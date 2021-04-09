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Истории
Евгений Делюкин

Разработчик дронов, генератор мемов и 3D-движок: чем была Figma до графического редактора с оценкой $2 млрд Статьи редакции

Основатели очень хотели запустить стартап, но долго не могли понять, какой продукт делать.

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Сооснователь сервиса UseJournal Сэм ДеБрул в Twitter-треде рассказал, с чего начинала компания Figma, которая делает графический онлайн-редактор.

По его словам, сервис буквально возник из хаоса, никакого «мгновенного успеха» не было, а его создатели изначально не понимали, что хотят сделать и отпугивали инвесторов своей неопределенностью.

В рассказе ДеБрул использовал онлайн-питч сооснователя Figma Дилана Филда предпринимателю Дэниэлу Гроссу в 2020 году. Это была прямая трансляция, во время которой Филд представлял свою компанию, словно находится в 2013 году.

Интерфейс Figma

Figma основали Дилан Филд и его друг Эван Уоллес, с которым он учился в Университете Брауна. В 2012 году Уоллес закончил Браун, а Филд бросил учёбу, чтобы подать заявку на стипендию миллиардера Питера Тиля размером до $100 тысяч.

Дилан Филд и Эван Уоллес

В своей заявке на стипендию Филд упоминал, что планирует создавать дешевые дроны. Но Уоллес отговорил его — отчасти потому, что они не смогли придумать концепт дрона, который не вредил бы людям и не нарушал их конфиденциальность.

Упоминание дронов в заявке на стипендию

Следующим проектом, за который зацепились друзья, стала старая разработка Уоллеса — трехмерное демо шара в бассейне с водой, которое работало в браузере и быстро обрабатывалось процессором.

Демо Уоллеса

Они решили, что смогут использовать технологию для создания полноценного «Photoshop в браузере». Но так как у Photoshop множество функций и применений, друзья создали набор разрозненных проектов — среди них:

  • Редактор фотографий.
  • Инструменты для вырезания объектов из изображений и выделения цветовой палитры.
  • Смешивание изображений с помощью алгоритма на базе дискретного уравнения Пуассона.
Пример функции из проекта 

Отдельно команда трудилась над «Генератором мемов» и потратила неделю на его разработку. По словам Филда — это была «худшая неделя Figma», после которой он пожалел, что бросил университет, ведь в генераторе не было какой-то цели и смысла.

Команде не хватало фокуса на одном проекте, у каждого было своё видение Figma. На посевном раунде Figma в 2013 году венчурный инвестор Greylock Partners и бывший глава Mozilla Джон Лилли заявил Филду, что тот «просто не знает, что делает».

Филд собрал всю команду, чтобы выбрать одно направление, в котором они будут развивать. Они отказались от редактирования фото, анимации, 3D-дизайна и других функций в пользу дизайна интерфейсов.

Основой Figma стали «три столпа»:

  • Доступность — бесплатная работа, если документ в публичном доступе, и интуитивно понятное управление.
  • Сообщество — Figma должна стать «GitHub для креативных людей» с функциями совместной работы и развитым сообществом.
  • Образование — с помощью Figma создатели хотели «сделать так, чтобы в мире было больше творческих людей».

Идею Figma расписали в одном документе — с общим видением и целью проект стал развиваться быстрее. Задачей Figma стало «сделать для дизайна интерфейса то, что Google Docs сделала для редактирования текста», писал TechCrunch.

Лилли в лице Greylock в итоге возглавил раунд А инвестиций в $14 млн. Филд называет его «ключевой силой в Figma».

По его словам, инвестор «во всём был прав». Лилли помог понять, что Figma будет заниматься редактором интерфейсов, а также подсказал, что сервис должен поддерживать функцию совместной работы.

В 2013 году FIgma привлекла $3,8 млн. Первая закрытая версия Figma вышла в декабре 2015 года, а публичный запуск состоялся 27 сентября 2016 года. Изначально сервис работал только в браузере, сейчас же есть мобильные и десктопные приложения.

В августе 2019 года Figma выпустила инструменты для разработки сторонних плагинов, которые стали одной из основных особенностей продукта.

К 2021 году инвестиции в Figma составили $132,9 млн, а оценка достигла $2 млрд.

Полная версия воссозданного питча Figma от Дилана Филда

#figma #какэтобыло #стартапы

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