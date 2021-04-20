«Первые два месяца вообще только и плакал»: главное из фильма «Русфонда» о болезни Олега Тинькова
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Предприниматель рассказал о страхе смерти, стоимости лечения и планах по развитию донорства в России.
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Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии в марте 2020 года, а в июле он рассказал о пересадке костного мозга. В декабре случилась полная ремиссия на молекулярном уровне. По словам предпринимателя, это самый важный тест, но впереди ещё «большая работа».
Главный редактор благотворительного фонда «Русфонд» Валерий Панюшкин снял фильм «Олег Тиньков - новая кровь» про болезнь основателя «Тинькофф банк». Премьера фильма состоялась 19 апреля 2021 года в программе «Док-ток».
Бояться умереть не стыдно
Фильм снят в Лондоне. Когда именно — не поясняется, но отмечается, что на момент съёмок Тиньков прошёл «только половину пути». В студии программы Панюшкин отметил, что Тиньков сам связался с журналистом с предложением «поговорить».
Он лечился в одной из крупнейших частных лондонских клиник — The London Clinic. Врач Тинькова — профессор Джон Гриббен, глава Европейской ассоциации гематологов.
Панюшкин поясняет, что при трансплантации костного мозга сложнее всего найти донора, у которого ДНК будет совпадать с ДНК пациента. Затем кровь донора переливают в вену заболевшего, после чего стволовые клетки должны прижиться.
Тиньков рассказал, что теперь ему приходится пить по 15 таблеток в день.
На вопрос Панюшкина, ожидал ли Тиньков от себя такой реакции, предприниматель заявил, что всегда был «мачо», но «мачизм как-то поубавился».
Предприниматель рассказал, что сначала хотел отказаться от лечения. По его словам, первые два дня осознать свою болезнь сложно.
Пересадка костного мозга
После пересадки Тинькову приходилось пить иммуносепрессанты для восстановления иммунной системы и ходит в маске и защитном экране.
«Пофессор Гриббен сказал: "Представляешь, как по-идиотски ты бы выглядел год назад, а сейчас выглядишь как все вокруг"», — рассказал Тиньков.
Диагноз ему поставили врачи российской клиники ЕМС. По словам Тинькова, о лейкемии ему сообщил доктор Евгений Аветисов. На лечение в Берлин предприниматель вылетел ночью.
Сколько стоило лечение
В марте перед пересадкой Тиньков заболел коронавирусом и тяжело его перенёс. По собственным словам, он был одним из первых пациентов в мире, кто перенёс пересадку после ковида. Трансплантация стоила около £100 тысяч или 10,08 млн рублей. Тиньков добавил, что для местных жителей такое же лечение бесплатно.
Изменить закон, обучить врачей и пропагандировать донорство
В июле Тиньков объявил, что после выздоровления планирует вместе с женой создать «большой фонд» борьбы с раком крови по модели эндаумента. Сам он планирует вложить до $200 млн (около 15 млрд рублей) из полученной от продажи 5% акций «Тинькофф» суммы.
В фильме Тиньков заявил, что планирует вложить 20 млрд рублей из семейных денег. Он рассчитывает, что «с правильными людьми» удастся собрать 100 млрд рублей. Эту сумму фонд передаст управляющей компании, которая будет их инвестировать. За счёт полученных процентов бюджет фонда составит от 1 до 5 млрд рублей в год, рассчитывает Тиньков.
Неважно, кто будет собирать эту базу — Минздрав, «Русфонд» или кто-то другой, отмечает Тиньков. «Сверхзадачей» фонда он назвал объединение с мировыми базами.
Такая лаборатория есть в Казани, отметили авторы фильма. Если она уже, тогда незачем строить, скорее всего она недозагружена, добавил Тиньков.