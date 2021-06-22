«Ещё никогда не было так легко убедить руководителей Google отказаться от стабильной семизначной зарплаты ради возможности работать в другом месте», — говорят в Кремниевой Долине.

87 просмотров

Сундар Пичаи The Verge

В 2015 году Сундар Пичаи стал главой Google — за время его руководства штат компании вырос вдвое до 140 тысяч человек, а капитализация материнской Alphabet — втрое, до $1,6 трлн.

Часть сотрудников Google признаёт, что при Пичаи компания стала куда более крупной и профессионально управляемой, но некоторые топ-менеджеры считают, что Google страдает как из-за своего размера, так и из-за её лидера.

Пятнадцать бывших и нынешних руководителей Google рассказали New York Times, что компания страдает от проблем большой и зрелой компании — она перестала рисковать, лишилась решительности и больших идей.

Проблемы с инновациями, проекты «в стол» и медлительность — что критикуют в Пичаи

В 2018 году более десяти вице-президентов Google отправили Пичаи письмо, в котором заявили, что в Google есть проблемы с координацией технических решений, а обратная связь игнорируется. Те, кто проработал в Google более 10 лет, говорили, что компания слишком долго принимает важные решения и тяжело добиться чего-то.

С тех пор несколько авторов письма уволились, а с 2020 года по данным профилей LinkedIn из Google ушло не менее 36 из 400 вице-президентов, которые в том числе отвечают за отдельные направления в разных странах. Некоторые из них открыто говорят о проблемах после увольнения.

Меня постоянно спрашивают, почему я ушёл именно сейчас [в феврале 2021 года]? Думаю, лучше спросить, почему я так долго оставался. Проблемы с инновациями в Google будут только усугубляться, поскольку толерантность к риску будет снижаться Ноам Бардин глава картографического сервиса Waze, купленного Google в 2013 году

Google заявила, что её устраивает уровень оттока топ-менеджеров, который остается стабильным на протяжении последних пяти лет.

Некоторые из руководителей, кто непосредственно регулярно общался с Пичаи, заявили New York Times, что из-за него Google не удаётся быстро принимать ключевые кадровые и бизнес-решения.

По их словам, он откладывает действия и слишком долго обдумывает решения — медлительность Пичаи часто кажется способом перестраховаться и найти причину сказать «нет».

Сам же глава корпорации страдает от парализующей бюрократии, склонности к бездействию и зацикленности на том, как компанию воспринимает общество, полагают топ-менеджеры.

Несколько лет назад руководители Google предложили Пичаи купить Shopify, чтобы конкурировать с Amazon в сфере онлайн-торговли. Но он отказался от этой идеи, посчитав Shopify слишком дорогой покупкой, говорят двое собеседников NYT. По их словам, Пичаи «не хватило духу на сделку», цена за Shopify была адекватной и лишь стала поводом отказаться.

С момента обсуждения стоимость акций Shopify выросла почти в 10 раз. Представитель Google Джейсон Пост заявил, что «всерьёз эту сделку никогда не обсуждали».

Из-за отказа от рисков Google занимается вечными исследованиями и разработками, которые внутри компании называют «режимом кладовки». Команды припрятывают созданные продукты на случай, если конкуренты создадут что-то новое и Google придется быстро реагировать.

Ещё одна проблема — медленные кадровые изменения и нерешительность в сложных вопросах с работниками

В 2018 году Google искала главного юрисконсульта и прошло больше года, прежде чем назначили Халиму ДеЛейн Прадо — старого заместителя юридического отдела.

Она была первой в списке кандидатов на должность, но Пичаи просил найти другие варианты. Тщательный поиск занял так много времени, что превратился в шутку среди HR-менеджеров, пишет NYT.

В декабре 2020 года Google уволила одного из технических руководителей по вопросам этики ИИ Тимнит Гебру из-за её критики подхода компании к найму меньшинств.

Тимнит Гебру

Сначала Пичаи оставался в стороне, но после того, как 2000 сотрудников подписали петицию против увольнения Гебру, глава Google написал письмо, в котором «поклялся восстановить утраченное доверие» и настаивал, что Гебру не увольняли. По её мнению, это выглядело не извинением, а «потворством общественным связям».

Вдумчивый, осторожный и мудрый

Критика в адрес Пичаи может быть связана с тем, что компания быстро растёт и поддерживает открытую культуру — поэтому и недовольных стало просто больше, считают другие опрошенные NYT руководители Google.

Даже критики Пичаи признаются, что он вдумчивый и заботливый лидер: например, ему удалось вести слушания в Конгрессе США не разозлив законодателей и не предоставив конкурентам и врагам дополнительных поводов для критики.

«Я не думаю, что кто-то другой смог бы справиться так же хорошо, как Сундар», — говорит один из технических вице-президентов Google Луис Баррозо.

Бывшая глава Google Now Апарна Ченнапрагада считает, что Пичаи делает всё возможное, чтобы не вести себя, как «мессия», которые часто романтизируются в ИТ-отрасли, но могут стать токсичными на работе.

По её словам, глава Google принимает жесткие и непопулярные решения, например, отказывается от «тщеславных проектов», которые не приносят пользу бизнеса.

Акцент на топ-менеджерах, а не собственном эго, привел к тому, что Пичаи переложил на заместителей часть решений, говорят собеседники NYT. Но в моменты, когда максимально требуется его голос и решительность, он проявляет себя — например, он лично отправил сотрудников на удалёнку после начала пандемии.

Его медлительность играет и на руку компании: покупка Fitbit затянулась больше, чем на год, потому что Пичаи лично занимался каждый аспектом сделки: в том числе интеграцией компании, её продуктовыми планами и тем, как Fitbit будет защищать данные пользователей, говорит вице-президент Google Самир Самат.