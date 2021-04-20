«Первые два месяца вообще только плакал»: главное из фильма «Русфонда» о болезни Олега Тинькова Статьи редакции
Предприниматель рассказал о страхе смерти, стоимости лечения и планах по развитию донорства в России.
Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии в марте 2020 года, а в июле он рассказал о пересадке костного мозга. В декабре случилась полная ремиссия на молекулярном уровне. По словам предпринимателя, это самый важный тест, но впереди ещё «большая работа».
Главный редактор благотворительного фонда «Русфонд» Валерий Панюшкин снял фильм «Олег Тиньков — новая кровь» про болезнь основателя «Тинькофф банка». Премьера фильма состоялась 19 апреля 2021 года в программе «Док-ток».
Бояться умереть не стыдно
Фильм снят в Лондоне. Когда именно — не поясняется, но отмечается, что на момент съёмок Тиньков прошёл «только половину пути». В студии программы Панюшкин отметил, что Тиньков сам связался с журналистом с предложением «поговорить».
Он лечился в одной из крупнейших частных лондонских клиник — The London Clinic. Врач Тинькова — профессор Джон Гриббен, глава Европейской ассоциации гематологов.
Панюшкин поясняет, что при трансплантации костного мозга сложнее всего найти донора, у которого ДНК будет совпадать с ДНК пациента. Затем кровь донора переливают заболевшему, после чего стволовые клетки должны прижиться.
Тиньков рассказал, что теперь ему приходится пить по 15 таблеток в день.
На вопрос Панюшкина, ожидал ли Тиньков от себя такой реакции, предприниматель заявил, что всегда был «мачо», но «мачизм как-то поубавился».
Предприниматель рассказал, что сначала хотел отказаться от лечения. По его словам, первые два дня осознать свою болезнь сложно.
Пересадка костного мозга
После пересадки Тинькову приходилось пить иммуносепрессанты для восстановления иммунной системы и ходит в маске и защитном экране.
«Профессор Гриббен сказал: "Представляешь, как по-идиотски ты бы выглядел год назад, а сейчас выглядишь как все вокруг"», — рассказал Тиньков.
Диагноз ему поставили врачи российской клиники ЕМС. По словам Тинькова, о лейкемии ему сообщил доктор Евгений Аветисов. На лечение в Берлин предприниматель вылетел ночью.
Сколько стоило лечение
В марте перед пересадкой Тиньков заболел коронавирусом и тяжело его перенёс. По собственным словам, он был одним из первых пациентов в мире, кто перенёс пересадку после ковида. Трансплантация стоила около £100 тысяч или 10,08 млн рублей. Тиньков добавил, что для местных жителей такое же лечение бесплатно.
Изменить закон, обучить врачей и пропагандировать донорство
В июле 2020 года Тиньков объявил, что после выздоровления планирует вместе с женой создать «большой фонд» борьбы с раком крови по модели эндаумента. Сам он планирует вложить до $200 млн (около 15 млрд рублей) из денег, полученных от продажи 5% акций «Тинькофф».
В фильме Тиньков заявил, что планирует вложить 20 млрд рублей из семейных денег. Он рассчитывает, что «с правильными людьми» удастся собрать 100 млрд рублей. Эту сумму фонд передаст управляющей компании, которая будет их инвестировать. За счёт полученных процентов бюджет фонда составит от 1 до 5 млрд рублей в год, рассчитывает Тиньков.
Неважно, кто будет собирать эту базу — Минздрав, «Русфонд» или кто-то другой, отмечает Тиньков. «Сверхзадачей» фонда он назвал объединение с мировыми базами.
Такая лаборатория есть в Казани, отметили авторы фильма. Если она уже есть, тогда незачем строить, скорее всего она недозагружена, добавил Тиньков.
Сейчас налетят адепты кредитных просрочек и скажут что так ему и надо! Но реально страшная ситуация, в которой мы видим может оказаться абсолютно любой человек и самое главное что многие должны понимать что нельзя тянуть или вообще не признавать наличие болезни
Нет, не налетят. Но нужно понимать, что если бы такая болезнь была у обычного человека (и они есть, их тысячи), то ты бы свой комментарий уже не писал бы, т.к. о таком человеке не напишут, он тихо умрет. У него не будет денег лечиться, даже если он продаст квартиру и все имущество. И это может быть твой брат, сват, любой родственник, и о нем никто не снимет фильм.
Не понимаю, при чём здесь «но», если в статье как раз написано о том, что Тиньков хочет эту ситуацию изменить.
Может быть не в тему, но у меня был период в жизни, когда мне срочно понадобились деньги на операцию и, как это обычно бывает, никто не мог помочь. Так, не выходя из дома и не имея кредитной истории, я стал клиентом банка тинькофф.
Естественно, я потом больше двух лет выплачивал этот кредит и денег хватало разве что на еду и минимальные развлечения, но я считаю, что мне повезло.
Олегу Тинькову здоровья.
Раньше сотрудники Тинькофф банка под рабочим аккаунтом отвечали. Многоходовочка
Олегу Юрьевичу скорейшего выздоровления! Понравились приведенные цитаты. Меня немного пугает, что пользуясь полувековой теорией развития систем Грейвза — спиральной динамики в 2017 в чате с коллегами предсказал его болезнь. Из спиральной динамики следует, после «прокачки» предпринимательского оранжевого уровня надо переходить на зеленый, где больше жертвуешь деньги. Иногда жизнь вот так вот жестко заставляет трансформироваться. Восхищен решительностью Тинькова в этой ситуации, она прекрасный пример для нас всех
Нет, социологическая теория, какие стадии развития проходит любая система: общество, компания, страна, человек и т.п.
Но реально страшная ситуация, в которой мы видим может оказаться абсолютно любой человек
Кроме меня, лол
Ну, у него, по крайней мере, есть деньги, чтобы лечиться в нормальных условиях. У многих такой вариант отпадает.
Я откровенно благодарен всем тем кто занимается проблемами человечества, при этом тратя огромные сумы. И тот кто будет писать что-то плохое, пусть скажет сколько лично пожертвовал на благие дела?!
Самое главное, со временем понимаешь. Вот нужно помогать и дарить возможность жить полноценно, а порой и просто жить.
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Я создал 100 тысяч рабочих мест. В разных сферах многого добивался.
И скольких пустил по миру?
Прежде чем нажать лайк или дизлайк, подумаем: а на каком поприще и из чьих карманов перетекли этому благодетелю миллиарды (!) долларов? За чей счёт банкет? Заводов понастроил? Поля́ перепахал? Технологии экспортировал?
Наживался всю свою жизнь на неосведомлённых и доверчивых людях, обычных людях, своих же соотечественниках!
И при этом имеет наглость читать им же морали, хихикая, — как правильно жить и работать.
Верх!!! Верх низости.
Я не ханжа. Но именно этот персонаж вызывает у меня что-то среднее между отвращением и яростью.
Дай Бог нам всем здоровья.
За чей счёт банкет?
Олега и инвесторов.
Заводов понастроил?
Было дело. Почитайте про пельмени и пиво.
Технологии экспортировал?
IT культура в ТКС одна из лучших в финтехе РФ.
Наживался всю свою жизнь на неосведомлённых и доверчивых людях, обычных людях, своих же соотечественниках!
Что по вашему должен предпринять ещё ЦБ, чтобы люди понимали, что кредиты не бесплатные?
И да: деньги он получает не от продажи разработок финтеха. Всё зафинтечено только для более быстрого и менее расходного «честного отъёма» денег у населения.
Не передёргивайте.
Честный отъём – это:
– Брокерская комиссия за управление ПИФом?
– Процент по вкладам в общем случае выше Сбера?
– Бонусы по кредитке?
– Кешбек рублями?
– Процент по обработке платежей в Кассе?
– Платежи за рассылки у бизнеса?
– Voicekit?
Или вы только видите процент по кредитам, который озвучен берущему кредит? И озвучена конечная выплата? И график платежей? И сумма платежа?
Насмешили )))
1. «Относительно честный» отъём. Относительно. Неверно процитировал Остапа; пардон )
2. Вы перемешиваете приходные статьи с расходными. Предлагаю ознакомится поближе со структурой доходов нашего героя.
Можете иметь своё мнение, но советую подробнее разобраться в этом вопросе. Даже если вы сотрудник банка. Точнее, тогда тем более )
Насмешили
Чем?
Вы перемешиваете приходные статьи с расходными.
Так это мои приходные статьи, а Тиньков у вас только отнимает?
Предлагаю ознакомится поближе со структурой доходов нашего героя.
Ознакомьте сами, пожалуйста. Я вас на сайт ТКС не отправляю знакомиться с тем, что там финтехового.
Можете иметь своё мнение, но советую подробнее разобраться в этом вопросе.
А вы разобрались?
Даже если вы сотрудник банка. Точнее, тогда тем более )
Я не сотрудник и никогда не был сотрудником ТКС.
Олега и инвесторов.
Нет, это деньги Васи и Маши - которым впарили его чудо-кредитки.
И эти деньги соответственно перекочевали из кармана Васи и Маши в карманы Олега и инвесторов - вот так будет вернее.
Что по вашему должен предпринять ещё ЦБ, чтобы люди понимали, что кредиты не бесплатные?
А например ограничить максимальную полную стоимость кредита процентов так 10 годовых.
И сразу чудо-бизнес по впариванию кредиток подохнет - куда ему и дорога.
Нет, это деньги Васи и Маши - которым впарили его чудо-кредитки.
Почитайте, как открывался банк. Олег ездил на роудшоу. И в итоге ему дали денег Голдман.
Почитайте, как открывался банк. Олег ездил на роудшоу. И в итоге ему дали денег Голдман.
Да я не сомеваюсь.
Я даже могу предположить, что там было за роудшоу.
"Тиньков - Мне нужны деньги на банк. Ключевая убер-фича - я буду впаривать говно-кредитки под 40 и более процентов годовых!
Голдман - 40%??? Да охренеть! Конечно дадим, держи братан бабло".
Утрирую, но уверен, что всё было именно так.
Ну да, и народ такой побежал брать под 40 годовых?
Вы брали кредит, читали кредитный договор? ЦБ я уже не знаю, что должен сделать, чтобы всё было ещё прозрачнее.
В банке проблема, что он зарабатывает сверхприбыли на несчастье людей.
И еще раз говорю, речь именно о кредитных картах
Когда бедные люди становятся еще беднее.
То, что это про закону происходит - не оправдывает с моральной точки зрения банк и основателя.
Слушайте, я думаю, что я донёс свою мысль
Это вопрос тонкий, но я считаю, что бизнес с кредитными картами аморален.
Судя:
1. По его прибыльности
2. По тому, что целью этого бизнеса являются либо не слишком умные люди, либо умные, но у которых произошёл фейл с оплатой по какой-то причине.
Если чувак гасит кредит в грейс-период, он вообще, никак, абсолютно не приносит прибыль банку, вы ведь это понимаете?
А вот если он не погасил... В банке прыгают от радости (и Олег лично). Ура! Вася попал на 5.000 рублей! Ну Вася конечно унылый ходит.
И как по мне - это скотство, нахрена на этом зарабатывать?
бизнес с кредитными картами аморален
Какой бизнес морален?
Если чувак гасит кредит в грейс-период, он вообще, никак, абсолютно не приносит прибыль банку, вы ведь это понимаете?
ТКС падают проценты за транзакции по кредитке. Также я лично держу сумму Х, чтобы обслуживание карт было бесплатным. ТКС за счёт этой суммы выполняет нормы ЦБ и раздаёт больше кредитов.
А вот если он не погасил... В банке прыгают от радости (и Олег лично). Ура! Вася попал на 5.000 рублей!
Чтоб попасть на раз на 5 тысяч, нужно взять в долг сколько? У меня 27% годовых по кредитке. Платёж в случае попадания ежемесячный. Значит я должен был не отдать 220 тысяч ₽, если я правильно посчитал. ТКС виноват в том, что дал Васе на что-то 220 тысяч ₽?
Уничтожение флоры мест выпаса.
Вы взрослый человек?
Издевательство над овцами, так как они живут в загонах.
Пасти овец означает что они пасутся в полях и без загонов.
Овец вообще нельзя есть, они живые существа.
Веган что ли ?
А вы видели, как стригут овец? Их обездвиживают и периодически режут случайно.
Я даже больше скажу первую овцу я заколол в 14 лет...
Вы взрослый человек?
Да.
Пасти овец означает что они пасутся в полях и без загонов.
А после выпаса они так и остаются в полях?
Веган что ли ?
Обожаю мясо. Но мы же тут о морали? Зачем убивать, если можно не убивать?
Я даже больше скажу первую овцу я заколол в 14 лет...
Но это же аморально. Вы же можете восполнять свои БЖУ, питаясь синтетическим мясом по 10 тысяч за кг. Ну или есть перловку, в ней аж 10 грамм белков.
Почему убивать животных и выгаживать поля, а после всё равно запирать их в загонах – моральный бизнес, а банк аморальный?
Ведь мы уже на той стадии развития, когда животных можно не убивать. Совсем.
А после выпаса они так и остаются в полях?
Да ночуют прямо в поле. В сарай только во время окота и то не обязательно.
Обожаю мясо. Но мы же тут о морали? Зачем убивать, если можно не
убивать?
Заколоть животное для еды это исполнение его миссии. Всевышний сотворил животных для того что бы их ели.
Но это же аморально.
В моей культуре нет. Опять таки никакой человек не пострадает от того что я поел.
а банк аморальный?
Банк дает деньги под проценты вводит штрафы пользуется своей финансовой и юридической мощью что бы обижать людей у которых проблемы (что в жизни что с собственной грамотой) накручивать штрафы и поднимать проценты. Сколько трюков делают банки типа кредит не погашен. И те лица кто не сохранил квитанции вынуждены платить заново.
А пасти овец вырастил животину пустил на шерсть что бы кто то оделся или на мясо что бы кто то был сыт.
Вопрос философии.
Да ночуют прямо в поле. В сарай только во время окота и то не обязательно.
Не знал, спасибо. У нас коров загоняли обратно всегда. Но коровы не овцы, получается.
Заколоть животное для еды это исполнение его миссии. Всевышний сотворил животных для того что бы их ели.
Это игра слов всё же, с моей точки зрения. Как "нападающий был устранён". Жила овца, овца не живёт.
Опять же, Бог создал определённое количество овец, а человек стал их разводить.
И если идти по грани (не хочу никого обидеть), создал ли Бог кредиты?
Опять таки никакой человек не пострадает от того что я поел.
Хорошо, что у вас нет таких знакомых, как у меня. Они очень страдают, когда узнают, что кто-то кого-то ест.
Банк дает деньги под проценты вводит штрафы пользуется своей финансовой и юридической мощью что бы обижать людей у которых проблемы (что в жизни что с собственной грамотой) накручивать штрафы и поднимать проценты.
Может дело не в банке? А в ЦБ? И остальных институтах государства? Нельзя запретить/ограничить кредиты тем, кто не закончил школу? Заставить проходить тесты перед взятием кредитов? Ввести единый депозитарий кредитов и при закрытии на уровне госуслуг фиксировать это?
Вопрос философии.
Полностью с вами согласен.
ТКС виноват в том, что дал Васе на что-то 220 тысяч ₽?
Конечно виноват, потому что на это и был расчет и тайная (или явная) надежда, неужели вы не понимаете?
И вот это скотство, как по мне.
ТКС падают проценты за транзакции по кредитке. Также я лично держу сумму...
Да это всё фигня копеечная, с этим 44 миллиарда не сделаешь, и Голдман под такую низковыгодную фигню денег не дал бы.
Да оба виноваты, и ЦБ и Тинькофф.
Как по аналогии с залоговыми аукционами, когда за бесплатно или за какие-то виртуальные схемы займов вполне конкретные лица стали владеть ранее государственными металлургическими заводами и т.д.
И правительство виновато (как регулятор, законодатель), и олигархи (которые это проворачивали и присваивали собственность).
Тинькофф – это бизнес. Это не брат/сват. Бизнес – это как вложить Х и получить У, больший Х. И бизнес никогда не печётся о покупателе. Он делает всё в рамках закона и всё.
А если у вас создаётся впечатление, что печётся, ну так сервис хорошо продаёт.
Если вам не нравятся высокие проценты по кредитам, они во всех банках.
И если для вас кредит в банке – зло, для меня добро в современной ситуации.
Я бы хотел вернуться в светлые времена, когда на квартиру/дом можно было без запары заработать за 2-3 года. Но их уже нет.
И виноваты в этом не банки, а государство.
Дело не в кредитах как таковых.
Мне не нравится изначальная идея бизнеса зарабатывать, если у клиента возникнут проблемы.
Данному банку нафиг не надо, чтобы вы ему без процентов вовремя всё отдали.
Это ему не слишком интересно.
Ему надо, чтобы вы невовремя отдали, на этом заработок строится, в значительной части.
Мне это так представляется.
Ну в самом деле, какой смысл для банка, если люди в грейс-период всё гасят? И ничего не платят банку.
Никакого смысла - это плохие, негодные клиенты.
А хороший клиент - это который именно просрочил
Возможно, я и сказал что это вопрос тонкий и моё личное мнение.
Вообще, просто для примера, в блокадном Ленинграде расстреливали тех, кто пытался наживаться на общем горе - спекулянтов продуктами питания и т.д.
Хотя казалось бы - ну вот чувак, у него мешок муки, он продает килограмм за 4 золотых кольца.
Какая мать не купит для своего ребенка?
У него даже может эта мука от довоенных времен честно куплена, даже чек сохранился, лол.
Но считалось, что это попытка нажиться на несчастье и горе, и в общем...
Вопрос тонкий.
Так капитализм это не про мораль и не для людей. Одно радует, что даже сейчас есть энтузиасты, которые развивают социально и другие значимые сферы несмотря на то, что это невыгодно, непрестижно и т.д. И к ним примыкают по разным причинам. Вот тот же Тиньков сейчас займётся развитием донорства костного мозга. Билл Гейтс тоже через что-то к этому пришёл. Всё лучше поздно чем никогда
Так капитализм это не про мораль и не для людей.
Ну это вопрос тоже спорный.
Дон Корлеоне, для примера, хотя был главарём ОПГ, вполне себе оценивал моральность бизнеса, помните?
Типа подпольные кабаки и проституция это еще ОК, но вот наркотики это уже не ОК.
Хотя сильно прибыльно ему обещали.
Где вы такие цифры берете? Год назад брал карту Т платинум, ставка на остаток по долгу - 20%, если исправно вносить ежемесячные платежи. Это немногим выше, чем ставка по кредиту наличными в большинстве банков (в Сбере 16-18%). У нас, блин, ипотека стоит 12%, а тут кредитка 20, в чем криминал?
20%, если исправно вносить ежемесячные платежи.
Да, не слишком выгодный процент для банка.
Банк не слишком радуется вам, как клиенту.
Гораздо выгоднее, когда человек неисправно невносит ежемесяный платеж.
Вот тогда банк, очевидно, сильно радуется, и собственно об этом только и мечтает - чтобы вы неисправно невнесли.
Нет, это деньги Васи и Маши - которым впарили его чудо-кредитки.
И эти деньги соответственно перекочевали из кармана Васи и Маши в карманы Олега и инвесторов - вот так будет вернее.
Вася и Маша не умеют читать договор?
А например ограничить максимальную полную стоимость кредита процентов так 10 годовых.
Для этого ЦБ надо сделать ключевую ставку в 1-2 годовых, разве нет?
И сразу чудо-бизнес по впариванию кредиток подохнет - куда ему и дорога.
Ну я пользуюсь кредиткой и кредитами. Фарш уже не провернуть назад и нормальную ценность вещам не вернуть.
Вася и Маша не умеют читать договор?
44 миллиарда чистой прибыли Тиньков-Банка в 2020 году, это заработок на несчастье других людей.
Знаете, есть такая песня: "А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад".
Олегу самое время оглянуться.
И подумать, рады ли Вася и Маша, которые в прошлом году стали беднее на 44 миллиарда в прошлом году, и сделали Олега богаче на эти 44 миллиарда.
P.S. Уточню, что конечно не вся прибыль от этих говно-кредиток, но бОльшая часть.
Что было вами создано и приобретено на кредитные карты, лол?
Айфон что ли?
Я говорил не за все кредиты, не за ипотеки, не за автокредиты - это-то ладно, бог с ним.
А за говно-кредитки, которые они впаривают с небывалым упорством.
И понятно, что так упорно впаривают только из-за неслыханных сверхприбылей.
Ипотеки мне чё-то так не впаривали в своё время - это мне надо было бегать и суетиться. А знаете почему? Может быть потому, что там 10 процентов годовых этот кредит?
А вот стоило мне один раз позвонить в Т Банк просто поинтересоваться - реально задолбали мне звонить после этого.
А знаете почему? Может быть потому, что кредитки приносят сверхприбыли?
то заработок на несчастье других людей
Вы знаете цели этих кредитов?
Человеку говорят "берёшь Х, платишь У, в итоге будет сумма З, переплата И, дата платежа М".
И после этого ростовщики плохие люди?
стали беднее на 44 миллиарда
Вы прибыль не забыли разбить? 44 – это от отдела кредитования? Или тех людей, что заплатили за услуги брокеров, мобильной связи, бизнеса, кассы, войс кита?
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Ключевое тут - "пропагандировать донорство", в итоге благодаря добрым намерениям Тинькова примут закон, обязывающий за символическую плату в $100-300 (или вообще бесплатно) сдавать нужный орган, при подходящем ДНК, тому кому он нужнее. Предварительно обяжут всех сдать биометрические данные и составить ДНК профиль, разумеется в "интересах" самих дорогих россиян.
Вы первый в очереди на пересадку мозга. Того что место в черепе напрасно занимает
xD я бы коммент этот к органу прикладывал, что бы успеть вовремя отказаться
Наша семья сейчас тоже столкнулась с этим.
Отца положили в больницу и у него лейкемия.
Стоимость лечения просто космос. Я знал что все у нас дорого, но чтоб настолько. Зато сразу видно сколько стоит жизнь. 4 стадию очень сложно остановить. Для примера он пьет таблетки, баночка которых стоит 600.000 рублей! К счастью это за счет государства, но вы бы знали каких это стоило нервов их выбивание. Но они уже не помогают. Морально мы готовы, что он нас покинет. Для примера стоимость лечения (остановки развития) сейчас стоит в районе 5 млн. Вот только где их взять (
Самое обидное в этой ситуации это ощущение беспомощности. Что от тебя ничего не зависит. Нет денег? Все! Тебе хана!
В нашем случае, отца даже в Мск перевезти нельзя, накладываются еще и проблемы с сердцем. А совсем недавно он 38 лет Родине отдал.
Про донорство.
Я сам сдавал кровь, раз 14 вроде.
Нам нужен как воздух регистр донорства. В России по онкологии прям жесть оказывается что творится. Я не думал что от этого умирают десятки тысяч людей.
Ну а вообще каждый может просто пойти и сдать кровь, это не больно. А потом может и станет привычкой.
Когда узнаю о стоимости таких вот лекарств, офигеваю - миллиарды тратятся на запуск в космос разной херни, проведение олимпиад и разработку автопилотов и дронов для развоза еды, тонны всевозможных приложений, решающих непонятные задачи или просто убивающих время, а лекарства от серьезных болячек как стоили миллионы, так и стоят. Ощущение, что мир занят решением несуществующих или искусственно созданных проблем, вместо того, чтобы решать реально насущные.
лекарства от серьезных болячек как стоили миллионы, так и стоят.
Потому что создание лекарств обходится в миллиарды, и не рублей, а долларов. И от исследований до клинического применения может пройти лет 10.
вместо того, чтобы решать реально насущные.
Я понимаю соблазн фатализма, такие болезни почти всегда - приговор. Тинькову повезло, я думаю в Лондоне люди тоже умирают пачками. Но! Надо смотреть на это все в контексте. Сейчас появляется неимоверное количество данных по молекулярным и генетическим механизмам онкологии, над этим работают тысячи ученых. С каждым годом мы все лучше и лучше понимаем что ведет к опухолям, появляются новые иммунные терапии.
Но опять таки, лечение людей связано с бюрократией, должны пройти все стадии клинических испытаний. Взять ту же истерию с AstraZeneca: случаи тромбоза и смертей единичны, при этом вакцинация спасает в сотни и тысячи раз больше жизней. Не смотря на это публика сразу паникует. Поэтому любое новое лекарство обычно очень долго выходит на рынок.
Так у нас же капитализм, всё ради прибыли, та же Олимпиадой позволяет бабла поднять в государственном масштабе, а лекарства это сложно, долго дорого и не факт что понадобится именно платёжеспособному человеку. А вот за космос не согласен. Помимо прибыли от тех же коммерческих спутников, вложения в космос паровозом тянут развитие технологий применимых и в других областях.
Такие цены высокие чтобы зарабатывать на страховых компаниях, а не на пациентах. В США все через страховку, оттуда же идут и все текущие новые препараты, на которые 20 лет патента. После 20 лет Индусы начинают выпускать их почти за копейки. Так уж сложилась медицина США.
Проблема естественного отбора и засорения генофонда человечества из-за развития медицины становится более актуальной. С одной стороны, не гуманно это обсуждать. А с другой, люди, которые смогли заработать деньги, возможно, имеют на генном уровне какой-то особый тип обработки информации, опыта мозгом; он просто лучше адаптировался под текущую конкуренцию и социум. Это измеряется деньгами, которые он заработал, а следовательно имеет ценность. А есть просто серая масса людей с ненужными генами, которые "нужно" спасать... Порог на медицину в виде высокой стоимости все-таки нужен. К тому же, есть еще проблема перенаселения
. Я знал что все у нас дорого, но чтоб настолько.
Кому пойдут эти деньги?
Так это все официальные цены. Зайдите например на сайт института Герцена в Обнинске, там есть прайс.
Кто вымогает такую сумму? На что расходуются деньги?
Вчера родился? Если нету квоты на операцию по ОМС, то стоимость может покрыть либо ДМС, либо сам пациент. Квоты выделяют редко и мало. Или ты думал в России медицина бесплатная? Бесплатная, пока не заболеешь...
Я спрашивал куда эти деньги уходят, в том числе и полученные по ОМС.
Почему на одной чаше весов человеческая жизнь, а на другой деньги?
На что тратятся эти деньги?
И правда на что? Бесплатно же можно трав и сухоцветов в поле нарвать и лекарство натолочь в ступе.
У меня муковисцидоз. Тяжелое течение. Мне 31 год — я долгожитель по меркам диагноза. Мне сейчас нужно лекарство — генетический корректор Трикафта. Цена вопроса 2 000 000 рублей в месяц. Нужно еще вчера, ибо мои легкие в полной заднице, иначе пересадка, которая имеет свои серьезные последствия. Пока добиваюсь этого лекарства от гос-ва — пройдет не один год и не факт, что вообще добьюсь, ибо в это великой смехдержаве такое не производят и даже не завозят (нет в списках лекарств для ввоза, по этому решается через консилиумы, суды и минздрав). И вот хз, что делать) Думал начать собирать деньги, хотя бы 10 лямов, потому что можно купить с рук Трикафту на год по этой цене. Была мысль даже пост на vc написать. Но пока не решился, просить деньги как-то стыдно. Такие дела.
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Человек собирается делать фонд, чтобы помогать другим у нас, в РФ. Тем самым, которые совершают.
"Тиньков" и "помогать" - не сочетается в одной фразе , никак
Смотрю на свой кешбек, брокерский счёт, проценты по вкладу, кредитку для жизни, кредит для работы. Ну да, это не win-win.
кредит для работы? мммм
Оборудование я из воздуха создам?
А простите, я каким образом могу догадаться, что именно скрывается за фразой "кредит для работы" ?
Вон, там костюмы H&M в прокат дают - тоже для работы (будущей)
И да, это не win-win
В данном случае банк на Вас сделал вин-вин:
наживается на Вашей кредитке, кредите для работы, программе кешбека и обслуживании брокерского счета
Банк поимеет свое даже если вы уйдете в минуса. Вот это - вин-вин!
Ну хорошо хоть не айфоном в кредит хвалитесь )
И да, это не win-win
Офигеть.
То есть у меня капают проценты на депозит (а я ничего не делаю), я уже отбил свой кредит (а без него я бы просто не работал так производительно), вместо проклятого квика просто ушёл в пиф, хожу в ресторан 2 раза в год бесплатно за счёт баллов по кредитке и это не вин-вин?
Я не беру утопичную систему, в которой нет кешбеков (и связанного с этим подорожания продукции и услуг). Мы к ней уже не вернёмся.
мне кажется, что вы не совсем верно трактуете вин-вин
больше похоже что хвалитесь, правда-правда
2 раза в год в рестик за счет баллов? Это не много.
то, что вы отбили кредит - хорошо, но это также и значит, что вы не смогли привлечь более дешевые деньги (занять например, или же взять частично предоплату за будущую продукцию, и т.д.)
капают проценты на депозит? Так сначала банк зарабатывает на ваших деньгах, и уже только потом - вы.
Безрисково? Нет. Процент по депозиту ниже реальной ставки инфляции, так что тело "сохнет"
Я искренне рад, что у вас все хорошо,
но только это не про вин-вин
Ну да, НКО на сто ярдов открывается за месяц, как же я мог забыть.
как же я мог забыть
Батенька, так Вам в фонд по борьбе со склерозом надо
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Все равно человек же живой, тоже жаль его. Хотя, конечно, сотни других людей из РФ, которые прямо сейчас умирают от рака находятся в куда худшем положении, чем Тиньков.
При туберкулёзе и 30 таблеток в день пьют, плюс капельницы и уколы. То что за туб больными никто не следит и они ходят и заражают здоровых людей всем до лампочки.
Откуда у вас такая статистика, кто сколько кого заразил? Люди с активной формой лежат в тубдиспансерах, а носителем по данным ВОЗ каждый 7 является. На улице вы точно не заразитесь, нужно время в одном помещении с плохой вентиляцией.
Во-вторых от него есть прививка, которая снижает риск
В-третьих туберкулёз лечится и не смертелен, если не запускать.
Так что сравнение вообще мимо
Это вы судебным приставам расскажите, у которых куча исполнительных производств о принудительном помещении на лечение больных с открытой формой. К сожалению не всё так идеально, множество больных отказываются лечиться и находятся среди нас.
Там палка о двух концах. Многие отказываются лечиться, многие врачи не исполняют свои врачебные обязанности. Все хороши.
Совершенно верно, куча больных туберкулезом среди нас. У меня теща в туб. диспансере много лет отработала. Рассказывала, как время от времени встречала своих ещё не вылеченных пациентов в трамвае, на улице и т.п.
Нет принудительной госпитализации людей с активной формой. Хочешь иди, хочешь нет. Риск для окружающих никто не оценивает.
На улице риск заразиться отличный. В общественном транспорте например. Другое дело, что проявиться туберкулёз может потом после ослабления иммунитета.
Лейкемия тоже лечится и? Комментарий вообще мимо.
От туберкулёза в детстве прививка, от лейкемии есть?
Стоимость лечения от лейкемии и туберкулёза сопоставимы?
Выживаемость?
Чё вы сравниваете несравнимые вещи.
Ну и про заражение в транспорте шик конечно.
Человек вообще носитель многих вирусов грибков бактерий, если у вас паранойя, носите до конца жизни маску, дураком в наше время выглядеть не будете
Зависит от формы туберкулеза и собственного иммунитета. Я пил с туберкулезником из одного бокала. Потом его забрали в диспансер, а нас всех погнали на флюрку. Уже прошло почти 20 лет и не заболел с того случая.
Аналогичная история: мой хороший институтский друг заболел туберкулёзом , но его соседи по комнате студенческого общежития не заболели.
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С донорством, конечно, цель благая... но вот как насчёт того, чтобы начать помогать онкобольным на более ранней стадии постановки диагноза и непосредственно лечения? Чтобы людям не приходилось проходить 7 кругов ада, когда их футболят из одного учреждения в другое, заставляют ждать бесплатных процедур месяцами (или вынуждают делать платно), ждать квот чтобы попасть в стационар, а не лечиться в диспансере по месту жительства. У меня с момента постановки диагноза до первой химии прошло 4 месяца и это мне ещё повезло немножко в итоге по знакомству, а почти все анализы я делала платно. Считаю было бы круто начать лечение на следующий день после постановки диагноза! Времени поплакать у меня просто не было... Ещё было бы круто не брать с собой в больницу противорвотные, бинты и туалетную бумагу. Было бы круто лежать на нормальном матрасе, вовремя получать очередной курс химии, не проходить по 55 окон с бумажками когда ложишься на курс и тд и тп. Написать можно много что не так и помогать надо уже на начальном этапе, а не только на моменте пересадки до которого в России почти никто не доживает. Все кто лежал со мной в одной палате с лейкемией - почти все умерли( а сколько людей остались со своей бедой вне стен больницы?! Просто потому что не смогли попасть на лечение в нужное медучреждение. Так вот, желаю всем здоровья и никогда не болеть ничем подобным в России!
Берлинский счёт был €120 тысяч (10,8 млн рублей). Я бы не сказал, что это дорого: это три месяца в госпитале с тремя химиотерапиями, со всеми побочками.
Но и не дешево. Думаю, не каждая российская семья может себе это позволить, даже если продаст все, что есть.
"Эти деньги могут пойти на изменение законодательства ..." лол, что?
знаешь, как дорого в РФ законодательство изменить? депутаты голодные
- За что тебя взяли?
- За взятку...
- Постой, а как тебя выпустили?
- Ты дурак?! :)
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Печально, что человеку нужно оказаться на грани смерти, чтобы понять, что единственно достойный способ тратить деньги — помощь людям. Здоровья Олегу.
Лол. Глядя на комменты тут, желание может очень быстро пропасть ) Понятно, что не все такие мудаки как тут в комментах, нормальные люди обычно вообще редко пишут, но всё же.
И что бы он для общества не сделал его будут мешать с говном, как Гейтса, Карнеги, кого угодно. Даже не так, чем больше он сделает, тем больше его будут мешать с говном и завидовать.
Он будет спасать их детей и этих людей, а они будут его ненавидеть.
Посмотрите даже интервью Хаматовой у Черняка, даже её ненавидят и требуют с неё, будто она им что-то должна...
Поэтому тут такой вопрос, неоднозначный. Нужно именно быть очень развитым человеком, полубогом, простить всех, быть выше них, чтобы помогать.
Слов много, но зная Тинькова, это может остаться просто громкими заявлениями, когда никто его на фед.уровне не поддержит
Отношение к его банку одно, а отношение человеческое это другое. Сочувствую и желаю полного выздоровления.
О человеке говорят его поступки.
В данном случае поступок - организация фонда для помощи больным лейкемией в РФ.
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Если не соврал, то этот фонд загладит косяки его банка.
Или сделает его богаче.
Каким образом? Есть примеры разбогатевших на благотворительности?
Вам нужно понимать что такое фонды и для чего создаются. Также для чего им маскоты из уважаемых людей. )
ЗЫ: фонды и благотворительность - не для того, чтобы тратить свои деньги, а для того, чтобы привлекать чужие.
Разжуйте мне тупому, я то дурак всегда думал, что благотворительность это для имиджа и замаливания прошлых грехов когда одной ногой в гробу стоишь (с собой все не унесешь, а вдруг там правда страшный суд? Чего бы не перестраховаться?), а не чтобы разбогатеть.
https://ru-auto.livejournal.com/36243601.html - это хоть и частный случай, и очень топорный, но даёт понимание, как это устроено.
Тиньков, если вы это читаете, помогите Навальному - вы там где-то говорили, что он мудак и вообще путин — царь и все такое. Но все же. Человеку сейчас нужна помощь, в частности, медицинская. Может быть не меньше, чем когда-то вам. Вы же понимаете, что его не по делу пресуют. Очистите совесть — впишитесь за Алексея. С вашей стороны это будет неожиданный, но очень крутой поступок :) Правда хз че после этого с банком сделают
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Никогда он этого не сделает, предположить такое - это равносильно предположению, что Солнце взойдет на западе.
и почему никто не пишет что тиньков заболел тогда когда его собирались экстрадировать в сша на 6 лет отсидки...
Писали, я например это сразу же отметил. Хз как там на самом деле, но заболел он очень вовремя, иначе сейчас уже чалился бы в Америкашке. При этом, при всей моей нелюбви к фигуранту, считаю что в плане отказа от гражданства чтобы не платить налрги он поступил правильно. Я бы сделал то же самое
заболел как раз тогда когда должен был состояться суд по экстрадиции, удивительное совпадение.