Сын фермеров хотел помочь малому бизнесу и придумал схему с «продажей» кредитов инвесторам. Его компанию обвинили в манипуляциях с кредитами и инвестициями.

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Ещё в декабре 2020 года основатель и гендиректор британского финтех-стартапа Greensill Capital Лекс Гринсилл рассуждал о планах выйти на биржу при оценке $7 млрд. Спустя три месяца компания подала на банкротство.

Стартап поддерживали крупные инвесторы, включая японский SoftBank и американскую венчурную компанию General Atlantic, которые вложили в Greensill более $2 млрд. А советником выступал бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Greensill Capital финансировала цепочки поставок, но не просто кредитовала компании: стартап «упаковывал» эти кредиты в ценные бумаги и продавал инвесторам.

Теперь на замороженных счетах Greensill Capital находятся вклады 26 немецких городов и активы инвесторов на $10 млрд. Разбираемся, как амбициозный стартап, который инвестбанк Credit Suisse был готов оценить в $40 млрд, оказался банкротом.

Лекс Гринсилл Bloomberg

Greensill Capital хотела изменить расчёты между поставщиками и покупателями, а долги заказчиков продавать инвесторам

Лекс Гринсилл мечтал стать «спасителем» малого бизнеса и упростить расчёты между поставщиками и покупателями. Он вырос на ферме своих родителей в Австралии, где выращивал дыни и сахарный тростник и впервые столкнулся с проблемами цепочки поставок: родителям приходилось по несколько месяцев ждать платы за проданный товар. Год, когда он закончил среднюю школу, был сложный — родителям не заплатили за урожай. Всё было настолько плохо, что, по его словам, у семьи не было денег на университет, поэтому он учился на юриста заочно, получая кассеты с лекциями по почте.

После обучения Гринсилл занимался кредитованием цепочки поставок крупных компаний в Morgan Stanley и Citigroup. Кредитование цепочки поставок для мелких игроков считается рискованным, объясняет Bloomberg. Кроме того, это низкомаржинальный бизнес, поэтому такие услуги обычно предоставляют крупному бизнесу, но Гринсилл хотел создать платформу, которая сделает их доступнее.

В 2011 году при поддержке бывших коллег из Morgan Stanley Гринсилл основал компанию Greensill Capital и использовал семейную ферму в качестве залога. Позже, в 2014 году, предприниматель купил небольшой банк в Германии за $20 млн.

Greensill Capital занималась обратным факторингом — мелкие поставщики передают заказчикам товар, а платит за него компания Гринсилла без задержек:

Поставщик получает оплату сразу и избегает кассового разрыва.

Greensill Capital берёт комиссию за услугу.



Заказчик становится должником Greensill Capital и может договориться о более длительном сроке погашения, освободить деньги для других целей и не отражать долг в финансовой отчётности.

В отличие от Morgan Stanley и Citigroup, Гринсилл планировал работать с малым и средним бизнесом, а также оцифровать бумажные счета, которые задерживали заключение сделок.

Правительство Великобритании также стремилось восстановить финансирование цепочки поставок для малого бизнеса: в 2012 году тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о соответствующей программе, советником которой стал Гринсилл. В 2017 году он получил Орден Британской империи за заслуги перед экономикой.

Гринсилл получает орден от Принца Чарльза The Wall Street Journal

Другим отличием компании Гринсилла было то, что кредиты финансировались не крупными банками, а инвесторами. Компания оформляла долги заказчиков как краткосрочные векселя и размещала их в собственном банке или в фондах, которыми управляют финансовые компании, например, Credit Suisse и швейцарский управляющий активами GAM Holdings.

Инвесторам обещали стабильный доход с низким риском. В 2019 году самый крупный из фондов Credit Suisse вернул инвесторам 3,9% прибыли, а его объём увеличился более чем в два раза. Риск состоял в том, что если фонды когда-либо столкнутся с проблемами, то Greensill Capital не сможет финансировать свои сделки сама.

Кредиты Greensill Capital были застрахованы австралийской компанией The Bond & Credit: страховка выплачивалась, если клиент не платил по счетам. Это страхование давало фондам более высокий кредитный рейтинг.

Инвесторы вложили в Greensill Capital миллиарды долларов, а Credit Suisse пророчил оценку в $40 млрд

По данным Crunchbase, Greensill Capital в июле 2018 года привлекала $250 млн от General Atlantic и $1,4 млрд от Vision Fund японского SoftBank. По словам источников WSJ, в конце 2020 года SoftBank инвестировал в Greensill Capital ещё $400 млн.

Чтобы пробиться в индустрию, Гринсилл «срезал углы» и выдавал кредиты по льготным условиям, в том числе «сложным» клиентам вроде строителей небоскребов и компаний по лизингу самолетов, пишет The Hustle.

В 2016 году Greensill Capital потерял $54 млн из-за просроченных кредитов — это в 10 раз больше, чем в 2015 году, писало Financial Times. По собственным данным, в 2020 году размер выданных кредитов достиг $143 млрд.

В Европе покупателями бумаг у Greensill были клиенты пенсионных фондов, корпоративные казначеи и состоятельные семьи, которые ищут альтернативы банковским счетам с их низкими процентными ставками, пишет The Wall Street Journal.

С лета 2018 года компанию консультировал бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. По словам источников Financial Times, Кэмерон получил опционы, которые дают право получить до 1% в Greensill Capital.

В начале 2020 года банкиры Credit Suisse заявили совету директоров, что если Greensill сможет получить выручку в $800 млн за год, то оценка при IPO может достичь $40 млрд, рассказали источники WSJ. В декабре 2020 года Гринсилл заявлял о планах привлечь $500-600 млн перед выходом на биржу и рассчитывал на оценку в $7 млрд.

Однако к середине 2020 года выручка Greensill составила менее $200 млн, пишет WSJ со ссылкой на документы совета директоров. Большая часть выручки Greensill Capital — более 90% — приходится на пятерку крупнейших клиентов.

Но бизнес Greensill неожиданно рухнул, и компания стала банкротом

Развал империи Лекса Гринсилла начался с двух событий, происходивших параллельно.

Greensill потеряла страховку

Компанию The Bond & Credit в 2019 году купила японская страховая группа Tokio Marine. После сделки Tokio Marine провела аудит нового подразделения и обнаружила, что страховой менеджер компании Грег Бреретон застраховал кредит Greensill Capital на $7,7 млрд, «превысив свои полномочия».

Tokio Marine провела расследование и выяснила, что Greensill Capital предоставила кредит на €2,2 млрд своему крупнейшему клиенту — британскому стальному магнату Сандживу Гупте на покупку сталелитейных заводов у компании ArcelorMittal в 2019 году. Выданный кредит в три раза превысил стоимость покупки, заявила Tokio Marine.

Санджив Гупта Financial Times

Так Greensill финансировала будущие сделки Гупты — заказы на сталь, которые клиент ещё не разместил, но планировал. Позже такая практика привлекла внимание финансового регулятора Германии (BaFin), где расположен банк Greensill.

Tokio Marine потребовала от Greensill Capital $2,5 млрд в качестве дополнительного залога, но Гринсилл не смог собрать деньги и найти адекватную замену страховке, которая истекала 1 марта 2021 года.

Летом 2019 года Бреретона уволили, а продлевать страховку Greensill Capital отказались после расследования. Стартап попытался оспорить отказ, но суд отклонил заявление против Tokio Marine.

Германский регулятор начал проверку

В то же время BaFin запустило расследование о зависимости банка Greensill от группы компаний GFG Alliance, которая скупает заброшенные заводы и связана с Гуптой.

Регулятор выявил «подозрительную бухгалтерию» и множество выданных британскому олигарху кредитов.

Гупта — крупнейший заёмщик Greensill Capital, в 2019 году на его компании пришлось две трети общей суммы выданных кредитов. К сентябрю того же года выданные группе GFG Alliance кредиты достигли $7,4 млрд, рассказывает WSJ со ссылкой на документы Greensill Capital.

На заседании совета директоров в ноябре 2020 года Гринсилл «преуменьшил проблемы», сказав, что у банка есть достаточно времени, чтобы уменьшить зависимость от GFG Alliance, передаёт WSJ со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в совете директоров.

Пресс-секретарь GFG заявлял, что компания распределила свою финансовую поддержку между 30 банками и другими учреждениями. «Наши стратегии отличаются от того, как этот сектор работал раньше, поэтому внимание к нам всегда будет повышенное», — говорил Гринсилл.

Падение фондовых рынков и конфликт интересов

В 2020 году, когда из-за пандемии упали фондовые рынки, инвесторы фондов Credit Suisse, через которые Greensill Capital привлекала финансирование, решили забрать свои деньги.

Активы трёх фондов Credit Suissе сократились с $9,1 млрд до $7,5 млрд. Тогда по просьбе Гринсилла основатель и гендиректор SoftBank Масаёси Сон в срочном порядке вложил в фонды около $1,5 млрд.

Некоторые фонды Credit Suissе финансировали несколько ИТ-стартапов из портфеля Vision Fund, принадлежащего японской корпорации. В результате получилось так, что SoftBank профинансировал компании из своего портфеля через другой фонд.

Летом 2020 года Credit Suisse начал проверку на конфликт интересов. SoftBank пришлось отозвать свои вложения в фонды Credit Suisse, а управляющий партнёр Vision Fund, курировавший инвестиции в Greensill, покинул свой пост.

К февралю 2021 года инвесторы больше не готовы были вкладывать деньги в Greensill Capital, а 1 марта истёк срок страховки компании. 8 марта Greensill Capital подала заявление о неплатежеспособности и защите от кредиторов.

Из опубликованных позже отчётов GAM выяснилось, что среди сделок финтех-стартапа были платежи за аренду принадлежащего России грузового самолета и кредит на $30 млн знакомому Гринсилла на долю в строительстве нью-йоркского небоскрёба.

Чтобы скрывать от инвесторов из фондов Credit Suisse реальные компании, которые получали кредиты, Greensill Capital проводила некоторые сделки с подставными названиями:

Например, кредит на $435 млн, выданный компании Katerra, принадлежащей SoftBank, назывался Fairymead. Среди других подставных названий — Rasmussen, Seaview и Rehbein: это названия улиц в Бундаберге, где вырос Гринсилл, пишет WSJ.

General Atlantic тоже взяла кредит у Greensill — на $350 млн. Гринсилл вложил часть этого кредита в фонды Credit Suisse, но скрыл его от инвесторов под названием другой компании.

Последствия развала Greensill Capital

Регуляторы, инвесторы и заёмщики только сейчас начинают разбираться в происходящем. Greensill предъявили претензии на сумму более $1,75 млрд, а SoftBank планирует списать свои инвестиции.

На фоне проблем компании Гринсилла Credit Suisse заморозила инвестиционные фонды с активами на $10 млрд и отстранила от работы трёх руководителей, которые контролировали фонды Greensill Capital.

Юристы Greensill Capital в судебном заявлении на продление страховки заявляли, что если компания потеряет полис, то Greensill Bank не сможет профинансировать оборотный капитал своих клиентов. Это поставит под угрозу более 50 тысяч рабочих мест по всему миру, в том числе более 7000 в Австралии, говорилось в иске.

Инвесторам удалось вернуть чуть более $3 млрд. В фондах Credit Suisse остались деньги более 1000 профессиональных инвесторов по всей Европе и Азии — некоторые инвесторы в Лондоне и Цюрихе уже обратились к юристам, чтобы подготовить иски к Credit Suisse.

На грани банкротства Greensill, которая называла себя лидером в области финансовых технологий, вела переговоры о продаже своей интеллектуальной собственности и ИТ-системы компании Apollo за $59,5 млн. Но, как пишет WSJ, оказалось, что финтех-стартап сам работал на чужой технологической платформе.

Журналист The Hustle Трун Пхан (Trung Phan) считает, что история провала Greensill Capital похожа на скандалы с WeWork и Theranos по следующим причинам: