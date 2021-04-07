Совладелец Артём Бигильдеев рассказал, как попытки работать легально закончились закрытием главной фишки сервиса — возможности загружать на сайт любую музыку.

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В середине 2000-х Zaycev.Net был одним из главных музыкальных сервисов в рунете: сотни тысяч пользователей загружали и скачивали несколько миллионов треков.

Спустя 17 лет Zaycev.Net по-прежнему работает, но с марта 2021 года это только стриминговый сервис, на котором можно слушать музыку с рекламой или по подписке. Из-за проблем с правообладателями и угрозы блокировки команда закрыла загрузку музыки для пользователей и сократила фонотеку с 10 млн до 200 тысяч треков.

Совладелец Zaycev.Net Артём Бигильдеев рассказал vc.ru, как проект развивался и оказался в таком положении.

Кто развивает Zaycev.Net

Разработчику из Челябинска Артёму Бигильдееву 40 лет. С конца 90-х годов он занимался веб-разработкой и настройкой систем автоматизации производства в разных компаниях.

Первым его стартапом был городской сайт Челябинска — 74mail.ru, который он развивал вместе с партнёром. Параллельно он разрабатывал панель управления McHost.ru и подрабатывал разработчиком в проектах «Мир маек», Allsoch.ru и других.

С создателем сайта «Мир маек» и будущим партнёром по Zaycev.Net Евгением Трухиным Бигильдеев познакомился в 1999 году. Тот искал опытного разработчика для создания автокаталога.

Знакомый скинул ему мою «аську», так и познакомились. Я починил ему сайт за бутылку пива. Потом начали общаться и работать вместе. В 2000-е интернет был очень маленьким, и все молодые люди друг друга знали. Артём Бигильдеев директор по развитию Zaycev.Net

С тех пор они общались и сотрудничали по разным проектам. В 2005 году Евгений Трухин занялся развитием музыкального сайта Zaycev.Net и позвал в проект Бигильдеева как разработчика высоконагруженных систем.

Он отвечал за работу серверов, чтобы сайт выдерживал высокие нагрузки и не падал при скачивании файлов. Проект понемногу развивался, но его тогдашний владелец не верил в успех Zaycev.Net, вспоминает Артём Бигильдеев. Поэтому у них с Евгением Трухиным возникла идея выкупить домен zaycev.net.

На тот момент сайт существовал всего год, его аудитория была на уровне 40–50 тысяч человек в месяц. Владелец согласился на предложение Бигильдеева и Трухина.

Артём Бигильдеев и Евгений Трухин летят в Китай на выставку мобильных технологий MWC Asia 2016 искать партнёров

Бигильдеев, Трухин и третий партнёр, который больше не имеет отношения к проекту и пожелал остаться анонимным, заплатили за домен $18 тысяч из собственных средств. В проект они вложились в равных долях и втроём стали его совладельцами.

Евгений Трухин, юрист по образованию, занимался сопровождением сделок и как опытный веб-мастер взял на себя поддержку Zaycev.Net. Артём Бигильдеев отвечал за серверы и обновление сайта, а третий партнёр продавал рекламу.

Первые годы Zaycev.Net

В 2005 году сайт состоял из админки для управления контентом и рекламой, личного кабинета, где пользователь мог загрузить файл, а также топ-100 песен, раздела с новинками и страниц треков.

Логотип сайта в 2005 году Web.archive.org

После покупки новые владельцы провели редизайн: изменили логотип, вёрстку и добавили слоган «Зайцев нет, но есть MP3».

Для продвижения сайта Евгений Трухин зарегистрировал Zaycev.Net в «Рамблер топ-100». По словам Артёма Бигильдеева, тогда топ-100 «Рамблера» был точкой входа на рынок, потому что «Яндекс» и Google приносили меньше трафика.

Возможности поисковой оптимизации в то время ограничивались настройкой меты и тайтла, а также установкой на сайт счётчиков для попадания в рейтинги. После выполнения всех этих пунктов посещаемость стала быстро расти, вспоминает Бигильдеев.

Интерфейс Zaycev.Net после первого редизайна

В первый год численность аудитории выросла с 50 до 500 тысяч человек в сутки. По мере её роста увеличивались и расходы: на аренду серверов уходило до 300 тысяч рублей в месяц, а каналы на 10 гигабит обходились в 500 тысяч рублей в месяц — 50 тысяч за канал.

Проект продолжал расти, и владельцы Zaycev.Net решили, что им выгоднее купить своё оборудование. После нескольких лет поиска партнёров они остановились на дата-центре «Ростелекома», который поставлял им гигабитные каналы по 10 тысяч рублей за канал.

В середине 2000-х на Zaycev.Net преобладал пользовательский контент (UGC): посетители сами загружали музыку, Евгений Трухин лишь изредка добавлял популярные новинки. Партнёры хотели построить вокруг Zaycev.Net сообщество и запустили форум, который модерировал Артём Бигильдеев.

Фонотека Zaycev.Net быстро росла: в 2005 году она насчитывала около 600 тысяч треков, в 2007 — увеличилась до 1 млн, а в 2012 году достигла 3 млн.

Активные пользователи форума, как правило, и загружали треки. Вместе с ними мы проводили субботники, то есть убирали дубли треков. Они возникали, потому что для загрузки музыки у нас тогда было технически только одно ограничение — названия треков не должны совпадать один в один. Поэтому люди добавляли в название пробелы или слова из припева, чтобы именно их трек попал в наш топ-100. Артём Бигильдеев

Музыкальная библиотека подвергалась зачистке не только во время субботников, но и по жалобам правообладателей, чьи произведения нелегально использовались на сайте. Бигильдеев вспоминает, как им с матами писал представитель Сергея Шнурова и требовал удалить все его треки.

Команда Zaycev.Net всегда выполняла требования правообладателей, но не могла гарантировать, что удалённые треки не появятся на платформе снова: пользователи быстро обходили систему отслеживания треков, а на разработку более надёжной технологии не хватало ресурсов, признаётся совладелец сайта.

Зарубежные правообладатели, как правило, против того, чтобы пользователи загружали их треки на стриминговые площадки. Поэтому по их требованию Zaycev.Net пришлось заблокировать слушателям возможность скачивать 15% фонотеки, рассказывает Артём Бигильдеев.

Как построена монетизация Zaycev.Net

Долгое время основным источником выручки была реклама. Больше всего денег приносил формат rich media — плавающий баннер 400 х 300 в правом верхнем углу сайта, который оставался на месте при скроллинге и закрывался через крестик. На втором месте были обычные баннеры.

К рекламе Бигильдеев также относит продвижение треков. До 2014 года владельцы Zaycev.Net продавали места в топ-100. Размещение трека на второй и ниже позициях в течение недели обходилось заказчику в 100 тысяч рублей.

Первое место партнёры никогда не продавали. Например, промо для своих артистов у Zaycev.Net регулярно заказывал Black Star — лейбл рэпера Тимати и Павла Курьянова.

Бывало, что период платного размещения заканчивается, мы убираем трек с оплаченной позиции, а он остаётся на своем месте. Смотрим статистику — а он набирал обороты каждый день и органически поднялся на эту строчку. Тогда мы поняли, что промо в музыкальной индустрии — важная составляющая, но качество трека тоже имеет значение, потому что некоторые песни по окончании промо-периода вылетали из топа за час. Артём Бигильдеев

Сейчас стриминг предлагает другие промоактивности: продвижение через аудиорекламу, раздел рекомендаций и тематические сборники.

Также компания продаёт подписку: на Zaycev.Net она стоит 169 рублей, на онлайн-радио Zaycev.FM — 99 рублей. У обоих сервисов около 50 тысяч подписчиков, говорит Артём Бигильдеев.

Вход в офис Zaycev.Net в Челябинске

По словам совладельца Zaycev.Net, с 2007 по 2018 год выручка была на уровне 40–60 млн рублей каждый год. А в 2019 и 2020 году она выросла вдвое — до 120 млн рублей. Бигильдеев связывает увеличение выручки с переходом на легальный контент, который повлёк за собой рост рекламных возможностей.

Больше половины расходов компании сейчас — это покупка прав на контент. Условия Бигильдееву запрещает раскрывать NDA, но официальные контракты с крупными правообладателями начинаются от $1 млн в год, говорит совладелец Zaycev.Net.

На втором месте расходы на зарплаты. На продвижение партнёры не тратятся и говорят, что их проекты всегда росли органически.

Отношения с правообладателями

Первые семь лет Zaycev.Net был пиратским сайтом и точечно удалял композиции по запросу правообладателей. В 2011 году партнёры решили выйти в легальное поле, и Евгений Трухин начал подписывать контракты с правообладателями.

Евгений Трухин работает на корпоративном тренинге в Челябинске

К тому времени на рынок уже вышла «Яндекс.Музыка» с каталогом на 800 тысяч легальных произведений. Но для Zaycev.Net мотивацией покупать права на музыку стала не столько конкуренция, сколько упущенная выручка от рекламы.

Когда правообладатели подавали жалобы на нарушение авторских прав, некоторые зарубежные рекламные сети сразу же отключали сайт без возможности урегулировать вопрос, рассказывает Артём Бигильдеев.

Российские рекламные сети, по его словам, были более лояльными. Да и у Zaycev.Net было больше прав на композиции отечественных исполнителей, поскольку аудитория предпочитала российскую поп-музыку.

Артём Бигильдеев на конференции для молодых музыкантов ZAYCEV.PRO в 2017 году

Совладелец Zaycev.Net делит правообладателей, с которыми сотрудничает, на три категории. В отношениях с каждой группой есть свои сложности.

Зарубежные мейджоры

К ним относятся Sony, Orchard, Warner, Universal, Merlin и другие крупные международные издатели. По словам Бигильдеева, контракты с такими мейджорами сопровождаются гайдлайнами на сотни пунктов.

Как правило, договоры ограничивают возможность скачивать контент правообладателя и устанавливают сложные формулы расчёта лицензионного платежа за стриминг треков, требования к порядку их воспроизведения и минимальную сумму подписки на сервис.

Помимо формулы для расчёта платежей, контракты устанавливают минимальный гарантированный платёж — сумму, которую площадка обязана ежемесячно платить правообладателю вне зависимости от того, сколько прослушиваний будет у трека.

Некоторые зарубежные лейблы указывают в контракте, что их доля на российском рынке — 15%, поэтому мы должны заплатить им минимальный гарантированный платёж за стриминг их контента в размере 15% от нашего дохода. Они вводят минимальную гарантию, чтобы мы чаще проигрывали их контент и отрабатывали его цену. Если мы будем промоутировать то, что не востребовано, люди от нас уйдут. Мы продавали места в топе, пока слушатели не начали жаловаться. Сейчас мы продаём аудиорекламу, включаем треки в тематические сборники, добавляем их в блок «Рекомендуем». Ещё мы предлагаем музыкантам записывать своим голосом истории из жизни, чтобы привлечь слушателей. Это я считаю качественным промо.

Артём Бигильдеев

Ежемесячно Zaycev.Net готовит для мейджоров отчёты по прослушиваниям и скачиваниям треков и альбомов, результатам промо-активностей и другим показателям. Отчётами занимается команда из нескольких человек, которая готовит их от трёх до пяти дней.

В 2014 году Google присвоила Zaycev.Net фильтр Pirate и ограничила выдачу сайта в результатах поиска после жалоб Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI). За две недели организация отправила Google 1 млн обращений.

Мы долго пытались найти выходы на Google, пытались обжаловать этот 1 млн жалоб. Потом вышли на BPI, показывали контракты, а они ответили, что не знают, как отозвать претензии. Мы предполагаем, что они ботами накрутили этот 1 млн жалоб и боялись, что Google отзовёт у них этот инструмент за злоупотребление. Вот уже восьмой год мы не можем окончательно разблокироваться в Google. Они говорят, что сняли с нас фильтр, но система выдаёт нас только по прямым запросам, а по тематическим — нет.

Артём Бигильдеев

Из-за ограничений Google сайт в моменте потерял 30–40% трафика. С тех пор Zaycev.Net использует в качестве «зеркала» в «Google Поиске» свой сервис MP3.ru — бывший проект солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова.

Zaycev.Net выкупила его в 2012 году и планировала развивать совместно с музыкантом, но партнёры так и не придумали для него оригинальную концепцию. По словам Артёма Бигильдеева, сумма сделки составила около 3 млн рублей.

После случая с Google сайт отошёл на второй план, вперёд вышло приложение, которое Zaycev.Net выкупила у украинского разрабочтика Тараса Шевченко.

Интерфейс приложения Zaycev.Net в 2012 году Блог Тараса Шевченко на «Хабре»

Он делал его для себя, чтобы слушать музыку на смартфоне, и использовал библиотеку Zaycev.Net.

Российские лейблы и независимые музыканты

Сейчас Zaycev.Net подписали более 100 контрактов с российскими лейблами. Среди них:

Black Star — Мот, Клава Кока и другие.

Zion Music — Элджей, Niletto.

Archer Music — Ольга Бузова, Дима Билан, Слава.

По словам Бигильдеева, с российскими лейблами договориться гораздо проще, хоть они и чаще подают в суд. Большинство из них не против того, чтобы пользователи скачивали их треки, и, как правило, отдают сервису весь свой каталог.

Однако не со всеми российскими лейблами Zaycev.Net в дружественных отношениях. В 2016 году они судились с лейблом Velvet Music, который требовал вечной блокировки сайта из-за нарушения авторских прав Константина Меладзе. Артём Бигильдеев говорит, что они не договорились по сумме контракта.

Для меня это странно, но на рынке стало нормой судиться и договариваться одновременно. Иногда мы уходили, потому что нас не устраивали условия, потом то же самое делали они.

Некоторые правообладатели бегут в Мосгорсуд, потому что это более действенный рычаг. Те, кто просто хотят взыскать деньги со стримингового сервиса, идут в арбитраж. Например, с «ВКонтакте» и «Яндексом» предпочитают судиться в арбитраже, с нами — в Мосгорсуде. Артём Бигильдеев

Агрегаторы прав

К ним относится российский Национальный цифровой агрегатор, американский TuneCore, французская компания Believe, испанская платформа Freshtunes и другие.

Агрегаторы собирают права на стриминг и передают каталоги разным музыкальным сервисам. По словам Бигильдеева, чтобы стриминг музыки был легальным, платформа должна получить 200% авторских прав:

100% авторских прав — на текст и музыку.

100% смежных прав — на исполнение и звукозапись.



Наши лейблы и независимые артисты обычно не дробят свои права. А Мадонна, например, славится тем, что права на её произведения могут быть распределены в разных долях между десятками правообладателей.



Стриминг обязан собрать все 200% прав, потому что даже один недостающий процент прав блокирует возможность стримить трек. В этом смысле агрегатор облегчает нам работу.

Но агрегатор не может предложить нам нестандартных решений, как некоторые лейблы, они ему неудобны. Артём Бигильдеев

Почему нынешняя борьба с пиратством неэффективна и как Zaycev.Net пыталась это исправить, но потерпела неудачу

Блокировка пиратских сайтов в России предусмотрена с 2013 года. Сначала «антипиратский закон» распространялся только на видеоконтент, а с мая 2015 года под его действие попали музыка, литературные произведения и программное обеспечение.

Артём Бигильдеев вспоминает, что когда новая версия закона вступила в силу, на Zaycev.Net подали в суд сразу несколько правообладателей. Многие из них забыли, что подписывали контракт в обмен на продвижение на Zaycev.Net, добавляет он.

По мнению Бигильдеева, судебная атака на пиратов не принесла результатов: когда Zaycev.Net и крупный пиратский сервис Muzofond.com получили от Google фильтр Pirate, вместо пяти больших полулегальных сайтов появилось множество мелких.

В 2014 году можно было собрать владельцев крупных пиратских сайтов за стол переговоров, а теперь это сделать уже невозможно, считает Артём Бигильдеев. Он говорит, что пираты мыслят быстрее законодателей, поэтому они придумывают, как обойти новый закон ещё на стадии его обсуждения.

Нет определения легальности сервиса. Это было для меня открытием и парадоксом. Легальными считают тех, кто так себя назвал. Мы с 2011 года платили правообладателям, а нас обвиняли в пиратстве.

Мне хотелось, чтобы мы первыми легализовались и показали рынку, что это возможно. Первопроходцам достаётся непростая доля, но она в некотором смысле и вознаграждается. Артём Бигильдеев

В 2018 году Zaycev.Net вступила в совместное предприятие по легализации пиратских музыкальных сервисов — «Адвмьюзик». Его учредителями в равных долях стали Zaycev.Net, бывшие топ-менеджеры агрегатора прав «Интерактив» и АО «Оператор музыкального вещания», которое Артём Бигильдеев связывает с Максимом Дмитриевым, соучредителем «Первого музыкального издательства» (ПМИ).

Редакция vc.ru отправила ПМИ запрос о связи с АО «Оператор музыкального вещания» и участии в проекте «Адвмьюзик», но на момент публикации не получила ответ.

Владельцы Zaycev.Net хотели предложить серым сервисам свои инструменты разметки UGC-контента для поиска пиратских копий и рассчитывали, что партнёры будут консультировать площадки по авторским правам и сопровождать сделки с правообладателями.

Свою систему лицензирования «Адвмьюзик» опробовала на проекте MP3party.net. Компания обеспечивала площадку правами до тех пор, пока её владелец не сказал Бигильдееву, что больше не может платить за лицензии.

Снизить цену на права по контрактам с мейджорами было невозможно, поэтому в 2019 году владелец MP3party.net продал проект команде Zaycev.Net. По словам Артёма Бигильдеева, они предложили партнёрам по «Адвмьюзик» вместе инвестировать в развитие MP3party.net, но те отказались, и в проект вложились только владельцы Zaycev.Net. Однако в 2020 году «Адвмьюзик» заявила свои права на проект.

Сайт падал, это были рискованные инвестиции. Одних серверов мы купили только на 5 млн, вложились в разработку. Когда MP3party.net пошёл вверх, партнёры не захотели упускать свою выгоду.

Из-за этого у нас разгорелся ценностный конфликт. Их целью изначально было доводить пиратов до крайности дорогими лицензиями, а потом забирать их сайты. Мы же хотели создать на рынке демпферную зону, чтобы на полулегальных площадках могли зарабатывать как их владельцы, так и правообладатели. Артём Бигильдеев

В иске ПМИ заявляла, что у площадки MP3party.net не было прав на контент издательства. По словам Бигильдеева, цепочка передачи прав выглядела так: ПМИ → НЦА → «Адвмьюзик» → MP3party.net.

Между каждым из участников цепочки заключался договор передачи прав, где была указана MP3party.net. В суде Zaycev.Net представила все эти контракты, а в ПМИ заявили, что не заключали с НЦА договор на передачу прав MP3party.net.

«Первое музыкальное издательство» выиграло дело и по решению суда получило компенсацию около 4 млн рублей. Если ПМИ повторно подаст иск к Zaycev.Net о нарушении авторских прав и выиграет суд, то музыкальному сервису грозит вечная блокировка.

Параллельно с иском от ПМИ Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) отозвали лицензию у онлайн-радио Zaycev.FM. Правление РАО возглавляет соучредитель ПМИ Максим Дмитриев, который также входит в совет ВОИС.

Zaycev.Net считает отзыв лицензии незаконным и намерена судиться по поэтому поводу с РАО и ВОИС.

РАО — это парадоксальная структура: некоммерческая организация, контролируемая частными лицам, которая имеет госаккредитацию на сбор авторских прав. Чтобы автор трека передал нам права, ему надо их изъять из РАО. В противном случае мы нарушаем права РАО. Артём Бигильдеев

В октябре 2020 года «Адвмьюзик» также подала пять арбитражных исков против Zaycev.Net на общую сумму почти 27 млн рублей. Часть из них суды удовлетворили частично, по другим заседания ещё не состоялись.

В конце марта Zaycev.Net с партнёрами по «Адвмьюзик» пришли к мировому соглашению: ООО «Зайцев.нет» согласилось выйти из состава учредителей ООО «Адвмьюзик».

По условиям сделки они прекращают судебное преследование и не мешают нам подписывать контракты. Они считают, что мы мешаем им развивать «Адвмьюзик», мы считаем, что вложили туда очень много ресурсов и хотели за это получить компенсацию.

Но эта разборка нас уже утомила, и мы уступили, чтобы двигаться дальше. Один из выходов для нас — это переход на «двухсотки» — контракты, по которым мы получаем 200% прав на произведения. Артём Бигильдеев

Как Zaycev.Net решает проблему пиратства теперь

Сейчас Бигильдеев обсуждает с коллегами по рынку создание независимой ассоциации стриминговых площадок, которая проверяла бы наличие прав на контент у музыкальных сервисов в каждом спорном случае. По его словам, инициативу уже одобрили несколько лейблов, но конкретные компании он не назвал.

На своей площадке Zaycev.Net проверяет контент с помощью собственной многоуровневой системы разметки контента под названием «Сова». Она анализирует треки, начиная от аудиосигналов заканчивая названиями и текстами песен.

С её помощью мы анализируем трек в целом, находим искажённые записи, распознаём каверы и ремиксы. Также она по названию определяет одинаковые треки и помогает находить проблемный контент. Она постоянно обучается, но чтобы система работала ещё лучше, правообладатели должны передавать каталоги полностью, а не только смежные права.

Артём Бигильдеев

В марте 2021 года Zaycev.Net решила полностью убрать UGC-контент, о чём уже сообщила пользователям и правообладателям. Компания оставила на платформе только те треки, на которые у них есть 200% прав. В результате фонотека Zaycev.Net сократилась с 10 млн до порядка 200 тысяч треков, говорит Артём Бигильдеев.

Первые песни, загруженные на Zaycev.Net Zaycev News

К сентябрю Zaycev.Net рассчитывает подписать 2000 контрактов с правообладателями на передачу 200% прав и расширить фонотеку до 500–600 тысяч треков. Сейчас Zaycev.Net подписала уже более 100 контрактов «двухсоток».

Суммарная аудитория всех проектов Zaycev.Net, по словам Бигильдеева, составляет 17–25 млн пользователей в месяц. На пике популярности в 2009 году у Zaycev.Net было 30–40 млн пользователей в месяц.

После закрытия UGC Бигильдеев надеется сохранить связь с пользователями, потому что они всегда принимали активное участие в развитии проекта. Команда даже советуется с ними по обновлениям сервиса.

У нас есть практика: если в голове мало идей для обновления приложения, то разработчик идёт неделю работать в службу поддержки и отвечает на письма.

Офигенный опыт, я прям люблю это дело. Пообщаешься, узнаешь что-то новое — и всегда вагон идей.

Сначала использовали инструменты Google Play, но это было неудобно. Потом появился AppFollow, и мы поняли, что это один из лучших на рынке инструментов, хоть и не самый дешёвый. Артём Бигильдеев

Совладелец Zaycev.Net мечтает запустить проект «Зайцы делятся работой», чтобы слушатели смогли работать в службе поддержки или помогать разработчикам. Но пока для его реализации не хватает ресурсов.

Команда Zaycev.Net