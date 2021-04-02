Ради шутки над Java они «выпустили» коробки с Microsoft Coffee, разослали магазинам и рассказали на телевидении. PR-отдел переполошился, а авторов пожурил Билл Гейтс.

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На историю обратил внимание блогер и ИТ-специалист Юрий Крупенин (turbojedi) в Twitter.

Несколько анонимных сотрудников Microsoft рассказали на Medium историю о том, как 1 апреля 1996 года решили подшутить над репутацией своей компании, а заодно — над релизом Java от Sun Microsystems.

По их словам, в то время Microsoft хоть и доминировала на ИТ-рынке, но имела репутацию имитатора, а не новатора, поэтому в её духе было бы скопировать новый популярный продукт Java и выпустить свой клон.

За несколько недель до 1 апреля сотрудники Microsoft создали дизайн и напечатали несколько сотен ритейловых коробок с несуществующим продуктом Microsoft Coffee. По их мнению, это название как раз подходило для «имитации» Java (Ява — один из сортов кофе).

Логотип Java

Они развезли коробки по магазинам, а затем факсом отправили пресс-релиз местным ТВ-каналам. Авторы надеялись, что о Microsoft Coffee расскажут в новостях, коробку покажут по телевизору, а клиенты попытаются купить новый продукт.

И не рассказали об этом PR-отделу и другим командам.

Их задумка удалась — к 10 вечера первого апреля десятки тысяч людей в городе узнали про Microsoft Coffee.

PR-отдел компании, который ничего не знал про шутку, испугался, что Билл Гейтс будет в ярости. Они отрицали причастность компании к вымышленному продукту, обзвонили все магазины и конфисковали коробки, одновременно пытаясь вычислить шутников внутри офиса.

Привлекли даже юридический отдел Microsoft, но юристы не нашли никаких проблем с Microsoft Coffee и, наоборот, предложили списать всё на «день дурака» и принять розыгрыш.

Билл Гейтс не рассердился, но на встрече с сотрудниками признал, что шутка была «некорректной», потратила ресурсы компании, а заодно — выставила Microsoft в нелепом виде в попытках догнать Sun Microsystems. Но в дальнейшем особого значения розыгрышу не придал.