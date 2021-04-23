«Всем две недели отпуска за счёт заведения»: первая реакция бизнеса и не только на длинные майские выходные от Путина Статьи редакции
Предприниматели ждут, что нерабочие дни будут за их счёт — с сохранением зарплат, как в 2020 году. Но не теряют чувство юмора.
23 апреля президент России Владимир Путин пообещал сделать все дни с 1 по 10 мая включительно нерабочими. Так он ответил на просьбу Роспотребнадзора: по логике ведомства непрерывные выходные должны уменьшить опасность заразиться Covid-19.
Президент пока не подписал указ, поэтому непонятно, к чему готовиться бизнесу: будут объявленные «выходные» настоящими выходными днями или «нерабочими» с сохранением зарплат — как весной 2020 года.
Предприниматели уже ждут, что длинные выходные будут с сохранением зарплат, а значит, за их счёт. Собрали первую реакцию в соцсетях.
Пока не все понимают, что делать: уходить на «каникулы» или работать по производственному календарю — с 4 по 7 мая. В похожей ситуации в 2020 году многие предприниматели и компании не останавливались и просили сотрудников выйти на работу и помочь бизнесу.
Главный вопрос.
Вот бы было так: «А давайте лучше побольше поработаем без майских, пока весь Мир на паузе, когда она закончится, мы будем с более сильной экономикой».
Да, вот реально не понимаю....
Такие решения демонстрируют сразу всю суть мышления.
Оно просто идет в разрез с развитие экономики, поддержки бизнеса, уменьшения количества бедных в стране.
Пока Японцы, Южные Корейцы, другие нации будут упахиваться ради своего будущего и настоящего, мы будем на диване лежать, супер....
Это ведь блин просто национальная идея по сути получается.... Это описание будущего страны. Не слова, а практика. Практическое решение которое показывает тренд будущего страны.
Это относится к тем, экономикам, которые растут.
Если твоя падает, то чем меньше поработаешь, тем меньше упадёт)
Отчасти согласен, решение давать столько выходных - абсурд, но за 10 дней более сильной экономикой мягко говоря не станешь.
Ага, то то же в некоторых странах подумывают о сокращении рабочей недели.
О таком уровне поддержки малого и среднего бизнеса предприниматели не могли даже и мечтать
У людей какие-то стереотипы. Один думет, что народ уходит в запой с 1-го по 9-ое мая. А другой думает, что кто-то работает в этом промежутке. Офисный планктон и без объявления берет отпуска для объединения праздников и выходных.
А в чем вообще смысл удлинять эти выходные? Государству что с этого? Туризм поднять?
Чтобы все в Сочи и Крым скататься успели, выбора то нет теперь..
А кто в Турцию планировал после 15 апреля, у них отпуск отменился (да и денег не вернули), хоть шашлыки пожарить успеют...
Это-то да, но помнится, все говорили, что производительность труда надо поднимать. А тут прям раз и такой популизм вдруг. Как говорил Винни-Пух, это "ж-ж-ж-ж" неспроста!
Я работаю в рознице. У меня и на стандартные праздничные выходные не будет выходных.
Что мешает зп платить по отработанным часам - так ведь и делают, непонятно нытьё - какое сохранение, за новогодние долгие выходные никому не платят же
Эм, я получаю одинаковую зарплату в любой месяц. Так что платят за НГ.
Странно, у меня всегда в январе зарплата была ниже из-за праздников.
Хороший план как поднять благосостояние! Боремся же с бедностью в стране, мать его!!!!
Прям метод кнута и пряника.. Помогли бизнесу? Пора и выходных "стопку" назначить..
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