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Евгений Делюкин

«Лучше всю жизнь продавать газировку»: идею создателя Coinbase высмеяли в 2012 году, а сейчас компания стоит $60 млрд Статьи редакции

История о том, почему нужно бороться за свою идею.

33 33 комментария
6427 просмотров

Создатель криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг придумал проект в 2012 году. Он прошел в акселератор Y Combinator, но по условиям участия ему нужен был второй сооснователь. Искать партнера он отправился на форум Hacker News, где Армстронг рассказал об идее «PayPal для биткоинов» и показал прототип — но был высмеян.

13 апреля 2021 года Coinbase провёл IPO с начальной капитализацией в $100 млрд, к 15 апреля сервис оценивается в $60 млрд. А Армстронг высказался в Twitter по поводу реакции, которую получил в 2012 году, и поделился выводами.

Брайан Армстронг

«Пойдём со мной и через три дня мы изменим мир»: с какой идеей Армстронг искал партнёра

Предприниматель описал CoinBase (тогда ещё Bitbank), как PayPal для цифровых валют, который сможет «убить» комиссии за транзакции по банковским картам, изменить мир и сделать массовыми новые технологии.

Армстронг объяснял, что цифровые валюты, такие как биткоин, смогут стать альтернативой банковским картам, которые построены на устаревших технологиях и берут слишком большие комиссии с каждой операции.

Комиссия по банковским картам слишком высока. В ближайшие пять лет продавцы будут отказываться платить 2,5% и 30 центов с каждого платежа, когда станут доступны быстрые и безопасные альтернативы. Сначала они будут предлагать их при оформлении заказа вместе с традиционными банковскими картами, а затем начнут стимулировать покупателей переходить на цифровые валюты.

То же самое и с мобильным телефоном — он станет вашим кошельком. Я не думаю, что через 10 лет технология кредитных карт 30-летней давности будет работать в новом электронном кошельке — когда вы будете покупать чашку кофе. Все современные решения несут в себе устаревшее наследие кредиток.

Что же всё изменит? Это будет цифровая валюта, биткоин или его производная — она будет работать в облаке с надёжным API для построения вокруг неё экосистемы. Думаю, в первую очередь она органически появится в развивающихся странах или там, где нет стабильной внутренней валюты.

Я делаю долгосрочную ставку, и когда через пять лет всё более-менее прояснится, будет слишком поздно прыгать в этот поезд. Тот, кто хочет победить, должен начать работу прямо сейчас. Цифровые валюты показывают перспективы на ранней стадии развития, но пока слишком сложны для обычных людей. Или они контролируются одной компанией, как Facebook.

Вот несколько скриншотов прототипа, у него есть базовые функции отправки и получения денег, но всё ещё находится на ранней стадии разработки.

Брайан Армстронг
из рассказа о Bitbank на Hacker News
Скриншот прототипа Coinbase

«Создать проект будет чертовски сложно, но у него есть ненулевые шансы в корне изменить мир — это не ещё одно приложение для обмена фотографиями», — утверждал Армстронг.

Аудитория Hacker News раскритиковала идею

Многие комментаторы усомнились в идее Армстронга — по разным причинам. Некоторые просто высмеяли предпринимателя:

  • wdr1: «Нет, спасибо. Я лучше буду всю жизнь продавать газировку».
  • spwmoni: «Ну, да, биткоин же так хорошо делает своё дело. Удачи тебе, чувак».
  • aDemoUzer: «Идея не понравилась, я просто не вдохновился ей и не вижу потенциала».

Некоторые были уверены, что у криптовалют нет будущего.

Я не думаю, что у альтернативных валют есть будущее в долгосрочной перспективе.

Единственная причина, по которой они сейчас существуют — люди и власти в большинстве стран совершенно не в курсе, что есть криптовалюты. Как только цифровые деньги получат распространение, они начнут вызывать массу проблем и будут запрещены регуляторами.

Например, их могут использовать преступники, сложно контролировать поток цифрового капитала между странами и оценивать денежную массу в экономике.

Реальные решения, на мой взгляд, обязаны использовать реальные валюты — иначе столкнутся с серьёзным риском умереть от рук регуляторов.

asto
Скриншот прототипа Coinbase

Кому-то не понравилась бизнес-модель.

Я скажу прямо — плохая идея. Дело не в эффективности, а в удобстве. И почему вы думаете, что математика сходится? Square берёт всего 2,75%, а Amazon — исключение с большими объёмами и низкой маржой. Я сомневаюсь, что вы убедите людей кардинально поменять платёжные системы и сэкономить 3%.

wizardhat

Не думаю, что вы всё как следует продумали. Как вы обрабатываете возвраты? А что насчет мошенничества? Если вы не защищаете своих пользователей как надо, значит вы не даёте им хороший сервис. Вам нужно сделать невероятно понятные правила для продавцов, иначе они не будут с вами работать.

Как продавцы должны реагировать на волатильность биткоинов с дикими колебаниями стоимости? Нет смысла хранить биткоины, когда есть более выгодные валюты.

На чём вы заработаете? На транзакциях? На фиксированной выплате? Одалживая деньги? Проблема с банковскими проектами в том, что если вы не используете для кредитования свои резервы, то не сможете заработать, а это невероятно сложная система.

Крупные банки зарабатывают, потому что они огромные. И как вы попадете на одно поле с ними? Хотите продаться? Как стартап может конкурировать с теми, чей ежедневный оборот в сотни и тысячи раз больше, чем вы надеетесь увидеть за месяц?

debacle

Один из комментаторов задал вопрос: «Как заставить людей использовать сервис?», и заметил, что ответ на него должен быть понятен «моей химчистке, которая не поверит в биткоины, даже если их будет выпускать Казначейство США».

Армстронг пояснил, что сказал бы владельцам химчистки: «Сколько вы сейчас платите за транзакции по банковским картам? А хотели бы вместо этого платить X

Компания может не думать о цифровых валютах, но она может задуматься о снижении комиссии — и в этом есть ценность, даже если сервисом пользуется всего несколько человек, отметил создатель Coinbase.

Некоторым также не понравилось, что Армстронг писал анонимно и для ответа соискателям оставил временную почту. Они посчитали, что личность основателя должна стоять выше, чем идея стартапа.

Я не хочу присоединяться к стартапу, но если бы и хотел, то предпочёл бы пять абзацев о вас и о том, почему вы подходящий человек для решения этой проблемы. И ещё два абзаца о самой идее. Команда важнее идей.

dmix

Что в итоге

Армстронг запустил Coinbase в 2012 году, к 2021 году на платформе зарегистрировалось и подтвердило личность 56 млн пользователей.

По предварительным финансовым результатам, в первом квартале 2021 года выручка биржи составила $1,8 млрд, а чистая прибыль — $730-800 млн ($32 млн годом ранее). 14 апреля 2021 года Coinbase вышла на Nasdaq. На 16 апреля её капитализация составляет $61 млрд.

IPO Coinbase провозгласили «переломным моментом» для криптовалют после многих лет скептического отношения со стороны Уолл-Стрит и регуляторов, пишет CNBC.

15 апреля Армстронг в Twitter-треде вспомнил тот питч на Hacker News. По его словам, идея на тот момент не была идеальной, но успех Coinbase доказывает, что нужно принимать критику и игнорировать ненавистников при попытке создать что-то новое.

9 из 10 людей подумают, что ваша идея плоха, и по пунктам объяснят, почему. И это будет продолжаться годами. Даже после пяти лет работы и миллионов долларов оборота почти половина тех, с кем я общался, думали, что Coinbase — плохая идея. Среди них инвесторы, потенциальные сотрудники и так далее.

Безумие в том, что никогда не знаешь — сошёл с ума ты или окружающие. Ключевой момент здесь такой: если ваша интуиция подсказывает вам, что есть в этом что-то интересное, попробуйте и посмотрите, что произойдёт. Только если что-то делать, вы узнаете об идее больше, а не ведя бесконечные обсуждения.

К счастью, я видел, как другие приложения, получившие негативный отклик на Hacker News, продолжили бороться и добились успеха — например, Dropbox. Поэтому я понимал, что нельзя слишком серьёзно относиться к негативным комментариям.

Брайан Армстронг

#coinbase #криптовалюты

33 33 комментария
35
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33 комментария
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Ales Sharaev

27

классическая ошибка выжившего

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Alex Moren

Ales
10

Да нет, просто 9 из 10 экспертов всегда не правы)

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Женя Баженов

Alex
0

Эксперт - это слишком ситуативно, не очень подходит в данном контексте. Я бы выразился так: неизвестное пугает и настораживает.

Ответить

Александр Кучеряев

Ales
5

Классическая ошибка "экспертов"

Ответить

Родион Галанев

Александр
5

Выживших экспертов

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Harry Tuttle

Ales
1

Ошибка выжившего это другое, это систематическая ошибка отбора.

А тут просто натягивание совы на глобус. Аудитория Hacker News раскритиковала совершенно другую идею - он же с VISA и MC хотел конкурировать.

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Денис К

Ales
0

Это и ошибка выжившего и выброс в статистике. Но нужны людям кумиры. Ведь люди думают, что у них есть шанс стать тем самым или хотя бы приблизиться к этому и вообще у них, думают, есть ахринительный шанс, но то, что вероятность этого шанса ничтожно мала очень думать не хочется.

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Борис Васильев

9

Ключевая суть статьи в конце:
если ваша интуиция подсказывает вам, что есть в этом что-то интересное, попробуйте ...Только если что-то делать, вы узнаете об идее больше, а не ведя бесконечные обсуждения. ...

я видел, как другие приложения, получившие негативный отклик  ..добились успеха — например, Dropbox. 
... нельзя слишком серьёзно относиться к негативным комментариям.
Например, на VC)))

Ответить

Ware Wow

Борис
11

зря вы так, на VC как раз эксперты высочайшего уровня, выше только в Дзене может быть...

Ответить

Борис Васильев

Ware
0

Я как раз часто и очень использую плюсы любой экспертизы!
А в статье - про негатив)))

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Ленинградский микроскоп

7

Ну это такое себе. Понятно, криптой начали активно спекулировать и она поперла. Если бы не это, те, кто смеялся, смеялись бы и дальше. Но при этом 100% была куча проектов, которые в этом же 2012 считали очень перспективными, но не взлетели.

Ответить

Klim Goryaev

Ленинградский
4

Ну да, а Армстронгу нужно было послушать экспертов и ничего не делать. Потому что был шанс провала)

Ответить

Ленинградский микроскоп

Klim
4

Да нет конечно, но вон в топе коммент про ошибку выжившего. Армостронг взлетел, тысяча Смитов не взлетела, про них никто не знает. Зато на основе Армстронга мы делаем вывод, что надо делать что угодно и просто ждать ;)

Ответить

Илья Шишкунов

Ленингр…
2

Новая американская мечта - продать жопу на айпио и сидеть под пальмой есть кокос 

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Алексей

Илья
0

как будто российская мечта с кокосами и пальмами сильно отличается)

Ответить

Илья Шишкунов

4

Каждое слово приведенных пользователей было по делу и до сих пор может выступать критикой платформы, Армстронг просто ЧСВ чувак, который занимается отмыванием денег для Китая, преступности и террористов, никакую реальную и удобную платформу для оплаты услуг и товаров он сделать не смог 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
–2

Лучше бы реально газировку делал

Ответить

юрий с

1

А ещё я слышал они в 17 году кидали людей при выводе денег. 

Ответить

Shlomo Goldenberg

юрий
2

заблокировать счет с деньгами и не отвечать в поддержке, и у них такое было, и много еще у кого из "финтеха"

Ответить

Женя Баженов

юрий
–1

А как иначе? Это ж бабло.

Ответить

Evgeni Nabokov

1

"Комиссия в 2.5% слишком высока"
Apple и Google с комиссией в 30% посмеиваются в сторонке.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Evgeni
1

Так ты поторгуй туда сюда

Ответить

Илья Шишкунов

Shlomo
2

Тихо, не пугай человека процентами, он ещё складывать их начнёт, волатильность валюты считать, когда кинул на штуку баксов, потерял из них 35, на кошелёк упало 800, а обратно перевёл уже 700

Ответить

Shlomo Goldenberg

2

Описал как paypal, и сервис там такой же как у paypal - баны без причины, никакого саппорта, вместо крипты покупаешь их токены, выводить нельзя 

Ответить

Evgeni Nabokov

1

Заметил, что UI прототипа на CSS фреймворке Bootstrap.

Ответить

Николай Кинаш

0

Я так и не понял, что он в 2012 году предлагал. Типа создать свою крипту, аналог битка, у которой будут супер низкие комки?

А по факту - он создал просто крипто-биржу.

Ответить

Дмитрий Мантис

Николай
0

Как я понял изначально у него идея платежной системы была, а потом уже в криптобиржу мутировала.

Ответить

Alex Moren

Николай
–1

Он похоже не знал, что такое биржа и всем говорил давай сделаем "PayPal для биткоинов". В 2012 были такие кадры, типа давай сделаем "Вконтакте для кошек" и т.д.

Ответить

Герман Анортосис

0

а в 2012 году создатель получил только критику

А в 2032 году получит только по жопе

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Умный ключ

Герман
0

Как знать

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victor.

0

победителей не судят 

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Тест Тестович

0

Это очень крутой пример заработка на предсказании тренда на горизонте 3 уровня. Нам бы всем научиться такое угадывать. Миллиарды делаются всегда на 3 уровне.

Что за горизонты:
1 горизонт - текущая деятельность
2 горизонт - зарождающиеся тренды (например айда рекламироваться или развиваться в тиктоке - было зарождение в 2019 году)
3 горизонт - едва уловимые тренды (как купить биткойн в 2012 или сделать биржу)

Идея сделать магазин книг в 1994
Операционную систему в 70х
Это все из этой серии - увидеть едва уловимый тренд и заработать миллиарды

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В А

0

Дорогая биржа

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