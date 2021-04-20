Я никогда не думал, что можно лечиться несколько лет. Я из этих 12 месяцев четыре пролежал в клинике. Насмотрелся смертей. Я так понимаю, у нас все эти проценты ещё больше. Но и в Германии, и в Лондоне — это боль, страх, смерть и слёзы.

Я плакал в 10 раз больше, чем за всю свою жизнь. Первые два месяца вообще только и плакал. Бесился, ко мне психологи приходили успокаивать.

У меня шесть недель не поднимались клетки. Я сидел в запертом боксе, видел только врачей и медсестёр.