Разговор с Алисой Чумаченко о новом бизнес-направлении «Сбера».

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20 мая «Сбер» провёл конференцию SmartDev, на которой поделился деталями «СберИгр» — это подразделение займётся разработкой и издательством компьютерных и мобильных игр.

Новое направление возглавила Алиса Чумаченко — основательница студии Game Insight и компании Gosu Data Lab, которая разрабатывает голосового ассистента для геймеров и платформу анализа игровых данных. Также она основала игровую компанию Game Insight.

На конференции SmartDev и в интервью vc.ru Чумаченко рассказала, что «СберИгры» планируют привлекать разработчиков низкой комиссией, голосовым помощником и «технологиями игр будущего».

А игроков, по её словам, можно заинтересовать только «хорошими проектами» — и «Сбер» надеется им дать их, в том числе при помощи других студий.

Алиса Чумаченко Фото с личной страницы на Facebook

Чем займутся «СберИгры»

Компания планирует развивать два направления:

Инвестиционное — «Сбер» намерен инвестировать в компании, студии и медийные проекты, связанные с играми. Международное издательство игр, которое также называется «СберИгры».

В компанию войдут разработка, издательство игр и подразделение Gosu Data Lab Алисы Чумаченко. Оно разрабатывает голосового ассистента для геймеров Gosu Voice Assistant и аналитическую платформу Gosu Data Platform.

«Сбер» ведёт переговоры о покупке Gosu Data Lab и уже подписал необязывающее соглашение .

На скриншотах — слайды доклада «СберИгр» на SmartDev

По словам Чумаченко, создание «СберИгр» было общим решением: она хотела открыть издательство и развивать технологии персонализации игр, а «Сбер» хотел запустить игровое направление.

«Сбер» — это Россия и рынок СНГ, здесь мы часть экосистемы. Это домашний рынок, который для нас чрезвычайно важен. Здесь 65 млн игроков. Мы хотим, чтобы все игроки в России играли в наши проекты. Такая у нас большая амбициозная задача. Если наши игры будут успешными, значит, мы молодцы и всё сделали правильно. Алиса Чумаченко

«Сбер» рассчитывает, что игры помогут привлекать пользователей в экосистему банка и зарабатывать, ведь игры — прибыльный бизнес, отмечает Чумаченко.

Зарабатывать «СберИгры» планируют на продаже игр и микротранзакциях, сервисах для разработчиков и комиссии в собственном магазине игр, который сейчас в разработке. Сумму инвестиций в игровое направление «Сбер» не называет.

Объём российского рынка видеоигр в 2020 году вырос на 35% до 163,4 млрд рублей, рассказывало игровое подразделение My.Games. На условно-бесплатные игры приходится 83,3% всего игрового рынка, а сегмент мобильных игр вырос на 39% до 67,1 млрд рублей.

Что в планах у «СберИгр»: 10 проектов в работе к лету, покупка студий и свой магазин

Большая часть собственных игр будет полностью бесплатной, часть — Free-to-Play с микротранзакциями, особенно мобильные. «Но и в премиум-сегмент тоже будем заходить», — отметила Чумаченко.

У «СберИгр» в разработке четыре проекта, до конца лета 2021 года их станет не меньше десяти. Детали проектов компания не раскрывает.

Компания собирает команду внутренней студии и «очень быстро растёт», до конца года планирует нанять около 200 человек, рассказала Чумаченко. «СберИгры» ищут разработчиков на Unity, Unreal Engine и HTML 5 для веба, а также дата-аналитиков.

Мы не ограничены российским рынком, команда может быть распределённой — нам можно писать отовсюду. Европейский офис международного издателя планируем открыть в Вильнюсе, где нам удобно и привычно. Там уже офис и команда Gosu, туда переехало много сотрудников Wargaming, огромный офис Unity, там же Game Insight. Мы сможем предложить разработчикам возможность переехать, если они захотят. Будут и региональные офисы разработчиков в России, маркетинг же останется в Москве. Алиса Чумаченко

По словам Чумаченко, «СберИгры» рассматривают и покупки игровых студий для расширения, но пока «не могут анонсировать вслух» возможные сделки.

Но в «ближайшее время» компания объявит о первых партнёрствах — из экосистемы «Сбера». Например, «СберИгры» станут дистрибьютором для облачной платформы SberPlay от SberDevices и будут выпускать и издавать на ней как свои проекты, так и игры студий-партнёров.

Мы — эксклюзивный поставщик игр на все поверхности «Сбера», мы даём разработчикам экосистему: SberPay для приёма платежей на локальном рынке, а в ближайшее время сможем давать трафик. Сейчас придумываем интересные решения, как взаимодействовать с экосистемой. Если вы игровой разработчик и хотите оказаться на устройстве экосистемы «Сбера», нужно идти к нам. Устройств много, а будет ещё больше. И на них будут «СберИгры». Алиса Чумаченко

Внутри SberPlay может появиться и игровой магазин «СберИгр», но подробностей его работы Чумаченко не раскрывает — проект находится на ранней стадии формирования идеи и разработки.

Издательские амбиции «Сбера»: компания рассчитывает привлечь разработчиков игр «выгодной комиссией» и дополнительными инструментами

Кроме своих проектов «СберИгры» планируют издавать игры от сторонних разработчиков. А чтобы привлечь их, компания обещает «самые выгодные условия на рынке».

В первый год после выхода игры разработчики получат 70% выручки, «СберИгры» — 30%, в то время как в среднем издатели предлагают делить 50% на 50%, утверждает Чумаченко. Компания будет брать 50% выручки только со второго года после выхода игры.

«СберИгры» готовы инвестировать в издание чужих проектов без ограничений, заявила Чумаченко: «К нам может прийти любой, мы готовы открыто обсуждать разные проекты».

«СберИгры» поставили перед собой задачу стать полноценным мобильным издателем, а также выпускать компьютерные игры. Например, компания планирует договариваться с международными издателями о локализации PC-игр в СНГ и их запуске в экосистеме «Сбера». Изданием игр на дисках компания заниматься не планирует.

Наша задача очень прозрачна: собрать как можно больше портфолио игр в достаточно короткий срок, поэтому делаем условия выгодными для тех разработчиков, кто придёт к нам первыми. Алиса Чумаченко

Ещё издательство даст разработчикам доступ к платформе Gosu для аналитики и персонализации и голосовому ассистенту.

В будущем «СберИгры» хотят сами выйти на международный издательский рынок.

«СберИгры» должны вырасти в большую полноценную международную компанию, потому что у российских и СНГ-разработчиков огромный потенциал. И с таким потенциалом было бы странно делать игры только для локального рынка. Издательский бизнес так интересно устроен, что в нём почти никогда не бывает прямой конкуренции. «Железные» платформы могут конкурировать между собой, как Microsoft Xbox и Sony PlayStation. А условная Activision с условной Valve конкурирует за время игрока и стоимость пользователя — как друг с другом, так и со всеми компаниями. И мы будем также конкурировать за время, которое игрок проводит в наших или не наших играх. Конкуренция очень серьёзная и очень интересная.

Алиса Чумаченко

Чем Gosu занималась до «СберИгр» и почему верит в голосовых ассистентов для игр

Одна из ключевых разработок Gosu Data Lab — «умный» голосовой помощник Gosu AI, построенный на базе аналитической платформы компании.

Он помогает тренироваться игрокам в League of Legends, Dota 2 и PUBG, анализирует матчи и поведение игрока, а затем даёт подсказки: какие предметы покупать, как действовать или какие способности изучать, поддерживает игрока и общается с ним.

Когда мы придумали голосового ассистента, решили, что это будет не ИИ, а друг, который сидит и подсказывает «из-за плеча». Играть с подсказками — очень естественно. Например, у мобильных игр очень мало места на экране для UX, голосовой интерфейс освобождает кучу места для обучения и онбординга. Алиса Чумаченко

Помощник Gosu AI станет частью голосовых ассистентов «Сбера» и появится во всех внутренних проектах «СберИгр» и играх издательства — по желанию разработчиков.

Gosu AI может стать как новой «личностью» семейства ассистентов «Салют», так и навыком уже существующих «личностей».

В первый год после выхода игры помощник будет бесплатным для сторонней студии, о планах по монетизации в компании пока не задумывались, сказала Чумаченко.

«Сбер» делает ставку на своих голосовых ассистентов и считает, что голосовые интерфейсы работают — и это подтверждает статистика. [Глава SberDevices] Константин Круглов говорил на SmartDev, что у «Салюта» шесть миллионов пользователей — это очень много. Я занимаюсь голосовыми ассистентами четыре года и тоже сильно в них верю. Я верю, что голос работает, будет всё больше развиваться, новые поколения игроков будут больше привыкать к голосовым интерфейсам.

Мы ещё не решили, станет ли игровой голосовой ассистент частью семейства «Салют» или же станет функцией уже существующих помощников — придумаем в ближайшее время. Совершенно точно, что он будет уметь общаться с игроками, у них особый сленг, который нужно понимать. Есть и другие функции, с которыми голосовые ассистенты потрясающе справляются. Даже психологическая — помощник прекрасно работает, когда у игрока горит после потной катки.

Алиса Чумаченко

Демо голосового ассистента для League of Legends

«Привлечь пользователя просто, убедить остаться — сложно»

Есть только один способ заинтересовать игрока — разрабатывать и выпускать хорошие игры, считает Чумаченко.

Игры — это развлечение. Если можно в магазин заманить скидкой и предложить какой-то бренд по выгодным условиям, то игрока не заставить играть в другую игру, потому что там дешевле или есть более удобные условия. Это в финансах можно поменять условия и перенести кредит в другой банк. Игры так не работают. Это развлечение, поэтому весь ваш retention (удержание пользователя — vc.ru) напрямую зависит от качества вашего контента. Будут хорошие игры — в них будут играть. А отношение к «Сберу» будет меняться — как к компании, которая может делать всё, в том числе игры. В том числе для этого мы всё делаем. Зайти в твою экосистему пользователя убедить просто, для этого есть проверенные механики, например, эксклюзивы. Убедить остаться — задача другого уровня, она действительно сложная. Выиграют те, у кого лучший пользовательский опыт, будем стараться. Алиса Чумаченко

На сайте «СберИгр» большая часть вакансий связана с аналитикой поведения игрока. Чумаченко объяснила, что проекты компании будут использовать платформу персонализации Gosu, которая позволяет разработчикам «улучшать метрики и делать пользовательский опыт интереснее».

В ближайшие 2-3 года игры компании смогут «подсвечивать» любимые виды оружия или навыки игрока, а в перспективе 7-10 лет — генерировать под пользователя миры, утверждает глава «СберИгр».