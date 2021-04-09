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«Вдова из Абхазии»: основатель Badoo Андрей Андреев стал жертвой мошенников и потерял квартиру в Петербурге Статьи редакции
Историю предпринимателя рассказал Forbes.
В январе 2013 года кинопродюсер Евгения Аронова купила двухкомнатную квартиру в Приморском районе Санкт-Петербурга. Женщина, которая её продавала, уверяла, что получила собственность в наследство от своего умершего мужа Андрея Огаджанянца. Огаджанянц — настоящая фамилия создателя Badoo Андрея Андреева.
Спустя семь лет Аронову вызвали в суд ответчиком по иску об истребовании имущества. Андрей Огаджанянц оказался живым и квартиру не продавал.
Андреев рассказал изданию, что узнал о продаже квартиры от управляющих его недвижимостью в России, которым он передал её по доверенности. Сам он не живет в стране с 2005 года. Аронова в апреле написала пост в Facebook, где просила помощи и уверяла, что стала жертвой мошенников и не знала, кому действительно принадлежит квартира, пишет издание.
Покупка квартиры
Квартира «перешла по наследству» гражданке Абхазии Людмиле Тория в 2012 году, а через несколько недель она продала её. По словам адвоката Ароновой Дмитрия Черней, сделка сначала насторожила покупательницу, но все документы были в порядке. Тория же пояснила Ароновой, что муж был алкоголиком, а после его смерти она хочет вернуться в Абхазию.
Свидетельство о заключении брака Людмилы Тория и Андрея Огаджанянца, а также о смерти Огаджанянца выдали в загсе Очамчырского района Абхазии. Причина смерти Огаджанянца — острая печеночная недостаточность.
Forbes пообщался с заведующей загса Лали Бжания, которая расписала Тория и Огаджанянца. Она рассказала, что пришел мужчина, который представился гражданином Огаджанянцем. Бжания сравнила мужчину с фотографией в паспорте и зарегистрировала брак.
А через некоторое время Тория принесла справку о смерти мужа. При этом паспорта мужа у неё с собой не было — женщина объяснила, что тело нашли без документов. Смерть зарегистрировали, а Тория получила свидетельство.
Согласно изученным Forbes документам, брак зарегистрировали 30 декабря 2008 года, «умер» Огаджанянц в апреле 2012 года, а дата выдачи свидетельства о смерти — 24 августа 2012 года.
Бжания узнала, что Огаджанянц жив, когда в 2020 году в ЗАГС обратились его адвокаты с требованием аннулировать свидетельства о смерти и заключении брака.
В Росреестре на запрос Forbes ответили, что «у государственного регистратора не возникло сомнений в подлинности предоставленных документов при передаче квартиры в собственность». Все необходимые документы предоставили — а их подлинность, как заявили в ведомстве, должен был проверять нотариус.
«Вдова» — мертва, нотариус — осуждена
Свидетельство о смерти мужа Людмиле Тория выдала нотариус Нина Наумова — она начала практику в 2000-х годах, а в 2018 году её лишили права нотариальной деятельности. В 2019 году Наумова была осуждена на пять лет за мошенничество с квартирами умерших петербуржцев. В деле Наумовой квартира Андреева не упоминается.
Людмила Тория умерла в Краснодаре в апреле 2019 года от пневмонии, узнал Forbes. Сейчас квартира арестована, очередное заседание суда по делу Андреева пройдёт в мае. Если в суде решат, что квартира попала к новому владельцу из-за подлога документов, её вернут настоящему собственнику. Сам Андреев готов помочь Ароновой с покупкой новой квартиры.
нотариус — в тюрьме
По вашей же ссылке: "Все пятеро получили условные наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с испытательным сроком."
"Некоторое время назад со мной связались мои сотрудники, которые занимаются хозяйственными делами, в том числе и управлением недвижимостью, и сообщили, что моя квартира в Санкт-Петербурге в результате какой-то мошеннической сделки сменила владельца" - что же это за управленцы такие недвижимостью, что не уследили за этой самой недвижимостью?
Или, быть может, были в доле?
У людей продают квартиры в которых они живут, а вы тут о людях которые следят. Поправочка на РФ. 😂
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