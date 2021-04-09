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Истории
Евгения Евсеева

«Вдова из Абхазии»: основатель Badoo Андрей Андреев стал жертвой мошенников и потерял квартиру в Петербурге Статьи редакции

Историю предпринимателя рассказал Forbes.

3 3 комментария
959 просмотров

В январе 2013 года кинопродюсер Евгения Аронова купила двухкомнатную квартиру в Приморском районе Санкт-Петербурга. Женщина, которая её продавала, уверяла, что получила собственность в наследство от своего умершего мужа Андрея Огаджанянца. Огаджанянц — настоящая фамилия создателя Badoo Андрея Андреева.

Спустя семь лет Аронову вызвали в суд ответчиком по иску об истребовании имущества. Андрей Огаджанянц оказался живым и квартиру не продавал.

Андреев рассказал изданию, что узнал о продаже квартиры от управляющих его недвижимостью в России, которым он передал её по доверенности. Сам он не живет в стране с 2005 года. Аронова в апреле написала пост в Facebook, где просила помощи и уверяла, что стала жертвой мошенников и не знала, кому действительно принадлежит квартира, пишет издание.

В 2005 году умер мой отец, после его похорон я уехал из России и оставил эту квартиру на попечение ответственным людям. Им были переданы ключи и деньги на оплату налогов и коммунальных услуг. Некоторое время назад со мной связались мои сотрудники, которые занимаются хозяйственными делами, в том числе и управлением недвижимостью, и сообщили, что моя квартира в Санкт-Петербурге в результате какой-то мошеннической сделки сменила владельца. Меня попросили подписать доверенность для юристов, чтобы урегулировать эту ситуацию.

Андрей Андреев
цитата по Forbes

Покупка квартиры

Квартира «перешла по наследству» гражданке Абхазии Людмиле Тория в 2012 году, а через несколько недель она продала её. По словам адвоката Ароновой Дмитрия Черней, сделка сначала насторожила покупательницу, но все документы были в порядке. Тория же пояснила Ароновой, что муж был алкоголиком, а после его смерти она хочет вернуться в Абхазию.

Свидетельство о заключении брака Людмилы Тория и Андрея Огаджанянца, а также о смерти Огаджанянца выдали в загсе Очамчырского района Абхазии. Причина смерти Огаджанянца — острая печеночная недостаточность.

Forbes пообщался с заведующей загса Лали Бжания, которая расписала Тория и Огаджанянца. Она рассказала, что пришел мужчина, который представился гражданином Огаджанянцем. Бжания сравнила мужчину с фотографией в паспорте и зарегистрировала брак.

А через некоторое время Тория принесла справку о смерти мужа. При этом паспорта мужа у неё с собой не было — женщина объяснила, что тело нашли без документов. Смерть зарегистрировали, а Тория получила свидетельство.

Согласно изученным Forbes документам, брак зарегистрировали 30 декабря 2008 года, «умер» Огаджанянц в апреле 2012 года, а дата выдачи свидетельства о смерти — 24 августа 2012 года.

Бжания узнала, что Огаджанянц жив, когда в 2020 году в ЗАГС обратились его адвокаты с требованием аннулировать свидетельства о смерти и заключении брака.

В Росреестре на запрос Forbes ответили, что «у государственного регистратора не возникло сомнений в подлинности предоставленных документов при передаче квартиры в собственность». Все необходимые документы предоставили — а их подлинность, как заявили в ведомстве, должен был проверять нотариус.

«Вдова» — мертва, нотариус — осуждена

Свидетельство о смерти мужа Людмиле Тория выдала нотариус Нина Наумова — она начала практику в 2000-х годах, а в 2018 году её лишили права нотариальной деятельности. В 2019 году Наумова была осуждена на пять лет за мошенничество с квартирами умерших петербуржцев. В деле Наумовой квартира Андреева не упоминается.

Людмила Тория умерла в Краснодаре в апреле 2019 года от пневмонии, узнал Forbes. Сейчас квартира арестована, очередное заседание суда по делу Андреева пройдёт в мае. Если в суде решат, что квартира попала к новому владельцу из-за подлога документов, её вернут настоящему собственнику. Сам Андреев готов помочь Ароновой с покупкой новой квартиры.

Я до сих пор не до конца понимаю, как такое могло произойти. Все детали этого дела должны быть установлены следствием, но, как мне кажется, здесь имело место явное мошенничество с недвижимостью. Я очень расстроен случившимся, и я понимаю, что для Евгении эта ситуация не менее неприятна и болезненна.

Если Евгения так же, как и я, стала жертвой мошенников, то я готов помочь ей с приобретением новой недвижимости. Очень печально, что такие ситуации все еще происходят, и, как вы видите, от них не застрахован абсолютно никто. Я считаю, что молчать о таком нельзя, и если сегодня в такой ситуации оказались мы с Евгенией, то завтра может оказаться любой.

Андрей Андреев
цитата по Forbes

#badoo

3 3 комментария
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3216q114

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нотариус — в тюрьме

По вашей же ссылке: "Все пятеро получили условные наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с испытательным сроком."

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Сидор

0

"Некоторое время назад со мной связались мои сотрудники, которые занимаются хозяйственными делами, в том числе и управлением недвижимостью, и сообщили, что моя квартира в Санкт-Петербурге в результате какой-то мошеннической сделки сменила владельца" - что же это за управленцы такие недвижимостью, что не уследили за этой самой недвижимостью? 
Или, быть может, были в доле?

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Розарио Агро

Сидор
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У людей продают квартиры в которых они живут, а вы тут о людях которые следят. Поправочка на РФ. 😂

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