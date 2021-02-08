В пятницу у меня состоялась знаменательная встреча с Артемом Соколовым, со-владельцем и СЕО широко известной ювелирной компании @sokolov.russia. Инициатором встречи был сам Артем. Обозначенная цель встречи: «знакомство и возможное сотрудничество».

Артем показался мне очень приятным молодым человеком, хорошо подготовился ко встрече и был курсе наших оборотов (правда, обладал заниженными данными). Поделился планами их компании по выходу в Европу. Интересовался нашими планами на год и сказал, что у нас очень консистентный классный бренд, интересный свежий дизайн украшений и крутой визуал в Инстаграме. Спросил, кто за это все отвечает в команде.

Встреча закончилась тем, что Артем сказал, что если я буду готова к консалтингу, то они будут рады сотрудничеству. Из вежливости я ответила, что это возможно.

Я обожаю предпринимателей, которые знакомятся с коллегами по рынку, работают на рост отрасли в целом, дружат и обмениваются опытом. Но только Артем Соколов не из их числа.

Через три часа после встречи сразу несколько моих ребят получили от эйчара славной компании Sokolov предложения о работе! Кто-то сразу арт-директором, а кто дизайнером.

Так вот, текущие сотрудники компании Sokolov и будущие кандидаты, держите в голове, что классный продукт начинается с простых человеческих принципов и бизнес-этики.

И если глава компании о бизнес-этику вытер ноги, то и продукта классного не получится, Инстаграм не будет красивым, а талантливые люди не задержатся в вашей компании надолго.

Ужасное разочарование. Поверьте, мне пришлось поработать над собой, чтобы исключить из этого текста мат.

И еще. В Августе работают очень крутые ребята, малорики, гениальнейшие многостаночники и просто великие люди. Но даже если сманить их всех, кое-чего не будет хватать.