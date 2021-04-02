Истории
Евгений Делюкин

«Анонимы из Microsoft» рассказали, как 1 апреля 1996 года «выпустили» в магазинах «кофе», никого не предупредив Статьи редакции

Эта шутка над Java напугала весь PR-отдел.

2 2 комментария
1318 просмотров
Обновлено 21:20 Так как в сети больше нет упоминаний Microsoft Coffee, возможно, вся эта история — всего лишь «лучшая первоапрельская шутка 2021 года», считают пользователи Hacker News, которые начали своё расследование.

На историю обратил внимание блогер и ИТ-специалист Юрий Крупенин (turbojedi) в Twitter.

Несколько «анонимных сотрудников Microsoft» рассказали на Medium историю о том, как 1 апреля 1996 года решили подшутить над репутацией своей компании, а заодно — над релизом Java от Sun Microsystems.

По их словам, в то время Microsoft хоть и доминировала на ИТ-рынке, но имела репутацию имитатора, а не новатора, поэтому в её духе было бы скопировать новый популярный продукт Java и выпустить свой клон.

За несколько недель до 1 апреля сотрудники Microsoft создали дизайн и напечатали несколько сотен ритейловых коробок с несуществующим продуктом Microsoft Coffee. По их мнению, это название как раз подходило для «имитации» Java (Ява — один из сортов кофе).

Логотип Java

Они развезли коробки по магазинам, а затем факсом отправили пресс-релиз местным ТВ-каналам. Авторы надеялись, что о Microsoft Coffee расскажут в новостях, коробку покажут по телевизору, а клиенты попытаются купить новый продукт.

И не рассказали об этом PR-отделу и другим командам.

Их задумка удалась — к 10 вечера первого апреля десятки тысяч людей в городе узнали про Microsoft Coffee.

PR-отдел компании, который ничего не знал про шутку, испугался, что Билл Гейтс будет в ярости. Они отрицали причастность компании к вымышленному продукту, обзвонили все магазины и конфисковали коробки, одновременно пытаясь вычислить шутников внутри офиса.

Привлекли даже юридический отдел Microsoft, но юристы не нашли никаких проблем с Microsoft Coffee и, наоборот, предложили списать всё на «день дурака» и принять розыгрыш.

Билл Гейтс не рассердился, но на встрече с сотрудниками признал, что шутка была «некорректной», потратила ресурсы компании, а заодно — выставила Microsoft в нелепом виде в попытках догнать Sun Microsystems. Но в дальнейшем особого значения розыгрышу не придал.

Но пиарщики остались недовольны. Они угрожали авторам Microsoft Coffee «серьёзными последствиями», поэтому шутники решили остаться анонимными — и продолжают скрываться уже 25 лет.

#microsoft #java

2 2 комментария
14
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["microsoft","java"], "comments": 2, "likes": 14, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "story", "id": 229138, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 02 Apr 2021 20:31:39 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Artem Petrenkov

3

А затем Microsoft решила выпустить свою версию Java: Visual J++. Судилась из-за этого с Sun, потому что клон оказался несовместимым с оригинальной Java. Суд проиграла, но желание иметь нечто подобное осталась, вследствие чего была разработана платформа .NET.

Ответить

Alexander Ponomarev

1

Забавно

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
Таланты и посредники
31 марта в Российском союзе промышленников и предпринимателей прошло заседание комитета по интеллектуальной собственнос…
0
ТНТ
Подписан
Отписаться
«Come visit us in Zuki»: ТНТ разместил билборд в Кремниевой долине и пригласил инвесторов в Жуки
Герои комедийного хита «Жуки» в новом сезоне продолжают работать над стартапом, которым заинтересовались инвесторы из С…
0
S4 Consulting
Подписан
Отписаться
Налоговая привлекла сыновей предпринимателя к субсидиарной ответственности и взыскала с них 93 млн. рублей
ФНС провела выездную налоговую проверку и доначислила налоги на 300 млн. рублей. Компания стала банкротом, а свое лично…
15

Показать еще

Лучшие комментарии
Andreas Lapueros
за день
Короче это длинная бесполезная статья. Ответ на вопрос из заголовка статьи - один, и он классический: «стань айтишником на важной должности». Вся остальная статья на 99.9% пропитана какой-то философией и акциями, хотя…
ФинИнди: как уехать из Саратовской области и накопить $470 000 на финансовую независимость
Alexander Mitryashkin
за неделю
Не мое, но забавно Если бы Суэцкий канал и танкер Evergreen были бы российскими😊 Первые три дня официальные лица отрицали бы перекрытие, называя его временным затруднением трафика. На четвертый день вышло бы…
Финский ритейлер K-Group предупредил о возможном дефиците кофе, ананасов и тунца из-за блокировки Суэцкого канала

Комментарии

Рулона Обоева

Я знаю, какое вино вы закажете…

Andre Macareno

Офис остался на первом месте: у…

Nikolay Kapustin

СМИ: Google осенью представит…

Andre Macareno

Офис остался на первом месте: у…

Alexey Mezenin

Офис остался на первом месте: у…

Andre Macareno

Офис остался на первом месте: у…

Михаил Карпов

«Теле2»: со скоростью интернета…

Michael Tretyak

Ростуризм предложил составить…

Дмитрий

Офис остался на первом месте: у…

Александр Якунин

Яндекс "Развезло"

Александр Якунин

Яндекс "Развезло"

John Doe

«Теле2»: со скоростью интернета…

Тинькофф

Карты «Мир» можно бесплатно…

Рамиль

Мэрия Москвы предложила малому…

John Doe

«Теле2»: со скоростью интернета…

Eugene Danilov

ФинИнди: как уехать из…

Артём Лисовский

«Вы бы не справились и с…

Поджог Сараев

ФинИнди: как уехать из…

Ray Smith

Офис остался на первом месте: у…
null