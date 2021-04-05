Газета показала, как пять крупнейших ИТ-компаний в целом конкурируют между собой, но в то же время сотрудничают для развития отдельных видов бизнеса.

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Легенда:

Зеленые линии — компании «дружат» в этой области и заключают партнерские соглашения.

Красные линии — «враги», действуют как конкуренты.



Оранжевые линии — «заклятые друзья», с которыми есть как конкуренция, так и сотрудничество одновременно.



Серые линии — между компаниями нет связей в этом бизнесе.

«Облачный» бизнес

Amazon Web Services — крупнейший поставщик облачных услуг, с которым конкурируют за долю рынка Google Cloud и Microsoft Azure.

Facebook и Apple не предоставляют облачные услуги другим компаниям, но Apple размещает данные своего сервиса iCloud на серверах Google и Amazon.

Также на AWS можно развернуть сервисы Microsoft, например, Windows Server или Exchange, а в 2017 году компании запустили совместную библиотеку для машинного обучения.

Интернет-реклама

Основной рекламный рынок принадлежит Google и Facebook, но этот бизнес также развивают Apple, Microsoft и Amazon.

Несмотря на конкуренцию Amazon покупает у Google рекламу по определенным ключевым словам, а поисковик Google остаётся основным источником трафика для сторонних продавцов Amazon.

Есть отдельные соглашения об онлайн-рекламе между Facebook и Google, а также между Apple и Google — их проверяют регуляторы США из-за подозрений в нечестной конкуренции. Компании отказываются комментировать конкретные условия сделок между собой и объясняют их «обычными рыночными условиями».

Агрегаторы новостей

Новости — один из способов привлечения пользователей на интернет-платформы.

Поэтому Microsoft предоставляет новости в сервисе MSN News через браузер Edge, приложения и сайт, у Apple есть подписочный сервис News+, а Facebook и Google объявили о планах потратить по $1 млрд на новостной контент в течение трёх лет.

Видеоигры

У всех пяти компаний есть инвестиции в игровые проекты и сервисы, поэтому конкуренция велика. Например, Apple с запуском подписочного сервиса Apple Arcade «испортила» отношения с Facebook, а также Google и Microsoft, ограничив им публикацию приложений стриминговых игровых сервисов.

Некоторые сервисы используют каналы распространения конкурентов для большего охвата: например, Google Stadia поддерживает платформу Amazon Fire, а в Google Play можно скачать виртуальный геймпад для Amazon Luna.

Соцсети и онлайн-трансляции

Facebook, Google в лице YouTube и Amazon в лице Twitch борются за рынок прямых трансляций, хотя и распространяют свои сервисы в магазинах приложений конкурентов.

Принадлежащая Microsoft соцсеть LinkedIn конкурирует с другими платформами, а также борется с Facebook и Google за выручку от публикации вакансий.

Магазины приложений

Платформы мобильных и десктопных приложений — основное «окно» для доступа к сервисам компаний.

У компаний есть магазины со своими правилами, но все распространяют приложения в магазинах конкурентов для большего охвата.

Корпоративное ПО

Большинство крупнейших ИТ-компаний предлагают свои корпоративные сервисы и приложения — от электронной почты и календаря до более сложных решений.

Мессенджеры

Компании предлагают конкурирующие сервисы для пользователей и корпоративного рынка, но при этом распространяют приложения через своих конкурентов для увеличения аудитории.

Ноутбуки и планшеты

Основная борьба на этом рынке разворачивается между Microsoft, Apple и Google. У Amazon есть свой планшет Fire, но он построен на базе Android от Google, а продукты конкурентов продаются на маркетплейсе Amazon.

«Умный» дом

Главные конкуренты на рынке «умных» колонок и дисплеев — Amazon и Google, к которым также присоединились Facebook c линейкой Portal и Apple с HomePod.

Между Facebook и Amazon отношения «теплее»: устройства Facebook Portal работают на базе помощника Amazon Alexa и продаются на площадке Amazon.

«Умные» часы и фитнес-трекеры

Значительную долю рынка занимает Apple Watch. Конкуренты — Google после покупки Fitbit, а также Amazon с проектом Halo. Через Fitbit между Google и Amazon появилось партнёрство: устройства Fitbit продаются на маркетплейсе Amazon, а в части из них интегрирован помощник Alexa.

Facebook также заинтересована в этом рынке — компания работает над устройством для запястья, которое в дальнейшем будет синхронизироваться с «умными» очками.

Смартфоны

Все пять компаний разрабатывают ПО для смартфонов, но только три производят устройства: Google, Apple, а с недавнего времени в бизнес вернулась Microsoft с проектом Surface Duo.