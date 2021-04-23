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Истории
Альберт Хабибрахимов

«Всем две недели отпуска за счёт заведения»: первая реакция бизнеса и не только на длинные майские выходные от Путина Статьи редакции

Предприниматели ждут, что нерабочие дни будут за их счёт — с сохранением зарплат, как в 2020 году. Но не теряют чувство юмора.

19 19 комментариев
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Кремль

23 апреля президент России Владимир Путин пообещал сделать все дни с 1 по 10 мая включительно нерабочими. Так он ответил на просьбу Роспотребнадзора: по логике ведомства непрерывные выходные должны уменьшить опасность заразиться Covid-19.

Президент пока не подписал указ, поэтому непонятно, к чему готовиться бизнесу: будут объявленные «выходные» настоящими выходными днями или «нерабочими» с сохранением зарплат — как весной 2020 года.

Предприниматели уже ждут, что длинные выходные будут с сохранением зарплат, а значит, за их счёт. Собрали первую реакцию в соцсетях.

Ну, поддержали бизнес так поддержали: каникулы с 1 по 11 мая. Мать-мать-мать, ответило эхо.

Вопрос: неужели бизнес так окреп, что готов оплатить сотрудникам вторые 10-дневные каникулы за первые 5 месяцев года?

Александр Стома
управляющий партнёр Cotraco Group
Denis Germanenko @mofas
Ожидаю звонка/письма от Роспотребнадзора с вопросом "Сколько вы потеряете выручки из-за назначения доп. выходных дней?". Затем жду перечисления средств на расчетный счет компании, а потом уже с богом отпускаю людей отдыхать

Владимир Путин согласился объявить майские праздники непрерывными (ранее планировалось работать с 4 по 7 мая).

Занавес. Расходимся.

Вот они меры подоспели. Из месяца предприниматели оплатят сотрудникам 10 дней. Треть.

Анастасия Татулова
основательница сети кафе «АндерСон»

Заходит Путин в бар и говорит, у меня для вас две новости:

— всем посетителям пива за счёт заведения!

— всем сотрудникам две недели отпуска в Сочи за счёт заведения!

Михаил Смолянов
основатель сервиса «Финолог»
Лось (19,6) @poooovar
Календарь майских выходных https://t.co/r7n2o9eOG5

10 дней в мае нерабочих. Я в шоке. Есть национальная программа по спаиванию населения? Новогодние 10 дней — удар по экономике и здоровью страны, так тут ещё 10 прилетело.

Николай Шестаков
совладелец агентства Adventum

Вот так, легким движением руки брюки *тьфу ты* рабочие дни превращаются, превращаются — в элегантные нерабочие и полный швах для любого бизнеса.

Никита Гук
сооснователь игрового издательства Hoopsly

Нужно радоваться! Могли объявить войну, а объявили выходные!

Дмитрий Алексеев
глава DNS

Пока не все понимают, что делать: уходить на «каникулы» или работать по производственному календарю — с 4 по 7 мая. В похожей ситуации в 2020 году многие предприниматели и компании не останавливались и просили сотрудников выйти на работу и помочь бизнесу.

А среди нас в фб правда есть кто-то, кто вот рили и на самом деле не будет воркать в майские? Please stand up)) Просто интересуюсь — у меня все 24/7, потому давно не слежу за такими вещами.

Роман Босиков
Гришка @grishka11
А зачем вам помощь государства, чтобы решать, когда вы хотите работать, а когда не хотите?
Клиент
Коллеги, мы напоминаем, что вы работаете не на президента, а на нас. Мы дни нерабочими не объявляем вам!

Вот бы было так: «А давайте лучше побольше поработаем без майских, пока весь Мир на паузе, когда она закончится, мы будем с более сильной экономикой».

Иван Калюжный
руководитель по бренду и маркетинговым коммуникациям «Перекрёсток Впрок»
Продакшн-директор КБ «Палиндром» Павел Федоров Twitter
Сооснователь KFConsulting Илья Клишин Twitter

Главный вопрос.

Жан Пежо @EpihinS
А это у нас так теперь всегда будет или только в этом году?

#длинныемайские #нерабочиедни

19 19 комментариев
16
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Ware Wow

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Вот бы было так: «А давайте лучше побольше поработаем без майских, пока весь Мир на паузе, когда она закончится, мы будем с более сильной экономикой».

Да, вот реально не понимаю....
Такие решения демонстрируют сразу всю суть мышления.
Оно просто идет в разрез с развитие экономики, поддержки бизнеса, уменьшения количества бедных в стране.

Пока Японцы, Южные Корейцы, другие нации будут упахиваться ради своего будущего и настоящего, мы будем на диване лежать, супер....

Это ведь блин просто национальная идея по сути получается.... Это описание будущего страны. Не слова, а практика. Практическое решение которое показывает тренд будущего страны.

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Женя Гагарин

Ware
2

Это относится к тем, экономикам, которые растут.
Если твоя падает, то чем меньше поработаешь, тем меньше упадёт) 

Ответить

Никита Аврутин

Женя
0

Отчасти согласен, решение давать столько выходных - абсурд, но за 10 дней более сильной экономикой мягко говоря не станешь.

Ответить

N N

Ware
0

Зарплату  как японцам, китайцам и корейца, или хотя бы как в Москве - по всей РФ

Ответить

Gennadiy Khatuntsev

Ware
0

Ага, то то же в некоторых странах подумывают о сокращении рабочей недели.

Ответить

Сергей

7

О таком уровне поддержки малого и среднего бизнеса предприниматели не могли даже и мечтать

Ответить

Gennadiy Khatuntsev

5

У людей какие-то стереотипы. Один думет, что народ уходит в запой с 1-го по 9-ое мая. А другой думает, что кто-то работает в этом промежутке. Офисный планктон и без объявления берет отпуска для объединения праздников и выходных.

Ответить

Dmitry Kiselev

1

А в чем вообще смысл удлинять эти выходные? Государству что с этого? Туризм поднять?

Ответить

Ivan Miasnikov

Dmitry
1

Чтобы все в Сочи и Крым скататься успели, выбора то нет теперь..
А кто в Турцию планировал после 15 апреля, у них отпуск отменился (да и денег не вернули), хоть шашлыки пожарить успеют...

Ответить

Ольга

Dmitry
0

Намекают, что макарошки стоят везде одинаково, но будут не по карману. А картоха сама себя не посадит.

Ответить

Dmitry Kiselev

Ольга
0

Это-то да, но помнится, все говорили, что производительность труда надо поднимать. А тут прям раз и такой популизм вдруг. Как говорил Винни-Пух, это "ж-ж-ж-ж" неспроста!

Ответить

Султанов Андрей

1

Я работаю в рознице. У меня и на стандартные праздничные выходные не будет выходных.

Ответить

N N

–3

Что мешает зп платить по отработанным часам - так ведь и делают, непонятно нытьё - какое сохранение, за новогодние долгие выходные никому не платят же

Ответить

Сергей Суханинский

N
0

Эм, я получаю одинаковую зарплату в любой месяц. Так что платят за НГ. 

Ответить

Данияр Салахутдинов

Сергей
0

Странно, у меня всегда в январе зарплата была ниже из-за праздников.

Ответить

Дмитрий Амелин

0

Хороший план как поднять благосостояние! Боремся же с бедностью в стране, мать его!!!!

Ответить

Принципиальный шар

0

Только и остаётся, что шутить )

Ответить

Ivan Miasnikov

0

Прям метод кнута и пряника.. Помогли бизнесу? Пора и выходных "стопку" назначить..

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Dvesti50

0

Кому надо, тот работает. 

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