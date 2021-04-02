«Анонимы из Microsoft» рассказали, как 1 апреля 1996 года «выпустили» в магазинах «кофе», никого не предупредив Статьи редакции
Эта шутка над Java напугала весь PR-отдел.
На историю обратил внимание блогер и ИТ-специалист Юрий Крупенин (turbojedi) в Twitter.
Несколько «анонимных сотрудников Microsoft» рассказали на Medium историю о том, как 1 апреля 1996 года решили подшутить над репутацией своей компании, а заодно — над релизом Java от Sun Microsystems.
По их словам, в то время Microsoft хоть и доминировала на ИТ-рынке, но имела репутацию имитатора, а не новатора, поэтому в её духе было бы скопировать новый популярный продукт Java и выпустить свой клон.
За несколько недель до 1 апреля сотрудники Microsoft создали дизайн и напечатали несколько сотен ритейловых коробок с несуществующим продуктом Microsoft Coffee. По их мнению, это название как раз подходило для «имитации» Java (Ява — один из сортов кофе).
Они развезли коробки по магазинам, а затем факсом отправили пресс-релиз местным ТВ-каналам. Авторы надеялись, что о Microsoft Coffee расскажут в новостях, коробку покажут по телевизору, а клиенты попытаются купить новый продукт.
И не рассказали об этом PR-отделу и другим командам.
Их задумка удалась — к 10 вечера первого апреля десятки тысяч людей в городе узнали про Microsoft Coffee.
PR-отдел компании, который ничего не знал про шутку, испугался, что Билл Гейтс будет в ярости. Они отрицали причастность компании к вымышленному продукту, обзвонили все магазины и конфисковали коробки, одновременно пытаясь вычислить шутников внутри офиса.
Привлекли даже юридический отдел Microsoft, но юристы не нашли никаких проблем с Microsoft Coffee и, наоборот, предложили списать всё на «день дурака» и принять розыгрыш.
Билл Гейтс не рассердился, но на встрече с сотрудниками признал, что шутка была «некорректной», потратила ресурсы компании, а заодно — выставила Microsoft в нелепом виде в попытках догнать Sun Microsystems. Но в дальнейшем особого значения розыгрышу не придал.
Но пиарщики остались недовольны. Они угрожали авторам Microsoft Coffee «серьёзными последствиями», поэтому шутники решили остаться анонимными — и продолжают скрываться уже 25 лет.
А затем Microsoft решила выпустить свою версию Java: Visual J++. Судилась из-за этого с Sun, потому что клон оказался несовместимым с оригинальной Java. Суд проиграла, но желание иметь нечто подобное осталась, вследствие чего была разработана платформа .NET.
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