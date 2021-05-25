Shape Of You Эда Ширана, Umbrella Рианны и Single Ladies Бейонсе — всё это инвестиции Меркуриадиса.

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Пересказ материала The Guardian.

В Рождество 2021 года песней номер один в Великобритании стала композиция Don't Stop Me Eatin’ — кавер группы Journey, обогнавшая рождественский хит Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. Оба трека на одном только Spotify прослушали почти по миллиарду раз.

Эти песни — лишь две из каталога в 61 тысячу композиций, которые полностью или частично принадлежат компании Hipgnosis Songs Fund. Среди них также Uptown Funk Марка Ронсона и Shape Of You Эда Ширана, входящие в десятку лучших композиций прошлого десятилетия по мнению Billboard.

Hipgnosis привлекает инвестиции и тратит их на покупку популярных песен. Недавно компания получила более £1,5 млрд (примерно $2,1 млрд) и за декабрь и январь успела заключить сделки с Нилом Янгом, Шакирой, Fleetwood Mac и другими.

От конкурентов на быстрорастущем рынке компанию отличает её гендиректор Мерк Меркуриадис — 57-летний канадец, который менее чем за три года стал самой большой величиной в музыкальном бизнесе.

Веган-трезвенник и любитель винила, он похож на охранника на рок-концерте, считает The Guardian: бритая голова, крепкое телосложение, суровый взгляд. «Он всегда знает что к чему», — говорит музыкант и продюсер Марк Ронсон.

Мерк Меркуриадис Джилл Фурмановски для The Canadian Press

Песни как актив, по словам Меркуриадиса, — надёжнее, чем нефть и золото, потому что спрос на них не зависит от экономических и политических потрясений: музыку слушают и в счастливые, и в трудные времена. Она источник «предсказуемого, надежного дохода» в непредсказуемом мире, считает предприниматель.

Компании годами приобретали песенные каталоги, но никогда в таких масштабах, считает издание. Hipgnosis подогрела интерес к бизнесу и теперь вынуждена противостоять соперникам — например, Universal Music. Обе компании вели долгие переговоры с Бобом Диланом о приобретении всех его песен. Однако побить сумму, которую предложила корпорация, предприниматель не смог: по его словам, она превышала £225 млн (почти $318 млн).

Впрочем, предприниматель несмотря ни на что намерен изменить парадигму бизнеса и преследует две цели: увеличить как свою прибыль, так и прибыль авторов, которые, по его мнению, получают несправедливо меньше, чем лейблы.

Как Меркуриадис связал жизнь с музыкой

Меркуриадис родился в 1963 году, в семье бывшего футболиста, и жил в небольшом шахтёрском городе на севере Квебека, Канада. Вскоре семья переехала в провинцию Новая Шотландия и открыла закусочную. Пятилетний Меркуриадис помогал за кассой и болтал со старшеклассниками, пока те ставили песни в музыкальном автомате. «В маленьком городке, где нечего делать, друзьями становятся песни», — вспоминает Меркуриадис.

Подростком он часто попадал в неприятности, злоупотреблял алкоголем и наркотиками и обожал музыкальные журналы и биографии. Он знал, что ему не хватит таланта, чтобы стать следующим Нилом Янгом — он не играл на инструментах, не умел петь и писать тексты. Однако верил, что из него может получиться музыкальный менеджер, как его кумир Эллиот Робертс, курирующий Джони Митчелл и того же Янга.

«Зато я ответственный и никогда никого не подводил», — рассуждал он.

Меркуриадис принялся писать Саймону Дрейперу, соучредителю британского звукозаписывающего лейбла Virgin Records, и уже в 19 лет получил приглашение в офис в Торонто — работать маркетологом.

«Он обладает энциклопедическими знаниями в музыке и внушительной коллекцией пластинок. Когда мы оба жили в Лондоне, он мог скупать по сорок штук за раз», — вспоминает Джереми Ласселлз, сотрудник отдела по поиску и продвижению Virgin Records.

В 1986-м Меркуриадис переехал в Лондон работать в лейбле Sanctuary, основанном менеджерами Iron Maiden, и проработал там 21 год. В 2000 году его перевели в нью-йоркское отделение: там он помог перезапустить лейбл Rough Trade, работавший с The Strokes и The Libertines, а также стал менеджером Элтона Джона и Бейонсе.

Мерк Меркуриадис, Элтон Джон и сооснователь Fashion Rocks Ричард Бекман KMazur/WireImage для Conde Nast

«Он умел проникать в головы артистов, чтобы понять, чего им хотелось достичь», — говорит менеджер Iron Maiden Энди Тэйлор. Меркуриадис также ладил с артистами, известными своим сложным характером: например Экслом Роузом из Guns’n’Roses и Лу Ридом.

К 2004 году, когда Меркуриадис занял пост гендиректора Sanctuary, компания стремительно расширилась, став крупнейшим независимым лейблом Великобритании и держателем песенных каталогов. Позже, однако, она столкнулась с пиратством: на рынке появился сервис Napster — он позволял бесплатно обмениваться музыкой и публиковал демо-версии большинства популярных композиций.

В результате продажи Sanctuary падали, а клиенты уходили. Сокращения штата и рефинансирование компанию не спасли: в 2007 году её выкупила Universal Music Group по горящей цене в размере £44,5 млн (около $63 млн).

История Hipgnosis

В последующие годы Меркуриадис продолжал курировать таких исполнителей, как Guns’n’Roses и Моррисси, и понимал, что будущее музыкальной индустрии за стримингом:

Стриминг привлечёт пассивных слушателей — тех, кто не покупает альбомы, но готов платить за подписку.

Тем самым увеличит доходность.

А детализация данных позволит определить ценность песни в цифрах.

Раньше покупка музыки была роскошью, а теперь это то как оплатить счета за свет. Мерк Меркуриадис

Меркуриадис также считал, что авторы композиций заслуживают большего: по его словам, больше половины прибыли уходит не авторам песен, а звукозаписывающим лейблам и исполнителям, которые зачастую даже не участвуют в создании песен.

По мнению Меркуриадиса, подобная несправедливость процветает на протяжении десятилетий, хотя «именно авторы отвечают за главный компонент композиции».

Предприниматель хотел трансформировать систему: уделить больше внимания интеграции песен в фильмы, сериалы, игры и рекламу, сэмплированию композиций и созданию их кавер-версий. Но он осознавал, что сам по себе имеет недостаточно влияния.

Ему требовался рычаг воздействия, которым и должна была стать Hipgnosis — компания, «разбирающаяся в трендах»: с ней он планировал стимулировать прибыль и заполучить доверие авторов.

Название Меркуриадис позаимствовал у дизайн-студии, которая создавала «конверты» для его любимых альбомов Pink Floyd и Led Zeppelin. Она же помогла ему и с дизайном логотипа компании.

Дизайн-студия Hipgnosis работала над обложкой альбома The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd

С 2016 года, чтобы открыть своё дело, Меркуриадис обошёл 177 инвесторов: 38 из них, включая Англиканскую церковь, идею поддержали, остальные заинтересовались предложением, но участвовать не рискнули.

11 июля 2018 года Hipgnosis стала публичной компанией. Церемония проводилась на Лондонской фондовой бирже, куда Меркуриадис пришёл с первым клиентом: автором-исполнителем и продюсером The-Dream, стоящим за хитами Umbrella Рианны и Single Ladies Бейонсе.

Меркуриадис (слева), автор-исполнитель The-Dream и музыкант Нил Роджерс (справа) на церемонии выхода Hipgnosis на биржу

Не так давно продавать права на песни считалось моветоном, отмечает издание. Однако трансформировался финансовый ландшафт, а вместе с ним и взгляды артистов на сделки:

Падали продажи альбомов.

Исполнители отменяли турне из-за коронавируса.

Кроме того, многие возрастные артисты осознают, что, возможно, никогда больше не смогут гастролировать. «У поп-звезды, привыкшей жить в роскоши, выбор невелик: либо снизить цены, либо продавать песни», — рассуждает музыкальный критик Тед Джойя.

Продавая песни Меркуриадису, авторы отказываются от права голоса при реализации композиций, поэтому ему важно убедить их в добросовестности своих намерений. По его словам, бережное отношение к песням — это правильно не только с точки зрения морали, но и с точки зрения ведения бизнеса.

Из-за этого Меркуриадис отклонил предложение McDonald's с семизначной суммой: он счёл преступлением добавлять песню Sweet Dreams группы Eurythmics в рекламу сети быстрого питания.

Обычно в крупной звукозаписывающей компании сотрудник отвечает за 20 тысяч песен, а в Hipgnosis — за 2 тысячи, поэтому каждая получает особое внимание. Сейчас в Hipgnosis работают 65 человек — в Лондоне и Лос-Анджелесе.

Я уверен, что к моему произведению отнесутся с любовью и мудростью. Линдси Бакингем бывший участник группы Fleetwood Mac

Впрочем, некоторые считают, что авторов больше волнует чек, чем добродетель компании. Большинство клиентов Hipgnosis цифры не разглашают, но, по слухам, суммы сделок в 10-20 раз превышают годовой доход от песенного каталога.

Выплата Нилу Янгу оценивается в £110 млн, а The-Dream — в £16,6 млн (более $155,4 млн и около $23,5 млн соответственно).

Дело не только в деньгах. Компанией Hipgnosis управляет человек, который прежде всего по-настоящему разбирается в музыке. Именно поэтому мой выбор пал на него. Timbaland рэпер, продюсер и автор песен

Меркуриадис первостепенную роль денег отрицает и считает, что это клевета конкурентов. По его словам, Hipgnosis не только не переплачивает, но и вовсе заключает сделки ещё до того, как композицию начинут активно стримить и покупать.

Будущее компании неизвестно, ведь крупные сделки рано или поздно кончатся. По оценкам Меркуриадиса, это может произойти уже через два года. Однако в отличие от типичных менеджерских компаний, которые за работу с песней берут долю в 10-25%, Hipgnosis единоразово покупает долю в 50-100% от будущих авторских отчислений.

Песенный рынок прибыльный — три его лидера привлекли в 2019 году более £2,3 млрд (чуть более $3,2 млрд). Но Меркуриадис считает, что это не предел.

Раньше авторы получали большую часть гонораров от продажи пластинок и начальных радиоэфиров. При стриминге же популярная песня приносит деньги ежедневно, даже спустя десятилетия.