Истории
Евгений Делюкин

Первоапрельская шутка сотрудников Microsoft образца 1996 года: «скопировать» продукт конкурента и не предупредить коллег Статьи редакции

Ради шутки над Java они «выпустили» коробки с Microsoft Coffee, разослали магазинам и рассказали на телевидении. PR-отдел переполошился, а авторов пожурил Билл Гейтс.

0 Обсудить
73 просмотров

На историю обратил внимание блогер и ИТ-специалист Юрий Крупенин (turbojedi) в Twitter.

Несколько анонимных сотрудников Microsoft рассказали на Medium историю о том, как 1 апреля 1996 года решили подшутить над репутацией своей компании, а заодно — над релизом Java от Sun Microsystems.

По их словам, в то время Microsoft хоть и доминировала на ИТ-рынке, но имела репутацию имитатора, а не новатора, поэтому в её духе было бы скопировать новый популярный продукт Java и выпустить свой клон.

За несколько недель до 1 апреля сотрудники Microsoft создали дизайн и напечатали несколько сотен ритейловых коробок с несуществующим продуктом Microsoft Coffee. По их мнению, это название как раз подходило для «имитации» Java (Ява — один из сортов кофе).

Логотип Java

Они развезли коробки по магазинам, а затем факсом отправили пресс-релиз местным ТВ-каналам. Авторы надеялись, что о Microsoft Coffee расскажут в новостях, коробку покажут по телевизору, а клиенты попытаются купить новый продукт.

И не рассказали об этом PR-отделу и другим командам.

Их задумка удалась — к 10 вечера первого апреля десятки тысяч людей в городе узнали про Microsoft Coffee.

PR-отдел компании, который ничего не знал про шутку, испугался, что Билл Гейтс будет в ярости. Они отрицали причастность компании к вымышленному продукту, обзвонили все магазины и конфисковали коробки, одновременно пытаясь вычислить шутников внутри офиса.

Привлекли даже юридический отдел Microsoft, но юристы не нашли никаких проблем с Microsoft Coffee и, наоборот, предложили списать всё на «день дурака» и принять розыгрыш.

Билл Гейтс не рассердился, но на встрече с сотрудниками признал, что шутка была «некорректной», потратила ресурсы компании, а заодно — выставила Microsoft в нелепом виде в попытках догнать Sun Microsystems. Но в дальнейшем особого значения розыгрышу не придал.

Но пиарщики остались недовольны. Они угрожали авторам Microsoft Coffee «серьёзными последствиями», поэтому шутники решили остаться анонимными — и продолжают скрываться уже 25 лет.

#microsoft #java

0 Обсудить
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["microsoft","java"], "comments": 0, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "story", "id": 229138, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 02 Apr 2021 20:31:39 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
Таланты и посредники
31 марта в Российском союзе промышленников и предпринимателей прошло заседание комитета по интеллектуальной собственнос…
0
ТНТ
Подписан
Отписаться
«Come visit us in Zuki»: ТНТ разместил билборд в Кремниевой долине и пригласил инвесторов в Жуки
Герои комедийного хита «Жуки» в новом сезоне продолжают работать над стартапом, которым заинтересовались инвесторы из С…
0
S4 Consulting
Подписан
Отписаться
Налоговая привлекла сыновей предпринимателя к субсидиарной ответственности и взыскала с них 93 млн. рублей
ФНС провела выездную налоговую проверку и доначислила налоги на 300 млн. рублей. Компания стала банкротом, а свое лично…
14

Показать еще

Лучшие комментарии
Andreas Lapueros
за день
Короче это длинная бесполезная статья. Ответ на вопрос из заголовка статьи - один, и он классический: «стань айтишником на важной должности». Вся остальная статья на 99.9% пропитана какой-то философией и акциями, хотя…
ФинИнди: как уехать из Саратовской области и накопить $470 000 на финансовую независимость
Alexander Mitryashkin
за неделю
Не мое, но забавно Если бы Суэцкий канал и танкер Evergreen были бы российскими😊 Первые три дня официальные лица отрицали бы перекрытие, называя его временным затруднением трафика. На четвертый день вышло бы…
Финский ритейлер K-Group предупредил о возможном дефиците кофе, ананасов и тунца из-за блокировки Суэцкого канала

Комментарии

Ray Smith

Офис остался на первом месте: у…

kei gelfer

«Газпром-медиа» перезапустила…

Kelerius

Как мы нанимаем сотрудников в…

m1nuv8

«Газпром-медиа» перезапустила…

Sergey Komarov

«Яндекс» попросил Samsung и…

Антон Антоненко

«Газпром-медиа» перезапустила…

Ella Svetlaya

Как нанимать ИТ-шников в новых…

Видео Графика

Кейс. Прибыль 600$ за 2 месяца…

Алексей Фомин

Кейс. Прибыль 600$ за 2 месяца…

Andre Macareno

Гендиректор Discord про Clubhouse

John Doe

«Теле2»: со скоростью интернета…

Sergey Komarov

Мошенники в Китае с помощью…

Алексей Фомин

Кейс. Прибыль 600$ за 2 месяца…

Антон Антоненко

«Газпром-медиа» перезапустила…

Andrey Kulakov

СМИ: Google осенью представит…

Антон Гранд

«Газпром-медиа» перезапустила…

Sergey Komarov

Мошенники в Китае с помощью…

boj Ko

Стартап-разработчик водородных…

Aydar Sultanov

Мошенники в Китае с помощью…

Kesha Pazzy

СМИ: Google осенью представит…
null