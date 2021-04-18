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Умер сооснователь компании Adobe и один из разработчиков формата PDF Чарльз Гешке Статьи редакции
Ему был 81 год.
Чарльз «Чак» Гешке умер 16 апреля 2021 года в своём доме в городе Лос-Альтос, штат Калифорния, сообщила компания Adobe.
«Без Чака в нашей жизни образовалась огромная дыра. Все, кто его знал, согласятся со мной», — сказал сооснователь Adobe Джон Уорнок.
- Чарльз Гешке родился 11 сентября 1939 года в штате Огайо. В 1972 году он получил докторскую степень по информатике в университете Карнеги-Меллона.
- Свою карьеру Гешке начал в исследовательском центре компании Xerox. Там он познакомился с Джоном Уорноком, вместе с которым основал Adobe в 1982 году.
- Их первой разработкой стал PostScript — язык для издательских систем, который «изменил способ печати текста и изображений на бумаге», отметил Нарайен. Гешке был одним из разработчиков формата PDF.
- С 1986 по 1994 год Гешке был операционным директором Adobe, а с 1989 по 2000 год занимал пост президента компании. С 1997 по 2017 год он был председателем совета директоров, в который входил до апреля 2020 года.
- В 1992 году Гешке пережил похищение: двое мужчин похитили и удерживали его в заложниках четыре дня в городе Холлистер в Калифорнии. Они требовали выкуп в размере $650 тысяч. Полиции удалось обезвредить похитителей и освободить Гешке.
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