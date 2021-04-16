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«Лучше всю жизнь продавать газировку»: идею создателя Coinbase высмеяли в 2012 году, а сейчас компания стоит $60 млрд Статьи редакции
История о том, почему нужно бороться за свою идею.
Создатель криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг придумал проект в 2012 году. Он прошел в акселератор Y Combinator, но по условиям участия ему нужен был второй сооснователь. Искать партнера он отправился на форум Hacker News, где Армстронг рассказал об идее «PayPal для биткоинов» и показал прототип — но был высмеян.
13 апреля 2021 года Coinbase провёл IPO с начальной капитализацией в $100 млрд, к 15 апреля сервис оценивается в $60 млрд. А Армстронг высказался в Twitter по поводу реакции, которую получил в 2012 году, и поделился выводами.
«Пойдём со мной и через три дня мы изменим мир»: с какой идеей Армстронг искал партнёра
Предприниматель описал CoinBase (тогда ещё Bitbank), как PayPal для цифровых валют, который сможет «убить» комиссии за транзакции по банковским картам, изменить мир и сделать массовыми новые технологии.
Армстронг объяснял, что цифровые валюты, такие как биткоин, смогут стать альтернативой банковским картам, которые построены на устаревших технологиях и берут слишком большие комиссии с каждой операции.
«Создать проект будет чертовски сложно, но у него есть ненулевые шансы в корне изменить мир — это не ещё одно приложение для обмена фотографиями», — утверждал Армстронг.
Аудитория Hacker News раскритиковала идею
Многие комментаторы усомнились в идее Армстронга — по разным причинам. Некоторые просто высмеяли предпринимателя:
- wdr1: «Нет, спасибо. Я лучше буду всю жизнь продавать газировку».
- spwmoni: «Ну, да, биткоин же так хорошо делает своё дело. Удачи тебе, чувак».
- aDemoUzer: «Идея не понравилась, я просто не вдохновился ей и не вижу потенциала».
Некоторые были уверены, что у криптовалют нет будущего.
Кому-то не понравилась бизнес-модель.
Один из комментаторов задал вопрос: «Как заставить людей использовать сервис?», и заметил, что ответ на него должен быть понятен «моей химчистке, которая не поверит в биткоины, даже если их будет выпускать Казначейство США».
Армстронг пояснил, что сказал бы владельцам химчистки: «Сколько вы сейчас платите за транзакции по банковским картам? А хотели бы вместо этого платить X?»
Компания может не думать о цифровых валютах, но она может задуматься о снижении комиссии — и в этом есть ценность, даже если сервисом пользуется всего несколько человек, отметил создатель Coinbase.
Некоторым также не понравилось, что Армстронг писал анонимно и для ответа соискателям оставил временную почту. Они посчитали, что личность основателя должна стоять выше, чем идея стартапа.
Что в итоге
Армстронг запустил Coinbase в 2012 году, к 2021 году на платформе зарегистрировалось и подтвердило личность 56 млн пользователей.
По предварительным финансовым результатам, в первом квартале 2021 года выручка биржи составила $1,8 млрд, а чистая прибыль — $730-800 млн ($32 млн годом ранее). 14 апреля 2021 года Coinbase вышла на Nasdaq. На 16 апреля её капитализация составляет $61 млрд.
IPO Coinbase провозгласили «переломным моментом» для криптовалют после многих лет скептического отношения со стороны Уолл-Стрит и регуляторов, пишет CNBC.
15 апреля Армстронг в Twitter-треде вспомнил тот питч на Hacker News. По его словам, идея на тот момент не была идеальной, но успех Coinbase доказывает, что нужно принимать критику и игнорировать ненавистников при попытке создать что-то новое.
классическая ошибка выжившего
Да нет, просто 9 из 10 экспертов всегда не правы)
Эксперт - это слишком ситуативно, не очень подходит в данном контексте. Я бы выразился так: неизвестное пугает и настораживает.
Классическая ошибка "экспертов"
Ошибка выжившего это другое, это систематическая ошибка отбора.
А тут просто натягивание совы на глобус. Аудитория Hacker News раскритиковала совершенно другую идею - он же с VISA и MC хотел конкурировать.
Это и ошибка выжившего и выброс в статистике. Но нужны людям кумиры. Ведь люди думают, что у них есть шанс стать тем самым или хотя бы приблизиться к этому и вообще у них, думают, есть ахринительный шанс, но то, что вероятность этого шанса ничтожно мала очень думать не хочется.
Ключевая суть статьи в конце:
если ваша интуиция подсказывает вам, что есть в этом что-то интересное, попробуйте ...Только если что-то делать, вы узнаете об идее больше, а не ведя бесконечные обсуждения. ...
я видел, как другие приложения, получившие негативный отклик ..добились успеха — например, Dropbox.
... нельзя слишком серьёзно относиться к негативным комментариям.
Например, на VC)))
Я как раз часто и очень использую плюсы любой экспертизы!
А в статье - про негатив)))
Ну да, а Армстронгу нужно было послушать экспертов и ничего не делать. Потому что был шанс провала)
Ленинградский микроскоп
Да нет конечно, но вон в топе коммент про ошибку выжившего. Армостронг взлетел, тысяча Смитов не взлетела, про них никто не знает. Зато на основе Армстронга мы делаем вывод, что надо делать что угодно и просто ждать ;)
Новая американская мечта - продать жопу на айпио и сидеть под пальмой есть кокос
Каждое слово приведенных пользователей было по делу и до сих пор может выступать критикой платформы, Армстронг просто ЧСВ чувак, который занимается отмыванием денег для Китая, преступности и террористов, никакую реальную и удобную платформу для оплаты услуг и товаров он сделать не смог
А ещё я слышал они в 17 году кидали людей при выводе денег.
заблокировать счет с деньгами и не отвечать в поддержке, и у них такое было, и много еще у кого из "финтеха"
"Комиссия в 2.5% слишком высока"
Apple и Google с комиссией в 30% посмеиваются в сторонке.
Так ты поторгуй туда сюда
Тихо, не пугай человека процентами, он ещё складывать их начнёт, волатильность валюты считать, когда кинул на штуку баксов, потерял из них 35, на кошелёк упало 800, а обратно перевёл уже 700
Описал как paypal, и сервис там такой же как у paypal - баны без причины, никакого саппорта, вместо крипты покупаешь их токены, выводить нельзя
Я так и не понял, что он в 2012 году предлагал. Типа создать свою крипту, аналог битка, у которой будут супер низкие комки?
А по факту - он создал просто крипто-биржу.
Как я понял изначально у него идея платежной системы была, а потом уже в криптобиржу мутировала.
Он похоже не знал, что такое биржа и всем говорил давай сделаем "PayPal для биткоинов". В 2012 были такие кадры, типа давай сделаем "Вконтакте для кошек" и т.д.
а в 2012 году создатель получил только критику
А в 2032 году получит только по жопе
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Это очень крутой пример заработка на предсказании тренда на горизонте 3 уровня. Нам бы всем научиться такое угадывать. Миллиарды делаются всегда на 3 уровне.
Что за горизонты:
1 горизонт - текущая деятельность
2 горизонт - зарождающиеся тренды (например айда рекламироваться или развиваться в тиктоке - было зарождение в 2019 году)
3 горизонт - едва уловимые тренды (как купить биткойн в 2012 или сделать биржу)
Идея сделать магазин книг в 1994
Операционную систему в 70х
Это все из этой серии - увидеть едва уловимый тренд и заработать миллиарды
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