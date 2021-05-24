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Истории
Евгений Делюкин

Хотят охватить всех игроков в России и открыть игровой магазин: глава «СберИгр» рассказала о планах на геймеров и студии Статьи редакции

Разговор с Алисой Чумаченко о новом бизнес-направлении «Сбера».

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20 мая «Сбер» провёл конференцию SmartDev, на которой поделился деталями «СберИгр» — это подразделение займётся разработкой и издательством компьютерных и мобильных игр.

Новое направление возглавила Алиса Чумаченко — основательница студии Game Insight и компании Gosu Data Lab, которая разрабатывает голосового ассистента для геймеров и платформу анализа игровых данных. Также она основала игровую компанию Game Insight.

На конференции SmartDev и в интервью vc.ru Чумаченко рассказала, что «СберИгры» планируют привлекать разработчиков низкой комиссией, голосовым помощником и «технологиями игр будущего».

А игроков, по её словам, можно заинтересовать только «хорошими проектами» — и «Сбер» надеется им дать их, в том числе при помощи других студий.

Алиса Чумаченко Фото с личной страницы на Facebook

Чем займутся «СберИгры»

Компания планирует развивать два направления:

  1. Инвестиционное — «Сбер» намерен инвестировать в компании, студии и медийные проекты, связанные с играми.
  2. Международное издательство игр, которое также называется «СберИгры».

В компанию войдут разработка, издательство игр и подразделение Gosu Data Lab Алисы Чумаченко. Оно разрабатывает голосового ассистента для геймеров Gosu Voice Assistant и аналитическую платформу Gosu Data Platform.

«Сбер» ведёт переговоры о покупке Gosu Data Lab и уже подписал необязывающее соглашение .

На скриншотах — слайды доклада «СберИгр» на SmartDev

По словам Чумаченко, создание «СберИгр» было общим решением: она хотела открыть издательство и развивать технологии персонализации игр, а «Сбер» хотел запустить игровое направление.

«Сбер» — это Россия и рынок СНГ, здесь мы часть экосистемы. Это домашний рынок, который для нас чрезвычайно важен. Здесь 65 млн игроков.

Мы хотим, чтобы все игроки в России играли в наши проекты. Такая у нас большая амбициозная задача. Если наши игры будут успешными, значит, мы молодцы и всё сделали правильно.

Алиса Чумаченко

«Сбер» рассчитывает, что игры помогут привлекать пользователей в экосистему банка и зарабатывать, ведь игры — прибыльный бизнес, отмечает Чумаченко.

Зарабатывать «СберИгры» планируют на продаже игр и микротранзакциях, сервисах для разработчиков и комиссии в собственном магазине игр, который сейчас в разработке. Сумму инвестиций в игровое направление «Сбер» не называет.

Объём российского рынка видеоигр в 2020 году вырос на 35% до 163,4 млрд рублей, рассказывало игровое подразделение My.Games. На условно-бесплатные игры приходится 83,3% всего игрового рынка, а сегмент мобильных игр вырос на 39% до 67,1 млрд рублей.

Что в планах у «СберИгр»: 10 проектов в работе к лету, покупка студий и свой магазин

Большая часть собственных игр будет полностью бесплатной, часть — Free-to-Play с микротранзакциями, особенно мобильные. «Но и в премиум-сегмент тоже будем заходить», — отметила Чумаченко.

У «СберИгр» в разработке четыре проекта, до конца лета 2021 года их станет не меньше десяти. Детали проектов компания не раскрывает.

Компания собирает команду внутренней студии и «очень быстро растёт», до конца года планирует нанять около 200 человек, рассказала Чумаченко. «СберИгры» ищут разработчиков на Unity, Unreal Engine и HTML 5 для веба, а также дата-аналитиков.

Мы не ограничены российским рынком, команда может быть распределённой — нам можно писать отовсюду.

Европейский офис международного издателя планируем открыть в Вильнюсе, где нам удобно и привычно. Там уже офис и команда Gosu, туда переехало много сотрудников Wargaming, огромный офис Unity, там же Game Insight. Мы сможем предложить разработчикам возможность переехать, если они захотят.

Будут и региональные офисы разработчиков в России, маркетинг же останется в Москве.

Алиса Чумаченко

По словам Чумаченко, «СберИгры» рассматривают и покупки игровых студий для расширения, но пока «не могут анонсировать вслух» возможные сделки.

Но в «ближайшее время» компания объявит о первых партнёрствах — из экосистемы «Сбера». Например, «СберИгры» станут дистрибьютором для облачной платформы SberPlay от SberDevices и будут выпускать и издавать на ней как свои проекты, так и игры студий-партнёров.

Мы — эксклюзивный поставщик игр на все поверхности «Сбера», мы даём разработчикам экосистему: SberPay для приёма платежей на локальном рынке, а в ближайшее время сможем давать трафик. Сейчас придумываем интересные решения, как взаимодействовать с экосистемой.

Если вы игровой разработчик и хотите оказаться на устройстве экосистемы «Сбера», нужно идти к нам. Устройств много, а будет ещё больше. И на них будут «СберИгры».

Алиса Чумаченко

Внутри SberPlay может появиться и игровой магазин «СберИгр», но подробностей его работы Чумаченко не раскрывает — проект находится на ранней стадии формирования идеи и разработки.

Издательские амбиции «Сбера»: компания рассчитывает привлечь разработчиков игр «выгодной комиссией» и дополнительными инструментами

Кроме своих проектов «СберИгры» планируют издавать игры от сторонних разработчиков. А чтобы привлечь их, компания обещает «самые выгодные условия на рынке».

В первый год после выхода игры разработчики получат 70% выручки, «СберИгры» — 30%, в то время как в среднем издатели предлагают делить 50% на 50%, утверждает Чумаченко. Компания будет брать 50% выручки только со второго года после выхода игры.

«СберИгры» готовы инвестировать в издание чужих проектов без ограничений, заявила Чумаченко: «К нам может прийти любой, мы готовы открыто обсуждать разные проекты».

«СберИгры» поставили перед собой задачу стать полноценным мобильным издателем, а также выпускать компьютерные игры. Например, компания планирует договариваться с международными издателями о локализации PC-игр в СНГ и их запуске в экосистеме «Сбера». Изданием игр на дисках компания заниматься не планирует.

Наша задача очень прозрачна: собрать как можно больше портфолио игр в достаточно короткий срок, поэтому делаем условия выгодными для тех разработчиков, кто придёт к нам первыми.

Алиса Чумаченко

Ещё издательство даст разработчикам доступ к платформе Gosu для аналитики и персонализации и голосовому ассистенту.

В будущем «СберИгры» хотят сами выйти на международный издательский рынок.

«СберИгры» должны вырасти в большую полноценную международную компанию, потому что у российских и СНГ-разработчиков огромный потенциал. И с таким потенциалом было бы странно делать игры только для локального рынка.

Издательский бизнес так интересно устроен, что в нём почти никогда не бывает прямой конкуренции. «Железные» платформы могут конкурировать между собой, как Microsoft Xbox и Sony PlayStation.

А условная Activision с условной Valve конкурирует за время игрока и стоимость пользователя — как друг с другом, так и со всеми компаниями. И мы будем также конкурировать за время, которое игрок проводит в наших или не наших играх. Конкуренция очень серьёзная и очень интересная.

Алиса Чумаченко

Чем Gosu занималась до «СберИгр» и почему верит в голосовых ассистентов для игр

Одна из ключевых разработок Gosu Data Lab — «умный» голосовой помощник Gosu AI, построенный на базе аналитической платформы компании.

Он помогает тренироваться игрокам в League of Legends, Dota 2 и PUBG, анализирует матчи и поведение игрока, а затем даёт подсказки: какие предметы покупать, как действовать или какие способности изучать, поддерживает игрока и общается с ним.

Когда мы придумали голосового ассистента, решили, что это будет не ИИ, а друг, который сидит и подсказывает «из-за плеча». Играть с подсказками — очень естественно.

Например, у мобильных игр очень мало места на экране для UX, голосовой интерфейс освобождает кучу места для обучения и онбординга.

Алиса Чумаченко

Помощник Gosu AI станет частью голосовых ассистентов «Сбера» и появится во всех внутренних проектах «СберИгр» и играх издательства — по желанию разработчиков.

Gosu AI может стать как новой «личностью» семейства ассистентов «Салют», так и навыком уже существующих «личностей».

В первый год после выхода игры помощник будет бесплатным для сторонней студии, о планах по монетизации в компании пока не задумывались, сказала Чумаченко.

«Сбер» делает ставку на своих голосовых ассистентов и считает, что голосовые интерфейсы работают — и это подтверждает статистика. [Глава SberDevices] Константин Круглов говорил на SmartDev, что у «Салюта» шесть миллионов пользователей — это очень много.

Я занимаюсь голосовыми ассистентами четыре года и тоже сильно в них верю.

Я верю, что голос работает, будет всё больше развиваться, новые поколения игроков будут больше привыкать к голосовым интерфейсам.

Мы ещё не решили, станет ли игровой голосовой ассистент частью семейства «Салют» или же станет функцией уже существующих помощников — придумаем в ближайшее время.

Совершенно точно, что он будет уметь общаться с игроками, у них особый сленг, который нужно понимать. Есть и другие функции, с которыми голосовые ассистенты потрясающе справляются. Даже психологическая — помощник прекрасно работает, когда у игрока горит после потной катки.

Алиса Чумаченко
Демо голосового ассистента для League of Legends

«Привлечь пользователя просто, убедить остаться — сложно»

Есть только один способ заинтересовать игрока — разрабатывать и выпускать хорошие игры, считает Чумаченко.

Игры — это развлечение. Если можно в магазин заманить скидкой и предложить какой-то бренд по выгодным условиям, то игрока не заставить играть в другую игру, потому что там дешевле или есть более удобные условия.

Это в финансах можно поменять условия и перенести кредит в другой банк. Игры так не работают. Это развлечение, поэтому весь ваш retention (удержание пользователя — vc.ru) напрямую зависит от качества вашего контента.

Будут хорошие игры — в них будут играть. А отношение к «Сберу» будет меняться — как к компании, которая может делать всё, в том числе игры. В том числе для этого мы всё делаем.

Зайти в твою экосистему пользователя убедить просто, для этого есть проверенные механики, например, эксклюзивы. Убедить остаться — задача другого уровня, она действительно сложная. Выиграют те, у кого лучший пользовательский опыт, будем стараться.

Алиса Чумаченко

На сайте «СберИгр» большая часть вакансий связана с аналитикой поведения игрока. Чумаченко объяснила, что проекты компании будут использовать платформу персонализации Gosu, которая позволяет разработчикам «улучшать метрики и делать пользовательский опыт интереснее».

В ближайшие 2-3 года игры компании смогут «подсвечивать» любимые виды оружия или навыки игрока, а в перспективе 7-10 лет — генерировать под пользователя миры, утверждает глава «СберИгр».

Самое важное — геймдизайн — чтобы игры взаимодействовали с тобой изнутри, зная, как ты любишь играть. Моя мечта, чтобы игры «знали», кто в них играет, и менялись под предпочтения разных игроков.

Например, вы любите играть на лёгком танке. Если игра это понимает, она может подсветить вам его внутри магазина. Или подсветить дерево скиллов, которые вы обычно прокачиваете: «Вы улучшаете такие-то навыки, хотите посмотреть на похожие?». Это делает пользовательский опыт приятнее.

Это перспектива на 2-3 года. В перспективе 7-10 лет, что для ИТ-мира очень долго, я верю, что будущее игр — это генерирующиеся под пользователя миры.

Алиса Чумаченко

#сберигры #игры #gamedev

7 7 комментариев
2
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7 комментариев
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Егор

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Российский гейм дев мертв уже как лет 10. Игровая индустрия находится в дичайшей стагнации (как и экономика), поэтому единственное, что цепляет это какие-нибудь обособленные инди-игры или мобилки.

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ЯжПрограммист

Егор
0

Только один вопрос, а почему он 10 лет назад не был мертв?

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Game Topia

Егор
0

Десять лет назад была золотая эпоха золотого инди. Сегодня с инди туго. Но судя по игровым конференциям, у нас тысячи создателей игр, которые что-то, да делают. Мне кажется наши разрабы делают неплохие стратегии и фермы. Но остальные жанры требуют недоступные нам ресурсы.

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ЯжПрограммист

2

 Будут хорошие игры — в них будут играть. А отношение к «Сберу» будет меняться — как к компании, которая может делать всё, в том числе игры.

Короче сбер просто будет вливать мильярды заработанные на переводах с карты на карту в мертворожденные игровые проекты и... все.

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Андрей Лещев

0

Не читал, но зашел посмотреть в комментах «что на тату?» =) 

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Комментарий удален

Egor Sergeevich

0

Когда эффективный менеджер, не играющий в игры и вообще далекий от гейминга, решает что там надо для игроков, это прям... прекрасно.

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Game Topia

0

Сбер, могу дико ошибаться, поэтому, если что - простите недалёкого. Но разве тридцать процентов и процент с микротранзакциц, это не та стратегия за которую все ненавидят apple? И почему вы обдиралово называете издательством? Да, издатели берут половину, но они выкладывают игру на всех доступных ей платформах и внешнюю рекламу, как и весь маркетинг берут на себя. А вы что делаете? Вы выкладывание их в мобильные стопы, Стим? Или вы просто свой стор называете издательством?

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