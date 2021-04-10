Инженер Philips произвёл революцию в музыкальной индустрии, дав людям возможность слушать музыку где угодно. А позже сам и уничтожил формат кассет — создав CD-диски.

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В 1963 году компания Philips представила компакт-кассету карманного размера. Руководил разработкой голландский инженер Лу Оттенс — его считают отцом новой музыкальной эпохи.

Он родился 21 июня 1926 года в Нидерландах, в городе Беллингволд. Его родители были учителями, а сам Лу с детства увлекался электроникой и радиотехникой. Во время Второй мировой войны он сделал радиоприёмник, который вопреки помехам ловил сигнал голландского радио «Оранже».

В 1952 году Лу окончил Делфтский технический университет и устроился в компанию Philips. В 1960 году он возглавлял отдел разработки. Вместе с командой он создал первую компактную аудиокассету и портативный кассетный магнитофон с питанием от батареек Philips EL 3300.

6 марта 2021 года изобретатель умер.

Лу Оттенс, создатель компакт-кассеты

До появления компакт-кассеты Philips музыку слушали в основном на катушечных магнитофонах. Устройство было большим, а ленту на катушке нужно было наматывать вручную. К тому же она была оголена и легко повреждалась.

Катушечный магнитофон Studer Dynavox Т-26

Однажды ночью Оттенс решил послушать музыку, но лента с катушки размоталась: пришлось наматывать её обратно. На следующее утро он пришёл на работу с идеей создать более удобный и компактный аудионоситель.

Образцом размера и формы для будущей кассеты стал деревянный брусок, который Оттенс принёс своей команде — он помещался в кармане пиджака.

Первая компактная кассета

Идеи разработчиков Philips основывались на изобретениях Radio Corporation of America и инженера Питера Голдмарка.

В 1958 году Radio Corporation of America создала кассету RCA Sound Tape Cartridge. Это была первая попытка поместить катушечную ленту в компактную форму. Она была размером 12,7 на 17,7 см, внутри находились две катушки и та же лента, что использовалась в старом катушечном магнитофоне.

RCA Sound Tape Cartridge не стала популярной, так как кассету можно было слушать только на специальной аудиосистеме. Одна кассета стоила $7,95, около $72 по курсу 2021 года.

В ответ Питер Голдмарк, изобретатель первого винилового музыкального центра для автомобиля Highway Hi-Fi, придумал решение для кассеты с одной катушкой. Эти кассеты тоже не завоевали рынок, но новый формат ленты — шириной 3,81 мм — стал основой для современных кассет.

Команда Оттенса объединила в своём продукте уменьшенный формат аудиокассеты RCA и ленту Питера Голдмарка. В 1963 году Philips представила компакт-кассету на радиовыставке в Берлине.

Лу Оттенс с его изобретением Philips

У неё был прямоугольный пластмассовый корпус размерами 10 на 6 на 1,2 см, внутри находилась лента шириной 3,81 мм, которая позволяла записывать до 30 минут с каждой стороны.

Мы ожидали успех, но не революцию. Лу Оттенс инженер Philips

У кассеты всё же был недостаток — лента могла раскрутиться. Это можно было исправить обычным карандашом: воткнуть его в катушку и прокрутить, чтобы вернуть ленту на место.

Расцвет рынка

Создать мировой стандарт кассет планировала и Sony. Компания искала компаньона для совместной разработки, выбирала между немецким производителем Grundig и Philips. Sony понравился формат кассеты Оттенса, которую он представил на выставке, и компания решила сотрудничать с Philips.

Однако компании не договорились о роялти: Philips предлагала оформить выплату сначала в размере 25 йен за каждую проданную единицу, потом за 6, но Sony не согласилась. Тогда Philips запатентовала технологию и сделала её бесплатной и доступной для всех производителей. Формат начал быстро набирать популярность и вскоре стал мировым стандартом.

В начале 60-х годов в США разработали 8-дорожечный картридж, который стал главным конкурентом компакт-кассеты. К концу 70-х годов он проиграл кассете в популярности: картриджи были больше по размеру, не имели функцию записи и их нельзя было перематывать.

К 1966 году Philips запустила массовое производство кассет и магнитофонов. Магнитофоны Philips стоили около $140.

Звукозаписывающие компании начали выпускать на кассетах альбомы. Одними из первых записали свои песни на магнитную ленту американские исполнители Нина Симон, Эрта Китт и Джонни Матис, а также британский гитарист группы The Rolling Stones Кит Ричардс.

Основным средством популяризации кассет были автомобили. Водителям больше не нужно было слушать то, что предлагали на радио, они могли включать любимую музыку на кассете.

Первые автомагнитофоны от Philips появились ещё в 1964 году. Они закреплялись на приборной панели, но воспроизводили звук через громкоговоритель устройства — почти не отличались от портативных магнитофонов. В следующем году компания выпустила модель, которая работала через систему радиоприёмника автомобиля.

В Mercedes встроенный кассетный проигрыватель появился одним из первых. А последней машиной с кассетной приборной панелью стал кабриолет Lexus SC430 2010 года выпуска.

Кассеты позволяли создавать собственные альбомы, записывать треки с живых концертов, обмениваться музыкой с друзьями. Пустые кассеты стоили дешевле музыкальных альбомов, а некоторые профессиональные исполнители даже предпочитали домашнюю звукозапись.

Это был новый психологический феномен. Кассета внезапно стала отражением всей вашей личности, инструментом, который мог заставить кого-то почувствовать ваши эмоции. Кассета научила людей новому способу самолечения. Рэймонд Макдональд профессор психологии музыки в Эдинбургском университете, цитата по The Guardian

Производители электроники продолжали совершенствовать новый музыкальный формат. Основной проблемой кассет была точность воспроизведения. Их качество звука было хуже, чем у пластинок и катушечных лент. Однако компании постепенно добивались улучшений, понижали уровень шума.

В 1971 году американская компания Advent Corporation представила первый Hi-Fi кассетный магнитофон Advent Model 201 с шумоподавление Dolby. С этого момента началась эра высококачественных кассет и проигрывателей.

Одной из самых известных рекламных кампаний 70-х годов стал ролик от Memorex: они проигрывали запись голоса Эллы Фицджеральд и задавали вопрос «Это вживую? Или это Memorex?».

Philips тоже модернизировала свои модели: увеличила продолжительность воспроизведения кассеты до 90 минут на одной стороне, приблизила качество звука кассетных магнитофонов к требованиям высокой точности Hi-Fi. В 1973 году выпустила свой первый Hi-Fi/стерео-кассетный магнитофон.

Однако идеальное устройство для кассет, по мнению Лу Оттенса, разработала не его команда, а Sony. Инженер признавался, что сожалеет об этом.

В 1979 году Sony представила карманный кассетный плеер на батарейках типа АА с высокой точностью звука — Walkman. Его можно было носить на поясе или шее, слушать через наушники во время прогулки или бега. Плеер продавался за $199.

Противоположностью персонального плеера был бумбокс. Переносная стереосистема с большими динамиками и громким звуком появилась в середине 70-х годов и стала ассоциироваться с хип-хоп культурой. Первыми выпустили бумбоксы компании Panasonic, Sony, Marantz и GE.

Коллекционирование и ностальгия

В конце 70-х Philips (в том числе лу Оттенс) и Sony начали разработку компакт-диска и CD-системы. В 1982 году они представили свои изобретения. Размер диска составлял 12 см в диаметре. Он мог бы получиться меньше, но по задумке разработчиков формат должен был вмещать всю 9-ю симфонию Бетховена длиной 74 минуты. С 70-х годов по 2000-е было продано около 200 млрд компакт-дисков.

Оттенс говорил, что время кассет прошло, потому что ничто не может сравниться по звучанию с компакт-диском.

С появлением CD-формата кассеты действительно начали терять популярность. В 1992 году продавалось более половины предварительно записанных аудиокассет. Ещё через четыре года продажи упали до четверти. Однако кассеты, как и виниловые пластинки, не исчезли, а постепенно превратились в предмет коллекционирования.

Philips заявляет, что с 60-х годов по 2000-е по всему миру было продано 100 млрд кассет. Сейчас компания их больше не выпускает.

Однако в 2000-х годах популярность к кассетному формату начала возвращаться вместе с ностальгией на 90-е. Продажи увеличивались на 10–20% в год, а в 2014 и 2015 годах выросли на 30%.

В 2010 году The Wall Street Journal опубликовало статью о новом тогда музыкальном жанре — Chillwave. Это музыка в стиле поп 80-х, которая звучала как записанная на кассете и предназначалась для воспроизведения на ней. Благодаря ему интерес к кассетам снова возрос.