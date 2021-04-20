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Истории
Лиана Липанова

«Первые два месяца вообще только и плакал»: главное из фильма «Русфонда» о болезни Олега Тинькова Статьи редакции

Предприниматель рассказал о страхе смерти, стоимости лечения и планах по развитию донорства в России.

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Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии в марте 2020 года, а в июле он рассказал о пересадке костного мозга. В декабре случилась полная ремиссия на молекулярном уровне. По словам предпринимателя, это самый важный тест, но впереди ещё «большая работа».

Главный редактор благотворительного фонда «Русфонд» Валерий Панюшкин снял фильм «Олег Тиньков - новая кровь» про болезнь основателя «Тинькофф банк». Премьера фильма состоялась 19 апреля 2021 года в программе «Док-ток».

Бояться умереть не стыдно

Фильм снят в Лондоне. Когда именно — не поясняется, но отмечается, что на момент съёмок Тиньков прошёл «только половину пути». В студии программы Панюшкин отметил, что Тиньков сам связался с журналистом с предложением «поговорить».

Он лечился в одной из крупнейших частных лондонских клиник — The London Clinic. Врач Тинькова — профессор Джон Гриббен, глава Европейской ассоциации гематологов.

Панюшкин поясняет, что при трансплантации костного мозга сложнее всего найти донора, у которого ДНК будет совпадать с ДНК пациента. Затем кровь донора переливают в вену заболевшего, после чего стволовые клетки должны прижиться.

Тиньков рассказал, что теперь ему приходится пить по 15 таблеток в день.

Я никогда не думал, что можно лечиться несколько лет. Я из этих 12 месяцев четыре пролежал в клинике. Насмотрелся смертей. Я так понимаю, у нас все эти проценты ещё больше. Но и в Германии, и в Лондоне — это боль, страх, смерть и слёзы.

Я плакал в 10 раз больше, чем за всю свою жизнь. Первые два месяца вообще только и плакал. Бесился, ко мне психологи приходили успокаивать.

У меня шесть недель не поднимались клетки. Я сидел в запертом боксе, видел только врачей и медсестёр.

Олег Тиньков

На вопрос Панюшкина, ожидал ли Тиньков от себя такой реакции, предприниматель заявил, что всегда был «мачо», но «мачизм как-то поубавился».

Я читаю много тех, кто переболел. Мне понравилось то, что сказал тренер ФК «Болонья» Синиша Михайлович: «Это не стыдно — бояться умереть».

Когда случилось всё, члены семьи прилетели, бросили школу и всё остальное и сидели со мной ещё две недели.

Мой младший сын Рома, кстати, медициной и химией интересуется. Он даже заволонтёрил: две недели работал в нашей клинике Helios на онкологическом этаже, чтобы меня видеть почаще. Он тоже видел умирающих людей. И я, конечно, знал, что Рина, жена моя, ангел, но она проявила себя очень четко.

Олег Тиньков

Предприниматель рассказал, что сначала хотел отказаться от лечения. По его словам, первые два дня осознать свою болезнь сложно.

Врач сказал, что у меня лейкемия. Я говорил, что такого не может быть: «Проверяйте ещё раз». Снова взяли кровь, он вернулся и заявил, что химиотерапию нужно начинать завтра. Я отказался и предложил как-то по-другому лечить. Он сказал, что тогда я умру через две недели. Я решил, что тогда и лечиться не буду.

Зачем мне это надо? Я такую жизнь прожил: денег столько заработал, покорил все бизнес-вершины, дети, прекрасная семья, весь мир посмотрел. Тут жена меня взяла и сказала: «Быстро лечиться. Всё будет окей. Ты ещё не видел внуков. Ты еще не поженил своих детей. Ты ещё пока не умираешь».

Олег Тиньков

Пересадка костного мозга

После пересадки Тинькову приходилось пить иммуносепрессанты для восстановления иммунной системы и ходит в маске и защитном экране.

«Пофессор Гриббен сказал: "Представляешь, как по-идиотски ты бы выглядел год назад, а сейчас выглядишь как все вокруг"», — рассказал Тиньков.

Я вёл активный образ жизни и ничем не злоупотреблял. При слове лейкемия единственный образ, который у меня возник, — это Раиса Горбачёва. Вроде она от лейкемии умерла.

Ты как будто гриппом заболел: у тебя температура, потеешь, слабость, лежишь в кровати. Справедливости ради уставать я начал два месяца назад. Я плавал каждый вечер по два километра, а потом еле-еле один не мог проплыть.

Олег Тиньков

Диагноз ему поставили врачи российской клиники ЕМС. По словам Тинькова, о лейкемии ему сообщил доктор Евгений Аветисов. На лечение в Берлин предприниматель вылетел ночью.

Сколько стоило лечение

Берлинский счёт был €120 тысяч (10,8 млн рублей). Я бы не сказал, что это дорого: это три месяца в госпитале с тремя химиотерапиями, со всеми побочками.

У меня было два страшных сепсиса, когда у меня была температура 40,1°. Как они профессионально сработали. Тут же ночью взяли кровь, в пять утра уже дали правильный антибиотик, в шесть утра на адреналин посадили.

Я сдал костный мозг на анализ и полетел в Лондон к дочке. Уже когда я был здесь, пришли результаты. Аветисов посоветовал мне профессора Гриббена. Так я вышел на The London Clinic.

Он сказал, что на моём месте сделал бы трансплантацию, потому что вариант рецидива на 10 лет — 80%. Но через 10 лет будет «другая игра». Сейчас есть шанс кардинально это порешать, но от пересадки умирает 25%. Поэтому я остался в Лондоне.

Олег Тиньков

В марте перед пересадкой Тиньков заболел коронавирусом и тяжело его перенёс. По собственным словам, он был одним из первых пациентов в мире, кто перенёс пересадку после ковида. Трансплантация стоила около £100 тысяч или 10,08 млн рублей. Тиньков добавил, что для местных жителей такое же лечение бесплатно.

Изменить закон, обучить врачей и пропагандировать донорство

В июле Тиньков объявил, что после выздоровления планирует вместе с женой создать «большой фонд» борьбы с раком крови по модели эндаумента. Сам он планирует вложить до $200 млн (около 15 млрд рублей) из полученной от продажи 5% акций «Тинькофф» суммы.

Могу сказать, где я точно хочу приложить усилия и где я точно мог бы быть полезен со своими талантами. Первое — это изменение российского законодательства. Там нет критических проблем, но кое-что поправить можно.

Вторая цель фонда: обучение врачей. В Лондоне ты врача почти не видишь — только раз в день при обходе. Всё делает средний персонал, и они очень качественно обучены и понимают, что они делают.

Третье, самое главное — это вообще развитие донорства. Сейчас 130 тысяч доноров в России. Я хотел бы, чтобы их было хотя бы 1 млн. Задача фонда будет выполнена, если из 5000 наших соотечественников, которые умирают каждый год, не дождавшись донора, выживет хотя бы 1000.

Развитие донорства — это понятная и посильная для меня задача. Какое-то приложение усилий на рубеже 2-4 лет при помощи моих денег и моих предпринимательских инициатив всё сдвинет кардинально.

Элемент эга, наверное, тоже присутствует, но я об этом не задумывался. Плевать. Если не будут умирать несколько тысяч людей в год — мне это важно. Я заработал столько денег, что смог позволить себе лечиться в London Clinic, а 139 млн людей не может себе этого позволить. Поэтому нужно попытаться в России что-то поменять.

Олег Тиньков

В фильме Тиньков заявил, что планирует вложить 20 млрд рублей из семейных денег. Он рассчитывает, что «с правильными людьми» удастся собрать 100 млрд рублей. Эту сумму фонд передаст управляющей компании, которая будет их инвестировать. За счёт полученных процентов бюджет фонда составит от 1 до 5 млрд рублей в год, рассчитывает Тиньков.

Эти деньги могут пойти на изменение законодательства и пропаганду донорства. Его никто не понимает — боятся слова «костный мозг». Мне звонил бывший президент «Мегафона». Говорит, тебе череп как распиливали — пилой? Все думают, что это головной мозг, кто-то — что спинной. Я уже придумал, что это должно называться донорство стволовых клеток. С помощью рекламы за счёт фонда будем прокачивать население в том, как важно спасти жизнь человека.

Тебе всего лишь надо сдать 10 миллиграмм крови или взять слюну на ватной палочке и послать её в конверте. Это называется типирование. Когда мы говорим о миллионе в регистре, имеются в виду только потенциальные доноры. И только одного из 10 тысяч вызывают сдать кровь — это и есть стволовые клетки. Задача просто увеличить количество этих доноров.

Олег Тиньков

Неважно, кто будет собирать эту базу — Минздрав, «Русфонд» или кто-то другой, отмечает Тиньков. «Сверхзадачей» фонда он назвал объединение с мировыми базами.

Я с утра до вечера молюсь этой немке, которая мне спасла жизнь. Она просто пошла, четыре часа сдавала клетки, чтобы какой-то парень из Сибири их получил и выжил. Это, конечно, меняет сознание.

А что стоит нашей молодёжи протипироваться просто, чтобы он был в регистре, и потом спасти кому-то жизнь. Для этого нужно пять таких фильмов, реклама на центральных каналах с посылом, что сдать стволовые клетки — это очень просто.

Олег Тиньков

Мы хотим, чтобы регистры становились как можно больше, но на западе так сложилось, что регистры здесь строят частные неправительственные организации. Правительство помогает деньгами.

Джон Гриббен
профессор, глава Европейской ассоциации врачей-гематологов

Я бы сказал, что Минздрав должен быть регулятором и заставить фонды объединиться. Мы готовы тратить силы и средства, чтобы их объединить. У нас нет задачи создать ещё один фонд, «самый крутой».

Наверное, там будут какие-то личные амбиции и эго, хотя я до сих пор не могу понять, как благотворительность уживается с эго.

Мне нашли четырёх доноров — турок, полячка и две немки. Представляете, какая коллаборация: нашли их из Лондона, нажав две кнопки на компьютере. Helios (немецкая клиника) сразу передал их по этой системе. Тут же клетки привезли. Всё работает как часы — о какой конкуренции можно говорить.

Моя дочка Даша сейчас как раз затипировалась ватными палочками. Сейчас это делает, по-моему, карельский регистр. За €25 конверт с палочками отправляют в Германию. Я думаю, что такая лаборатория должна быть построена в городе Тамбов и там за 100 рублей это делать.

Есть Нюта Федермессер. Я читал, что её президент медалью наградил. То есть она, как я понял, смогла доказать чиновникам, что нужны хосписы. Наверное, и мы можем как-то доказать, что нужен большой регистр доноров костного мозга.

Олег Тиньков

Такая лаборатория есть в Казани, отметили авторы фильма. Если она уже, тогда незачем строить, скорее всего она недозагружена, добавил Тиньков.

Я создал 100 тысяч рабочих мест. В разных сферах многого добивался.

Я никогда не понимал, что сделал Билл Гейтс: он же был президентом Microsoft, зачем он всё бросил и ушёл в благотворительность. Как я сейчас хорошо понимаю его. Это действительно надо прожить, чтобы понять.

Олег Тиньков

#олегтиньков

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