Хотят охватить всех игроков в России и открыть игровой магазин: глава «СберИгр» рассказала о планах на геймеров и студии Статьи редакции
Разговор с Алисой Чумаченко о новом бизнес-направлении «Сбера».
20 мая «Сбер» провёл конференцию SmartDev, на которой поделился деталями «СберИгр» — это подразделение займётся разработкой и издательством компьютерных и мобильных игр.
Новое направление возглавила Алиса Чумаченко — основательница студии Game Insight и компании Gosu Data Lab, которая разрабатывает голосового ассистента для геймеров и платформу анализа игровых данных. Также она основала игровую компанию Game Insight.
На конференции SmartDev и в интервью vc.ru Чумаченко рассказала, что «СберИгры» планируют привлекать разработчиков низкой комиссией, голосовым помощником и «технологиями игр будущего».
А игроков, по её словам, можно заинтересовать только «хорошими проектами» — и «Сбер» надеется им дать их, в том числе при помощи других студий.
Чем займутся «СберИгры»
Компания планирует развивать два направления:
- Инвестиционное — «Сбер» намерен инвестировать в компании, студии и медийные проекты, связанные с играми.
- Международное издательство игр, которое также называется «СберИгры».
В компанию войдут разработка, издательство игр и подразделение Gosu Data Lab Алисы Чумаченко. Оно разрабатывает голосового ассистента для геймеров Gosu Voice Assistant и аналитическую платформу Gosu Data Platform.
«Сбер» ведёт переговоры о покупке Gosu Data Lab и уже подписал необязывающее соглашение .
По словам Чумаченко, создание «СберИгр» было общим решением: она хотела открыть издательство и развивать технологии персонализации игр, а «Сбер» хотел запустить игровое направление.
«Сбер» рассчитывает, что игры помогут привлекать пользователей в экосистему банка и зарабатывать, ведь игры — прибыльный бизнес, отмечает Чумаченко.
Зарабатывать «СберИгры» планируют на продаже игр и микротранзакциях, сервисах для разработчиков и комиссии в собственном магазине игр, который сейчас в разработке. Сумму инвестиций в игровое направление «Сбер» не называет.
Объём российского рынка видеоигр в 2020 году вырос на 35% до 163,4 млрд рублей, рассказывало игровое подразделение My.Games. На условно-бесплатные игры приходится 83,3% всего игрового рынка, а сегмент мобильных игр вырос на 39% до 67,1 млрд рублей.
Что в планах у «СберИгр»: 10 проектов в работе к лету, покупка студий и свой магазин
Большая часть собственных игр будет полностью бесплатной, часть — Free-to-Play с микротранзакциями, особенно мобильные. «Но и в премиум-сегмент тоже будем заходить», — отметила Чумаченко.
Компания собирает команду внутренней студии и «очень быстро растёт», до конца года планирует нанять около 200 человек, рассказала Чумаченко. «СберИгры» ищут разработчиков на Unity, Unreal Engine и HTML 5 для веба, а также дата-аналитиков.
По словам Чумаченко, «СберИгры» рассматривают и покупки игровых студий для расширения, но пока «не могут анонсировать вслух» возможные сделки.
Но в «ближайшее время» компания объявит о первых партнёрствах — из экосистемы «Сбера». Например, «СберИгры» станут дистрибьютором для облачной платформы SberPlay от SberDevices и будут выпускать и издавать на ней как свои проекты, так и игры студий-партнёров.
Внутри SberPlay может появиться и игровой магазин «СберИгр», но подробностей его работы Чумаченко не раскрывает — проект находится на ранней стадии формирования идеи и разработки.
Издательские амбиции «Сбера»: компания рассчитывает привлечь разработчиков игр «выгодной комиссией» и дополнительными инструментами
Кроме своих проектов «СберИгры» планируют издавать игры от сторонних разработчиков. А чтобы привлечь их, компания обещает «самые выгодные условия на рынке».
В первый год после выхода игры разработчики получат 70% выручки, «СберИгры» — 30%, в то время как в среднем издатели предлагают делить 50% на 50%, утверждает Чумаченко. Компания будет брать 50% выручки только со второго года после выхода игры.
«СберИгры» готовы инвестировать в издание чужих проектов без ограничений, заявила Чумаченко: «К нам может прийти любой, мы готовы открыто обсуждать разные проекты».
«СберИгры» поставили перед собой задачу стать полноценным мобильным издателем, а также выпускать компьютерные игры. Например, компания планирует договариваться с международными издателями о локализации PC-игр в СНГ и их запуске в экосистеме «Сбера». Изданием игр на дисках компания заниматься не планирует.
Ещё издательство даст разработчикам доступ к платформе Gosu для аналитики и персонализации и голосовому ассистенту.
В будущем «СберИгры» хотят сами выйти на международный издательский рынок.
Чем Gosu занималась до «СберИгр» и почему верит в голосовых ассистентов для игр
Одна из ключевых разработок Gosu Data Lab — «умный» голосовой помощник Gosu AI, построенный на базе аналитической платформы компании.
Он помогает тренироваться игрокам в League of Legends, Dota 2 и PUBG, анализирует матчи и поведение игрока, а затем даёт подсказки: какие предметы покупать, как действовать или какие способности изучать, поддерживает игрока и общается с ним.
Помощник Gosu AI станет частью голосовых ассистентов «Сбера» и появится во всех внутренних проектах «СберИгр» и играх издательства — по желанию разработчиков.
Gosu AI может стать как новой «личностью» семейства ассистентов «Салют», так и навыком уже существующих «личностей».
В первый год после выхода игры помощник будет бесплатным для сторонней студии, о планах по монетизации в компании пока не задумывались, сказала Чумаченко.
«Привлечь пользователя просто, убедить остаться — сложно»
Есть только один способ заинтересовать игрока — разрабатывать и выпускать хорошие игры, считает Чумаченко.
На сайте «СберИгр» большая часть вакансий связана с аналитикой поведения игрока. Чумаченко объяснила, что проекты компании будут использовать платформу персонализации Gosu, которая позволяет разработчикам «улучшать метрики и делать пользовательский опыт интереснее».
В ближайшие 2-3 года игры компании смогут «подсвечивать» любимые виды оружия или навыки игрока, а в перспективе 7-10 лет — генерировать под пользователя миры, утверждает глава «СберИгр».
Российский гейм дев мертв уже как лет 10. Игровая индустрия находится в дичайшей стагнации (как и экономика), поэтому единственное, что цепляет это какие-нибудь обособленные инди-игры или мобилки.
Десять лет назад была золотая эпоха золотого инди. Сегодня с инди туго. Но судя по игровым конференциям, у нас тысячи создателей игр, которые что-то, да делают. Мне кажется наши разрабы делают неплохие стратегии и фермы. Но остальные жанры требуют недоступные нам ресурсы.
Будут хорошие игры — в них будут играть. А отношение к «Сберу» будет меняться — как к компании, которая может делать всё, в том числе игры.
Короче сбер просто будет вливать мильярды заработанные на переводах с карты на карту в мертворожденные игровые проекты и... все.
Комментарий удален
Когда эффективный менеджер, не играющий в игры и вообще далекий от гейминга, решает что там надо для игроков, это прям... прекрасно.
Сбер, могу дико ошибаться, поэтому, если что - простите недалёкого. Но разве тридцать процентов и процент с микротранзакциц, это не та стратегия за которую все ненавидят apple? И почему вы обдиралово называете издательством? Да, издатели берут половину, но они выкладывают игру на всех доступных ей платформах и внешнюю рекламу, как и весь маркетинг берут на себя. А вы что делаете? Вы выкладывание их в мобильные стопы, Стим? Или вы просто свой стор называете издательством?
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