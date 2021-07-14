Запускал стартапы, чтобы побороть тревожность: история Питера Левелса, который поставил цель сделать 12 сервисов за год Статьи редакции
И спустя пять лет пришёл к выручке $1 млн в год.
В 2014 году Левелс решил за 12 месяцев создать 12 стартапов, а с августа 2019 по август 2020 года два самых успешных его продукта — Nomad List и Remote OK — принесли ему около $1 млн выручки.
Кто такой Питер Левелс
Питер Левелс — независимый разработчик из Нидерланд. У него есть степень MBA, но нет образования в области программирования — разработке он научился сам. После окончания колледжа он столкнулся с кризисом четверти жизни. Чтобы избавиться от тревожности, после выпуска предприниматель поехал путешествовать по Азии.
Его не привлекала идея работать полный рабочий день в офисе, он хотел зарабатывать на собственных проектах. У него уже был подобный опыт: с 2008 года он получал €2000 в месяц со своего музыкального канала на YouTube.
В начале 2014 года разработчик вернулся домой после почти года путешествий. На четвёртый день после возвращения дом родителей Левелса ограбили.
Кроме того, он чувствовал себя растерянным из-за резкой перемены уклада жизни — из города с населением 7 млн человек в город с 200 тысячами жителей, от ежедневных безумных путешествий к безделью.
Некоторое время Левелс перемещался «с дивана на диван», останавливаясь у своих друзей. Через два месяца после возвращения в Нидерланды у разработчика появились приступы паники, высокая чувствительность к звуку и свету, а каждую ночь он просыпался с одышкой.
Чтобы «попытаться сохранить рассудок», Левелс сосредоточился на работе и поставил перед собой цель: за 12 месяцев создать 12 стартапов. При этом каждый месяц должен был включать в себя полный цикл работы: выбор идеи, её разработка и запуск. Кроме того, каждый проект должен решать чью-то проблему, отмечал разработчик.
Он выделил две основные проблемы, которые мешают людям запускать стартапы:
- Неумение доводить до конца. По его словам, эта черта есть у всех творческих людей: музыкантов, писателей, разработчиков и других. «Всегда найдётся ещё одна глава, которую можно дописать, или ещё одна функция, которую можно добавить. Когда наши проекты близки к завершению, мы забываем о них и переходим к следующему, даже не запустив проект. Нам нравится ощущение новизны», — писал он.
- Страх неудачи. Люди боятся «выпускать в мир своё детище» из-за высоких ожиданий от реакции общественности, считает Левелс. Создатели хотят, чтобы проект широко освещали в СМИ, а подписчиков было много, но боятся, что это несбыточная мечта.
С помощью марафона по созданию стартапов Левелс хотел изменить свои привычки и заставить себя доводить начатое до конца. Он сразу решил, что будет создавать простые продукты.
«Среда, в которой мы работаем, быстротечна. Всё происходит так быстро, что даже нет смысла вкладывать огромное количество усилий в один проект и доводить его до совершенства. Вы не можете быть совершенны во всем — нужно сосредоточиться на своих приоритетах», — объяснял разработчик позже.
По его словам, многих людей разозлило бы использование термина «стартап» для его проектов. Однако стартап не обязательно сразу должен стать всемирно известной компанией с оценкой в $1 млрд, меняющей мир, считает разработчик.
Левелс отметил, что многие ждут такого прорыва, не предпринимая при этом никаких усилий. Он выбрал действовать и учиться на своих ошибках. Поэтому разработчик сразу определил «стартап» как новый продукт с быстрым ростом.
Стартапы
Первым стартапом Левелса стал сервис Play My Inbox, который собирает в один плейлист и воспроизводит музыку из входящих сообщений в почтовом ящике.
По словам Левелса, он с друзьями сторонится обмена информацией в Facebook без необходимости и пересылает музыку по электронной почте — это было в 2014 году.
Разработчик опубликовал проект на Hacker News, но «не впечатлил» пользователей. Он также разослал релиз некоторым блогерам и СМИ, включая музыкальные. В итоге через месяц после запуска сервисом воспользовались более 2000 человек.
В апреле вышел Go Fucking Do It (GFDI) — планировщик целей, который снимает с карты деньги, если поставленная задача не выполнена. Пользователь указывает на сайте цель, дедлайн и цену, а также отмечает «руководителем» друга, который будет проверять, выполнена ли цель. Деньги получает сам сервис.
Левелс снова разослал релиз в СМИ — на этот раз о проекте написали крупные издания про ИТ, но более массовые издания вроде WSJ или NYT не взяли тему.
Кроме того, сервис получил широкий охват благодаря кнопке «Поделиться в Twitter»: Левелс добавил такую возможность, чтобы пользователи могли писать в соцсети о своих целях, тем самым рекламируя сервис.
Левелс получил предложения о покупке GFDI за $45 тысяч. Ему также предлагали снять телесериал о сервисе и приглашали на встречи с инвесторами. Но это было только начало работы сайта, и разработчик решил позволить проекту и дальше расти самостоятельно.
В итоге в первый месяц:
- Средняя ставка для одной цели составила $78,54.
- Всего пользователи «заложили» на свои цели $30 тысяч.
- В 55% задач «руководители» не отметили, достигнут ли их подопечный цели.
- 84% остальных пользователей достигли своих целей.
Левелс рассказывал о своём прогрессе в блоге, но иногда глубже посвящал себя конкретным проектам и переставал писать. В блоге разработчик за год рассказал только о восьми запущенных проектах, хотя изначальной целью было было запустить 12 стартапов. Кроме Play My Inbox и GFDI в списке есть:
- Tubelytics — аналитическая SaaS-панель для издателей YouTube и крупных медиа-брендов. Она в режиме реального времени позволяет отслеживать аналитику разных каналов и видео.
- В GifBook можно загрузить GIF-файлы и заказать флипбук с анимацией в высоком качестве. Это стоит $25.
- #nomads — чат-сообщество в Slack для «цифровых кочевников» и удалённых работников. Оно позволяет общаться с попутчиками и обмениваться информацией о работе из разных городов. Теперь чат стал частью Nomad List.
- NomadList — сервис для фрилансеров-путешественников. Он в онлайн-режиме оценивает города на основе стоимости жизни, погоды, скорости интернета и других показателей. Так сервис позволяет выбрать лучший город для удалёнки. На сайте продаются путеводители по городам, наборы для переезда, в которые входят, например, абонементы в коворкинг, SIM-карта и проживание в отеле.
- NomadJobs — доска вакансий для удалёнки. На сайте представлены только стартапы, работающие на 100% распределённо, среди них — Buffer, Zapier, Sqwiggle и Automattic. Тоже вошел в NomadList.
- Remote | OK — агрегатор всех удаленных вакансий. Он не позволяет размещать вакансии вручную. Сервис сам индексирует все вакансии на удалёнке, которые находит на других досках объявлений.
Один из стартапов — Nomad List — стал «прорывом» и первым устойчивым бизнесом Левелса. В интервью в октябре 2015 года он называл Nomad List своим основным проектом, на который уходит больше всего времени.
Nomad List начинался как электронная таблица, а затем стал сайтом. Разработчик собрал на нём лучшие города для жизни для удалёнщиков. Участники сообщества даже стали проводить встречи по всему миру.
В 2019 году Левелс добавил в сервис анонимные отзывы о городах. По его словам, данные дают ограниченное представление о городе, а отзывы показывают полную картину. К тому моменту на сайте было представлено около 300 тысяч мест для работы — например, кафе и коворкинги. Для этого разработчик интегрировал Nomad List с сервисом для сбора данных о посетителях заведений Foursquare.
В приложении также есть сервис для знакомств, так как одиночество — большая проблема для «кочевников», писал Левелс.
Во время работы над стартапами он также вернулся к путешествиям: в июле 2014 года Левелс переехал на Бали. Благодаря публикациям в прессе он получил популярность среди других разработчиков.
В октябре 2015 года Левелс признавался, что если называть проекты стартапом, то можно получить больше освещения в прессе: «Мне было немного не по себе, потому что это было похоже на обман. Мне казалось, что я не заслуживаю этой известности. Это как синдром самозванца».
Выводы
В декабре 2020 года Левелс подвёл итоги своей работы:
- Его выручка выросла до более чем $1 млн в год.
- Nomad List и Remote OK приносили основной доход — на них приходится 3/4 выручки.
- Трафик вырос до 1,4 млрд визитов в год.
- Количество пользователей сервисов — до 1 млн в месяц.
- Более 20 тысяч человек заплатили за продукты.
Он также рассказал об уроках, которые вынес за годы своей работы над стартапами:
- Без финансирования. Вам не нужны венчурные инвестиции: в самом начале карьеры я не смог получить инвестиций, а затем понял, что можно обойтись и без них. Вместо привлечения денег вы можете работать экономно и решительно и добиться успеха. Я верил, что покупателям важнее история, стоящая за продуктом, чем его внешний вид. И они смирятся с тем, что продукт не сразу станет идеальным.
- Без команды. Вам не нужна большая команда: можно обойтись своими силами. Я едва умел программировать, но научился этому по ходу дела.
- Без модных технологий. Вам не нужно использовать новейший хипстерский JavaScript-фреймворк и сложный хостинг с сотнями серверов для масштабирования. Я использую один VPS-сервер на Linode для всех своих сайтов.
- Без трат на маркетинг. Не нужно покупать рекламу: лучший маркетинг — органический. Сарафанное радио — ваша лучшая воронка. В качестве основного способа продвижения я использовал историю своей жизни и создания своих продуктов со всеми взлетами и падениями.
Отчаянный чувак пустился в отчаянное путешествие и открыл нишу для таких же отчаянных. Меня не привлекает подобное. Кризисы меня не берут и я люблю разрабатывать только очень сложные приложения. К тому же, я вырос на всем бесплатном и мне больно смотреть, как отчаянные бизнесмены современности закручивают гайки следующим поколениям. Другими словами - мне не доставляет удовольствие зарабатывать на том, что должно быть и существует бесплатно.
Забавный пример смеси кучи стереотипов в одной отдельно взятой личности, что не предложение - то когнитивное искажение. Во-первых, всем пофиг что конкретно вас привлекает) Во-вторых, уверенность в собственной абсолютной кризисоустойчивости, когда вполне может статься, вы не проходили через реальные кризисы (даже если думаете обратное, привет ошибке выжившего). В-третьих, как вы можете судить о сложности продукта по паре строк описания в статье об основателе? Поделитесь суперсилой! Даже внешне простые приложения под капотом могут скрывать объективную сложность. Видимо маловато у вас разнообразия в опыте работы над продуктами. В-четвертых, бесплатное для вас было оплачено кем-то другим, типичное совковое заблуждение. На свете не бывает ничего бесплатного и никогда не было и не должно быть. Удобство и нужные функции - товар со вполне конкретной ценностью. В общем херню написали.
3. "Он сразу решил, что будет создавать простые продукты."
Ещё можно посмотреть на его идеи, типо делать плейлист из треков, приходящих на почту, кмк вполне можно оценить, что какие-то космические технологии для реализации явно не требуются.
А что должно быть бесплатным мне интересно?
Должно. Всё. Все. Мне.
Ну, я тоже не против тога что всё будет бесплатно для меня. Так и коммунистом стать можно)
можно вынести для себя что-то
Выпускники бизнес-молодости тоже любят рассказывать как они "увеличили доход с десяти тысяч до миллиона за месяц сделав три простые вещи...", но почему-то продолжают работать официантами.
Статья, конечно, мотивирует, но верить в это все, конечно же, я не буду.
Держите нас в курсе, во что вы верите, а во что нет. Рассказывайте быстрее, как проходит ваш день и какие приколюхи с вами случаются!
Признавайтесь, у кого был кризис десятой части жизни? Как он на вас повлиял?
Комментарий удален
Респектую. Хотя он и понаделал ерунды по дороге, NomadList и Remote | OK забавные сервисы, залип на них. В закладки поставил.
Выручка $1млн в год на 2х проектах через 5 лет развития - это успех, и теперь можно раздавать свои бесценные советы на конференциях? В Раше это называется инфобиз-балабол.
Начинающие специалисты из сферы IT при выборе карьеры часто ориентируются на известный и привычный им розничный сектор. И выбирают сферу создания цифровых продуктов для массовых клиентов. Но есть и другой путь для качественного профессионального роста. Дмитрий Крупенин, эксперт, который руководит продуктовой разработкой в Первой грузовой компании…
В финансовой сфере задачи клиентов в чате лучше всего решают в «Тинькофф», «Почта-банке» и «Сбере», в онлайн-ритейле — Ozon, «Сима-ленде» и «Утконосе».
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И спустя пять лет пришёл к выручке $1 млн в год.
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