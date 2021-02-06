Медичи умели распределять активы, подбирать управляющих и партнёров, делегировать или строго контролировать в зависимости от ситуации. Благодаря этому они построили семейный банк с сетью филиалов в Италии и Европе.

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Козимо Медичи Википедия»

В 14–15 веках во Флоренции процветало банковское дело. Оно было тесно связано с торговлей: часто купцы, прежде всего торговцы шерстью и шёлком, оказывали и финансовые услуги, становясь банкирами.

Нередко дело становилось семейным, и одной из таких семей-банкиров были Медичи. Их банк просуществовал почти 100 лет — с 1397 по 1494 год. С ростом благосостояния рос и статус семьи во Флоренции, и Медичи стали буквально её правителями.

Как работали банки при запрете на ростовщичество

В средневековой Европе католическая церковь контролировала все сферы жизни, в том числе финансы. В частности, она запрещала ростовщичество, что мешало банкам. Ростовщиков-христиан отлучали церкви, не допускали к таинствам, их завещания не имели силы. На нехристиан эти правила не распространялись.

Под ростовщичеством понимали любой процентный доход независимо от размера. Банкиры не имели право брать проценты за ссуду, но закон позволял взимать их в качестве возмещения ущерба, например, если заёмщик не возвращал деньги в срок.

Банкиры пользовались такими «внешними обстоятельствами» и зачастую взимали проценты заранее, объясняя это страховкой от рисков. Другой лазейкой были переводные, или обменные, векселя. Проценты включали в стоимость векселя. Их взимали также и за обмен иностранной валюты на местную. Обменные операции — из рук в руки или через векселя — допускались церковью, а для банкиров это был способ получить прибыль.

Поэтому в бухгалтерских книгах того времени нет записей по доходу от процентов, но есть записи прибылей и убытков в ходе обмена.

На пути к Банку Медичи

Семья Медичи занималась во Флоренции банковским делом с начала 14 века. Но их предприятия были незначительными, а самых обеспеченных представителей рода было трудно назвать богачами.

Перемены произошли при Вьери ди Камбио де Медичи (1323–1395). Он занимался банковским делом, не отвлекаясь на политику, в отличие от многих родственников — и благодаря этому стал одним из ведущих банкиров Флоренции.

Вьери открыл филиалы банка в Венеции, Генуе и Риме. Каждый филиал считался отдельной компанией, у которой был управляющий — младший партнёр. Партнёров могло быть несколько, они вносили долю в капитал банка.

Вьери привлёк дальнего родственника Джованни ди Биччи де Медичи (1360–1429), представителя другой ветви рода, к работе в римском филиале. Там Джованни сначала учился, а затем стал управляющим и младшим партнёром.

Джованни ди Биччи де Медичи Википедия»

Во время его работы отделение в Риме называлось «Вьери и Джованни де Медичи в Риме». Там хранились деньги Апостольской палаты, банк управлял средствами кардиналов. В Ватикан шли налоги со всей Европы, и римский филиал зарабатывал на обменных операциях.

Вьери продал банк дальним родственникам примерно в 1391 году. Предприниматель состарился, а его сыновья на тот момент были еще детьми и не могли перенять управление. Банк распался на три независимые ветви, которыми руководили члены семьи Медичи.

Одна из них закрылась уже к 1395 году. Другая существовала до 1443 года, но была не очень влиятельной. Наиболее успешная банковская ветвь началась с того самого филиала в Риме во главе с Джованни ди Биччи де Медичи. Он принял активы и обязательства Вьери, включая долги. С 1393 года банк назывался уже «Джованни де Медичи и компания в Риме». В разных формах этот банк просуществовал 100 лет.

Как Джованни ди Биччи создавал Банк Медичи

Децентрализация и диверсификация — залог успеха

В 1397 году ди Биччи перевёл главное отделение банка из Рима во Флоренцию. Эта дата считается датой основания Банка Медичи, которым дальше управляли прямые потомки Джованни ди Биччи. Флоренция была торговым, финансовым и промышленным центром, поэтому там было выгодно вкладывать деньги в мануфактуры, заниматься обменом валют, оформлять переводные векселя и принимать вклады.

Первоначальный капитал во флорентийское отделение внесли ди Биччи (три четверти) и его партнёр. Джованни постепенно расширял дело — в 1402 году он открыл филиал в Венеции.

Кроме того, во Флоренции тогда процветала текстильная промышленность, и Медичи открыл там суконную мануфактуру. Её оформили на имя Козимо, 13-летнего сына Джованни ди Биччи, но ответственность за дело несли партнёры, указанные в уставе предприятия.

Банк Медичи внёс большую часть капитала. По традиции управлял мануфактурой специалист, разбиравшийся в производстве. Он получал статус младшего партнёра и половину прибыли. По такому же принципу Джованни открыл вторую мануфактуру в 1408 году.

Эмблема Цеха шерстяников (Arte della Lana). В него были обязаны вступать владельцы суконных мануфактур TuscanyPeople

Если мануфактура долго была убыточной, её закрывали. Убытки партнёры делили пропорционально прибыли, поэтому управляющие были заинтересованы в эффективной работе.

Медичи не ограничивали управляющих в решениях. Они выбирали, кого нанимать или увольнять, стоит ли привлекать субподрядчиков, сколько сырья закупать, какие ткани производить и по какой цене продавать. Они же в в конце и продавали продукцию.

Сукно продавали купцам и банкирам, которые вели международную торговлю, а также распространяли флорентийское сукно по всей Италии. Часть тканей оставалась у банка, чьим основным рынком сбыта, по мнению исследователей, был папский двор.

При Джованни ди Биччи долгое время Банк Медичи не расширялся и состоял из филиалов во Флоренции, Венеции и Риме (этот филиал имел отделения также в Гаэте и Неаполе), двух суконных мануфактур во Флоренции.

В 1426 году компания всё же открыла первый филиал за пределами Италии — коммандитное товарищество в Женеве, крупном центре торговли, где проводили ярмарки. Отделение занималось банковскими операциями и торговлей.

Коммандитное товарищество предполагало, что Медичи как вкладчики несли ограниченную ответственность только в пределах своего вклада и не участвовали в предпринимательской деятельности товарищества. При этом они получали свою долю в прибыли.

Банк Медичи принадлежал к крупным банкам (banchi grossi). Медичи как торговые банкиры действовали в рамках закона, который запрещал ростовщичество, и в основном занимались обменом валюты (денежным или через векселя) в рамках международной торговли. Другой услугой было размещение депозитных вкладов. Банк также давал ссуды, но только правителям и зачастую под залог.

Обменные операции защищали от потерь в случае невозврата денег при кредитовании. Считалось, что попросить вернуть долг — значит потерять расположение и репутацию надёжного банка. Например, крупнейшие банкиры 14 века — Барди, Перуцци, Аччайоли — разорились, потому что европейские монархи не вернули им займы.

Стабильность Банку Медичи давала и децентрализация. Когда Банк открывал филиалы или предприятия, он сотрудничал с членами семьи или опытными дельцами. Каждое отделение было самостоятельной организацией со своим названием, капиталом и бухгалтерией, но посылало ежегодные отчёты во Флоренцию.

Что говорят бухгалтерские книги: доходность банка и система поощрений

По закону деятельность крупных банков контролировала гильдия менял — Arte del Cambio. Согласно её уставу, банкиры были обязаны вести бухгалтерские книги. В то время почти все операции основывались на устных приказах клиентов, чеки использовали очень редко, поэтому банкиры записывали всё в книгу. За её уничтожение или подделку наказывали.

Книги прибыли и расходов, дебиторов и кредиторов банкира Датини из города Прато. 14 век Государственный актив Прато. Фонд Датини

От главного отделения Банка Медичи до наших дней дошли три бухгалтерские книги (libri segreti). В них сохранились данные о работе всех предприятий Медичи с 1397 по 1451 год.

Наибольшую прибыль при Джованни ди Биччи приносил римский филиал банка, он был и самым рентабельным — его доходность составляла 30% годовых. А вот филиал во Флоренции с учётом мануфактур приносил всего 23% от общей выручки.

Книги показывают закономерность: на протяжении всей деятельности банка вложения Медичи в текстильную промышленность и прибыль от неё были второстепенными. Основной доход приносили банковские операции и торговля.

Бухгалтерские книги говорят и о поощрении сотрудников. Карьерный рост зависел от результатов работы и усердия. Постепенно рядовой работник мог стать управляющим, а затем младшим партнёром, и получить долю от доходов банка. Участие в доле стимулировало их увеличивать прибыль.

Один из примеров, как сотрудник флорентийского отделения стал управляющим:

В 1401 году он получал 48 флоринов в год. В 1403-м — 80 флоринов.

В 1406-м — 100 флоринов, а в следующем году — 200.



В то время на 150–200 флоринов в год можно было иметь большой дом, двух слуг и лошадь. Исследователь Раймонд не Рувер утверждает, что по документам к этому сотруднику относились как к партнёру и в 1408 году он получил седьмую долю от доходов филиала.

Осторожность и умеренность: правила жизни Джованни ди Биччи

Джованни ди Биччи происходил из небогатой семьи и от отца унаследовал немного: тот владел небольшим поместьем и поделил его между женой и пятью сыновьями. Большую часть средств банкир вложил в недвижимость и расширил владения, скупая фермы и земли вокруг Флоренции и в родной долине Муджелло.

Одновременно рос его статус в городе, о чём говорил рост налога: в 1396 году ди Биччи заплатил 14 флоринов, в 1427-м — 397 флоринов. Во флорентийский банк он вложил 6000 флоринов, а прибыль с 1397 по 1420 год составила 113 тысяч. Городской палаццо, к примеру, стоил 1000 флоринов.

Как состоятельный гражданин ди Биччи несколько раз вынужден был занимать государственные посты, хотя по большей части избегал участия в политике.

Несмотря на достаток, банкир вёл скромную жизнь и ходил без свиты. Во-первых, он не хотел привлекать внимание олигархической верхушки Флоренции. Во-вторых, Джованни ди Биччи происходил из popolo minuto, или низшего среднего класса, куда входили владельцы небольших магазинов, мелкие торговцы, ремесленники. Они работали на местном рынке, были не богаты и не могли участвовать в управлении республикой.

Это сословие недолюбливало экономическую элиту и не потерпело бы, если бы ди Биччи вел себя как амбициозный выскочка. Когда в 1422 году папа Мартин V пожаловал ему титул графа Монтеверде, Джованни ди Бичи отказался от него, сохранив статус обычного гражданина.

Осознавая опасность пробудить недоверие флорентийцев к откровенно амбициозным гражданам, Джованни ди Биччи стремился как можно дольше оставаться вне поля зрения общественности, зарабатывая деньги в своем быстро расширяющемся банковском бизнесе. Кристофер Хибберт «The House of Medici»

Джованни ди Биччи начал семейную традицию благотворительности. В 1419-м он возглавил комитет по строительству приюта для сирот, позднее — финансировал перестройку церкви Сан-Лоренцо. Участие в таких делах повышало статус семьи и усиливало её политическое влияние.

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Расцвет банка: просвещённость и прагматизм Козимо Медичи

Сильный менеджмент и хладнокровие в кризис

Джованни ди Биччи обучал предпринимательству своего сына Козимо, который стал управляющим в Риме в 1420-м.

В 1429 году ди Биччи умер, и после смерти отца Козимо возглавил банк. При нём семейное дело достигло пика по размеру и доходам. Причин было несколько: управленческие таланты Козимо, его закулисное участие в политике и благоприятные внешние условия.

Козимо Медичи Википедия»

Козимо умел подбирать руководителей филиалов и делегировать им управление. В отличие от управляющих мануфактур, банковские не могли нанимать персонал, такие решения принимали в центральном отделении. Причина — служащие должны быть лояльными к Банку в целом, а не к управляющим на местах.

Козимо контролировал их работу, лично вёл переписку, в которой давал указания и просил отчёты. Это было особенно важно, потому что общение между филиалами занимало много времени и зачастую управляющим приходилось быстро принимать решения.

Удачный выбор Козимо — главный управляющий Джованни Бенчи, получивший должность в 1435 году. Ранее он вёл дела в римском филиале, потом успешно руководил женевским и сделал его рентабельным. Управляющий контролировал филиалы, исполнял приказы, проверял счета и следил, чтобы не было мошенничества.

Прислушиваясь к советам Бенчи и полагаясь на его опыт, Козимо открыл новые филиалы банка и предприятия. Как и при ди Биччи, Медичи владели ими либо частично, либо от своего имени, либо как Банк Медичи.

При Козимо в Банк входили отделения во Флоренции, Риме, Венеции, Пизе, Милане, Анконе. За границей были филиалы в Женеве, Брюгге, Авиньоне и Лондоне. А во Флоренции работали три мануфактуры — две шерстяные и одна шёлковая.

Козимо щедро платил управляющим филиалами банков и предприятиями. Часто размер вознаграждения превышал долю, которую управляющие вносили в дело.

Один из примеров — распределение прибыли шёлковой мануфактуры. Медичи внесли 4200 флоринов, а управляющий — 800. Но прибыль участникам распределялась так, будто Медичи внесли 3000 флоринов, управляющий — 1400, а его помощник, который ничего не внёс, — 600.

В начале 1430-х годов во Флоренции обострилась политическая ситуация: за власть боролись правящий олигархический клан Альбицци и Козимо Медичи, которого поддерживала оппозиция. Если бы Медичи проиграли, банку грозила бы конфискация имущества.

Чтобы не разориться, за один день Козимо распределил активы. Семье покровительствовал папа, поэтому часть средств Козимо отдал на хранение в два флорентийских монастыря. Ещё 15 тысяч флоринов он перевёл на счёт венецианского филиала, а ценные бумаги — в римское отделение.

Незримое всевластие и щедрость

В политической борьбе победили Медичи, и Козимо стал негласным правителем Флоренции. Он руководил жизнью города не прямо, внешне сохранялись признаки республики. При этом Козимо выслал и лишил положения почти всех противников и даже бывших сторонников.

Он предлагал и утверждал законы, контролировал сбор налогов. Козимо был хорошим дипломатом. Он не только обеспечивал политическую стабильность во Флоренции, но и вступал в союзы, чтобы соблюсти баланс сил внутри Италии. Следуя примеру отца, он внешне вёл скромный образ жизни и не ходил в сопровождении свиты. Тем временем, с 1435 по 1450 год, прибыль семьи Медичи составила 203 тысячи флоринов.

У него дома решаются политические вопросы. Все посты заняты его ставленниками… По его велению война и мир сменяют друг друга, переписываются законы… Не называясь таковым, он обладает всеми привилегиями короля. Папа Пий II

Когда Козимо заказал архитектору Филиппо Брунеллески семейный дворец, проект показался ему слишком роскошным, и он поручил другому мастеру Микелоццо спроектировать более скромный и сдержанный дом.

Палаццо Медичи-Риккарди во Флоренции Википедия»

Козимо продолжил традицию отца участвовать в культурной жизни Флоренции, но в большем масштабе. Он жертвовал большие суммы на украшение города и помощь гражданам, что в то время приравнивалось к добродетели: долг флорентийца — заботиться о славе, красоте и благополучии своего города. За 40 лет семья пожертвовала 663 755 флоринов на строительство и благотворительность.

Козимо получил гуманистическое образование, покровительствовал философам, учёным и художникам. Они собирали для него манускрипты с античными текстами.

Никколо Никколи, один из друзей банкира, чуть не разорился, покупая книги в свою коллекцию. И Козимо открыл ему неограниченный кредит во всех филиалах. После смерти Никколи он оплатил его долги с условием, что сможет распоряжаться его коллекцией из 800 томов.

В 1444 году Козимо открыл в своём дворце первую публичную библиотеку. В этом он сильно отличался от отца, у которого было всего три книги.

Ещё Козимо любил беседовать с друзьями о философии на своей вилле в Кареджи и уединяться в келье монастыря Сан-Марко во Флоренции. Там он обсуждал с настоятелем спасение души. На восстановление монастыря он пожертвовал огромную по тем временам сумму в 40 тысяч дукатов.

Никогда я не смогу дать Богу достаточно, чтобы записать его в свои книги как должника. Козимо Медичи

Упадок и конец Банка Медичи

После смерти Козимо в 1464 году семейное дело постепенно затухало. Последователи Козимо не обладали его деловой хваткой и энергией, а сын Джованни, которого он готовил к карьере банкира и предпринимателя, умер раньше Козимо.

Кроме того, в конце 15 века наступили экономический кризис и спад деловой активности. Одной из причин могла стать война между Венецией и Османской империей в 1463–1479 годах. Венецианцев на территории Турции изгнали или конфисковали их имущество. Это повлияло на тех, чьи товары они хранили, в том числе на флорентийских купцов.

В 1464–1469 годах банком управлял Пьеро Подагрик, второй сын Козимо. Его готовили к политической карьере, и он совсем не разбирался в бухгалтерии. Кроме того, Пьеро болел подагрой и почти не вставал с постели.

Пьеро ди Козимо, или Пьеро Подагрик Википедия»

Тем не менее он пытался навести порядок в делах, когда узнал, что некоторые филиалы были убыточны, а банку задолжали многие европейские правители. Чтобы сэкономить, Пьеро велел управляющим отказывать или сокращать размер кредитов. Но он не контролировал исполнение приказов, как это делал Козимо.

После смерти Подагрика банк унаследовал его сын Лоренцо, в будущем Лоренцо Великолепный. У него не было способностей к предпринимательству, его увлекала политика, в которой он преуспел. Руководство семейным бизнесом Лоренцо передал управляющему Франческо ди Томмазо Сассетти, который консультировал ещё Пьеро.

Лоренцо Медичи, или Лоренцо Великолепный. Фрагмент картины Сандро Боттичелли «Поклонение волхвов» Википедия»

Сассетти не хватало жёсткости, чтобы вовремя принимать решения. Он тоже не контролировал управляющих, поэтому координация между филиалами ослабла. Это привело к тому, что лионский филиал, где у Сассетти был капитал, разорился. Впоследствии Сассетти сожалел о своих просчётах.

Мне не следовало умалчивать о том, что, если вашими старшими служащими не управлять с большей дисциплиной и твердостью, чем в прошлом, трудности возобновятся, потому что любое ослабление авторитета — соблазнительная наживка, которая ведет к привилегиям и непослушанию. Франческо ди Томмазо Сассетти в письме к Лоренцо Медичи

К моменту смерти Лоренцо у Банка Медичи осталось только несколько отделений — в Риме, Флоренции и Лионе. Его наследником стал сын Пьеро ди Лоренцо, который полностью отошёл от управления государственными делами и банком. Банк Медичи продолжал двигаться к банкротству, но не дожил до этого: в 1494 году в ходе политического кризиса семейство изгнали из Флоренции, а всё их имущество конфисковали.

Банк Медичи: самый известный, но не монополист

Как отмечают исследователи, Банк Медичи был самым крупным и наиболее разветвленным, но он не доминировал ни в банковской системе в целом, ни в торговле. На разных рынках у него зачастую были десятки конкурентов: другие флорентийские предприниматели тоже вели дела за границей.

Медичи не были и богатейшими предпринимателями: деловой капитал семьи в 1451 году составлял 54 тысячи флоринов. Частные владения семей вроде Датини и Строцци достигали 100 тысяч флоринов. А банкир Джино ди Нери Каппони в 1485 году лично инвестировал 43 тысячи флоринов.

Экономическая структура Флоренции того времени была разнообразна, в городе не было одного ведущего направления, от которого бы зависели все другие. Поэтому ни один предприниматель не мог лидировать на всём рынке.