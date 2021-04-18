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Альберт Хабибрахимов

Умер сооснователь компании Adobe и один из разработчиков формата PDF Чарльз Гешке Статьи редакции

Ему был 81 год.

Чарльз Гешке в 2017 году
 Гэри Рейес / Bay Area News Group

Чарльз «Чак» Гешке умер 16 апреля 2021 года в своём доме в городе Лос-Альтос, штат Калифорния, сообщила компания Adobe.

Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем на протяжении десятилетий.

Чак привил компании неустанное стремление к инновациями, благодаря чему были созданы программы и решения, которые можно можно назвать революционными: PDF, Acrobat, Illustrator, Premiere Pro и Photoshop.

Его внимание к людям, целям и культуре сильно повлияло на каждого из нас в Adobe. Чак всегда говорил, что хотел создать компанию, в которой он хотел бы работать сам. Он считал, что хорошие идеи приходят отовсюду в компании и что важно не только, что мы делаем, но и как мы это делаем.

Шантану Нарайен
гендиректор Adobe в письме сотрудникам

«Без Чака в нашей жизни образовалась огромная дыра. Все, кто его знал, согласятся со мной», — сказал сооснователь Adobe Джон Уорнок.

  • Чарльз Гешке родился 11 сентября 1939 года в штате Огайо. В 1972 году он получил докторскую степень по информатике в университете Карнеги-Меллона.
  • Свою карьеру Гешке начал в исследовательском центре компании Xerox. Там он познакомился с Джоном Уорноком, вместе с которым основал Adobe в 1982 году.
  • Их первой разработкой стал PostScript — язык для издательских систем, который «изменил способ печати текста и изображений на бумаге», отметил Нарайен. Гешке был одним из разработчиков формата PDF.
  • С 1986 по 1994 год Гешке был операционным директором Adobe, а с 1989 по 2000 год занимал пост президента компании. С 1997 по 2017 год он был председателем совета директоров, в который входил до апреля 2020 года.
  • В 1992 году Гешке пережил похищение: двое мужчин похитили и удерживали его в заложниках четыре дня в городе Холлистер в Калифорнии. Они требовали выкуп в размере $650 тысяч. Полиции удалось обезвредить похитителей и освободить Гешке.

#новость #adobe

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