Я до сих пор не до конца понимаю, как такое могло произойти. Все детали этого дела должны быть установлены следствием, но, как мне кажется, здесь имело место явное мошенничество с недвижимостью. Я очень расстроен случившимся, и я понимаю, что для Евгении эта ситуация не менее неприятна и болезненна.

Если Евгения так же, как и я, стала жертвой мошенников, то я готов помочь ей с приобретением новой недвижимости. Очень печально, что такие ситуации все еще происходят, и, как вы видите, от них не застрахован абсолютно никто. Я считаю, что молчать о таком нельзя, и если сегодня в такой ситуации оказались мы с Евгенией, то завтра может оказаться любой.