Самый богатый бизнесмен Чехии Пётр Келлнер погиб при крушении вертолёта на Аляске Статьи редакции
Бывшему владельцу «Эльдорадо» было 56 лет.
Вертолёт разбился 27 марта, на борту находились шесть человек, выжил только один — врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Об этом пишут Alaskasnewssource, Reuters и The New York Times.
Причины крушения пока не установлены. Расследованием занимается Национальный совет по безопасности на транспорте США. Кроме Келлнера погиб ещё один гражданин Чехии Бенжамен Лароше, два гида и пилот. По данным СМИ, вертолёт разбился после вылета на экскурсию с местного горнолыжного курорта Tordrillo Mountain Lodge.
Пётр Келлнер — учредитель и главный акционер PPF Group. В 2008 году он владел 80% акций сети магазинов «Эльдорадо». Forbes оценивает его состояние в 17,5 миллиардов долларов.
Какая там статистика погибнуть в вертолёте? Такое ощущение что для миллиардеров это 1 из 100 😐
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