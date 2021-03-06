Грэм написал диалекты Lisp, поспособствовал развитию Twitch, Reddit и Airbnb, а также создал десятки эссе и картин. Всё потому, что не боялся пробовать, подстраиваться и пробовать снова.

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Пересказ эссе Пола Грэма «Над чем я работал».

С чего всё начиналось

В подростковом возрасте Пол Грэм много программировал и писал. Но тогда ещё не эссе, а короткие рассказы, в которых, по его словам, едва ли был сюжет. Первые программы он учился создавать лет в 13 — на компьютере IBM 1401 и ранней версии языка Fortran.

IBM 1401 — десятичный компьютер 1959 года

Программы его мало что умели: им не хватало входных данных, которых у Грэма не было. Он мог бы обойтись без них, например, создать систему приближенного вычисления числа Пи, но не был столь силён в математике.

Всё изменилось с появлением микрокомпьютеров — они реагировали на команды прямо во время работы, в отличие от IBM, который перебирал стопку перфокарт и отключался. Стоили микрокомпьютеры дорого, но после пары лет уговоров, примерно в 1980 году, отец купил Грэму TRS-80 — конкурента Apple II.

Radio Shack TRS-80 (позже названный Model I)

Теперь Грэм стал, как он сам говорил, по-настоящему программировать: писать незамысловатые игры, программы для оценки траектории полета ракетных моделей, а также создал текстовый процессор. На нём отец Грэма написал книгу. Памяти у процессора хватало лишь на две страницы, которые приходилось сразу распечатывать, но компьютер всё равно был удобнее печатной машинки.

Несмотря на интерес к программированию, в колледже Грэм задумал изучать философию. Тогда ему казалось, что постигать «высшие истины» увлекательнее, чем получать предметные знания. Но во время обучения понял: в других областях целый простор для идей, а для «высших истин» применения нет.

Образовательная программа не требовала выбора специализации и позволяла посещать любые курсы. И когда на философии Грэму стало скучно, он переключился на искусственный интеллект (ИИ).

Курсов в Корнеллском колледже не читали, поэтому учиться пришлось самому. Языком ИИ тогда был Lisp. Однако в университетах программы писались на PL/I — примитивном, по мнению Грэма. Поэтому, чтобы изучить Lisp, он выбрал реверс-инжиниринг SHRDLU в качестве темы для бакалаврской работы.

ИИ, устаревающие программы и вечное искусство

В магистратуру Грэм поступал в три университета: Массачусетский технологический институт и Йель, славившиеся тогда успехами в области ИИ, и Гарвард. В последний его и приняли.

В первый год обучения он усомнился в тогдашней концепции ИИ. Программы могли запомнить сколько угодно слов естественного языка, но «запоминать» не значит «понимать». Чтобы обучаться, им не хватало взаимодействия с реальным миром.

Грэм разочаровался в ИИ, но не потерял интерес к Lisp — языку, который использовал. Знал он о нём по-прежнему мало, но решил: «Нет лучшего способа разобраться в теме, чем написать о ней книгу».

Грэму в то время хотелось создавать то, что долго прослужит. Однако программа, какой бы хорошей ни была, устареет в лучшем случае через пару десятилетий. В отличие от картин — у них нет срока давности, а их написанием можно зарабатывать. К тому же художник ни от кого не зависит: ни от начальства, ни от инвесторов.

Теперь Пол Грэм изучал информатику, писал книгу о Lisp, но грезил об искусстве. Тогда же он записался на курс рисования и подал документы в художественные школы: Род-Айлендскую школу дизайна и Академию изящных искусств во Флоренции. Из Академии ответа не поступило, поэтому Грэм отправился в Род-Айленд.

Однако к концу лета Академия всё же пригласила его сдать вступительные экзамены. Жилье Грэм нашёл, оставалось лишь выучить итальянский.

На занятиях студентам полагалось писать с натуры, но в Академии действовала негласная договорённость: студенты не просят преподавателей ничему их обучать, а преподаватели ничего не требуют от студентов. Поэтому рисовал только он. По ночам писал натюрморты, чтобы тренировать восприятие деталей. Вскоре Грэм понял, что в Академии его едва чему-либо учат, а деньги заканчивались, поэтому вернулся в США.

Still Life, 1999 год Пол Грэм

Работа в ИТ, поверхностное художественное образование и переезд в Нью-Йорк

На возвращение в Род-Айлендскую школу не хватало денег. Чтобы подкопить, он устроился в Interleaf — компанию, которая разрабатывала аналог Microsoft Word. Фирма тогда написала свой диалект Lisp и искала того, кто бы на нём программировал.

«Мне впервые довелось заняться серьёзным делом», — вспоминает Грэм. — И мне жаль, что я оказался плохим сотрудником. Их диалект основывался на языке C, который я учить не хотел и потому мало что в нём понимал». К тому же во время работы он тайком дописывал книгу про Lisp, заключив договор на её публикацию.

Тем не менее, благодаря работе в Interleaf он накопил и на Школу дизайна, и на закрытие образовательного кредита. А также вынес несколько уроков, которые сформулировал так:

Руководителю техкомпании приоритетнее разбираться в продукте, а не в продажах.

Слишком много разработчиков у одного кода — жди багов.

Унылый офис не способствует продуктивности.

Случайные беседы в коридоре лучше запланированных встреч.

Где деньги от крупных клиентов-бюрократов, там опасность.

Не гонись за престижем: первому обходить некого, зато его всегда могут обогнать те, кто позади.

Когда Грэм вернулся в Школу, то понял, что кафедра рисования давала мало практики. Всех беспокоил поиск собственного стиля, или, как говорят в бизнесе, «фишки» — благодаря которым тебя узнают и больше платят.

Но ему, в отличие от сокурсников, было рано искать стиль — сперва нужно научиться рисовать, считал Грэм. И в 1993 году, когда он понял, что может делать это бесплатно, отчислился и переехал в Нью-Йорк — туда, где, по мнению Грэма, жили настоящие художники.

Тем временем дела в Interleaf шли плохо, а проекты на фрилансе попадались редко: Lisp использовался нечасто, а повсеместный C++ Грэм изучать не хотел. Потому, рассчитывая на финансовый успех, решил написать очередную книгу про Lisp — на этот раз пособие. В свободное время ассистировал Идель Вебер, у которой брал уроки рисования ещё в Гарварде.

Сайты для галерей и магазинов, запуск Viaweb и сделка с Yahoo

Грэм всё чаще слышал о Всемирной паутине, о которой ему рассказал приятель Роберт Моррис (он же создатель первого сетевого червя). По мнению Грэма, открытый доступ к информации мог вызвать больший интерес к интернету, как появление пользовательских интерфейсов в своё время повысило спрос на микрокомпьютеры. А где популярность, там и возможность разбогатеть, полагал Грэм.

Пол Грэм

Тогда он решил создавать сайты для галерей и написал конструктор сайтов. Моррис же разработал приложение, чтобы менять размеры изображений, и настроил работу сетевых протоколов. Однако галереи этим не заинтересовались. Некоторые согласились разместить свои картины, но плату за работу не предлагали.

Параллельно с этим стали появляться интернет-магазины, идентичные сайтам для галерей Грэма и Морриса. И в 1995 году, отдав в издательство рукопись пособия по Lisp, Пол занялся разработкой ПО для магазинов. Они с Моррисом создавали программу под Unix, так как писать под Windows не умели и не хотели. Моррис разработал «корзину», а Пол — генератор сайтов, на Lisp.

Вскоре он понял: можно создать веб-приложение, для работы которого не требовалось бы дополнительных программ — только браузер. Повсеместные сейчас веб-приложения тогда казались утопией. Но Грэм и Моррис рискнули и за 12 дней создали работающий прототип — WYSIWYG-конструктор. Оказалось, создать магазин можно без специального ПО и ввода команд в терминал.

Успех сподвигнул их основать компанию Viaweb. Они получили стартовые $10 тысяч от мужа художницы, которой Грэм ассистировал. Взамен Грэм и Моррис передали ему 10% компании — за спонсорство и юридическую поддержку. Подобную модель инвестирования Грэм позднее использовал в Y Combinator.

Затем Грэм и Моррис пригласили к работе программиста Тревора Блэквэлла. В январе 1996 года компания запустила конструктор, а вместе с ним и шесть магазинов. Конструктор состоял из трёх основных частей: редактора для создания сайтов, «корзины», системы для отслеживания заказов и статистики.

Тревор Блэквэлл (слева), Пол Грэм (позади), Роберт Моррис (справа), примерно 1996 год

Однако во второй половине 90-х многие стартапы разрабатывали ПО для электронной коммерции. Основатели не знали, сколько подобная работа может стоить, поэтому стали просить $100 за небольшой магазин и $300 за крупный. Низкие расценки досаждали конкурентам, но привлекали клиентов. А для самих программистов деньги были немалыми.

Первоначальная цель сервиса — позволить клиентам создавать сайты самостоятельно. Однако те не хотели работать на сайтами и просили об этом основателей. Сперва Грэм расстраивался, но позже осознал, что так сможет больше узнать о розничной торговле.

В конце 1996 года компания открыла 70 сайтов магазинов, а через год — 500. Грэм не смотрел на эти цифры. Он следил за абсолютным числом пользователей — показателем, который отражает, сколько компания зарабатывает.

«Если бы Y Combinator финансировала такой стартап, то посоветовала бы не переживать, — рассуждает Грэм. — Ведь дела идут хорошо, наблюдается семикратный годовой прирост. Главное не нанимайте слишком много сотрудников. Бизнес вскоре станет прибыльным, и тогда всё в ваших руках».

Однако основатели продолжили нанимать сотрудников. Во-первых, фирма с большим штатом могла привлечь инвесторов. Во-вторых, так делали все стартапы во время бума доткомов. В конечном счёте компания не смогла достичь безубыточности. Летом 1998 года она пошла на сделку с Yahoo и переместилась в Калифорнию. Сделка позволила Viaweb встать на ноги, а основателям завладеть акциями Yahoo.

Грэм считал Yahoo переоценённой, но стоимость её акций за год выросла в пять раз. Он дождался, когда их можно реализовать, и летом 1999 покинул компанию. Его вымотало управление, корпоративная культура Yahoo и «мрачный» опенспейс. Акции к тому времени приносили ему около $2 млн в месяц. Самое время, подумал Грэм, вернуться к рисованию. Позже он потерял вдохновение и уехал в Нью-Йорк.

Конструктор веб-приложений и новый диалект Lisp

Опыт Viaweb показал, что будущее за веб-приложениями. Весной 2000 года Грэм решил разработать веб-приложение для создания веб-приложений и назвал его Aspra. По его задумке, приложения работали бы на внутренних серверах, а действия совершались через API.

Пользователи смогли бы звонить, обрабатывать изображения, принимать платежи. Моррис идею одобрил, но сотрудничать отказался. Тогда Грэм нанял двоих студентов и Дэна Гиффина из Viaweb.

Сам он работал над конструктором, Дэн — над сетевой инфраструктурой, а студенты — над сервисами для изображений и звонков. Позже Грэм понял, что не хочет управлять крупной компанией, которой Aspra могла бы стать. Он взялся за создание Viaweb лишь потому, что нуждался в деньгах. Теперь потребность в них отпала.

Поэтому Грэм отказался от Aspra в виде компании и попытался реализовать небольшую её часть как проект с открытым исходным кодом. Этим проектом стал новый диалект Lisp под названием Arc.

Публикации, бизнес-инкубатор и агрегатор новостей

Вскоре Грэм выступил на конференции по Lisp — рассказал, как писал на нём Viaweb, и опубликовал доклад на своём сайте. За один день публикация собрала 30 тысяч просмотров. Он понял: чтобы пробиться к аудитории, необязательно публиковаться в СМИ, ведь она есть в интернете. Тогда он и принялся писать эссе. Параллельно с этим работал над спам-фильтрами, рисовал, купил офис в Кэмбридже и устраивал званые ужины.

В 2003 году на одном из них он познакомился с будущей супругой — Джессикой Ливингстон. Она руководила маркетинговым отделом в банке и думала, что разбирается в стартапах. Однако после встречи с друзьями Грэма пересмотрела свои взгляды и издала сборник интервью с предпринимателями, рассказывает Грэм.

Джессика Ливингстон, супруга Грэма Стив Дженнингс

С ней же Грэм рассуждал о том, что стоит изменить в сфере венчурного капитала:

Делать десяток небольших вливаний вместо пары крупных.

Финансировать юных техспециалистов, а не выпускников MBA.

Оставлять основателей на постах гендиректоров и так далее.

Вскоре Грэм прочитал лекцию студентам Гарварда о том, как запустить стартап, чего остерегаться и каких искать инвесторов. По его словам, лучшие инвесторы — это основатели состоявшихся стартапов, ведь у них есть опыт.

Тогда же он задумал стать бизнес-ангелом и открыть инвестиционную фирму вместе с Джессикой, Моррисом и Блэквэллом. Грэм назвал проект Y Combinator (YC) и хотел не только инвестировать в стартапы, но и направлять их.

Основатели создали компанию на собственные деньги и позиционировали её как бизнес-инкубатор. Они организовали летнюю программу для студентов и спонсировали сразу несколько стартапов дважды в год. Затем три месяца их курировали. В качестве модели финансирования они взяли свою сделку с инвестором и предлагали молодому предпринимателю $6000 в обмен на долю в 6%.

Грэм опубликовал конкурсную форму на сайте. Из 225 кандидатов конкурс прошли лишь восемь. Среди первых оказались Джастин Кан и Эммет Шир — будущие основатели Twitch, Стив Хаффман и Алексис Оганян — сооснователи Reddit, Аарон Шварц — соавтор спецификации RSS 1.0, и Сэм Альтман, который позже станет президентом YC.

Эмметт Шир (слева) и Джастин Кан Уильям К. Сакко

У финансирования сразу нескольких стартапов были свои плюсы. Возникающие проблемы помогал решать не только Грэм — опытом делились и сами предприниматели, которые работали в группах. А после они поддерживали связь и пользовались услугами друг друга.

Летом 2006 года Грэм и Моррис работали над новой версией Arc на основе диалекта Scheme. Чтобы проверить его в деле, Грэм написал Startup News — агрегатор новостей из мира стартапов для предпринимателей. Вскоре читать про молодые компании ему надоело. Он расширил тематику и дал проекту новое имя — Hacker News. Однако агрегатор вскоре пришлось оставить, он отнимал много сил.

Уход из YC, работа над Bel и поиск себя

Летом 2012 года больной матери Грэма требовался уход, и он решил передать управление YC. Жена от должности отказалась, и тогда позицию предложили Сэму Альтману. Тот планировал запустить стартап по созданию ядерных реакторов, поэтому сперва предложение отклонил. Однако позже согласился и зимой 2014 года приступил к работе.

Сэм Альтман TechCrunch

В марте, после смерти матери, Грэм окончательно отошёл от дел в YC и принялся рисовать. В ноябре потерял вдохновение и занялся эссеистикой, а в марте 2015 вернулся к работе над Lisp.

Особенность Lisp, изобретённого Джоном Маккарти, заключается в том, что его ядро — это интерпретатор языка, написанный на том же самом языке. Изначально он задумывался как формальная модель вычислений — альтернатива машине Тьюринга.

Однако Маккарти не подозревал, что язык можно использовать для компьютерного программирования. Тогда его студент Стив Рассел перевёл записи в машинный код и создал первый интерпретатор для IBM 704.

IBM 704, представленный в 1954 году

Первой версии Lisp 1960 года не хватало многих деталей, важных для программирования. Маккарти моделировал работу своего интерпретатора вручную, и мощностей компьютеров не хватало. Однако технологии развивались, и Грэму показалось реальным создать на основе Lisp полноценный язык.