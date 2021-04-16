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«Лучше всю жизнь продавать газировку»: Coinbase после IPO стоит $60 млрд, а в 2012 году создатель получил только критику Статьи редакции
История о том, почему нужно бороться за свою идею.
Создатель криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг придумал проект в 2012 году. Он прошел в акселератор Y Combinator, но по условиям участия ему нужен был второй сооснователь. Искать партнера он отправился на форум Hacker News, где Армстронг рассказал об идее «PayPal для биткоинов» и показал прототип — но был высмеян.
13 апреля 2021 года Coinbase провёл IPO с начальной капитализацией в $100 млрд, к 15 апреля сервис оценивается в $60 млрд. А Армстронг высказался в Twitter по поводу реакции, которую получил в 2012 году, и поделился выводами.
«Пойдём со мной и через три дня мы изменим мир»: с какой идеей Армстронг искал партнёра
Предприниматель описал CoinBase (тогда ещё Bitbank), как PayPal для цифровых валют, который сможет «убить» комиссии за транзакции по банковским картам, изменить мир и сделать массовыми новые технологии.
Армстронг объяснял, что цифровые валюты, такие как биткоин, смогут стать альтернативой банковским картам, которые построены на устаревших технологиях и берут слишком большие комиссии с каждой операции.
«Создать проект будет чертовски сложно, но у него есть ненулевые шансы в корне изменить мир — это не ещё одно приложение для обмена фотографиями», — утверждал Армстронг.
Аудитория Hacker News раскритиковала идею
Многие комментаторы усомнились в идее Армстронга — по разным причинам. Некоторые просто высмеяли предпринимателя:
- wdr1: «Нет, спасибо. Я лучше буду всю жизнь продавать газировку».
- spwmoni: «Ну, да, биткоин же так хорошо делает своё дело. Удачи тебе, чувак».
- aDemoUzer: «Идея не понравилась, я просто не вдохновился ей и не вижу потенциала».
Некоторые были уверены, что у криптовалют нет будущего.
Кому-то не понравилась бизнес-модель.
Один из комментаторов задал вопрос: «Как заставить людей использовать сервис?», и заметил, что ответ на него должен быть понятен «моей химчистке, которая не поверит в биткоины, даже если их будет выпускать Казначейство США».
Армстронг пояснил, что сказал бы владельцам химчистки: «Сколько вы сейчас платите за транзакции по банковским картам? А хотели бы вместо этого платить X?»
Компания может не думать о цифровых валютах, но она может задуматься о снижении комиссии — и в этом есть ценность, даже если сервисом пользуется всего несколько человек, отметил создатель Coinbase.
Некоторым также не понравилось, что Армстронг писал анонимно и для ответа соискателям оставил временную почту. Они посчитали, что личность основателя должна стоять выше, чем идея стартапа.
Что в итоге
Армстронг запустил Coinbase в 2012 году, к 2021 году на платформе зарегистрировалось и подтвердило личность 56 млн пользователей.
По предварительным финансовым результатам, в первом квартале 2021 года выручка биржи составила $1,8 млрд, а чистая прибыль — $730-800 млн ($32 млн годом ранее). 14 апреля 2021 года Coinbase вышла на Nasdaq. На 16 апреля её капитализация составляет $61 млрд.
IPO Coinbase провозгласили «переломным моментом» для криптовалют после многих лет скептического отношения со стороны Уолл-Стрит и регуляторов, пишет CNBC.
15 апреля Армстронг в Twitter-треде вспомнил тот питч на Hacker News. По его словам, идея на тот момент не была идеальной, но успех Coinbase доказывает, что нужно принимать критику и игнорировать ненавистников при попытке создать что-то новое.
а в 2012 году создатель получил только критику
А в 2032 году получит только по жопе
Я так и не понял, что он в 2012 году предлагал. Типа создать свою крипту, аналог битка, у которой будут супер низкие комки?
А по факту - он создал просто крипто-биржу.
Ключевая суть статьи в конце:
если ваша интуиция подсказывает вам, что есть в этом что-то интересное, попробуйте ...Только если что-то делать, вы узнаете об идее больше, а не ведя бесконечные обсуждения. ...
я видел, как другие приложения, получившие негативный отклик ..добились успеха — например, Dropbox.
... нельзя слишком серьёзно относиться к негативным комментариям.
Например, на VC)))
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