Shape Of You Эда Ширана, Umbrella Рианны и Single Ladies Бейонсе — всё это инвестиции Меркуриадиса.

В Рождество 2021 года песней номер один в Великобритании стала композиция Don't Stop Me Eatin’ — кавер группы Journey, обогнавшая рождественский хит Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. Оба трека на одном только Spotify прослушали почти по миллиарду раз.