Комиссия по банковским картам слишком высока. В ближайшие пять лет продавцы будут отказываться платить 2,5% и 30 центов с каждого платежа, когда станут доступны быстрые и безопасные альтернативы. Сначала они будут предлагать их при оформлении заказа вместе с традиционными банковскими картами, а затем начнут стимулировать покупателей переходить на цифровые валюты.

То же самое и с мобильным телефоном — он станет вашим кошельком. Я не думаю, что через 10 лет технология кредитных карт 30-летней давности будет работать в новом электронном кошельке — когда вы будете покупать чашку кофе. Все современные решения несут в себе устаревшее наследие кредиток.

Что же всё изменит? Это будет цифровая валюта, биткоин или его производная — она будет работать в облаке с надёжным API для построения вокруг неё экосистемы. Думаю, в первую очередь она органически появится в развивающихся странах или там, где нет стабильной внутренней валюты.

Я делаю долгосрочную ставку, и когда через пять лет всё более-менее прояснится, будет слишком поздно прыгать в этот поезд. Тот, кто хочет победить, должен начать работу прямо сейчас. Цифровые валюты показывают перспективы на ранней стадии развития, но пока слишком сложны для обычных людей. Или они контролируются одной компанией, как Facebook.

Вот несколько скриншотов прототипа, у него есть базовые функции отправки и получения денег, но всё ещё находится на ранней стадии разработки.