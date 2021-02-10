«Без везения не обошлось. Но должно быть что-то больше, чем везение»: Юрий Мильнер о принципах, инвестициях и космосе Статьи редакции
Главное из большого интервью основателя DST Global проекту «Русские норм».
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Почему Мильнер верит в братьев Дуровых и их проекты
За интервью Мильнер несколько раз отметил успехи Павла и Николая Дуровых и их проектов. Когда-то он инвестировал в соцсеть «ВКонтакте», а в 2019 году вложил в ICO мессенджера Telegram и разработку блокчейн-платформы TON, которую Дуровым пришлось свернуть из-за претензий регулятора в США.
- «Единственная попытка выйти за рамки русскоязычного интернета — это Telegram. Я думаю, что с нашим российским интеллектуальным потенциалом мы могли претендовать на большее. Даже с Павлом Дуровым у нас были разговоры о том, чтобы построить социальную сеть за пределами России, ещё на уровне "ВКонтакте"».
- «Если бы не было в России "ВКонтакте", то вряд ли бы мы проинвестировали в Facebook. [Инвестиции во "ВКонтакте"] это в некотором смысле аналитический подход и географический арбитраж. На тот момент Facebook уже существовала, и мы искали наиболее близкий аналог в России. "ВКонтакте" была именно близким и успешным аналогом, на тот момент даже технологически более продвинутым, чем Facebook, как выяснилось. Команда братьев Дуровых, безусловно, была выдающейся командой».
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Что главное в основателях стартапов
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Почему Мильнер инвестирует вне России и на каких странах сосредоточен DST Global сейчас
DST не инвестирует в стартапы, которые сфокусированы только на российском рынке. Точно так же в фондах DST с 2013 года не участвуют инвесторы и организации из России.
По словам Мильнера, DST инвестирует примерно $1,5 млрд в год. По регионам инвестиции распределены следующим образом:
- 40% инвестиций в Китае.
- 40% в Америке.
- 20% в Индии и странах Европы и Латинской Америки.
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Зачем искать внеземные цивилизации
«Космос как предчувствие», — первая фраза, которую произносит Мильнер, когда речь заходит о его проекте по поиску жизни за пределами Земли.
В 2015 году инвестор вместе со своей супругой Юлией запустил программу поиска внеземных цивилизаций Breakthrough Initiatives. Идейным вдохновителем стал Стивен Хокинг.
В рамках этой программы Мильнер запустил несколько проектов:
- Breakthrough Listen — поиск оптических и радиосигналов от внеземных цивилизаций. Проект рассчитан на 10 лет, его бюджет — $100 млн.
- Breakthrough Starshot — разработка концепции флота зондов, путешествующих между звёздами при помощи световых парусов. Объём инвестиций на первом этапе — $100 млн.
- Поиск жизни в облаках Венеры. Мильнер профинансирует работу группы, состоящую из физиков, астрономов, химиков и инженеров. Объём инвестиций пока не определён.
О чём Мильнер пишет книгу
Да. Например друг в нужном месте.
Мильнер странный и непонятный человек с огромным количеством пятен в решениях, историях взаимодействия с кем-то и.т.д
Скрытый может просто
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