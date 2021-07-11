В конце 90-х производство фотоаппаратов и плёнки к ним позволило Kodak, Fujifilm и Olympus заработать, но с приходом цифровой техники компаниям пришлось сменить сферу.

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Kodak: «Вы нажимаете на кнопку, мы делаем всё остальное»

Как все начиналось

В 1878 году 24-летний банковский работник Джордж Истмен увлекался фотографией и пытался придумать способ, который упростил бы процесс съёмки: от создания снимка до его проявки. К 1880 году он нашёл способ упростить проявку фотографий и запатентовал машину для нанесения эмульсии на пластины, которые в то время использовались вместо плёнки и фотобумаги.

Джордж Истмен

Патентом заинтересовался бизнесмен Генри Стронг, и в 1881 году они вместе с Истменом основали Eastman Dry Plate Company.

Название Eastman Kodak Company компания получила в 1892 году. Само слово Kodak ничего не значит. Истмен любил букву «К» и пытался придумать название, которое бы начиналось и заканчивалось на неё:

Я просто придумал это слово. «K» — моя любимая буква, она кажется сильной и запоминающейся. Мне пришлось перепробовать множество комбинаций букв, прежде чем получилось слово, начинающееся и заканчивающееся на «K». И слово Kodak — результат моих попыток. Джордж Истмен основатель Kodak

Как компания пришла к успеху

В 1885 году Истмен изобрёл катушечную плёнку — это стало толчком к повсеместному развитию фотографии.

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Вскоре вышла первая камера Kodak с фиксированным фокусом. Внутри была плёнка, с помощью которой пользователь мог сделать 100 снимков.

Плёнку нельзя было заменить самостоятельно, поэтому фотоаппарат возвращали на завод компании: сотрудники перезаряжали его, проявляли фотографии и отправляли владельцу. Фотоаппарат стоил $25 — около $700 по курсу 2021 года.

Компания взяла курс на снижение стоимости производства. С 1900 года фирма начала выпускать Kodak Brownie — фотоаппараты на шесть кадров — и продавала их по цене $1 за штуку. Дополнительная плёнка, также на шесть кадров, отпускалась за 15 центов.

В 1910-х годах компания запустила кампанию Kodak Girl: на постерах девушки в полосатых платьях стояли с камерой в руках в очень живописных местах, их образ ассоциировался со свободой, путешествиями и фотографиями. Сначала компания использовала рисованные плакаты, а затем заменила их на фотографии. Истмен сумел подобрать рекламу точно под свою аудиторию.

Реклама Kodak Girl The Guardian

Самая коммерчески успешная плёнка Kodak — цветная Kodachrome. Её созданием занимались Леопольд Маннес и Леопольд Годовски-младший. Их разработками заинтересовалась компания, и вместе они создали трехцветную эмульсию, которой покрывали плёнку.

Kodachrome поступила в продажу в 1935 году. Плёнка полюбилась фотографам и фотожурналистам. Например, её использовала компания, снимающая кинохронику, Walton Sound and Film Services в 1953 году — для создания фильма о коронации Елизаветы Второй.

На эту же плёнку журналист Стив Маккарри сделал фото «Афганская девочка» (1985 год), которая стала обложкой журнала National Geographic.

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Согласно данным The Economist, в 1976 году Kodak стала монополистом на рынке фотографии США. На её долю приходилось 90% продаж плёнки и 85% — фотоаппаратов.

Все время своего существования компания занималась ещё и фармацевтикой. Например, до 1992 года у Kodak было подразделение Sterling Drug. В основном его специалисты работали над созданием активных лекарственных ингредиентов.

Пик продаж у Kodak пришёлся на 2000 год — прибыль компании составила $1,4 млрд, в 2002 году упала до $800 млн.

Что производила Kodak во время упадка продаж плёнки

По мнению «Ведомостей», компанию привели к упадку несколько стратегических ошибок.

Хотя первую цифровую камеру изобрёл инженер Kodak Стивен Сассон в 1975 году, её не стали запускать в массовое производство, потому что она не нуждалась в плёнке. Рынок тогда захватили моментальные снимки Polaroid, а затем им на смену пришли цифровые фотокамеры.

В 1994 году инженеры Kodak вместе с Apple выпустили цифровую камеру QuickTake 100. В камере не было автофокуса и зума, также она работала только с компьютерами Mac: фотографии можно было передать на них. Занять прочное место на рынке им уже не удалось. Первым цифровым фотоаппаратом, попавшим в массы, стал Fuji DS-1P.

Цифровая камера QuickTake 100 Habr.com

Второй ошибкой, по мнению «Ведомостей», стало то, что компания упустила выход японской Fujifilm на американский рынок. Она продавала плёнку аналогичную Kodak, но дешевле. Например, в 2005 году продукция Kodak стоила примерно $11, а Fujifilm с такими же характеристиками — $9.

Цены за катушку плёнки 2005 год thephoblographer.com

В 2006 году Kodak отказалась от выпуска цифровых фотоаппаратов, в 2009 — и от выпуска плёнки. В 2012 году компания обанкротилась, но уже в 2013 году Kodak вышла из статуса банкрота. С 2017 года в продажу вернули плёнку Ektachrome. Она глубже передаёт цвета и отличается меньшей зернистостью.

Плёнка Ektachrome на фоне примера кадра, сделанного на неё Photojottings

Компания продолжала фармацевтические разработки. В 2020 году Kodak получила государственный заём в $765 млн на борьбу с Covid-19. Грант выдавался на производство ингредиентов для непатентованных лекарств — они должны быть экологически безопасными и создать конкурентную среду на фармацевтическом рынке.

Помимо этого, компания занимается производством материалов в области полиграфии и печати.

Fujifilm: «От эволюции к революции»

Как все начиналось

Компанию Fuji Photo Film основали в январе 1934 года по плану правительства Японии — оно хотело создать отечественную индустрию производства фотоплёнок. Своё название компания получила благодаря близкому расположению к горе Фудзи — завод по производству плёнки расположился в городе Ашигара.

Основал компанию японский промышленник и президент компании по производству целлулоида Dainippon Celluloid Мокичи Морита.

Дирижабль с рекламой Fujifilm, 1984 год Airshipsonline

Первое время у Fujifilm не получалось создать желаемый и качественный продукт — инженерам компании удалось произвести только хрупкие и непредсказуемые при проявке образцы. Для решения проблемы Морита пригласил Эмиля Майерхоффа, ведущего специалиста Германии по фотоэмульсии.

В 1936 году компания выпустила черно-белую плёнку. Это стало толчком к выходу Fujifilm на мировой рынок аналоговой фотографии. Кроме этого, сотрудники занялись выпуском рентгеновской плёнки, сухих офсетных пластин и фотобумаги.

Fujifilm планировала выпускать фото- и кинообъективы, но вплоть до 1945-го пришлось использовать все наработки для производства военной оптики. После компания производила и продавала камеры и объективы, однако ведущим товаром на рынке тогда оставалась плёнка.

Fujifilm оставила след в японском кинематографе: режиссер Кэйсукэ Киносита снял первый японский цветной фильм «Кармен возвращается домой» (1951) на их плёнку.

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Как компания пришла к успеху

К 1976 году Fujifilm самой первой выпустила цветную негативную плёнку с чувствительностью 400 ISO. В ISO измеряют чувствительность к свету фотоаппарата, чем выше этот показатель, тем в более тёмных условиях возможно сделать кадр. Учитывая средний показатель конкурентов в 25-50 ISO, это изобретение стало новаторским.

Фотоплёнка Fujifilm с 400 ISO Wikimedia Commons

В 1984 году Fujifilm стала официальной плёнкой Олимпиады в Лос-Анджелесе — так компании удалось стать узнаваемой на мировом рынке. В течение последующих пяти лет она заняла 10% американского рынка фотоматериалов, увеличив этот показатель до 17% к 1997 году.

В 1988 году Fujifilm представила первую полностью цифровую камеру Fuji DS-1P. Фотографии в ней сохранялись не на магнитный диск, а на миниатюрную карту памяти.

Рекламное объявление Fujifilm Claremont Colleges Digital Library

Компания стремительно развивалась: в 2000 году плёнка приносила 60% от общей выручки, и всего Fujifilm получила больше $13 млн чистой прибыли.

Затем компания перешла на продажу цифровых камер, среди которых хитом стали компактные камеры Finepix.

Что происходит с компанией сейчас

За годы работы в плёночном бизнесе у Fujifilm накопились разные способы производства химических веществ. Благодаря этому в 2008 году компания вышла на фармацевтический рынок, купив производителя лекарств Toyama Chemical.

Fujifilm хотела занять эту нишу, чтобы представлять Японию на глобальном рынке здравоохранения. Такая смена вектора помогла компании удержаться на рынке, превратив её в медицинского гиганта. К 2018 году годовая выручка от продажи плёнки сократилась до 16% (против 60% в 2000 году).

Сейчас Fujifilm производит антивозрастные средства по уходу за кожей — ей принадлежит марка Astalift. В основе всех средств коллаген, который до этого компания использовала для сохранения фотографий от выцветания.

Косметика Astalift от Fujifilm Astalift

Кроме того, компания обосновалась на фармацевтическом рынке. В 2014 году средство от гриппа Avigan, производимое Fujifilm, помогло в лечении лихорадки Эбола. Акции компании за этот период (с августа по октябрь 2014 года) выросли на 16%.

Таблетки Avigan Nikkei Asia

Сотрудники Fujifilm занимаются разработками в области маммографии и рентгена, производят лекарств от рака и болезни Альцгеймера.

В 2018 году компания перестала продавать черно-белую плёнку из-за отсутствия спроса. C 14 января 2021 года Fujifilm прекратила производить и продавать все виды плёнки.

Olympus: «Ваше видение, наше будущее»

Как все начиналось

12 октября 1919 года Такеши Ямасита основал фирму Takachiho Seisakusho — создавалась для поддержки и развития японского производства микроскопов.

Такеши Ямасита olympus-global.com

Компания первой в Японии изобрела микроскоп. В 1921 году фирму переименовали в Olympus. Название связано с горой Олимп, где, согласно древнегреческим мифам, живут боги. Отказавшись от производства термометров и микроскопов, Olympus сосредоточилась на оптике.

Первая камера вышла в 1936 году. Она отличалась от немецких аналогов, на которые походили камеры других производителей: вся конструкция собиралась на одном заводе, и все детали производила Olympus, а не создавала гибрид.

Первая камера компании Semi Olympus I стоила больше, чем зарабатывал начинающий рабочий-японец за месяц в те годы.

Первая камера Semi Olympus I 10wallpaper

В обновленной модели все составляющие фотоаппарата Olympus создавала сама — другие компании пришли к такому типу производства только после Второй мировой войны.

В 50-е годы в Японии модной стала камера с двумя линзами: одна — для просмотра и фокусировки, другая — для фотосъёмки. Olympus подхватила эту тенденцию и создала камеру Olympus Flex.

Камера Olympus Flex Pinimg

Как компания пришла к успеху

Большую популярность Olympus приобрела в 1959 году, когда выпустила камеру Pen. Эта модель отличалась небольшим размером, при этом на плёнке 35-мм получилось уместить 72 кадра. Экономичность и миниатюрность сделали эту серию одной из самых популярных среди линеек Olympus.

Камера Olympus Pen YouTube

Инженер Майтани Йошихиса занимался разработкой всей линейки Pen. Во время проектирования камеры он всегда сравнивал качество снимков, полученных с экспериментального образца.

Инженеры компании разработали объектив D-Zuiko специально для улучшения качества маленького кадра, который предлагала камера из линейки Pen.

Компактность стала главным атрибутом техники Olympus. Популярность набирали полнокадровые фотоаппараты, так что инженеры компании трудились над созданием компактного зеркального плёночного фотоаппарата для профессионалов.

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Что происходит с компанией сейчас

Первую цифровую зеркальную камеру камеру компания представила еще в 1996 году. Камеры со сменным объективом Olympus E1 появились в 2003 году и стоили $1800, они были первыми в линейке профессиональной фототехники фирмы.

Olympus E1, по замыслу разработчиков, должна была освободить мир фотографии от плёночных пережитков: ее матрица была в два раза меньше, чем у плёночного фотоаппарата — снимки получались четкими, незернистыми и без шумов. Кроме того, камера была защищена от воды.

Камера Olympus E1 Robin Wong

Компания недолго продержалась на рынке пленочных фотоаппаратов, она перестала выпускать такую технику в 2005 году. Руководство Olympus объяснило это появлением на рынке смартфонов и их дальнейшей эволюцией.

С 2002-го компания занималась другим сегментом фотографии — производством беззеркальных фотоаппаратов со сменной оптикой. Большую популярность Olympus принесло то, что она производила легкие и компактные камеры, рассчитанные как на любителей, так и на профессионалов. С 2002 по 2010 год прибыль компании выросла с $4 млн до $10 млн.

В июне 2020 года CNN сообщило, что компания планирует уйти с рынка фотокамер навсегда. 1 января 2021 года Olympus продала свое производство венчурной фирме Japan Industrial Partners.

Компания продолжила свое существование, но уже в рамках медицины и науки, и обозначила новую миссию: сделать жизнь людей более здоровой, безопасной и полноценной.

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