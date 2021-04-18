Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем на протяжении десятилетий.



Чак привил компании неустанное стремление к инновациями, благодаря чему были созданы программы и решения, которые можно можно назвать революционными: PDF, Acrobat, Illustrator, Premiere Pro и Photoshop.

Его внимание к людям, целям и культуре сильно повлияло на каждого из нас в Adobe. Чак всегда говорил, что хотел создать компанию, в которой он хотел бы работать сам. Он считал, что хорошие идеи приходят отовсюду в компании и что важно не только, что мы делаем, но и как мы это делаем.

