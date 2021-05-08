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Слава Шегай

Умер сооснователь Vans Пол Ван Дорен Статьи редакции

Ему было 90 лет.

Пол Ван Дорен
  • О кончине Ван Дорена сообщила Vans 7 мая, причины смерти не разглашаются.
  • «Пол был не просто предпринимателем — он был новатором. Смелость Пола в дизайне, маркетинге, а также его умение работать с цифрами превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд», — написала в заявлении компания.
  • Пол Ван Дорен вместе с братом и партнерами открыл компанию The Van Doren Rubber в Калифорнии в 1966 году. Сокращённое название Vans придумали позже, в 70-х годах.
  • Сейчас Vans входит в «большую четвёрку» брендов VF наряду с The North Face, Timberland и Dickies.
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vc.ru

#vans #новость

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Павел Власов

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В моей жизни Vans ассоциируется сперва с мажорами из начала 2000-х, одноклассниками, чьи мамы и папы получали валютные зарплаты и привозили кросы из-за бугра. А затем с ярчайшими приключениями молодежной жизни. Vans как саундтрек к хорошему кино всегда были на ногах. Попадались, правда, и подделки, которых хватало на недели две. Самые любимые конечно модели из чёрной кожи - они же и самые крепкие. Сегодня мне 35 и я иногда охочусь на eBay за ретро Vans ещё со старым логотипом с остроконечной буквой V. 
Сама история бренда, заслуживает экранизации. Спасибо, с вами было и будет к₽Уто! 
П.В. 

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Johnny Vorony

3

Слишком короткая статья. Хотелось бы увидеть больше фактов о Vans и почему она завоевала такую популярность у экстремалов.

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Слава Шегай

Johnny
1

Большая история компании тоже есть: https://vc.ru/story/216890

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Johnny Vorony

Слава
0

Спасибо, пропустил 👍🏼

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Артур

3

Кеды классные, но рвутся быстро, если по 8+ часов в день носить

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Антон Волков

0

Америка великих людей 

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