Истории
Евгений Делюкин

Пентаграмма «дружелюбия»: WSJ составила карту взаимоотношений Amazon, Google, Microsoft, Apple и Facebook Статьи редакции

Газета показала, как пять крупнейших ИТ-компаний в целом конкурируют между собой, но в то же время сотрудничают для развития отдельных видов бизнеса.

3 3 комментария
1163 просмотров

Легенда:

  • Зеленые линии — компании «дружат» в этой области и заключают партнерские соглашения.
  • Красные линии — «враги», действуют как конкуренты.
  • Оранжевые линии — «заклятые друзья», с которыми есть как конкуренция, так и сотрудничество одновременно.
  • Серые линии — между компаниями нет связей в этом бизнесе.

«Облачный» бизнес

Amazon Web Services — крупнейший поставщик облачных услуг, с которым конкурируют за долю рынка Google Cloud и Microsoft Azure.

Facebook и Apple не предоставляют облачные услуги другим компаниям, но Apple размещает данные своего сервиса iCloud на серверах Google и Amazon.

Также на AWS можно развернуть сервисы Microsoft, например, Windows Server или Exchange, а в 2017 году компании запустили совместную библиотеку для машинного обучения.

Интернет-реклама

Основной рекламный рынок принадлежит Google и Facebook, но этот бизнес также развивают Apple, Microsoft и Amazon.

Несмотря на конкуренцию Amazon покупает у Google рекламу по определенным ключевым словам, а поисковик Google остаётся основным источником трафика для сторонних продавцов Amazon.

Есть отдельные соглашения об онлайн-рекламе между Facebook и Google, а также между Apple и Google — их проверяют регуляторы США из-за подозрений в нечестной конкуренции. Компании отказываются комментировать конкретные условия сделок между собой и объясняют их «обычными рыночными условиями».

Агрегаторы новостей

Новости — один из способов привлечения пользователей на интернет-платформы.

Поэтому Microsoft предоставляет новости в сервисе MSN News через браузер Edge, приложения и сайт, у Apple есть подписочный сервис News+, а Facebook и Google объявили о планах потратить по $1 млрд на новостной контент в течение трёх лет.

Видеоигры

У всех пяти компаний есть инвестиции в игровые проекты и сервисы, поэтому конкуренция велика. Например, Apple с запуском подписочного сервиса Apple Arcade «испортила» отношения с Facebook, а также Google и Microsoft, ограничив им публикацию приложений стриминговых игровых сервисов.

Некоторые сервисы используют каналы распространения конкурентов для большего охвата: например, Google Stadia поддерживает платформу Amazon Fire, а в Google Play можно скачать виртуальный геймпад для Amazon Luna.

Соцсети и онлайн-трансляции

Facebook, Google в лице YouTube и Amazon в лице Twitch борются за рынок прямых трансляций, хотя и распространяют свои сервисы в магазинах приложений конкурентов.

Принадлежащая Microsoft соцсеть LinkedIn конкурирует с другими платформами, а также борется с Facebook и Google за выручку от публикации вакансий.

Магазины приложений

Платформы мобильных и десктопных приложений — основное «окно» для доступа к сервисам компаний.

У компаний есть магазины со своими правилами, но все распространяют приложения в магазинах конкурентов для большего охвата.

Корпоративное ПО

Большинство крупнейших ИТ-компаний предлагают свои корпоративные сервисы и приложения — от электронной почты и календаря до более сложных решений.

Мессенджеры

Компании предлагают конкурирующие сервисы для пользователей и корпоративного рынка, но при этом распространяют приложения через своих конкурентов для увеличения аудитории.

Ноутбуки и планшеты

Основная борьба на этом рынке разворачивается между Microsoft, Apple и Google. У Amazon есть свой планшет Fire, но он построен на базе Android от Google, а продукты конкурентов продаются на маркетплейсе Amazon.

«Умный» дом

Главные конкуренты на рынке «умных» колонок и дисплеев — Amazon и Google, к которым также присоединились Facebook c линейкой Portal и Apple с HomePod.

Между Facebook и Amazon отношения «теплее»: устройства Facebook Portal работают на базе помощника Amazon Alexa и продаются на площадке Amazon.

«Умные» часы и фитнес-трекеры

Значительную долю рынка занимает Apple Watch. Конкуренты — Google после покупки Fitbit, а также Amazon с проектом Halo. Через Fitbit между Google и Amazon появилось партнёрство: устройства Fitbit продаются на маркетплейсе Amazon, а в части из них интегрирован помощник Alexa.

Facebook также заинтересована в этом рынке — компания работает над устройством для запястья, которое в дальнейшем будет синхронизироваться с «умными» очками.

Смартфоны

Все пять компаний разрабатывают ПО для смартфонов, но только три производят устройства: Google, Apple, а с недавнего времени в бизнес вернулась Microsoft с проектом Surface Duo.

Amazon закрыла смартфонный бизнес после провала Fire, но продаёт iPhone и Google Pixel на своей площадке.

#google #microsoft #apple #facebook #amazon

3 3 комментария
9
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["microsoft","google","facebook","apple","amazon"], "comments": 3, "likes": 9, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "story", "id": 229789, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 05 Apr 2021 13:23:38 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

And Ron

3
Ответить

Рома Матвіїшин

0
Ответить

Andrey Dolg

0
Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

AliExpress Россия
Подписан
Отписаться
Как продакт-менеджеру улучшить знания продуктовой аналитики: 6 практических советов
Должен ли продакт-менеджер, если его разбудить посреди ночи, без запинки выдать определение p-value и ошибки первого ро…
0
Делобанк
Подписан
Отписаться
Сибирь – это мы. Как построить бизнес на идее идентичности. Часть 2
IBS
Подписан
Отписаться
Хобби в IT: чем увлекаются айтишники, когда не кодят
Мы опросили 860 сотрудников IBS об их увлечениях. Учитывая объём и широту выборки (в опросе приняли участие разработчик…
15

Показать еще

Лучшие комментарии
Юрий Белоножкин
за день
Горькая ирония в том, что я читаю информацию о размываний внимания на сайте, который кормит меня кусочками тривиальной информации, тем самым размывая мое внимание. Знал все это раньше, но лайк за статью.
Как улучшить концентрацию внимания без сложных упражнений и химии
alex twit
за неделю
Че-т как-то не оч
«Яндекс» сменил логотип, разработал новый знак и шрифт

Комментарии

Михаил Набоков

«Яндекс» получил 19% в капитале…

Sergei Timofeyev

LinkedIn отправила большинство…

Роман Тюленев

Ozon закрыл склад FBO в…

На всю котлету

Март 2021 на фондовом рынке…

Leo Uvarov

LG объявила об уходе с рынка…

Для Сохранения

LG объявила об уходе с рынка…

Гала Перидоловна

Рынку такси нужен второй…

Алексей Ильтяков

«Сбербанк» не отдает вклад…

Pavel Pavel

Какие скиллы нужны для…

Дима Щербаков

Дайджест новостей про…

Юрий Глотов

LinkedIn отправила большинство…

Yaroslav Shulga

LG объявила об уходе с рынка…

Shlomo Goldenberg

История о том, как…

Denis G

Как улучшить концентрацию…

Александр Львов

Маркетолог Бокова из CaseGuru…

Anton Kuznetsov

Я интроверт — не люблю…

Виктор Фомин

Какие скиллы нужны для…

Сальдо Фаворит

Неприятность в конвертах или…

Ренат Зайдуллин

Налоговая привлекла сыновей…

Сальдо Фаворит

Неприятность в конвертах или…
null