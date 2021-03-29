Истории
Новости TJ

Самый богатый бизнесмен Чехии Пётр Келлнер погиб при крушении вертолёта на Аляске Статьи редакции

Бывшему владельцу «Эльдорадо» было 56 лет.

Вертолёт разбился 27 марта, на борту находились шесть человек, выжил только один — врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Об этом пишут Alaskasnewssource, Reuters и The New York Times.

Причины крушения пока не установлены. Расследованием занимается Национальный совет по безопасности на транспорте США. Кроме Келлнера погиб ещё один гражданин Чехии Бенжамен Лароше, два гида и пилот. По данным СМИ, вертолёт разбился после вылета на экскурсию с местного горнолыжного курорта Tordrillo Mountain Lodge.

Пётр Келлнер — учредитель и главный акционер PPF Group. В 2008 году он владел 80% акций сети магазинов «Эльдорадо». Forbes оценивает его состояние в 17,5 миллиардов долларов.

#новость #эльдорадо

1782 просмотров
9 9 комментариев
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u044d\u043b\u044c\u0434\u043e\u0440\u0430\u0434\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 9, "likes": 6, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "story", "id": 226788, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Mon, 29 Mar 2021 09:35:20 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Yury Kotov

7

Какая там статистика погибнуть в вертолёте? Такое ощущение что для миллиардеров это 1 из 100 😐

Ответить

hakhagmon

Yury
3

Чем больше летаешь, тем больше вероятность

Ответить

Святослав Гусев

Yury
1

Просто миллионеры и миллиардеры на них только и летают.

Ответить

Морковка

Yury
0

Ну в продуктовый санитарки на вертолетах не передвигаются

Ответить

Рустем Закиров

0

Пусть земля будет пухом!

Ответить

Михаил М

0

Очень интересно (нет).

Ответить

Almas Zhaxybayev

0

Земля пухом

Ответить

умный человек

0

Почалось 

Ответить

Павел Бондаренко

0
Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

hh.ru
Подписан
Отписаться
Юра, мы все «Проговорили»! Новый влог hh.ru про бизнес и не только
Все любят истории успеха: недаром про Цукерберга и Джобса снимаются байопики и пишутся книги, а самопровозглашенные «ус…
1
vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: пробка в Суэцком канале, переговоры Microsoft и Discord, банкротство Greensill Capital и другое
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0
2leads
Подписан
Отписаться
iOS 14.5: Полная инструкция для мобильного маркетолога
Совсем немного осталось до апдейта iOS 14.5. А это значит наш привычный мир мобильного маркетинга претерпит ряд изменен…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexander Mitryashkin
за день
Не мое, но забавно Если бы Суэцкий канал и танкер Evergreen были бы российскими😊 Первые три дня официальные лица отрицали бы перекрытие, называя его временным затруднением трафика. На четвертый день вышло бы…
Финский ритейлер K-Group предупредил о возможном дефиците кофе, ананасов и тунца из-за блокировки Суэцкого канала
Степан Марципан
за неделю
Одно ворье блять. Что в статье, что в комментариях. И не стесняются же, "все воровали, это норма". После этого жалуются что правительство их обворовывает, это же норма, алло)
Как и сколько персонал ворует в ресторанах

Комментарии

Илья М

МВД создаст аналог Госуслуг для…

Павел Бондаренко

Самый богатый бизнесмен Чехии…

Саша Ставров

МВД создаст аналог Госуслуг для…

Олег Брюханов

Магазины H&M исчезли с карт…

Илья М

«Build Back…

Sergei Timofeyev

МВД создаст аналог Госуслуг для…

Pavel Zhirnov

QIWI заблокировали мой кошелёк…

alex

Запись в подсайте Крипто

Антон Штадлер

МВД создаст аналог Госуслуг для…

Олег Брюханов

Магазины H&M исчезли с карт…

Марк Тульский

?

Антон Пятков

?

Анар FS

Случай с Delivery-club. Кто прав?

Sergei Timofeyev

МВД создаст аналог Госуслуг для…

hakhagmon

Самый богатый бизнесмен Чехии…

Святослав Гусев

Самый богатый бизнесмен Чехии…

Николай Глущенко

Если пузырь лопнет. Как еще…

Илья М

МВД создаст аналог Госуслуг для…

Павел Воронов

«Не дёргайся и держи темп…

Илья М

«Build Back…
null