Шесть лет он вместе с партнёрами делал один из первых каршерингов в России, который впоследствии поглотили Mail.ru Group и «Сбер». Теперь предприниматели запустили сервис для улучшения жизни в многоквартирных домах и вокруг них.

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«RIP YouDrive. Сегодня, 12 апреля, официально прекратил своё существование проект YouDrive. Его место занял новый "Ситидрайв", но это другое», — написал один из основателей сервиса Борис Голиков на своей странице в Facebook.

12 апреля YouDrive сменил название на «Ситидрайв» и завершил своё присоединение к транспортной платформе «Ситимобил» — оба сервиса входят в O2O, совместное предприятие Mail.ru Group и «Сбера». Основатели YouDrive окончательно отошли от управления бизнесом, хотя и сохранили миноритарные доли.

В тот же день Голиков объявил о запуске Butler — приложения, с помощью которого жильцы могут проводить онлайн-голосования для организации парковок, подключения видеонаблюдения, ремонта в подъезде и получения других услуг. Голиков запустил Butler вместе с другими основателями YouDrive — Андреем Куприковым и Алексеем Нурдиновым.

Сразу после анонса поговорили с Голиковым о том, что он чувствует по поводу YouDrive и почему идея Butler кажется ему успешной.

В своём посте в Facebook вы буквально похоронили YouDrive. Вы работали над проектом шесть лет, что сейчас ощущаете?

Я очень доволен тем, что происходит. Проект вырос, у него новые владельцы — большие компании. Проект дорос до того, чтобы занять большую часть рынка и двигаться дальше. Я более чем удовлетворён.

Изображение из записи Бориса Голикова про YouDrive



Не жалеете, что вам и другим основателям пришлось покинуть проект?

Мы по-прежнему остаёмся акционерами компании. Мы больше не занимаемся операционкой, но это нормальное течение жизни. Мы многое сделали для развития этого рынка и выполнили свою задачу, дальше мы передаём слово менеджменту другого класса. Сожалений нет никаких.

В чём состояла ваша задача?

Популяризировать услугу и добиться её масштабного использования жителями Москвы и других городов.

Как основателям вам ведь не обязательно оставлять проект, когда вы выполнили свою задачу. Что мешало развивать его своими силами?

Проект дорос до такого состояния, при котором включаются другие механизмы. Новые акционеры трансформируют проект так, чтобы им было удобно управлять. Сейчас у него совершенно другая корпоративная культура. Это нормальный процесс.

Я предприниматель, а не менеджер. Мне легче создать что-то новое и стартануть с нуля, чем отвечать требованиям высшего руководства.

В итоге, вы могли развивать YouDrive дальше своими силами и бороться за рынок каршеринга?

Нет. В 2018 году в игру вступил «Яндекс», а это уже далеко не стартап. Его арсенал несоизмерим с нашим. Для нас это всё равно, что выйти одному с ножом против современной армии со всеми видами вооружения.

Значит, для вас сделка с Mail.ru Group была вынужденной?

Это было обоюдное желание, и я очень рад, что сделка произошла. Без неё сложно представить дальнейшее развитие проекта. Нам нужен был сильный партнёр, и мы его получили. В том числе за счёт того, что успешно справлялись в течение первых пяти лет.

Если бы вы могли вернуться назад, к переговорам с Mail.ru Group, вы бы стали заключать сделку или что-то изменили?

Я бы сделал всё точно так же. Мне кажется, что это хорошая сделка. Мне не всё нравится, как развивается в компании, но она находится в переходном этапе и это нормально.

Мы с ребятами остались в миноритарной доле, и я надеюсь, что «Сбер», Mail.ru Group и мы — все выиграем от этой сделки и всё будет хорошо. Может быть, мы даже доживём до IPO O2O.

Получается, что судьба предпринимателя — это развивать стартап до тех пор, пока не появится стратег и не заберет его детище, а потом снова начинать с нуля?

Мне кажется, в современном мире так и есть. Хотя пример Олега Тинькова говорит, что всё устроено иначе, но банк — не первый его успешный проект. Поэтому у него в арсенале уже более современное оружие, чем нож.

Всё зависит от ситуации. В нашей ситуации произошло так. Дело в том, что каршеринг — очень финансово ёмкий рынок. Все соревнуются размером парка. Автомобиль — это не дешёвая вещь, это серьёзные вложения, даже если ты берёшь его в лизинг. Мы играли на поляне, где нужно много денег.

До выхода на рынок «Яндекса» вы справлялись. Что изменилось?

«Яндекс» очень агрессивно ведёт конкурентную борьбу и готов уходить в минус очень глубоко. Если бы мы все играли по одним и тем же экономическим правилам и с первых дней были нацелены на то, чтобы зарабатывать деньги — это была бы одна история.

Но крупные компании могут позволить себе длительное время сжигать свои бюджеты, чтобы разгрести поляну и остаться единственными на рынке.

Получается, выживут только те, у кого за спиной большой стратег и много денег?

На рынке каршеринга точно. Каршерингу было бы выгодно развиваться внутри какой-то транспортной системы, как это делает «Яндекс» или Mail.ru Group со «Сбером» на базе «Ситимобила».

Я верю в мультимодальные поездки, когда каршеринг не единственный и не самостоятельный сервис. Не прямо сегодня, но в ближайшем будущем будет так. И борьба за клиента станет менее затратной.

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На рынке есть «Делимобиль» — он не входит ни в какую систему, но выглядит сильным конкурентом для «Яндекса» и «Ситидрайва». Он исключение из правил?

«Делимобиль» — большие молодцы, потому что у [основателя] Винченцо Трани достаточно сил, уверенности духа и денег для того, чтобы следовать своей стратегии.

Сценарий развития «Делимобиля», по-моему, совершенно понятный и правильный. Он отвечает на увеличение парка конкурентами, создаёт субпродукты, движется в регионы и, что очень важно, он быстрый. И ещё у него есть деньги.

Я думаю, что «Делимобиль» доберётся до IPO, немножко займёт денег с рынка и будет дальше расти. Это будет интересное противостояние.

Какие уроки вы для себя вынесли за эти шесть лет?

Я стал опасаться фондов. Теперь я не всегда бегу поздравлять коллег, когда слышу, что тот или иной венчурный фонд инвестировал «икс» миллионов долларов в ту или иную компанию. Потому что это всегда изменение духа компании.

Хочется максимально долго развивать свой проект, невзирая ни на что и ни на кого. Принимать решения быстро и самостоятельно. Я для себя вынес, что лучше искать стратега. А до этого момента пытаться развивать компанию самостоятельно и делать основной акцент на финансовой модели.

Проект должен быть изначально прибыльным. Можно закрывать глаза на маркетинг или на что-то ещё, но юнит-экономика всегда должна сходиться.

YouDrive подходит под это описание?

Подходит. Понимаете, нужно переждать, когда рынок сможет распределить пирог между участниками, которые на нём присутствуют. Это больно и дорого, это всегда серьёзный минус. Но в целом YouDrive может зарабатывать деньги, и зарабатывал!

Кажется, ключевое слово здесь — «может». Если не ошибаюсь, в России пока нет ни одного каршеринга, который получал бы прибыль.

До выхода «Яндекса» мы точно были «в нуле». Мы не зарабатывали, но был понятный тренд: количество пользователей росло, баланс автомобилей и пользователей был оптимальным, тариф был правильный.

Я не могу сказать, что «Яндекс» повлиял на тарифы, он в принципе не демпингует. Но он убил рынок количеством автомобилей, которое выпустил в первый год своего существования — это полностью нарушило баланс. Но если бы этого не произошло, YouDrive бы зарабатывал.

Вы сказали, что стали опасаться фондов. Что с ними не так?

Я говорю не про все фонды, а только про свой опыт. Мне кажется, что когда заходит фонд, он сразу накладывает большое количество ограничений на компанию: и с точки зрения корпоративного управления, и с точки зрения финансов.

Мне кажется, компании должны расти очень быстро и по сценарию Fail Fast, когда правильно быстрее и дешевле реализовать продукт и понять, что это была ошибка, чем предугадывать все возможные сценарии, согласовывать модели и бюджеты для развития бизнеса, а потом понять, что это была ошибка.

Молодые компании, которые заряжены на рост, нельзя ограничивать сложными финансовыми моделями, проработкой разных сценариев. Часто бывает, когда сценарии продумываются не на год-два, а на три или четыре года. Это замедляет рост компании и не даёт ей находить новые ниши и направления.

С другой стороны, очевидно, что инвестиционные фонды, которые приносят большие деньги в компанию, хотят иметь гарантии на вложенный капитал и понимать чётко, на что он тратится и куда это приведёт.

Поэтому я говорю, что с самого начала надо понимать финансовую модель: какая будет монетизация, какая будет маржинальность — и в этой парадигме двигаться.

Каждый раз, когда большая корпорация покупает стартап или маленькую компанию, пользователи переживают, что сервис станет хуже. Например, «Партии еды», которую купил «Яндекс», как таковой нет, сегодня мы прощаемся с YouDrive в том виде, в котором он был раньше.

Вы разделяете опасения пользователей насчёт того, что большие компании портят понятные и простые продукты?

Я считаю, что продукты просто меняют своё позиционирование и они должны встроиться в экосистему той или иной компании, и это абсолютно нормально. Все большие компании хотят максимальной аудитории.

Если говорить честно, YouDrive был нишевым каршерингом с маленьким парком. У нас были адепты сервиса, которые пользовались им даже в самые сложные времена, и они остались. Конечно, Mail.ru Group со «Сбером» хотят его серьёзно масштабировать. Целевая аудитория сервиса становится гораздо шире. Я уверен, что они понимают, что делают.

Про Butler — сервис для улучшения жизни в домах и вокруг них

Давно вынашивали идею такого сервиса?

Вынашивали идею достаточно давно, делать начали недавно. Кажется, что с рынком недвижимости должны произойти некие трансформации. Если говорить про ЖКХ, то там ничего не менялось со времен полёта Гагарина в космос. Всё находится в олдскульном режиме: очень много бумаг, мало процессов и автоматизации, всё зависит от конкретных людей и так далее.

При этом запрос на такие сервисы растёт: новостроек становится больше, аудитория молодеет — всем хочется жить лучше и делать апгрейд своего жилья. Мы берём на себя всю рутину, которая сопутствует этому процессу.

Для примера, организовать сегодня парковку около дома это огромный процесс. Когда я погрузился в него, я был удивлён, как люди всё организовывают. Это крайне сложно: надо собрать подписи всех жильцов по определённому формату, зарегистрировать, отнести в разные инстанции и получить ответ. На это уходит уйма времени, и люди делают это всё сами — бесплатно. Удивительно, что находятся такие люди.

Мы хотим все подобные процессы взять на себя и максимально упростить принятие коллективных решений. Мы берём на себя юридическую часть, мы отнесём все документы куда надо, мы поможем сделать так, чтобы какое-то решение было объективно принято или не принято.

Есть полно компаний, которые готовы выполнять интересные услуги, но для этого нужно коллективное решение всего дома.

Какие услуги вы предлагаете?

Сегодня через наше приложение можно организовать парковку. У нас есть три парковки в Новой Москве, уже даже есть выручка с них. Там это востребовано, потому что район активно застраивается, а с парковками беда.

В планах добавить апргрейд подъездов: например, установить мебель для приёма курьеров или парковку для велосипедов и колясок. Сейчас в разработке находятся шаблонные проекты для установки видеонаблюдения, управления домофоном через мобильное приложение, организции площадки для выгула собак.

Интерфейс приложения Butler



Все услуги будут предоставлять подрядчики, а мы выступать как классический маркетплейс и зарабатывать на комиссии с партнёров.

Большая будет комиссия?

Пока не готов раскрывать. Мы ещё всё тестируем.

С какими компаниями и сервисами вы уже сотрудничаете или договорились?

Сейчас со многими ведём переговоры, я пока не могу раскрывать все карты. Сервис организации парковок мы реализуем самостоятельно, потому что не нашли подходящего подрядчика.

Что мне нужно сделать, если я захочу что-то изменить через ваше приложение?

Для начала нужно, чтобы зарегистрировалось определённое количество жильцов. Если вы хотите что-то предложить, вам нужно в чат дома в WhatsApp, Telegram или ещё где-то отправить ссылку на приложение, и остальные жильцы регистрируются по инструкции.

В любом доме есть инициативные группы — люди, которые уже пытаются улучшить условия жизни, но цифрового сервиса пока нет и приходится всё делать руками. Мы им хотим облегчить жизнь.

Как вы планируете привлекать собственников?

У нас есть welcome-бонус для зарегистрированного дома. Его можно будет потратить на любой из предложенных сервисов в приложении. Посмотрим, как это будет работать. Есть ощущение, что услуга востребована и актуальна для многих людей. Так что мы рассчитываем на органический трафик.

Значит, у вас должны быть деньги, чтобы выдавать бонусы и платить за услуги. Вы привлекали инвестиции для запуска?

Нет, пока всё делаем на собственные средства. Кроме сделки с Mail.ru Group у нас есть проект по топливу Pump и прокат самокатов lite. В общем, какой-то бизнес есть и он работает. Пока мы в состоянии предлагать такие бонусы.

Сколько вы вложили в запуск?

Около 50 млн рублей. Это деньги основателей и заём от частных партнёров.

Планируете зарабатывать напрямую на жильцах?

Да, уже сейчас у нас есть проведение общих собраний собственников (ОСС) на произвольную тему. Решение некоторых проблем в жилых комплексах требует проведения собрания с определённым кворумом, но люди не могут это сделать. Мы можем взять на себя проведение собрания, за это платит уже каждая квартира.

Стоимость зависит от набора услуг. Полный пакет стоит около 20 тысяч рублей за собрание с дома, то есть примерно 300 рублей с квартиры.

Когда платформа окупится и начнёт приносить прибыль?

Пока сложно сказать. Сперва нужно собрать первичный отклик.

Кого вы считаете своими конкурентами?

Пока мы не видим конкурентов, нам кажется, что это уникальный сервис. Есть ребята, которые проводят ОСС в электронном виде, но они не предоставляют всего цикла — человеку же нужно не просто првоести собрание, а нужно, чтобы во дворе сделали нормальную парковку или детскую площадку. Мы предоставляем весь цикл от предложения и проведения ОСС до внедрения и пользования.

В чём стимул для партнёров продавать через ваш сервис? Зачем им посредник?

Мы создаём для них рынок сбыта. Даём возможность что-то внедрить, сейчас такой возможности фактически не существует. Возьмём видеонаблюдение. Есть много компаний, которые этим занимаются и которые предлагают такие услуги в новостройках. Но если они создадут шаблонный проект для типовых домов, то мы им откроем двери в уже существующие дома, а не только в новостройки.

Без нас они никак это не смогут сделать, потому что им нужно пройти через ОСС. А мы сделаем всё, чтобы собрать наибольшее количество людей для проведения собрания — это наша задача. Ребята, которые делают видеонаблюдение, не могут просто выбрать дом и установить там видеонаблюдение, даже если есть спрос. Потому что надо пройти через ОСС или управляющую компанию.

Будете работать с управляющими компаниями?

Да, мы готовы работать с управляющими компаниями и теми, кто предоставляет услуги для УК, такими как «Домиленд». Мы хотим сделать маркетплейс для удобного внедрения тех или иных услуг. Но при этом хотим минимум сервисов делать самостоятельно, поэтому мы открыты для всех.

Сколько домов до конца этого года вы рассчитываете зарегистрировать? Или у вас другая метрика эффективности сервиса?

Главная метрика — дома, но мы пока не делаем прогнозов, потому что пока это пилот.

Кроме регистрации, наверное, важна частотность использования? Потому что если дом зарегистрируется, но не будет пользоваться сервисом, то что он есть, что его нет.

Я не допускаю такой сценарий, потому что уверен, что люди хотят всё время совершенствовать своё жильё. Это то место, где они живут. Если дополнительные сервисы вокруг дома будут лёгкими и удобными, они будут пользоваться спросом.

Вы сказали, что сфера ЖКХ не менялась уже много лет. Как вы хотите войти в неё и менять её, если это закрытая сфера?



Мы не хотим менять сферу ЖКХ, мы хотим дать жильцам инструмент для управления в своём жилищном пространстве практически всем.

Мы сами в ЖКХ не идём. Если жильцы удовлетворены своей управляющей компанией, то им ничего не нужно, отлично. Если нет, они могут использовать в том числе наш сервис, чтобы поменять УК. Они получат нужные официальные документы, мы даже даём гарантию, что эти документы юридически значимые и мы можем поддержать жильцов в суде, если потребуется.

Вы не боитесь, что управляющие компании будут вам мешать?



Всегда будут те, кто будет с вами бороться. Когда мы вышли в Сочи с каршерингом, у нас было серьёзное сопротивление со стороны таксистов города Сочи. Без этого никуда.

Мы не хотим конкурировать с УК, мы хотим упрощать им жизнь, вести дела параллельно, добавить света на этот рынок. Но посмотрим, что получится.

Вы не первый, кто предупреждает, что это очень сложная история, что сфера ЖКХ очень закрытая и весь рынок находится во мраке.

Про каршеринг нам говорили то же самое. Когда мы только начинали и я написал в соцсетях, что мы поставили на улицы машины, которые открываются через приложение, я получил огромное количество скепсиса от разных людей. Страховые компании даже не хотели про это слышать, потому что это всё равно, что оставить машину открытой. И ничего, всё работает.

Какой риск вы сами видите в вашем сервисе?

Это достаточно сложный процесс, который мы пытаемся оцифровать. По сравнению с тем, как он описан в законодательстве, процесс стал легче: вам нужно только нажимать на кнопки и не надо никуда бегать.

Но всё равно процесс остаётся сложным. Например, чтобы зарегистрировать вас, мы должны проверить, ваша это квартира или нет. Для этого мы должны обратиться в Росреестр и получить справку о том, что именно вы живёте в этой квартире. Мы можем делать это в онлайне, но это всё равно занимает время.

Поэтому важно, чтобы у людей было достаточно желания и воли улучшать условия своей жизни. Это не так просто, как каршеринг или видеостриминг, где вы нажали кнопку и тут же получили результат. Здесь всё растянуто по времени и требует определённого количества шагов.

У вас большой предпринимательский опыт, больше 20 лет. Вы всегда запускали проекты в России. Не думали пойти за рубеж?

Мы пробуем. У нас был опыт, его пока нельзя назвать успешным, хотя он ещё не закончен. Мы пытаемся развивать за пределами России сервис с самокатами lite — на Кипре и в Испании, но локдаун нас прибил надолго. Пока не готов делиться результатами, но смотрим на западный рынок, конечно.