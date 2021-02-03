Основатель и руководитель Amazon Джефф Безос уйдёт с поста гендиректора в 2021 году.

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Во время финансового отчета 2 февраля Джефф Безос объявил, что в третьем квартале 2021 года станет исполнительным председателем правления, а его место займет глава Amazon Web Services Энди Ясси.

«В должности председателя я намерен сосредоточить свою энергию и внимание на новых продуктах. Энди хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью уверен в нём», — заявил Безос в письме сотрудникам.

Издание Business Insider поговорило с десятком бывших и актуальных сотрудников Amazon о Ясси, а The Information составило его портрет.

Энди Ясси

Первый «теневой» помощник Безоса и глава самого прибыльного подразделения Amazon

Ясс присоединился к компании в 1997 году, в год её IPO. Он привлёк внимание Безоса, написав бизнес-план нового проекта Amazon — продажи музыкальных дисков в интернете, считая, что это логичный шаг после продажи книг. И стал главным менеджером группы.

В 2003 году Безос выбрал Ясси в роли технического помощника — он присутствовал на всех еженедельных встречах главы Amazon и стал выполнять роль «главы администрации».

Другие технические помощники оставались в тени Безоса, но Ясси стал его близким другом. Он — один из доверенных советников Безоса, который входит в S-team, особую группу десятка руководителей Amazon из его ближайшего окружения.

Главным же его проектом в Amazon стал «облачный» бизнес Amazon Web Services, который возглавил и запустил в 2006 году.

Запуск совпал с появлением нового поколения стартапов — разработчиков мобильных приложений. Ясси понимал их потребности и предоставил подходящую технологическую инфраструктуру.

Идея AWS заключалась в том, что «любой человек в собственном гараже или комнате общежития мог иметь доступ к той же инфраструктуре и масштабируемости, что и крупнейшие компании мира. Энди Ясси Глава AWS

По мере того, как Netflix, Uber, Airbnb и другие перспективные стартапы, с которыми начал сотрудничать Ясси, вырастали в крупные компании, рос и бизнес AWS.

За 15 лет существования AWS стала лидером на рынке облачных услуг — компания занимает около 30% рынка, на втором месте Microsoft с 20%. Подразделение приносит более 60% операционной прибыли Amazon.

Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз в разговоре с Business Insider назвал Ясси «одним из самых влиятельных лидеров не только в облачном и технологическом секторе, но и в мире бизнеса». Он один из самых высокооплачиваемых руководителей в Amazon — в 2016 году заработал более $36 млн, тогда как Безос лишь $1,7 млн.

Благодаря своим результатам Ясси получил полную свободу действий в AWS — с Безосом он консультируется разве что по сложным вопросам корпоративного развития или покупкам других компаний, считают источники Business Insider.

Джефф Безос

«Они идут практически бок о бок в схеме руководства. Джефф позволил Энди выполнять свою работу не оглядываясь через плечо, так что AWS — 100% шоу Энди. Безос не говорит ему, что делать», — считает бывший топ-менеджер Amazon, который попросил сохранить анонимность.

Стиль работы Ясси

Глава AWS — искренний сторонник культуры Amazon, технократ, который позволяет командам децентрализовано придумывать идеи и продукты и с любопытством и уважением относится к обработке данных, пишет MarketWatch.

Он хорош в мобилизации людей, стоящих за идеей, глубоко вникает в детали проекта и может создавать новые бизнес-модели.

Он может думать об очень сложных вещах и свести их к нескольким чётким действиям, которые имеют значение. У него уникальная способность понимать суть того, что важно для клиентов, и ставить это во главе угла. Рик Даззел бывший главный информационный директор Amazon и один из наставников Ясси

Основные решения AWS принимают на собраниях, которые называются Chop. Команды могут неделями готовиться к Chop, создавая десятки версий презентаций с подробными планами продуктов или инициатив.

Все документы, которые требуют внимания Ясси, печатают — он редко смотрит их в электронном виде, только если не путешествует.

В презентации могут участвовать до 50 человек из команды, включая продуктологов, юристов и финансистов. Они сидят в полной тишине, порой по 30 минут, пока все в конференц-зале знакомятся с документами и пока Ясси не просмотрит их с карандашом.

На встречах Ясси похож на Безоса: он позволяет сначала высказаться другим, а затем принимает решение, исходя из своих выводов. Он не сдерживается, если работа была выполнена плохо, но всё же мягче Безоса, известного за резкую критику.

Он не терпит глупостей. Если вы не готовы к встрече в Chop, и особенно если вы пытаетесь замаскировать это мягкими разговорами, он всё узнает и прояснит. Скотт Ченселлор бывший директор AWS

Ясси же предпочитает юмор и «нежные уговоры», чтобы получить то, что ему нужно. Но если он видит, что кто-то не выложился полностью — второго шанса проявить себя у сотрудника может и не быть, по крайней мере, долгое время.

«Он безмерно доверяет своей команде, но вы должны проявить высочайший уровень усердия и подготовки на любой встрече с ним. Он акула, которая почувствует каплю крови за 100 миль, если вы не будете готовы», — говорит бывший топ-менеджер подразделения.

Ясси просматривает все пресс-релизы AWS перед публикацией, а также одобряет практически все серьезные изменения в названии и бренде AWS. Например, у него есть свои идеи и решения, которые касаются названия продукта, его описания, а также значимых публикаций в блогах.

Это необычный уровень вовлечённости в повседневные задачи для гендиректора, считает Business Insider.

Ясси проводит по 7-8 ежедневных встреч и его календарь забит на две недели вперёд. Поэтому некоторые сотрудники даже «торгуют» открытыми датами в его календаре, чтобы определить приоритеты задач, рассказали Business Insider сотрудники AWS.

Но официальный представитель AWS оспорил существование подобных торгов.

Не хотел быть продажником и занимался продуктом

При этом Ясси был долгое время невидимым за пределами Amazon: публичными выступлениями до 2012 года занимался технологический директор AWS Вернер Фогельс.

Ясси же сосредоточился на развитии продуктов и долгое время не желал встречаться с крупными клиентами даже из Fortune 500, так как не был продавцом.

Но по мере роста AWS и Amazon ему пришлось выйти из тени. Одной из главных и сложных задач стало поддержание отношений с клиентами, которые напрямую конкурируют с AWS, либо с самой Amazon.

Например, перед тем, как Amazon запустил в 2011 году стриминговый сервис Prime Video, Ясси отправился в штаб-квартиру Netflix, где провел частную презентацию бизнес-стратегии AWS для сотрудников компании.

Он объяснял им, что AWS будет выходить на новые рынки, где, по его мнению, не удовлетворяются потребности клиентов, когда глава Netflix Рид Гастингс спросил: «Вы имеете в виду потоковое видео?», чем вызвал смех среди аудитории.

Ясси же не отреагировал на выпад и продолжил презентацию. В дальнейшем он смог доказать, что AWS не использует данные своих клиентов для развития Amazon, чего боялись в Netflix.

Компания осталась с Amazon, и по мнению отраслевых аналитиков, стала убедительным примером, что с AWS можно безопасно сотрудничать даже конкурентам других подразделений Amazon.

Доля рынка стриминговых компаний в США на июнь 2020 года

Также Ясси был против того, чтобы Amazon раскрывала финансовые результаты AWS — так конкуренты не могли узнать, как быстро оно растёт. Но в 2015 году Amazon пришлось опубликовать данные — бизнес AWS стал настолько большим, что по правилам бухучёта его нельзя было скрывать.

«Энди хотел, чтобы конкуренты гадали. Если бы они знали то, что знал он, они бы наверняка инвестировали в "облака" гораздо больше и раньше», — говорит бывший сотрудник.

Мог стать главой Microsoft и Uber и воспринимался преемником Безоса

Успехи Ясси в AWS вызывали уважение у других лидеров на рынке ИТ. Например, бывший генеральный директор Microsoft Стив Баллмер обратился к Ясси с предложением возглавить Microsoft — прежде чем назначить Сатью Наделлу.

Также по информации Business Insider Ясси рассматривали на роль гендиректора Uber после ухода Трэвиса Каланика в 2017 году. Некоторые сотрудники Amazon в разговоре с Business Insider предполагали, что Ясси займёт место гендиректора Amazon после ухода Безоса на пенсию.

Уход Безоса мало что изменит, считают аналитики

Несмотря на то, что между Amazon и Безосом ставят равенство, как и в своё время между Apple и Стивом Джобсом, его уход больше напоминает «передачу эстафеты» Биллом Гейтсом и Ларри Пейджем, пишет MarketWatch.

Ясси — культурное воплощение Amazon, было бы невозможно, чтобы Безоса сменил кто-то извне. Мэтт Макилвейн управляющий директор венчурной компании Madrona Venture Group, один из первых инвесторов Amazon, который поддерживает тесные связи с компанией

Безос остаётся «теневым» главой компании и передаёт правление главе самого прибыльного подразделения по аналогии с тем, как Сундар Пичаи возглавил Google.

Он продолжит участвовать во всех серьёзных стратегических решениях Amazon, но сможет заняться тем, что ему теперь интереснее — коммерческой космической гонкой, развитием медиа и других личных проектов.

Безос не участвовал в ежеквартальных звонках с Уолл-стрит, а вместо этого писал ежегодные письма акционерам и заседал на годовом собрании Amazon. Он был не так заметен в Amazon последнее время — разве что на слушаниях в Конгрессе, считает издание.

Ясси придётся доказать, что он способен управлять не только AWS, но и другими сферами деятельности Amazon, которые отличаются от «облачного» бизнеса. Это цифровая коммерция, магазин продуктов, транспортная компания, доставка, производство, склады. В экосистеме Amazon множество людей, и это крупнейший работодатель во время пандемии. Внутри происходит множество событий. Даниэль Ньюман главный аналитик Futurum Research

Но что важно — Ясси «буквально прототипировал свою способность руководить Amazon, возглавляя AWS», считает аналитик.

Один из главных вопросов, который нужно будет решить новому главе — нужно ли отделять AWS от Amazon, чтобы предотвратить антимонопольные действия регуляторов, говорит аналитик Gartner Эд Андерсон.

Потенциальное отделение — это одна из вещей, с которыми придётся иметь дело, этот вопрос постепенно растёт. Есть веские аргументы в пользу обоих вариантов, и сейчас Amazon и AWS работают как довольно независимые организации. Эд Андерсон аналитик Gartner

На решения Ясси явно будет влиять Безос, как и Билл Гейтс десятилетиями направлял Microsoft даже после ухода с поста главы компании, считает MarketWatch.