Похожие проблемы были в Uber во времена руководства Каланика.

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После скандального увольнения из Uber бывший гендиректор компании Трэвис Каланик занялся «тёмными кухнями» — в 2018 году он приобрёл контроль над стартапом CloudKitchens, который строит кухни, чтобы сдавать их в аренду ресторанам.

Сеть CloudKitchens насчитывает 46 точек в США и других странах, после прихода Каланика оценка старатпа выросла до $5 млрд. Однако вместе с ним в компанию пришли и худшие практики из раннего Uber, пишет Insider со ссылкой на бывших и действующих сотрудников CloudKitchens.

Они пожаловались на тотальный контроль, переработки, жёсткую секретность и непрозрачные системы выплат. С начала 2021 года стартап покинули 300 из 2000 сотрудников.

Сам Каланик стоит перед другой проблемой: на дальнейший рост у компании не хватает средств, а привлекать инвестиции он пока не готов из-за страха потерять контроль, как это случилось в Uber, пишет Insider.

Трэвис Каланик Reuters

Как Каланик создавал CloudKitchens

После увольнения из Uber в 2017 году Каланик познакомился с Диего Бердакином, который основал сеть «тёмных кухонь» City Storage Systems. Компания сдаёт кухни в аренду ресторанам, которые работают только на доставку.

Каланик выкупил доли инвесторов в City Storage Systems, занял пост генерального директора и переименовал компанию в CloudKitchens. В её развитие, по данным Insider, Каланик вложил $300 млн с продажи своих акций Uber.

В 2018 году Каланик начал привлекать в свой стартап технических специалистов и написал о CloudKitchens у себя в Twitter. На тот момент в стартапе работали всего 15 сотрудников.

Каланик отправился в турне по городам США, устраивал в ночных клубах закрытые встречи и рассказывал на них, как будет устроена CloudKitchens.

Послушать о новом проекте бывшего начальника приходили и любопытные сотрудники Uber. Так Каланику удалось переманить в свой стартап пару десятков сотрудников и менеджеров из Uber, подсчитали в Insider.

В 2019 году Каланик привлёк инвестиции от государственного фонда из Саудовской Аравии, который инвестировал в Uber, когда Каланик там работал. Фонд вложил в стартап $400 млн и оценил всю компанию в $5 млрд.

Инвестиции помогли CloudKitchens ускорить выход на рынки Китая, Индии и Великобритании. До этого компания была представлена всего в нескольких городах США. Фонд выступает в роли молчаливого партнёра и не диктует Каланику условия, поэтому он не боится той участи, что постигла его в Uber.

Что не так в CloudKitchens

Корпоративные ценности CloudKitchens дословно повторяли ценности Uber времён Каланика. Вместе с ними в стартап перекочевали и проблемы — переработки, непрозрачность процессов и нездоровая атмосфера в коллективе.

Переработки и очные совещания в разгар пандемии

Сотрудники CloudKitchens стали терять баланс между работой и личной жизнью, как и во времена, когда Каланик руководил Uber.

Бывшие сотрудники компании рассказали, что работали по 12–14 часов в день и были на связи 24/7. Сам Каланик приходил в офис раньше всех и уходил позже всех, чтобы контролировать сотрудников.

Если кто-то уходил в 19:00, он шутил: «Вы работаете на полставки?». Поэтому иногда я оставляла на рабочем столе личные вещи, чтобы коллеги не догадались, что я ушла в 21:00. одна из бывших сотрудниц CloudKitchens в разговоре с Insider

В разгар пандемии, когда часть компаний ушла на удалёнку, Каланик заставлял сотрудников приходить в офис на совещания, которые он и его заместители часто проводили без масок. Также он требовал, чтобы команды ежедневно совещались утром и вечером.

Некомфортные условия труда и насаждение философии Uber

В самом офисе CloudKitchens, по рассказам сотрудников, нет зон для отдыха, бесплатной прачечной и других удобств, которыми известны кампусы технологических стартапов.

Кроме того, выходцы из Uber распространяют в CloudKitchens идеологию «Нет киноа»: носят футболки с этой надписью и клеят на свои ноутбуки наклейки с такой фразой. Идеология зародилась в Uber, когда на совещании один из работников поинтересовался, почему из меню кафетерия исчез гарнир киноа.

Каланик тогда ответил, что сотрудники должны сосредоточиться на работе, а не жаловаться начальству на такие пустяки. Эту историю часто рассказывают новым сотрудникам CloudKitchens, чтобы они оставались верны своей миссии.

Жёсткий контроль и секретность

После увольнения из Uber Каланик стал озабочен тем, чтобы держать всё под контролем и «не выносить сор из избы».

Он запрещает сотрудникам общаться с прессой, чтобы конкуренты не узнали о планах CloudKitchens.



Для многих руководителей компании её выручка, прибыль или убытки остаются загадкой.

Новые сотрудники подписывают соглашение о неразглашении (NDA), которое запрещает им указывать своё место работы в профиле LinkedIn.



Бывшие работники CloudKitchens рассказали, что не знали, чем занимаются их коллеги в других подразделениях и регионах.



Новые помещения под кухни CloudKitchens покупает через подставное юрлицо.



В отношении частной жизни Каланик придерживается той же стратегии. Например, на одном из совещаний он назвал фейком и кликбейтом сообщения СМИ о его особняке в Лос-Анджелесе площадью 6,1 тысяч м² и стоимостью $43 млн. При этом некоторые из его сотрудников там бывали.

Работники CloudKitchens говорят, что Каланик с двумя приятелями — основателем стартапа Диего Бердакином и заместителем гендиректора Эмилем Майклом — ведут все дела компании по кодексу секретности, как в «Бойцовском клубе».

Ошибки руководителей

Бердакин работает с Калаником в одном офисе и может влиять на его решения, пишет Insider. Каланик отвечает в CloudKitchens за технологии, а Бердакин курирует офлайн-процессы, включая покупку недвижимости.

Правая рука Бердакина — Барак Дискин, он возглавляет отдел недвижимости. По рассказам сотрудников, топ-менеджеры покупали дешёвые участки, непригодные под строительство кухонь.

Работники CloudKitchens вспоминают, что когда они представили руководству прототип кухонь в Лос-Анджелесе вместе со сметой, их заставили сокращать затраты на строительство. Из-за этого они были вынуждены прятать от начальства счета.

Кроме того, руководство не могло спланировать бюджеты и сроки запуска новых кухонь. Из-за этого ресторанам-арендаторам приходилось неделями платить зарплаты ещё не вышедшему на работу персоналу.

Точка CloudKitchens в Сан-Франциско, где выдают заказы водителям Katie Canales / Business Insider

Также руководство экономило на оснащении кухонь, в частности, не всегда устанавливало кондиционеры. Арендаторы жаловались на жару, а сотрудники CloudKitchens сами добывали для них портативные кондиционеры.

Сотрудники ожидали, что за три года у CloudKitchens откроются сотни кухонь, но из-за секретности запуск новых точек было сложно отследить. По подсчётам Insider, в США работают 24 из 46 точек сети.

Менеджеры отдела разработки, руководитель финансового отдела и глава отдела кадров пришли в CloudKitchens из Uber. Все они — носители «спартанской» корпоративной культуры Каланика.

Руководители отделов строительства и дизайна уравновешивали жёстких выходцев из Uber, но они покинули CloudKitchens ещё в 2019 году. Вслед за ними ушли их команды. В 2020 году вместе с командой уволились менеджеры, ответственные за строительство завода по производству сборных кухонь.

Непрозрачная система выплат

Бывшие сотрудники рассказали, что на собеседованиях рекрутёры CloudKitchens обещали соискателям, что низкую зарплату компания компенсирует бонусами в размере от $5000 до $10 000 в год.

За три года работы бонусы сотрудникам выплатили всего один раз — в марте 2021 года: некоторые работники получили $2000, а другие совсем ничего.

В CloudKitchens можно выбрать вид поощрения — деньгами или акциями компании. Сотрудники рассказали Insider, что руководили заставляли их брать акции. А когда работники просили премию или повышение, начальство упрекало их в том, что они не верят в рост акций компании.

Чтобы удержать сотрудников, CloudKitchens использовала схему отложенного вознаграждения — вестинг. Чтобы реализовать свой опцион, сотрудник должен проработать в компании четыре года: после первого года он мог получить 10% обещанных акций, после второго — ещё 20%, 30% после третьего и оставшиеся 40% — после четвёртого года.

В марте из CloudKitchens уволились более 100 человек. Связан или их уход с недовольством бонусной системой, Insider не уточняет.

Может быть, люди, которые пошли ва-банк, будут чертовски богатыми. Но это огромный риск, особенно если у вас есть семья и нет других источников дохода. один из бывших сотрудников CloudKitchens в разговоре с Insider

Каланик объяснял, что так он воплощает в CloudKitchens один из постулатов Uber — «быть владельцем, а не арендатором». Но Каланик давно не привлекал денег от инвесторов, поэтому сотрудники понятия не имеют, сколько стоят их акции.

Глава CloudKitchens также обещал сотрудникам, что будет привлекать инвестиции и позволит им продавать свои акции, как Илон Маск в SpaceX. Но дальше обещаний дело не сдвинулось. Источники Insider называли акции CloudKitchens «единицами пророчеств», потому что никто не знал, когда они начнут что-то стоить.

Как Каланик будет дальше развивать CloudKitchens

Исследовательская компания Euromonitor прогнозирует, что к 2030 году рынок «тёмных кухонь» может достигнуть $1 трлн. Крупные инвесторы вроде SoftBank поддерживают конкурента CloudKitchens — REEF.

Более мелкие стартапы типа JustKitchen на Тайване привлекают инвестиции и ориентируются на конкретные страны. Гиганты доставки еды тоже вышли на рынок «тёмных кухонь»: например, DoorDash запустила свои кухни в 2019 году.

Между тем Каланик выводит CloudKitchens в Китай, покупая маленькие местные компании. Так он надеется завоевать рынок, который ускользнул от него в Uber. Он нанял 12 топ-менеджеров Uber и поставил им задачу быстро расширять сеть.

Точка CloudKitchens в Оакланде Getty Images

CloudKitchens также протестировала бизнес-модель «тёмных магазинов» и продавала мороженое и туалетную бумагу. Компания планирует сдавать в аренду производителям товаров первой необходимости небольшие помещения в своих кухнях, где могут храниться и ждать курьеров упакованные товары.

Insider заключает, что компания нуждается в инвестициях, но у Каланика нет денег, чтобы масштабировать CloudKitchens так, как ему хотелось бы, поскольку недвижимость — это капиталоёмкий бизнес.