоже отключили возможность покупки акций GameStop.

Запрет привёл к волне недовольства. Пользователи посчитали, что Robinhood действует на стороне «Уолл-стрит»: приложение Robinhood на iOS и Android получило 100 тысяч негативных отзывов за час, а через пару часов пользователи подали коллективный иск.

Yvette, exiled Queen of the Seychelles. @TheSciBabe You can no longer buy GameStop stock on Robinhood. Ditto Nokia, AMC, and all the other stocks that had been shorted.



The free market is only free until rich people lose money. Вы больше не можете покупать акции GameStop на Robinhood. То же самое с Nokia, AMC и всеми остальнвми акциями с короткими позициями. Свободный рынок свободен только до тех пор, пока богатые люди не потеряют деньги.

Robinhood «целенаправленно и сознательно» лишил частных инвесторов возможности инвестировать, чтобы манипулировать рынком утверждают авторы иска. По мнению инвесторов, решение было принято не в интересах клиентов Robinhood, а сервис работает на Уолл-Стрит.

Также Robinhood обвиняют в продаже акций GameStop без разрешения пользователей. The Verge опросило 12 человек, у которых сервис продал их долю GameStop — хотя на это не было никаких триггеров, вроде margin call.

29 января Robinhood экстренно привлёк $1 млрд от инвесторов, чтобы продолжить работу и расчёты с клиентами. Эта сумма значительна для компании с оценкой в $12 млрд, которая планировала выйти на биржу в 2021 году, пишет New York Times.

В тот же день сервис частично снял запрет на покупку акций GameStop и других компаний, популярных у инвесторов с Reddit. Количество ценных бумаг, которое может купить каждый пользователь, было ограничено.

wsb mod @wsbmod



Sorry, list of shares retail investors will be permitted to buy in limited quantities today.



Highlights include permission to buy up to 110 shares of NOK, which is roughly what a wall street trader will spend on lunch today Robinhood drops list of shares where shorts r fuk.Sorry, list of shares retail investors will be permitted to buy in limited quantities today.Highlights include permission to buy up to 110 shares of NOK, which is roughly what a wall street trader will spend on lunch today https://t.co/9Xb4e3JqAg

Хедж-фонды несут огромные убытки

Главная цель Reddit — хедж-фонд Melvin Capital Management, который в 2020 году вырос на 52% и стал одним из самых эффективных фондов, ставящих на короткие позиции, пишет FT. В начале 2021 года он управлял активами на $12,5 млрд и был основным игроком на понижение акций GameStop.

22 января Melvin Capital Management потерял $3,75 млрд (около 30%), и чтобы стабилизировать ситуацию основателю фонда Гейбу Плоткину пришлось экстренно заключать сделку с фондом Citadel — ещё одним шортером акций GameStop.

Citadel инвестировала в фонд $2,75 млрд и получила долю в Melvin на три года.

Также пострадала исследовательская фирма Citron Research, которая ищет переоцененные активы и открывает короткие позиции по их акциям, и фонд Citron Capital.

Сначала реддиторы не дали Citron Research опубликовать видеоэссе о том, почему GameStop ждёт обвал акций — её аккаунты взломали в соцсетях, а главу Citron Capital Эндрю Лефта начали преследовать. Например, ему постоянно звонили, взломали Twitter, зарегистрировали в Tinder.

Обращение Эндрю Лефта по поводу ситуации с GameStop.

Сам же Citron Capital закрыла большую часть коротких позиций со 100% потерями. Melvin полностью закрыла короткие позиции по GameStop.

Citron Research @CitronResearch

https://www.youtube.com/watch?v=TPoVv7oX3mw&feature=youtu.be Citron Research discontinues short selling research After 20 years of publishing Citron will no longer publish “short reports”. We will focus on giving long side multibagger opportunities for individual investors Citron Research объявила, что откажется от публикаций исследований коротких позиций.

Хедж-фонд Citadel — ещё один из «врагов» Reddit, который спасал своих коллег и, возможно, связан с Robinhood.

Сооснователь Twitch Джастин Кан предположил (твит удалён из-за досудебного требования), что Citadel «перезагрузил шорты на GameStop, зная, что сервис закроет покупку акций», и что действия Robinhood связаны с фондом.

Причиной для обвинений стала информация, что в 2020 году наибольший поток заказов на информацию о сделках клиентов Robinhood (59,7%) исходил от хедж-фонда Citadel Securities (одна из компаний Citadel).

Фонд, как и гендиректор Robinhood Влад Тенев, официально объявили, что Citadel Securities не имеет отношения к действиям Robinhood.

Власти США хотят устроить проверку, «почему фондовый рынок превратился в казино»

Действия Robinhood раскритиковали члены Конгресса США, причем как демократы, так и республиканцы. Несколько членов палаты представителей и сенатор Тед Круз заявили в Twitter, что хотят провести слушание по Robinhood и призвали Комиссию по ценным бумагам США (SEC) провести расследование.

Alexandria Ocasio-Cortez @AOC



We now need to know more about



As a member of the Financial Services Cmte, I’d support a hearing if necessary. This is unacceptable.We now need to know more about @RobinhoodApp ’s decision to block retail investors from purchasing stock while hedge funds are freely able to trade the stock as they see fit.As a member of the Financial Services Cmte, I’d support a hearing if necessary. https://twitter.com/motherboard/status/1354798244455395328 Александра Оказио-Кортес из Демократической партии: «Это недопустимо. Мы должны узнать больше о решении Robinhood заблокировать частных инвесторов, пока фонды могут свободно торговать. Как член комитета по финановым услугам Палаты представителей, я поддержу проведение слушаний, если они понадобятся».

Сенатор Элизабетт Уоррен прямо обвинила SEC в том, что Комиссия не сформировала корректные правила и «позволила фондовому рынку превратиться в казино».

Сама же Комиссия по ценным бумагам объявила, что следит за волатильностью рынка и будет оценивать ситуацию на нём с помощью регуляторов. Белый дом также заявил, что наблюдает за ситуацией.

Проверить, что происходит на финансовом рынке, также призвала глава биржи Nasdaq Адена Фридман. В разговоре с CNBC она попросила проверить, нет ли манипуляций, и связала их с доступностью новых технологий.

Во флешмобе принял участие Илон Маск

На протяжении всей недели по ситуации с GameStop и шорт-продавцами высказывался Илон Маск — иногда в шутку, иногда всерьёз:

Предприниматель запостил в Twitter фразу Gamestonk, объединив GameStop с мемом Stonks, посвященному сомнительным вложениям, и дал ссылку на сообщество WallStreetBets. В результате стоимость акций GameStop на премаркете выросла на 43%, а 27 января на 130% — до $360.

Маск поддержал политиков, призывающих проверить Robinhood на нарушения.



Раскритиковал сервис групповых чатов Discord, который изначально забанил группу WallStreetBets из-за «разжигания ненависти и дискриминации». «Даже Discord стал корпорацией», написал Маск. Позже Discord разрешил реддиторам открыть новую группу и стал помогать ей с модерацией и поддержкой, так как её численность очень быстро росла.

Высказал презрение к шорт-продавцам и назвал мошенничеством «идею того, что вам фактически не принадлежит».

Вы не можете продавать дома, которыми не владеете, вы не можете продавать автомобили, которыми не владеете, но вы можете продавать акции, которыми не владеете?! Это скам, легальный только по рудиментарным причинам. Илон Маск

Это не первый раз, когда Маск высказывает неприязнь к шорт-трейдерам — в 2020 году крупные хедж-фонды делали ставки против Telsa, считая, что компания переоценена. Но в результате Tesla выросла, а Маск выпустил «короткие шорты Tesla», чтобы посмеяться над инвесторами.

Герой «Игры на понижение» спровоцировал рост GameStop, но признал его «безумным и опасным»

Инвестор Майкл Бьюрри — один из тех, кто предсказал падение рынка недвижимости и заработал $700 млн во время финансового кризиса 2008 года, зашортив высокорискованные ипотечные кредиты. В экранизации «Игра на понижение» его сыграл Кристиан Бэйл.

Майкл Бьюрри и Кристиан Бэйл в его роли в «Игре на понижение».

В апреле 2020 года хедж-фонд Бьюрри купил 5,3% GameStop за $15 млн — по цене от $2 до $4,2. По его призыву GameStop начала использовать наличные для обратного выкупа акций и сократила их количество в свободном обращении на 38%.

Повторные приобретения и огромные ставки хедж-фондов против GameStop привели к тому, что в конце 2020 года компания стала одной из основных, чьи акции продают через короткую позицию у брокера, пишет Forbes.

После резкого роста GameStop Бьюрри заявил, что это «неестественно, безумно и опасно», и скачок должен повлечь за собой последствия со стороны юристов и регуляторов. Но позже удалил твит.

К ноябрю 2020 года предпринимателю принадлежало 1,7 млн акций GameStop на $17 млн. Он отметил, что не держит ни коротких, ни длинных позиций в акциях GameStop.

Общие потери шортеров в американских компаниях превысили $70 млрд

28 января аналитическая компания Ortex опубликовала отчет, по которому общие убытки ставящих на понижение американских компаний составили $70,87 млрд — более, чем по 5 тысячам фирм.

С начала 2021 года предполагаемые убытки от продажи акций GameStop составили $1,03 млрд. Также под внимание Reddit попали шортеры акций Bed, Bath & Beyond. Их убытки составили $600 млн.

Интернет поддерживает «своих» и обвиняет финансистов в «нечестной игре»

28 января глава OpenAI и бывший президент Y Combinator Сэм Альтман поддержал противостояние WallStreetBets с хэдж-фондами.

В описании в Twitter он написал «скромный инвестор GameStop и AMC», а в твите заявил, что был бы «крайне рад, если в 2021 году WallStreetBets сможет превзойти хедж-фонды». По его словам, это «ощущается возможным».

Sam Altman @sama It would delight me so much if WallStreetBets could outperform the hedge funds this year. Feels possible!

Также ему не понравились действия Robinhood, по меньшей мере, потому что компания не объяснила их толком.

В соцсетях отмечают, что ситуация «обычные люди против фондового рынка» нелепая — ведь инвесторы постоянно меняют правила игры и контролируют рынок. Больше всего досталось запретам на покупку акций и остановке торгов.

Pomp 🌪 @APompliano REMINDER: Wall Street hedge funds running to the exchanges to halt trading to prevent losses is another example of why the game has always been rigged in favor of the elites.



When you lose it is okay, but when they lose the game is turned off. Напомню: попытки Уолл-стрит приостановить торговлю, чтобы предотвратить убытки — ещё один пример, что вся игра была сфальсифицирована в пользу элиты. Если проигрываете вы — это нормально, но если проигрывают они — игру отключают.

Jon Stewart @jon_actual This is bullshit. The Redditors aren't cheating, they're joining a party Wall Street insiders have been enjoying for years. Don't shut them down...maybe sue them for copyright infringement instead!!

We've learned nothing from 2008.

Love

StewBeef Это чушь собачья. Реддиторы не жульничают, они присоединяются к вечеринке, которой инсайдеры Уолл-стрит наслаждаются уже много лет. Не закрывайте их... может, вместо этого засудите их за нарушение авторских прав! Мы ничему не научились с 2008 года.

Robert Reich @RBReich If Redditors rallying GameStop is unacceptable market manipulation, what would you call it when greedy Wall Street bankers gambled away our entire economy in 2008 and faced no consequences? Если реддиторы скупают акции GameStop — это манипуляция рынком, то как называется, когда жадные банкиры с Уолл-стрит проиграли всю экономику в 2008 году без каких-либо последствий?

Dan Price @DanPriceSeattle *Stock market hits record highs at a time of record lines for food banks*

"well, the rich just know how to invest"



*Regular people game the same system through GameStop*

"we must stop this immediately" *Фондовый рынок достигает рекордных высот, пока возле бесплатных столовых собираются рекордные очереди": «Что ж, богатые просто знают, как инвестировать». *Обычные люди делают тоже самое с GameStop": «Мы должны немедленно остановить это!»

Lily Simpson @LilySimpson1312



Reddit: Artificially boosts GameStop shares to hurt hedge fund investors



Wall Street: Wall Street: The stock market is a perfect system that reflects real economic valueReddit: Artificially boosts GameStop shares to hurt hedge fund investorsWall Street: https://t.co/VDY9vGKVKi Уолл-стрит: «Фондовый рынок — это идеальная система, отражающая реальные показатели экономики» Reddit: *искусственно поднимает цену акциям GameStop, чтобы навредить инвесторам хедж-фондов* Уолл-стрит: «Нет, предполагается, что в эту игру вы будете играть не так».

P. S.