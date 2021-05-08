Умер сооснователь Vans Пол Ван Дорен Статьи редакции
Ему было 90 лет.
- О кончине Ван Дорена сообщила Vans 7 мая, причины смерти не разглашаются.
- «Пол был не просто предпринимателем — он был новатором. Смелость Пола в дизайне, маркетинге, а также его умение работать с цифрами превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд», — написала в заявлении компания.
- Пол Ван Дорен вместе с братом и партнерами открыл компанию The Van Doren Rubber в Калифорнии в 1966 году. Сокращённое название Vans придумали позже, в 70-х годах.
- Сейчас Vans входит в «большую четвёрку» брендов VF наряду с The North Face, Timberland и Dickies.
В моей жизни Vans ассоциируется сперва с мажорами из начала 2000-х, одноклассниками, чьи мамы и папы получали валютные зарплаты и привозили кросы из-за бугра. А затем с ярчайшими приключениями молодежной жизни. Vans как саундтрек к хорошему кино всегда были на ногах. Попадались, правда, и подделки, которых хватало на недели две. Самые любимые конечно модели из чёрной кожи - они же и самые крепкие. Сегодня мне 35 и я иногда охочусь на eBay за ретро Vans ещё со старым логотипом с остроконечной буквой V.
Сама история бренда, заслуживает экранизации. Спасибо, с вами было и будет к₽Уто!
П.В.
Слишком короткая статья. Хотелось бы увидеть больше фактов о Vans и почему она завоевала такую популярность у экстремалов.
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