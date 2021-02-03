Глава AWS и доверенное лицо Безоса: что известно о новом главе Amazon Энди Ясси Статьи редакции
Основатель и нынешний глава Amazon Джефф Безос уйдёт с поста гендиректора в 2021 году.
Во время финансового отчета 2 февраля Джефф Безос объявил, что в третьем квартале 2021 года станет исполнительным председателем правления, а его место займет глава Amazon Web Services Энди Ясси.
«В должности председателя я намерен сосредоточить свою энергию и внимание на новых продуктах. Энди хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью уверен в нём», — заявил Безос в письме сотрудникам.
Издание Business Insider поговорило с десятком бывших и актуальных сотрудников Amazon о Ясси, а The Information составило его портрет.
Первый «теневой» помощник Безоса и глава самого прибыльного подразделения Amazon
Ясс присоединился к компании в 1997 году, в год её IPO. Он привлёк внимание Безоса, написав бизнес-план нового проекта Amazon — продажи музыкальных дисков в интернете, считая, что это логичный шаг после продажи книг. И стал главным менеджером группы.
В 2003 году Безос выбрал Ясси в роли технического помощника — он присутствовал на всех еженедельных встречах главы Amazon и стал выполнять роль «главы администрации».
Другие технические помощники оставались в тени Безоса, но Ясси стал его близким другом. Он — один из доверенных советников Безоса, который входит в S-team, особую группу десятка руководителей Amazon из его ближайшего окружения.
Главным же его проектом в Amazon стал «облачный» бизнес Amazon Web Services, который возглавил и запустил в 2006 году.
Запуск совпал с появлением нового поколения стартапов — разработчиков мобильных приложений. Ясси понимал их потребности и предоставил подходящую технологическую инфраструктуру.
По мере того, как Netflix, Uber, Airbnb и другие перспективные стартапы, с которыми начал сотрудничать Ясси, вырастали в крупные компании, рос и бизнес AWS.
За 15 лет существования AWS стала лидером на рынке облачных услуг — компания занимает около 30% рынка, на втором месте Microsoft с 20%. Подразделение приносит более 60% операционной прибыли Amazon.
Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз в разговоре с Business Insider назвал Ясси «одним из самых влиятельных лидеров не только в облачном и технологическом секторе, но и в мире бизнеса». Он один из самых высокооплачиваемых руководителей в Amazon — в 2016 году заработал более $36 млн, тогда как Безос лишь $1,7 млн.
Благодаря своим результатам Ясси получил полную свободу действий в AWS — с Безосом он консультируется разве что по сложным вопросам корпоративного развития или покупкам других компаний, считают источники Business Insider.
«Они идут практически бок о бок в схеме руководства. Джефф позволил Энди выполнять свою работу не оглядываясь через плечо, так что AWS — 100% шоу Энди. Безос не говорит ему, что делать», — считает бывший топ-менеджер Amazon, который попросил сохранить анонимность.
Стиль работы Ясси
Глава AWS — искренний сторонник культуры Amazon, технократ, который позволяет командам децентрализовано придумывать идеи и продукты и с любопытством и уважением относится к обработке данных, пишет MarketWatch.
Он хорош в мобилизации людей, стоящих за идеей, глубоко вникает в детали проекта и может создавать новые бизнес-модели.
Основные решения AWS принимают на собраниях, которые называются Chop. Команды могут неделями готовиться к Chop, создавая десятки версий презентаций с подробными планами продуктов или инициатив.
Все документы, которые требуют внимания Ясси, печатают — он редко смотрит их в электронном виде, только если не путешествует.
В презентации могут участвовать до 50 человек из команды, включая продуктологов, юристов и финансистов. Они сидят в полной тишине, порой по 30 минут, пока все в конференц-зале знакомятся с документами и пока Ясси не просмотрит их с карандашом.
На встречах Ясси похож на Безоса: он позволяет сначала высказаться другим, а затем принимает решение, исходя из своих выводов. Он не сдерживается, если работа была выполнена плохо, но всё же мягче Безоса, известного за резкую критику.
Ясси же предпочитает юмор и «нежные уговоры», чтобы получить то, что ему нужно. Но если он видит, что кто-то не выложился полностью — второго шанса проявить себя у сотрудника может и не быть, по крайней мере, долгое время.
«Он безмерно доверяет своей команде, но вы должны проявить высочайший уровень усердия и подготовки на любой встрече с ним. Он акула, которая почувствует каплю крови за 100 миль, если вы не будете готовы», — говорит бывший топ-менеджер подразделения.
Ясси просматривает все пресс-релизы AWS перед публикацией, а также одобряет практически все серьезные изменения в названии и бренде AWS. Например, у него есть свои идеи и решения о названии продукта, его описании и публикаций в блогах, которые считает очень значимыми.
Это необычный уровень вовлечённости в повседневные задачи для гендиректора, считает Business Insider.
Ясси проводит по 7-8 ежедневных встреч и его календарь забит на две недели вперёд. Поэтому некоторые сотрудники даже «торгуют» открытыми датами в его календаре, чтобы определить приоритеты задач, рассказали Business Insider сотрудники AWS.
Но официальный представитель AWS оспорил существование подобных торгов.
Не хотел быть продажником и занимался продуктом
При этом Ясси был долгое время невидимым за пределами Amazon: публичными выступлениями до 2012 года занимался технологический директор AWS Вернер Фогельс.
Ясси же сосредоточился на развитии продуктов и долгое время не желал встречаться с крупными клиентами даже из Fortune 500, так как не был продавцом.
Но по мере роста AWS и Amazon ему пришлось выйти из тени. Одной из главных и сложных задач стало поддержание отношений с клиентами, которые напрямую конкурируют с AWS, либо с самой Amazon.
Например, перед тем, как Amazon запустил в 2011 году стриминговый сервис Prime Video, Ясси отправился в штаб-квартиру Netflix, где провел частную презентацию бизнес-стратегии AWS для сотрудников компании.
Он объяснял им, что AWS будет выходить на новые рынки, где, по его мнению, не удовлетворяются потребности клиентов, когда глава Netflix Рид Гастингс спросил: «Вы имеете в виду потоковое видео?», чем вызвал смех среди аудитории.
Ясси же не отреагировал на выпад и продолжил презентацию. В дальнейшем он смог доказать, что AWS не использует данные своих клиентов для развития Amazon, чего боялись в Netflix.
Компания осталась с Amazon, и по мнению отраслевых аналитиков, стала убедительным примером, что с AWS можно безопасно сотрудничать даже конкурентам других подразделений Amazon.
Также Ясси был против того, чтобы Amazon раскрывала финансовые результаты AWS, чтобы конкуренты не знали, как быстро оно растёт. Но в 2015 году Amazon пришлось опубликовать данные — бизнес AWS стал настолько большим, что по правилам бухучёта его нельзя было скрывать.
«Энди хотел, чтобы конкуренты гадали. Если бы они знали то, что знал он, они бы наверняка инвестировали в "облака" гораздо больше и раньше», говорит бывший сотрудник.
Мог стать главой Microsoft и Uber и воспринимался преемником Безоса
Успехи Ясси в AWS вызывали уважение у других лидеров на рынке ИТ. Например, бывший генеральный директор Microsoft Стив Баллмер обратился к Ясси с предложением возглавить Microsoft — прежде чем назначить Сатью Наделлу.
Также Ясси баллотировался на роль гендиректора Uber после ухода Трэвиса Каланика в 2017 году. Некоторые сотрудники Amazon в разговоре с Business Insider предполагали, что Ясси займёт место гендиректора Amazon после ухода Безоса на пенсию.
Уход Безоса мало что изменит, считают аналитики
Несмотря на то, что между Amazon и Безосом ставят равенство, как и в своё время между Apple и Стивом Джобсом, его уход больше напоминает «передачу эстафеты» Биллом Гейтсом и Ларри Пейджем, пишет MarketWatch.
Безос остаётся «теневым» главой компании и передаёт правление главе самого прибыльного подразделения по аналогии с тем, как Сундар Пичаи возглавил Google.
Он продолжит участвовать во всех серьёзных стратегических решениях Amazon, но сможет заняться тем, что ему теперь интереснее — коммерческой космической гонкой, развитием медиа и других личных проектов.
Безос не участвовал в ежеквартальных звонках с Уолл-стрит, а вместо этого писал ежегодные письма акционерам и заседал на годовом собрании Amazon. Он был не так заметен в Amazon последнее время — разве что на слушаниях в Конгрессе, считает издание.
Но что важно — Ясси «буквально прототипировал свою способность руководить Amazon, возглавляя AWS», считает аналитик.
Один из главных вопросов, который нужно будет решить новому главе — нужно ли отделять AWS от Amazon, чтобы предотвратить антимонопольные действия регуляторов, говорит аналитик Gartner Эд Андерсон.
На решения Ясси явно будет влиять Безос, как и Билл Гейтс десятилетиями направлял Microsoft даже после ухода с поста главы компании, считает MarketWatch.
Главное, на что стоит надеяться инвесторам Amazon — чтобы Ясси был больше похож на нынешнего главу Microsoft Сатью Наделлу, чем на непосредственного преемника Гейтса Стива Баллмера, заключает издание.
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