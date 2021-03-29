Бывшему владельцу «Эльдорадо» было 56 лет.

Вертолёт разбился 27 марта, на борту находились шесть человек, выжил только один — врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Об этом пишут Alaskasnewssource, Reuters и The New York Times.

Причины крушения пока не установлены. Расследованием занимается Национальный совет по безопасности на транспорте США. Кроме Келлнера погиб ещё один гражданин Чехии Бенжамен Лароше, два гида и пилот. По данным СМИ, вертолёт разбился после вылета на экскурсию с местного горнолыжного курорта Tordrillo Mountain Lodge.

Пётр Келлнер — учредитель и главный акционер PPF Group. В 2008 году он владел 80% акций сети магазинов «Эльдорадо». Forbes оценивает его состояние в 17,5 миллиардов долларов.