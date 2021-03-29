Мэри Микер — американский венчурный капиталист и одна из самых влиятельных аналитиков со специализацией в ИТ. Она работала в Morgan Stanley и Kleiner Perkins, предсказала бум доткомов и пережила их крах, а сейчас руководит крупным венчурным фондом.

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С 1995 года каждую весну Микер выступает с отчетами, к которым прислушивается Кремниевая долина. В 2020 году 61-летняя Микер заняла восьмое место в ежегодном рейтинге венчурных инвесторов Forbes Midas List.

После работы в нескольких банках Мэри Микер основала собственный фонд Bond Capital — она занимается инвестициями в перспективные ИТ-проекты и по-прежнему ежегодно выступает с докладами.

Первые инвестиции Микер

Мэри Микер родилась в 1959 году в Портлэнде в штате Индиана, США. Мать Мэри была домохозяйкой, а отец работал менеджером в небольшой сталелитейной компании.

По совету отца Микер посещала уроки финансовой грамотности ещё со школы. Там она получила свои первые знания об инвестициях, благодаря которым купила первый пакет акций. Им стали бумаги холодильной компании Миннеаполиса, их цена выросла вдвое через два месяца после покупки.

В 1981 году Микер получила степень бакалавра психологии в частном университете ДеПо (DePauw University) в Индиане. Она поступила на экономиста, но сменила факультет на психологический, чтобы учиться у одного из местных профессоров.

Университет ДеПо DePauw University

Микер по-прежнему интересовали финансы: она активно следила за рынком и читала The Wall Street Journal. После выпуска из ДеПо она переехала в Нью-Йорк, поближе к Уолл-стрит, несколько лет была биржевым брокером в банке Merrill Lynch и одновременно училась.

Я всегда мечтала заняться инвестициями. Именно поэтому я стала работать на Уолл-стрит.



Мэри Микер

Затем Микер получила степень МВА в университете Корнуэлла, а также несколько лет работала аналитиком в инвесткомпании Salomon Brothers и инвестиционном банке Cowen.

В 1991 году перешла в Morgan Stanley в подразделение, которое занималось инвестициями в сферу ИТ и персональных компьютеров. В компанию Микер пригласил глава отдела технического банкинга компании Фрэнк Кваттроне, который собирал себе команду. Микер заинтересовала его умом и трудолюбием.

Микер в Morgan Stanley

The New York Times в 1994 году написала статью о стартапе Mosaic Communications. В ней говорилось о первом интернет-браузере с графическим интерфейсом Netscape Mosaic и двух его основателях: профессоре Стэнфордского университета Джиме Кларке и инженере Марке Андриссене.

Марк Андриссен peoples.ru

Микер увидела потенциал в Netscape Mosaic и пригласила её основателей на встречу с Кваттроне. «Это был один из тех моментов, когда ты понимаешь — вот оно», — говорила Микер. На встрече Андриссен и Кларк договорились о сотрудничестве с Morgan Stanley и проведении IPO.

Чарльз Гаспарино в книге “Blood on the Street” пишет: чтобы компания стала публичной, ей нужно было приносить прибыль четыре квартала подряд, но у Netscape едва ли был один.

Но у компании была помощь Микер и Кваттроне. Они пытались убедить инвесторов в том, что Netscape станет революцией в интернете.

И 9 августа 1995 года Netscape под руководством Morgan Stanley вышла на биржу. Акции компании сначала продавались по $28 за штуку, а к концу года стали стоить $171.

После успеха Mosaic карьера Микер пошла в гору — аналитик была первой, кто обратил внимание на компанию.

В 1995 году Микер сотрудничала с инвесторами из Kleiner Perkins Caufield & Byers. Они подготовили IPO для разработчика ПО для финансовых операций и учета налогов Intuit. К концу года рыночная стоимость компании выросла на 330%.

В том же году Микер впервые подготовила доклад Internet Report, в котором описала преимущества, возможности и перспективы рынка интернет-компаний.

Сооснователь венчурной компании Goodwater Capital Чи-Хуа Шин сказал, что на отчетах и рекомендациях Микер выросло целое поколение предпринимателей. Например, сооснователь Intel Энди Гроув лично звонил и благодарил Микер за отчет 1995 года.

Что говорилось в этом отчёте:

У образовательных платформ с аудио- и видеоматериалами большое будущее.

В будущем продажи через интернет будут расти.

Общение по электронной электронной почте — самый простой и эффективный способ связи.

Новостные издания перейдут в интернет.

Мэри Микер стала экспертом, к мнению которого прислушивались, её советам следовали многие предприниматели из Кремниевой долины.

Микер всегда была погружена в работу. Даже в отпуск на горнолыжный курорт она брала с собой факс, чтобы отвечать партнёрам. Мать Микер вспоминает, что во время одного из ужинов на День Благодарения её дочь не переставая отправляла письма о грядущих IPO.

Бум доткомов и его последствия

Микер с ее отчетом 1995 года была одной из ключевых фигур во время бума доткомов. В 1998 году бизнес-журнал Barron's назвал Микер «королевой интернета».

В 2000 году, когда произошел крах доткомов, основными его причинами ряд экспертов называл искаженную оценку перспектив интернет-экономики и некорректную финансовую аналитику. Прокурор Нью-Йорка Элиот Спитцер пытался привлечь Микер к ответственности как аналитика за финансовые махинации. Согласно обвинению, она давала ложные прогнозы успеха интернет-компаний.

Среди десятков коллег, чью личную почту отсматривали следователи, доказательств вины не оказалось только у Микер.

Как получилось, что электронная переписка Микер не содержала в себе никакого компромата? Мы нашли его в письмах десятков других аналитиков, но не у нее. Почему? Потому что она была более опытная? Осторожная? Потому что она женщина? Не знаю. Возможно, она действительно до конца верила в успех интернет-компаний того времени. Может быть, она в этом вообще не сомневалась, хотя по итогу оказалась не права. Цитата одного из следователей

Микер ещё работала в компании, когда в 2004 году Morgan Stanley провел IPO Google. Компания разместила на рынке около 5% своих акций по цене $85 за штуку.

Микер уходит в Kleiner

Главный офис Kleiner Perkins The business Journals

После краха доткомов американская венчурная компания Kleiner Perkins ограничила вложения в интернет-проекты и сосредоточилась на финансировании нанотехнологий и альтернативных источников энергии. Из-за этого она упустила шанс инвестировать в Facebook, Twitter, Groupon и другие.

В результате Kleiner Perkins, которая раньше была лидером среди венчурных компаний, стала лишь одной из многих на рынке. Чтобы восстановиться, компании нужна была «королева интернета» Мэри Микер.

В 2010 году с Микер связались партнеры Kleiner Perkins Джон Дорр, Тед Шлейн и Брук Байерс и предложили ей создать фонд инвестиций в компании на средней и поздней стадии развития. Зимой того же года она покинула пост управляющего директора и руководителя отдела глобальных исследований в Morgan Stanley и присоединилась в качестве партнера к Kleiner Perkins.

Мэри Микер The MBS Group

В Kleiner Микер возглавила новый фонд Digital Growth объемом $1 млрд. В 2013 году средства фонда были размещены в 26 стартапах. Среди них онлайн-школа программирования Codeacademy, сервис электронных подписей DocuSign, картографический сервис Waze, платёжная система Square, музыкальный сервис Spotify и другие. Фонд в том числе вкладывался в «упущенные шансы»: Facebook, Twitter и других.

Мэри Микер выступает с докладом Vox

В 2018 году Микер вместе с тремя коллегами покинула Kleiner Perkins. Она ушла на фоне проблем в компании: в 2016 году закрылась инвестиционная программа Edge, в рамках которой фонд вкладывал в молодые стартапы, и ушёл управляющий партнёр Джон Дорр.

Кроме того, в фонде произошел раскол между инвестиционными командами. В 2017 году к Kleiner Perkins присоединился Мамун Хамид, который работал над корпоративными мессенджерами Slack, Yammer и облачным сервисом Box. Он должен был заниматься инвестированием в компании на начальном этапе.

По слухам, из-за рабочих процессов у него с Микер возник конфликт, и она ушла из Kleiner. По мнению инсайдеров, Хамид считал, что помогает, а команда Микер воспринимала его помощь как вмешательство в их дела.

Свой фонд и свежие отчёты

Мэри Микер The New York Times

В конце 2018 года Микер и её коллеги Муд Роугани, Ноа Кнауф и Джульетта Баубиньи покинули Kleiner, чтобы основать венчурный фонд Bond Capital. Новый проект начал работу в 2019 году и сконцентрировался на быстрорастущих интернет-компаниях. Для фонда Микер привлекла $1,2 млрд.

В мае 2019 года Bond Capital объявил о первой инвестиции: фонд вложил $70 млн в австралийский онлайн-фоторедактор Canva. Также Микер инвестировала в платформу бронирования билетов Omio, сервис по поиску жилья Airbnb, фотохостинг Pinterest, финансовый сервис Brex и другие компании.

В 2019 году Микер выступила с еще одним отчётом. Он состоял из 300 страниц и 11 глав о трендах в интернете.

Растут продажи в интернете. Доля электронной коммерции выросла на 12%, в то время как традиционные продажи показывают рост всего на 1,5-2%.

Рост популярности удалённой работы вызывает спрос на вспомогательные сервисы, например, корпоративный мессенджер Slack.

Растёт спрос на онлайн-курсы крупных университетов. Развиваются платформы для интернет образования, например, Coursera.

Микер в отчете дала оценку китайскому рынку, где указала, что основной контент, который потребляет китайская аудитория — это короткие видео.

Онлайн-игры с возможностью общения с друзьями, такие как Fortnite, привлекают всё больше внимания. В них игроки общаются и достигают общих целей, такие игры работают почти как соцсети.

Последний отчет Микер от 2020 года выделяет основные интернет-тенденции в период пандемии:

Пандемия перевернула жизнь людей, но они только это начинают понимать.

Цифровая трансформация ускоряется из-за удаленного формата работы. Устанавливается новый баланс между работой и личной жизнью.

Ученые и узкопрофильные специалисты займут ведущие позиции.

Бизнесу необходима поддержка от правительства.

В июне 2020 фонд Микер инвестировал $23 млн в индийский образовательный стартап Byju, который специализируется на обучении через игровые механики и видеоуроки. У сервиса более 57 млн зарегистрированных пользователей, из которых 3,5 млн пользуются им на платной основе.