Благодаря этой автомастерской проект с Xzibit стал одним из самых популярных на ТВ в 2000-х. Её создатель — Райан Фридлингхаус, чьё состояние в 2021 году оценивается в $22 млн.

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Команда West Coast Customs в шоу Street Customs

Американец Райан Фридлингхаус занял деньги у своего деда, открыл автомастерскую в Калифорнии и оттюнинговал машины многих известных американских рэперов, включая 50 Cent и Ludacris.

Предприниматель сделал из своего бизнеса несколько успешных ТВ-шоу и подписал многомиллионный контракт с шейхом ОАЭ.

West Coast Customs попадала в несколько крупных скандалов из-за условий труда и выплатила штрафы на сумму около $160 тысяч. Состояние Фридлингхауса в 2021 году оценивается в $22 млн.

Мастерская на деньги деда

Основатель компании West Coast Customs Райан Фридлингхаус родился 22 апреля 1975 года в Лос-Анджелесе. По его словам, он с детства был влюблен в автомобили, велосипеды и другие виды транспорта. Главное, чтобы их можно было тюнинговать, кардинально переделывать и дорабатывать заводские характеристики.

Райан Фридлингхаус

По словам Фридлингхауса, со временем это превратилось в страсть, в 15 лет он получил водительское удостоверение и сразу взялся за тюнинг машин. Его первым автомобилем стал старый пикап Mazda B2000 1985 года выпуска в коричневом цвете.

Фридлингхаус трижды переделывал машину — перекрашивал, опускал подвеску, совершенствовал коробку передач и менял диски. Фото новой версии Mazda попало в несколько журналов. Машину оценили за плавный ход, управляемость и комфорт.

Первый автомобиль Фридлингсхауса. Основная часть переделок казалось ходовой части машины Hotcars

Бизнес Райан запустил в 18 лет. В 1993 году он взял $5000 в долг у своего деда Джареда Фридлингхауса и открыл в городе Лагуна Нигел в Калифорнии автомастерскую, которая специализировалась на тюнинге.

Поначалу дело развивалось медленно и заказов практически не было — так оно просуществовало около пяти лет. В 1998-м Квинтон Додсон, разносчик пива в магазине отца Райана, предложил перевести мастерскую в Лос-Анджелес.

Квинтон Додсон Drive2

Фридлингсхаус послушался приятеля и в том же году открыл West Coast Customs на новом месте — в Комптоне. Додсон позднее стал в ней менеджером по продажам.

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Автомастерская одной из первых в США начала устанавливать пневматическую подвеску своим клиентам. Одну из машин с тюнингом от мастерской заметил американский баскетболист Шакил О’Нил.

Он разузнал, где находится мастерская, чем она занимается, привез туда свою Chevrolet Suburban и позволил делать с ней все, что угодно, при этом не ограничивая бюджет. В итоге в его машине появился аквариум с живыми рыбами.

В 2004 году О’Нил сказал, что стал постоянным клиентом мастерской: к этому времени West Coast Customs работала над 25 автомобилями, в том числе Bentley и Lincoln Navigator.

Фридлингхаус понимает, что мне нравится, всегда держит своё слово и каждый раз превосходит самого себя. Он по-настоящему заслужил моё доверие. Шакил О’Нил

Постепенно о мастерской узнавало все больше людей. Мастерская в том числе занималась установкой в машины телевизоров с плоским экраном, новейшего стереооборудования и обивала салон крокодиловой кожей.

Райан Фридлингхаус

В 2004 году в штате компании числилось 20 сотрудников, включая Фридлингхауса и Додсона.

«Тачка на прокачку»

В 2003 году телеканал MTV искал автомастерскую для своего нового проекта. Исполнительный вице-президент канала Луис Каррен сказал, что им нужна достаточно известная мастерская с хорошей клиентской базой.

Мы просто влюбились в Райана и его команду. У него был востребованный и полностью функционирующий гараж. К тому же, Шакил О’Нил привозил к нему свои машины. И я сразу подумал: «О, Боже! Вот это сделка!» Луис Каррен исполнительный вице-президент канала MTV

MTV предложил West Coast Customs поучаствовать в новом телешоу под названием Pimp My Ride («Тачка на прокачку»). Шоу начали снимать в октябре 2003-го, и в марте 2004 года состоялась премьера первой серии, ведущим передачи стал Xzibit.

Xzibit в Pimp My Ride

Смысл шоу состоял в том, чтобы найти «убитую» машину и быстро оттюнинговать ее. Луис Каррен утверждал, что Pimp My Ride за период вещания с 2004 по 2005 год стала самой популярной программой на ТВ об автомобилях среди зрителей от 12 до 34 лет.

В рамках шоу команда West Coast Customs занималась не только доработкой функциональных характеристик и внешнего вида автомобилей, но иногда принимала и неожиданные решения.

Команда West Coast Customs и ведущий Pimp My Ride — Xzibit Crave

Например, одном из сезонов шоу Pimp my Ride Фридлингхаус с сотрудниками переделывали Ford Mustang 1967 года. Мастера не ограничилась установкой монитора на потолке в авто и откидными сиденьями для комфортного просмотра фильмов. Из выхлопной трубы West Coast Customs решила сделать огнемёт. Однако власти признали модификацию незаконной и огонь из трубы пришлось убрать.

В четвёртом сезоне Pimp my Ride Фридлингхаус с командой работали над машиной диетолога, поэтому они встроили соковыжималку внутрь багажника в AMC Pacer 1976 года.

Соковыжималка в AMC Pacer 1976 года TheThings

В финальном 74 эпизоде Pimp My Ride в мастерской переделали Cadillac Fleetwood в катафалк, внутрь которого вмонтировали гроб со встроенной системой для барбекю. Машину покрасили в черный цвет, добавили фиолетовую отделку в салон, а также аэрографом нанесли рисунки черепов на переднюю часть автомобиля.

Горб с барбекю в кузове Cadillac The Hog Ring

Таже внутри автомобилей West Coast Customs устанавливала террариум, гидромассажную ванну, машину для попкорна и камин.

Фрагменты ТВ-шоу Pimp My Ride с West Coast Customs

Среди наиболее известных автомобилей, которыми занимались на шоу, были пикап Ford F-100 1955 года, Corvette 1958 года, Фридлингхаус построил автомобиль в стиле фильма «Безумный Макс», объединив кузов от Ford Maverick и внутренности Ford Ranger.

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Вышло шесть сезонов программы, West Coast Customs поучаствовала лишь в четырёх из них. В 2005 году мастерская прекратила сотрудничество с MTV. Фридлингхаус заявил, что устал от формата шоу и начал переживать за имидж компании. Ему самому хотелось контролировать весь процесс работы.

Благодаря четырём сезонам на ТВ о West Coast Customs узнали во всем мире. Компания стала очень популярна, однажды в аэропорту в Германии Фридлингхауса преследовали фанаты, которые хотели сфотографироваться с ним и получить автограф.

Работа над авто от West Coast Customs обходится дорого и добавляет тысячи долларов к стоимости машин. Цена установки дисков ещё в 2004 году могла доходить до $8000, а стереосистема обходилась в $10 тысяч. К тому же, мало кто заказывает ремонт одной части машины — чаще всего обращаются за полной переделкой, которая обходится недёшево.

West Coast Customs в других странах

В 2007 году West Coast Customs вернулась на телевидение с новой программой — Street Customs на Discovery Channel.

Street Customs на Discovery Street Customs

Если в Pimp My Ride команда мастеров West Coast Customs работала с дешевыми разбитыми автомобилями, то в Street Customs — с машинами стоимостью около $100 тысяч.

Rapper Post Malone owns this white Lincoln Continental West Coast Customs

Длина эпизода выросла с 20 до 40 минут. Всего было снято четыре сезона, три из которых проходили в США и четвертый — в Германии.

Но с Discovery Channel Фридлингхаус также прекратил сотрудничество — съемки остановились в 2009 году. По словам предпринимателя, он не хотел заниматься проектами только ради рейтингов на ТВ и хорошего шоу.

«Мы делаем высококлассные автомобили для высококлассных клиентов», — говорил Райан Фридлингхаус.

Большинство работ с масштабным тюнингом авто от West Coast Customs в 2008 году стояли от $20 до $50 тысяч. Бывали и дороже — «прокачка» Mercedes-Benz S600 обошлась Шакилу О’Нилу в $145 тысяч.

Justin Bieber had this Ferrari 458 Liberty Walk customized West Coast Customs

В том же году компания открыла автомастерскую в Берлине. Но предприятие оказалось не слишком успешным и закрылось меньше чем через год работы.

Мастерская в Берлине Wikiwand

В 2007 West Coast Customs переделала хаммер на день рождения четырнадцатилетней дочери шейха в ОАЭ. Сразу после этого открылась мастерская по франшизе в этой стране. Франчайзи купил право использовать товарный знак West Coast Customs за $5 млн.

В финансировании мастерской в Дубаи также поучаствовала эмиратская инвестиционная фирма Al Ghussein Global Investments. Сумма вложений составила $18 млн.

Проблемы с трудовым законодательством

West Coast Customs сильно пострадала от последствий финансового кризиса 2008 года. Фридлингхаусу пришлось сокращать расходы, в том числе увольнять сотрудников. Затем последовали многочисленные жалобы бывших работников мастерской на условия труда и невыплату зарплат.

Команда West Coast Customs Hotcars

В 2008 году в USA Today появилось сообщение, что мастерская обычно работала по 60 часов в неделю. По словам сотрудников, они одновременно занимались 20 проектами. Фридлингхаус говорил, что безупречное качество и проработка каждой детали возможна только при беспрерывном труде.

Один работник компании заявил, что его не оформляли в штат официально, но работал он 60 часов в неделю, не получая при этом никаких льгот.

Фридлингхауса характеризовали как крайне требовательного, даже агрессивного начальника. Он делал выговор тем, кто уходил домой до завершения проекта, и заставлял сотрудников оставаться на ночь в мастерской.

Был случай, когда Фридлингхаус вызвал на работу сотрудника, у которого за день до этого родился ребёнок, и тот хотел провести время с семьей.

Предприниматель говорил, что не хочет слышать вопрос «А когда уже можно домой?» Он считает, что люди, которые хотят работать, останутся и выполнят свои обязанности до конца.

Команда West Coast Customs за работой над авто Screenrant

В 2014 году работники пожаловались, что автомастерская нарушает трудовое законодательство США. Предприниматель не выплачивал сотрудникам положенные им сверхурочные.

Всему персоналу платили базовую еженедельную ставку независимо от того, сколько часов они работали. В среднем сотрудники получали не больше $6 в час, в то время как минимальная почасовая оплата труда в Калифорнии в 2014 году должна была быть не меньше $8.

После судебных разбирательств Фридлингхаус выплатил сотрудникам больше $157,5 тысяч в качестве компенсации, без учёта штрафов в государственную казну на десятки тысяч.

В сентябре 2020 года мастерские West Coast Customs были открыты по франшизе в Мексике, Германии, Малайзии, России и Японии.

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Компания занимается не только автомобилями. У нее есть своя линия одежды, средств для ухода за машинами, брелков и машинки на дистанционном управлении, в продаже есть PlayStation, Xbox и iPod брендированные West Coast Customs.

Машинка на дистанционном управлении, брендинованная West Coast