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Vyacheslav Shushurikhin

История PortalPlayer — компании, которая разработала iPod для Apple и исчезла Статьи редакции

Ради Apple она отказалось от всех клиентов, но не смогла удержаться на рынке после потери главного заказчика.

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С 1999 по 2007 год PortalPlayer создавала микрочипы для производителей медиаплееров и успела поработать с IBM, Sony и другими. Главным клиентом PortalPlayer стала Apple — сотрудничество с ней привело к главным успехам и провалам компании.

Появление PortalPlayer

В конце 1998 года венчурный капиталист Гордон Кэмпбелл предложил производителю полупроводников National Semiconductor создать микросхемы для MP3-плееров. Никто из топ-менеджмента компании идеей не заинтересовался, кроме директора по технологиям Джона Малларда. После встречи он проводил Гордона до парковки, а в июне 1999 года Маллард, Кэмпбелл и еще четыре сотрудника National Semiconductor основали PortalPlayer.

На создание компании они привлекли $5 млн от J.P. Morgan, а Кэмпбелл вложил в проект собственные средства. PortalPlayer занялась производством микросхем и программного обеспечения для портативных мультимедийных устройств.

К 2000 году с PortalPlayer работали 12 клиентов, в основном азиатские производители оборудования, но среди них была и IBM. Она планировала с помощью PortalPlayer выпустить небольшой MP3-плеер с круглым экраном и беспроводными bluetooth-наушниками, который бы работал на собственных миниатюрных жестких дисках.

Также PortalPlayer работала над плеером для AIWA, дочерней компании Sony. Но на финальной стадии Sony отказалась от разработки, о чём позже, по слухам, жалела.

В 2001 году к PortalPlayer обратилась Apple. Тогда созданием плееров в Apple занимался инженер Тони Фаделл — он искал компанию с готовыми наработками и предложил сотрудничество. Компания согласилась и перестала работать с остальными клиентами. По словам бывшего менеджера PortalPlayer Бена Кнаусса, 200 сотрудников компании в США и 80 в Индии перешли к работе над iPod.

Знакомство и работа с Apple

Кто такой Тони Фаделл

Apple наняла Фаделла в 2001 году — из-за его опыта работы с портативными устройствами.

Тони Фаделл

В 90-х он сотрудничал с General Magic, где работал над аналогом «смартфона», который компания придумала за много лет до их появления на рынке. Фаделл рассказывал: «В устройстве General Magic было все — мобильная почта, загружаемые игры, покупки и другие функции. И это в 1994 году. Сегодня мы все понимаем, что это такое, но тогда требовалось четыре часа, чтобы объяснить людям суть проекта». Однако в 2003 году компания закрылась.

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Затем Фаделл работал в Philips Electronics над карманным компьютером Nino. Там он познакомился с представителями Audible, онлайн-сервиса аудиокниг, которые хотели добавить своё ПО в Nino. Тогда Фаделл впервые задумался об идее цифрового плеера.

В свободное время Фаделл работал диджеем и ему не нравилось таскать с собой большие коробки с CD-дисками. Фаделл подумал, можно ли использовать подход Audible и сделать музыку цифровой, чтобы решить эту проблему. Он предложил идею руководству Phillips, но безуспешно.

Позже Фаделл ушёл из компании, недолго поработал в RealNetworks и в 1999 году основал собственный музыкальный стартап Fuse Systems.

Фаделл разрабатывал устройство, которое могло копировать музыку с CD на жесткий диск и хранить её. Однако, по его словам, в процессе ситуация на рынке поменялась — стало ясно, что потребители не хотят получать музыку, покупая что-то физическое. Он обратился в 80 компаний с просьбой о финансировании, но везде получил отказ.

Деньги у компании к 2001 году стремительно заканчивались. И в тот момент Фаделлу позвонили из Apple.

С чего Apple начала разработку iPod

В 2000 году глава Apple Стив Джобс решил создать музыкальный плеер. MP3-плееры, представленные тогда на рынке, Джобс считал неудобными, некрасивыми и нефункциональными.

Одни работали только на CD-дисках, другие с помощью жёсткого диска, но были большими и тяжелыми, а их интерфейсы — неудобными. Кроме того, плееры использовали стандарт USB 1.1 с медленной передачей файлов. Джобс считал, что Apple может сделать свой плеер, избежав этих ошибок.

Он поручил создание плеера Джону Рубинштейну, главе технического отдела компании. Поскольку инженеры Apple были заняты — работали над проектами, связанными с Mac, Рубинштейн обратился за помощью к сторонним компаниям. Он узнал о человеке с нужной квалификацией и опытом — Тони Фаделле. Рубинштейн позвонил ему в январе 2001 года и предложил присоединиться к Apple.

Компания выделила Фаделлу команду из 30 дизайнеров, программистов и аппаратных инженеров, и дала на разработку плеера десять месяцев.

Фаделл искал компанию с готовыми решениями. Он обратился в девять фирм, включая крупных производителей электроники Rio, Creative и Texas Instruments. Однако лучшее решение было у PortalPlayer. Apple привлекли почти готовые аппаратная платформа и низкоуровневая ОС (управление питанием, ядро и драйвера).

На одной из первых встреч с PortalPlayer Фаделл заявил: «Этот проект изменит Apple, через 10 лет это будет музыкальный, а не компьютерный бизнес».

Фаделл знал, что PortalPlayer работала над несколькими прототипами плееров, один из них по размеру был не больше пачки сигарет. Apple в свою очередь закупила у Toshiba большую партию 1,8-дюймовых жестких дисков емкостью 5 ГБ, что помогло бы сделать плееры небольшими.

Apple начала работать с PortalPlayer летом 2001 года, а продажи iPod начались уже в ноябре.

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Как проходила работа над iPod и что сделали с наработками PortalPlayer

По словам Кнаусса, Фаделл считал дизайн плееров PortalPlayer «довольно уродливым» — устройства напоминали радиоприёмник со множеством кнопок. Плееры не поддерживали плейлисты с более чем десятью треками, в них отсутствовал эквалайзер.

Тем не менее Фаделл понял, что в наработках есть потенциал, кроме того, у Apple «горели» сроки. Кнаусс рассказал, что когда Apple обратилась в PortalPlayer, проект плеера был готов на 80%. «Большая часть времени, потраченного на создание iPod, ушла на доработку нашего продукта», — сказал Кнаусс.

Apple хотела добавить в устройство поддержку собственного музыкального формата AAC, эквалайзер и новый интерфейс, который она сама разработала за три месяца, рассказал Кнаусс.

По его словам, Фаделл знал, как можно заработать с помощью плеера, а Стив Джобс сформулировал то, что должен был почувствовать пользователь от работы с устройством.

Сначала Джобс проводил встречи по поводу iPod каждые две-три недели, но после создания первых прототипов он работал над проектом ежедневно. Во время встреч он подробно рассказывал об ощущениях от работы с iPod.

iPod первого поколения, который как минимум на 80% состоял из технологий PortalPlayer insider.com

Он хотел, чтобы до нужной песни можно было добраться не более чем за три нажатия, чтобы меню открывалось быстрее, а звучание плеера стало четче. По словам Кнаусса, Джобс страдал нарушением слуха, и разработчикам приходилось делать плеер громче.

Также Джобс предложил не добавлять в первую версию плеера систему цифровой защиты песен от пиратства DRM, чтобы не снижать продажи.

Внешний вид устройства разработал Джони Айв. К началу работы над iPod Айв уже спроектировал внешний вид iMac, за что получил признание коллег и покупателей. В работе над плеером он вдохновлялся карманным радиоприемником Braun 3T.

Когда iPod был практически готов, Apple нашла ещё один дефект в плеере — он мог разрядиться за три часа в выключенном состоянии. Кнаусс вспоминал: «Производственные линии были уже готовы. Это оказался самый трудный период в работе над плеером. На протяжении восьми недель они думали, что получили MP3-плеер, который не сможет работать без подзарядки больше трёх часов». К тому моменту, когда проблему решили, Кнаусс потерял веру в успех и ушёл из компании.

Падение PortaPlayer

По словам Кнаусса, когда iPod был почти готов, Apple купила контрольный пакет акций PortalPlayer, сумма сделки не раскрывалась. Первый плеер от Apple вышел в 2001 году, тогда же выручка PortalPlayer составила $1,9 млн.

В 2003 году за январь-сентябрь компания получила выручку в $12,9 млн и убыток в $7,3 млн. Год спустя за тот же период выручка составила $48 млн при убытке в $131 тысячу. Несмотря на резкий рост выручки, компания так и не получила прибыль, отмечает CNN.

19 ноября 2004 года PortalPlayer провела IPO на Nasdaq: цена акций компании выросла на более чем 50% после начала торгов. Первоначальная цена составила $17, на максимуме они стоили $25,80. В результате IPO PortalPlayer привлекла $106 млн.

В начале 2006 года Apple заявила, что больше не будет использовать процессоры PortalPlayer в iPod — она перешла на решение от Samsung.

Аналитики предполагали, что Apple хотела снизить себестоимость плееров, а также была недовольна скоростью поставок от PortalPlayer. Тогда сотрудничество с Apple приносило компании более 90% дохода. На фоне этого акции PortalPlayer на Nasdaq подешевели на 45%, а рыночная стоимость снизилась с $600 млн до $380 млн.

PortalPlayer после разрыва с Apple сократила 14% сотрудников по всему миру и пыталась работать самостоятельно. Она выполняла заказы для других производителей плееров и развивала собственные технологии.

Например, разрабатывала технологию PortalPlayer Preface для ноутбуков с Windows Vista. С её помощью можно встраивать в ноутбуки допэкраны, где можно было переключить песню, узнать заряд устройства или проверить почтовый ящик, не открывая ноутбук

В ноябре 2006 года Nvidia купила PortalPlayer за $357 млн. WSJ писало, что так Nvidia хотела выйти на два новых на тот момент рынка: плееров и дополнительных экранов для ноутбуков.

Председатель совета директоров PortalPlayer Ричард Санквини заявил, что сделка беспроигрышна для сотрудников и акционеров. «Мы провели последние несколько месяцев, тщательно изучая стратегические варианты. Cчитаем, что преимущества, предоставляемые приобретением Nvidia, наиболее убедительны», — сказал он.

Сайт компании прекратил работу в феврале 2007 года.

#portalplayer #ipod #apple

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Kek Man

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Это такой тонкий намёк на то, что intel умрёт таким же образом?

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