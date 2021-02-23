Zildjan 15 поколений строила компанию и стала старейшим семейным бизнесом в США.

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Фабрика Zildjian в Норвеле, Массачусетс Каяна Шимчак

На протяжении всей истории Zildjian управляли только члены семьи, передавая друг другу секреты производства. Сначала компания создавала музыкальные инструменты для турецких султанов, затем вышла на мировой рынок. К 20 веку Zildjian стала лидером на рынке ударных тарелок — и сохраняет этот статус до сих пор.

В основе успеха Zildjian лежит такой принцип: чтобы производить новые линейки тарелок, нужно дружить с музыкантами, знать их потребности и следить за изменениями в музыке. Товары компании выбирали барабанщики The Rolling Stones, Blink-182, Green Day, «Zемфиры», «Алисы» и других групп.

Турецкий период Zildjian: от янычаров до Вагнера

Как алхимик открыл своё производство кимвал

История компании началась в 17 веке в Константинополе (современный Стамбул). Алхимик и кузнец Аведис жил в Саматье, армянском квартале города. Как алхимик, он экспериментировал со сплавами, чтобы получить золото.

В 1618 году вместо золота Аведис получил сплав меди и олова с небольшим добавлением серебра, который по-особому звучал. Он подходил для кимвал — предшественников современных ударных тарелок. Но металл из этого сплава был хрупким, и тогда Аведис разработал особый метод ковки, который позволял сделать тонкие и прочные кимвалы, сохранив чистый глубокий звук.

Султан Осман II пригласил Аведиса ко двору и поручил ему создавать кимвалы для мехтера — музыкального ансамбля янычаров, военной элиты Османской империи. Звук кимвал вселял боевой дух во время сражений и устрашал соперника.

Мехтер исполнял не только военную музыку, он играл и при дворе султана. Также музыканты отбивали сложный ритм, когда мехтер играл с башен дворца перед утренней молитвой и после вечерней. Кроме того, пальчиковыми кимвалами могли пользоваться танцовщицы в гареме. Помимо султанских мехтеров, турецкие кимвалы в 17 веке использовали во время богослужений в греческой и армянской церквях.

Исполнители мехтер. Второй слева — игрок на кимвале The Janissary Archives

Слава о кимвалах Аведиса распространялась. За это султан даровал ему фамилию Зилджан (Zildjian), что означало «сын изготовителя кимвал».

В 1623 году султан благословил Аведиса и позволил ему открыть в городе собственное производство кимвал. Аведис открыл его в Саматье. C тех пор рецепт сплава и технологию производства члены семьи хранят в тайне и лично обучают каждое следующее поколение.

Аведис передал знание своему сыну в 1651 году. Дальше по традиции рецепт наследовал старший мужчина в роду по прямой линии, хотя в силу обстоятельств управление могли передавать братьям или племянникам.

Выход на европейский рынок

О том, как развивалось дело Зилджана в первые 200 лет после открытия, известно немногое. Следующим важным этапом стало руководство Аведиса II. Он унаследовал компанию от своего отца Арутюна и управлял ей до 1865 года.

В 18 веке спрос на кимвалы появился и в Европе. Композиторы Моцарт, Гайдн, Глюк ввели их звучание в оркестровую музыку. В середине 19 века Берлиоз и Вагнер использовали именно продукцию ZIldjian для военных и духовых оркестров.

Популярность кимвал в Европе росла, а внутренний турецкий рынок сократился. К 19 веку янычары утратили статус военной элиты, многие из них стали торговцами и ремесленниками. Тем не менее янычары вмешивались в политику, устраивали восстания против военных реформ, даже убили нескольких султанов. В 1826 году султан Махмуд II после очередного бунта распустил корпус янычаров, вместе с которым исчезли и мехтеры.

Аведис II решил использовать европейский спрос на кимвалы и сложности на турецком рынке: в 1851 году он отправился на первую Всемирную промышленную выставку в Лондоне, чтобы лично представить тарелки Zildjian. Для путешествия он даже построил собственную шхуну.

Aведис II продолжал вывозить кимвалы на выставки в Париж и Лондон, где они получили признание за высокое качество. После выставок Zildjian стала главным поставщиком кимвал в Европу.

Ранее знак Zildjian вручную наносили на каждую тарелку чернилами, чтобы каждый экземпляр был уникальным, как произведение искусства. Аведис II понял, что чернильная надпись стирается, а с ней исчезает и имя компании. Поэтому он начал ставить на тарелках долговечное фирменное клеймо.

Клеймо Zildjian примерно 1970-х годов Reverb

После Аведиса II компанией управлял его брат Кероп — в 1865–1909 годах. Он экспортировал в Европу 1300 пар кимвал в год.

В то время Zildjian изготавливала ударные тарелки только на заказ. Перед отправкой их выдерживали около шести месяцев: металл должен был «осесть» и состариться, чтобы инструмент звучал правильно, «сырые» тарелки звучали нечётко.

Основными клиентами Zildjian были торговцы музыкальными инструментами, которые оставляли предзаказы до того, как находили покупателей на товар. Таким образом, рисковала не Zildjian, а закупщики.

Кероп Зилджан. При нём продукция Zildjian выигрывала медали и сертификаты на выставках в Париже, Вене, Чикаго, Бостоне, Болонье Zildjian

В 1909 году, за год до смерти, Кероп передал секрет производства и управление племяннику Араму. Того изгнали из Турции за покушение на султана — и он поселился в Бухаресте, где открыл вторую фабрику Zildjian.

В 1910-е годы крупным импортёром ударных тарелок стали США: в средних школах ввели музыкальное образование, развивался джаз. Но Арам Зилджан не мог использовать возможности рынка в полной мере: он не говорил по-английски и у него не было деловых контактов в США.

Только в 1926 году Араму предложила сотрудничать нью-йоркская Fred Gretsch Company, которая производила ударные инструменты и работала с дилерами в США. У Fred Gretsch не было своих ударных тарелок, поэтому она предложила стать эксклюзивным дистрибьютором Zildjian. Арам согласился на контракт.

Zildjian в США

Аведис III Зилджан: сила компании — дружба с музыкантами

В конце 1920-х Арам Зилджан хотел передать управление своему племяннику Аведису III: он был единственным старшим прямым наследником. Аведис III уехал из Турции в США в 1909 году. Он работал на конфетной фабрике в Бостоне, а затем открыл там же собственную. Получив предложение от дяди, он не хотел уезжать из США, чтобы заниматься семейным бизнесом.

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Аведис III изучил американский рынок ударных тарелок. В то время джазовые музыканты экспериментировали с новым звучанием, распространялись танцевальные оркестры, которые использовали тарелки для отбивания ритма. Износ инструмента в таких группах был высокий, а значит, спрос был всегда.

Аведис III опросил торговцев в музыкальных магазинах в окрестностях Бостона, чтобы узнать, говорит ли им о чём-то фамилия Зилджан. Ответ был таков: «Если нам нужны лучшие тарелки, мы покупаем Zildjian».

Я видел возможности. Даже если бы рынка не было, мы могли бы его создать. Аведис III Зилджан

Так Аведис III предложил Араму перевести производство в США. Арам прибыл в страну, чтобы научить Аведиса технике производства и тому, как определять на слух, правильно ли отлита тарелка и достаточно ли её выдерживали.

В 1929 году они открыли небольшое производство в Куинси, штат Массачусетс. Для этого Аведису III пришлось взять неизвестную сумму в долг. На новой фабрике работали три человека, а помещение было старым с земляным полом.

После открытия фабрика выпускала шесть тарелок в день, и Аведис III лично обходил музыкальные магазины, предлагая продукцию. По воспоминаниям его сына Армана, Аведис III участвовал во всех сферах бизнеса — от выплавки до выставления счетов.

Аведис III у фабрики Zildjian в Куинси Zildjian

Почти сразу после открытия фабрики началась Великая депрессия. В начале 1930-х годов Аведис III сменил производственную политику, чтобы его рабочие не сидели без дела. Если раньше тарелки производили по предзаказам, теперь Аведис заполнял склад независимо от них.

По семейной технологии тарелки по-прежнему выдерживали несколько месяцев, но склад постепенно заполнялся. Аведис рисковал, товар могли не купить. Однако стратегия оправдала себя: в Куинси стали приезжать музыканты, чтобы приобрести тарелки на месте.

Расцвет Zildjian пришелся на конец 1930-х годов, когда Аведис III вывел на рынок новые линейки тарелок. Он производил их небольшими партиями и старался следовать потребностям музыкантов. Аведис посещал джаз-клубы по всей стране — в Гарлеме, Чикаго, Канзас-Сити, заводил контакты с ведущими ударниками и отслеживал тенденции в музыке. Он дружил с Джином Крупа, Чиком Уэббом, Луи Беллсоном, Папой Джо Джонсом.

Благодаря Джо Джонсу Аведис усовершенствовал хай-хэты — установки для ударных тарелок, которые появились в джаз-бэндах со второй половины 1920-х годов. Тарелки устанавливали на стойке, музыкант нажимал на педаль, и тарелки ударялись друг об друга. Zildjian разработала высокие хай-хэты, и теперь музыкант мог не только приводить их в действие ногой, но и ударять по ним палочками.

Мастером игры на высоких хай-хэтах — на переднем плане — был Джо Джонс. Он перенёс хронометраж (отбивку ритма) с больших барабанов на хай-хэт. На барабане стоят изначальные низкие хай-хэты DrummerWorld

По просьбе Джина Крупы ZIldjian сделала более тонкие тарелки для ударной установки: на прежних музыканты уже не могли добиться нужного звучания. Аведис III сам ввёл названия в будущем классических тарелок: Paper Thin Crash, Ride, Splash и Sizzle.

Звучание тарелки Paper Thin Crash

Звучание модели Sizzle

Аведис III также запустил линию тарелок, которые в основном производили автоматизированно — раньше Zildjian делала тарелки только вручную. Новые изделия стоили дешевле. Так предприниматель расширял аудиторию: в США спрос на качественные ударные тарелки создавали не только профессиональные музыканты, но и любители, которые не могли позволить себе дорогую покупку. Например, увлечённые музыкой подростки.

Во время Второй мировой войны распределение меди и олова регулировало Управление военного производства США. Металлы шли на военные нужды, но правительство заказывало у Zildjian тарелки для оркестров и танцевальных коллективов Объединённый организаций обслуживания вооружённых сил (USO). Госзаказы помогли компании пережить военные годы, когда количество сотрудников на фабрике сократили до трёх человек.

Арман Зилджан

После войны в семейном деле участвовали сыновья Аведиса — Арман и Роберт. Арман увлекался изменениями в музыке и разрабатывал новые модели тарелок. Как и отец, он дружил с ведущими ударниками и музыкантами — с Бадди Ричем, Максом Роучем, Шелли Мэнном, Тони Уильямсом.

Арман Зилджан с хай-хэтом Zildjian

Роберт отвечал за продажи и продвижение компании. Например, он обратился в рекламное агентство в Нью-Йорке, чтобы Zildjian появилась в двух главных музыкальных журналах о джазе — Downbeat и Metronome. Кроме того, Роберт выпускал рекламные буклеты: на установках Zildjian играли барабанщики Джин Крупа, Бадди Рич и Лайонел Хэмптон. Расчёт был на то, что любители музыки, увидев рекламу, захотят купить такую же установку, как у кумира.

Роберт налаживал личные контакты с дилерами в США, приезжал на Национальную конференцию музыкальных педагогов. В 1950-х — начале 1960-х годов он развивал рынки Zildjian в Европе.

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В 1940-е годы в США появился новый джазовый стиль — бибоп. Роль ударных тарелок возросла, потому что музыканты поддерживали ритм игрой на них, а не на барабане. Для бибопа Zildjian разработала более крупные и толстые тарелки Bop Ride и Ping Ride.

Благодаря росту американской экономики в послевоенное время и растущей популярности джаза к 1950 году производство Zildjian дошло до 70 тысяч тарелок в год.

В 1950-е годы компания продолжала расширять линейки продукции. Совместно с ударником Луи Беллсоном Zildjian создала модель хай-хэтов New Beat — по словам фирмы, сейчас New Beat признана универсальной моделью ударной установки.

После выступления The Beatles на шоу музыкальных талантов Эда Салливана вырос спрос на ударные инструменты. Подростки хотели быть похожими на Ринго Старра и скупали барабанные установки, частью которых были и тарелки. Спрос на товары Zildjian резко вырос: компания получила около 90 тысяч заказов. Сейчас в штаб-квартире стоит копия ударной установки Ринго Старра — как знак особой роли The Beatles в жизни Zildjian.

The Beatles на шоу Эда Салливана в 1964 году The Beatles

В 1968 году Zildjian открыла Azco Company — «дочку» в Канаде, где тогда развивался рынок музыкальных инструментов. Так Зилджаны собирались завоевать долю на рынке Британского Содружества. Изначально завод построили, чтобы производить экономичную линейку тарелок Zilco. Но спрос на Zildjian в Канаде настолько возрос, что уже в начале 70-х Azco выпускала и более дорогие и трудоёмкие в производстве модели тарелок.

В 1973 году, к 350-летнему юбилею компании, Арман открыл новое производство в Норвелле, штат Массачусетс. За два года до смерти, в 1977 году Аведис III назначил Армана президентом компании.

Папа на протяжении многих лет постоянно увеличивал производство, чтобы удовлетворить растущий спрос. Он оставался преданным делу, оно было одновременно его хобби и жизнью. Хотя он назначил меня президентом, отец не уходил на пенсию. Он продолжал участвовать в повседневном управлении. Постоянное участие отца обеспечивало непрерывность перехода от одного поколения Зилджанов к другому. Арман Зилджан об Аведисе III

В 1981 году Арман и Роберт разошлись из-за разных взглядов на ведение бизнеса. В компании произошёл раскол: Арман продолжил руководить частью в США, а Роберт получил канадский филиал и переименовал его в Sabian, так как не мог выпускать продукцию под торговой маркой Zildjian. Роберт забрал часть семейных секретов и продолжил политику «слушайте клиента».

Роберт собирался «взломать» рынок, над которым 40 лет работал в Zildjian. К 1990-м Sabian стала заметным игроком в сфере ударных инструментов в США и Европе. Сейчас Sabian входит в «большую четвёрку» с Zildjian, Meinl (Германия) и Paiste (Швейцария) Los Angeles Times

В конце 1970-х — начале 80-х годов Арман инвестировал миллионы в новые производственные технологии. В 1983 году он открыл Sound Lab — лабораторию, где специалисты Zildjian и музыканты совместно разрабатывали и тестировали новые линейки тарелок. Лаборатория звука работает до сих пор.

В середине 1980-х годов Zildjian была ведущим производителем ударных тарелок в мире, её доля рынка составляла 40%. Второе место делили Sabian и Paiste.

После расхождения с Робертом Арман заложил новую традицию в Zildjian: нанимать менеджеров из компаний списка Fortune 500. Так Арман стремился ввести более современные методы ведения бизнеса. В Zildjian впервые появились генеральный директор и член совета директоров не из семьи, отмечает NYT.

В 1988 году компания открыла производство барабанных палочек в Алабаме, где произрастал гикори. Из этого растения традиционно изготавливали рукоятки топоров, молотков и барабанные палочки. Палочки Zildjian выбирали барабанщики Джой Крамер из Aerosmith и Винни Колаюта, барабанщик Стинга. Со Стингом Zildjian также разработали новую линейку тарелок A Customs, которая стала одной из культовых моделей.

В девяностых Арман открыл на фабрике в Норвелле помещение, где музыканты могли бы попробовать игру на новых тарелках и поделиться впечатлениями. Кроме того, он учредил American Drummers Achievement Awards, чтобы награждать ударников за вклад в развитие музыки.

Тогда офисы Zildjian работали в Лондоне, Швейцарии Сингапуре, компания также расширяла присутствие в Южной Америке.

В 1995 году ежегодную выручку Zildjian оценивали в $25 млн, а долю рынка — в 60%. К концу 1990-х годов продажи составляли порядка $34 млн, при этом объём мирового рынка ударных тарелок оценивался всего в $50 млн.

Zildjian в 21 веке

Женщины во главе

В 1999 году Арман привлёк к управлению свою дочь Крейги, она работала в компании с 1976 года. В 2021 году она возглавляет совет директоров. Вторая дочь, Дебби, стала вице-президентом по персоналу и занимает эту позицию до сих пор. Впервые Zildjian управляли женщины.

Она участвовала в бизнесе дольше всех из четверых моих детей. У неё были самые серьезные намерения, развитая логика и хорошее деловое чутье. Я очень доволен ей. Арман Зилджан о передаче компании дочери Крейги

В компании работает и пятнадцатое поколение семьи — Кэди Зилджан, дочь Дебби. Она сопредседатель совета директоров. В Zildjian всего десять акционеров, и все они члены семьи, включая детей из шестнадцатого поколения.

Крейги, Арман и Дебби Зилджан. Арман умер в 2002 году. Он считал, что имя компании значит больше, чем отдельный член семьи. В 2006 году ежегодную прибыль Zildjian оценивала в $52 млн. В 2012 году Zildjian контролировала 65% рынка ударных инструментов Family Business Magazine

С 2018 года генеральный директор — Джон Стефенс, которого в 2017 году пригласили в Zildjian в качестве президента. Крейги Зилджан рассказывала, что Джон Стефенс серьёзно повлиял на разработку стратегии бренда. И отметила определяющую роль его предыдущего управленческого и руководящего опыта в Gillette, Ocean Spray и IdeaPaint.

Нельзя расслабляться и думать, что бизнес будет держаться только на бренде. Кэди Зилджан, внучка Армана

Продолжение традиций и расширение компании

Крейги Зилджан считает, что хуже всего для бизнеса — прекратить вводить новшества и рисковать. Например, экспериментом стала линейка Gen16: это гибрид акустических тарелок и цифрового процессора, с помощью которого можно настраивать тон, громкость и баланс. Сами тарелки на 50–70% тише обычных: за счёт перфорации тарелки легче, и это снижает громкость.

Zildjian также выпустила акустические тарелки с тихим звучанием — L80 Low Volume. Они на 80% тише обычных — играть можно в любых помещениях. Эти тихие модели часто покупают барабанщики в Азии, где в квартирах тонкие стены, отмечает NYT.

Модель L80 Low Volume

Zildjian продолжает работать с музыкантами. Как при Армане, барабанщики приезжают в компанию, чтобы опробовать новые модели: в специальной комнате воссоздана акустика концертных площадок.

За последние годы компания расширилась. В 2010 году Zildjian слилась с ведущим производителем ударных палочек Vic Firth. Бренды развиваются автономно: завод Vic Firth в Ньюпорте продолжает работу.

В 2018 году Zildjian купила производителя ударных молотков Mike Balter Mallet Company. Их производство перенесли на завод Vic Firth в Ньюпорт. Теперь Zildjian выпускает продукцию под тремя брендами, включая собственную линию ударных палочек.

Снятие дисков с конвейера на заводе в Норвеле. Джейсон Лашапель, бывший менеджер по маркетинговым коммуникациям в Zildjian, рассказывал: любой мастер имеет право остановить процесс, если увидит ошибку. И подчеркнул, что весь процесс — это командная работа Каяна Шимчак

Принципы

Со временем в Zildjian выработали принципы работы: