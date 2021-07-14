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Истории
Лиана Липанова

Запускал стартапы, чтобы побороть тревожность: история Питера Левелса, который поставил цель сделать 12 сервисов за год Статьи редакции

И спустя пять лет пришёл к выручке $1 млн в год.

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В 2014 году Левелс решил за 12 месяцев создать 12 стартапов, а с августа 2019 по август 2020 года два самых успешных его продукта — Nomad List и Remote OK — принесли ему около $1 млн выручки.

Кто такой Питер Левелс

Питер Левелс — независимый разработчик из Нидерланд. У него есть степень MBA, но нет образования в области программирования — разработке он научился сам. После окончания колледжа он столкнулся с кризисом четверти жизни. Чтобы избавиться от тревожности, после выпуска предприниматель поехал путешествовать по Азии.

Его не привлекала идея работать полный рабочий день в офисе, он хотел зарабатывать на собственных проектах. У него уже был подобный опыт: с 2008 года он получал €2000 в месяц со своего музыкального канала на YouTube.

В начале 2014 года разработчик вернулся домой после почти года путешествий. На четвёртый день после возвращения дом родителей Левелса ограбили.

На тот момент я уже был минималистом. У меня было около 50 вещей, но они забрали всё. У меня не осталось ничего, кроме одежды. Это немного травмирует, потому что ты думаешь, что в родительском доме больше не безопасно.

После ограбления моя тревожность вернулась.

Питер Левелс

Кроме того, он чувствовал себя растерянным из-за резкой перемены уклада жизни — из города с населением 7 млн человек в город с 200 тысячами жителей, от ежедневных безумных путешествий к безделью.

Некоторое время Левелс перемещался «с дивана на диван», останавливаясь у своих друзей. Через два месяца после возвращения в Нидерланды у разработчика появились приступы паники, высокая чувствительность к звуку и свету, а каждую ночь он просыпался с одышкой.

Чтобы «попытаться сохранить рассудок», Левелс сосредоточился на работе и поставил перед собой цель: за 12 месяцев создать 12 стартапов. При этом каждый месяц должен был включать в себя полный цикл работы: выбор идеи, её разработка и запуск. Кроме того, каждый проект должен решать чью-то проблему, отмечал разработчик.

Он выделил две основные проблемы, которые мешают людям запускать стартапы:

  1. Неумение доводить до конца. По его словам, эта черта есть у всех творческих людей: музыкантов, писателей, разработчиков и других. «Всегда найдётся ещё одна глава, которую можно дописать, или ещё одна функция, которую можно добавить. Когда наши проекты близки к завершению, мы забываем о них и переходим к следующему, даже не запустив проект. Нам нравится ощущение новизны», — писал он.
  2. Страх неудачи. Люди боятся «выпускать в мир своё детище» из-за высоких ожиданий от реакции общественности, считает Левелс. Создатели хотят, чтобы проект широко освещали в СМИ, а подписчиков было много, но боятся, что это несбыточная мечта.

Мне понравилась идея Дженнифер Дьюалт «180 сайтов за 180 дней». Но в отличие от Дженнифер, которая изучала веб-разработку с нуля, я уже умею создавать сайты. Моя задача состоит в том, чтобы завершить и запустить свои проекты.

Питер Левелс

С помощью марафона по созданию стартапов Левелс хотел изменить свои привычки и заставить себя доводить начатое до конца. Он сразу решил, что будет создавать простые продукты.

«Среда, в которой мы работаем, быстротечна. Всё происходит так быстро, что даже нет смысла вкладывать огромное количество усилий в один проект и доводить его до совершенства. Вы не можете быть совершенны во всем — нужно сосредоточиться на своих приоритетах», — объяснял разработчик позже.

По его словам, многих людей разозлило бы использование термина «стартап» для его проектов. Однако стартап не обязательно сразу должен стать всемирно известной компанией с оценкой в $1 млрд, меняющей мир, считает разработчик.

Airbnb начался с продажи хлопьев с Обамой на коробке, а Dropbox был побочным проектом Дрю Хьюстона — пользовательским интерфейсом для rsync. Большой прорыв случился после того, как они нашли рынок, подходящий для их MVP (minimum viable product, минимально жизнеспособный продукт — vc.ru).

Питер Левелс

Левелс отметил, что многие ждут такого прорыва, не предпринимая при этом никаких усилий. Он выбрал действовать и учиться на своих ошибках. Поэтому разработчик сразу определил «стартап» как новый продукт с быстрым ростом.

Сделать новый продукт — это просто, а быстро вырастить его уже сложнее. А если после запуска MVP продукт не соответствует ожиданиям целевой аудитории (market fit — vc.ru), это будет ещё труднее.

Мой план — посмотреть, смогу ли я достичь соответствия рынку за один месяц, и если на продукт не будет хоть какого-то спроса, я буду считать его неудачным.

Питер Левелс

Стартапы

Первым стартапом Левелса стал сервис Play My Inbox, который собирает в один плейлист и воспроизводит музыку из входящих сообщений в почтовом ящике.

По словам Левелса, он с друзьями сторонится обмена информацией в Facebook без необходимости и пересылает музыку по электронной почте — это было в 2014 году.

Разработчик опубликовал проект на Hacker News, но «не впечатлил» пользователей. Он также разослал релиз некоторым блогерам и СМИ, включая музыкальные. В итоге через месяц после запуска сервисом воспользовались более 2000 человек.

Левелс сделал вывод, что в следующий раз рассылка должна быть более сфокусированной: «Если ты создаёшь музыкальное приложение, стоит отправить его в музыкальные блоги, а не в TechCrunch».

Многих пользователей смущало нарушение конфиденциальности: они заходили на главную страницу, но не хотели предоставлять доступ к своей почте. Неожиданно для основателя главной аудиторией стали музыкальные журналисты, которые получают демо-версии песен на почтовый ящик.

«Вы не знаете, кто будет пользоваться вашим сервисом, пока не запустите его», — отметил предприниматель.

В апреле вышел Go Fucking Do It (GFDI) — планировщик целей, который снимает с карты деньги, если поставленная задача не выполнена. Пользователь указывает на сайте цель, дедлайн и цену, а также отмечает «руководителем» друга, который будет проверять, выполнена ли цель. Деньги получает сам сервис.

Левелс снова разослал релиз в СМИ — на этот раз о проекте написали крупные издания про ИТ, но более массовые издания вроде WSJ или NYT не взяли тему.

Кроме того, сервис получил широкий охват благодаря кнопке «Поделиться в Twitter»: Левелс добавил такую возможность, чтобы пользователи могли писать в соцсети о своих целях, тем самым рекламируя сервис.

sophie @sophaboph34
I will finish this paper by Thursday May 8, 2014 or I will pay $50 at http://GoFuckingDoIt.com/goals/f808724750444e3e/ (via @levelsio)
Я закончу эту работу к четвергу 8 мая 2014 года или заплачу $50 в GFDI.

Левелс получил предложения о покупке GFDI за $45 тысяч. Ему также предлагали снять телесериал о сервисе и приглашали на встречи с инвесторами. Но это было только начало работы сайта, и разработчик решил позволить проекту и дальше расти самостоятельно.

В итоге в первый месяц:

  • Средняя ставка для одной цели составила $78,54.
  • Всего пользователи «заложили» на свои цели $30 тысяч.
  • В 55% задач «руководители» не отметили, достигнут ли их подопечный цели.
  • 84% остальных пользователей достигли своих целей.

К маю 2014 года бизнес-модель не привлекла достаточно пользователей, чтобы сайт стал «настоящим бизнесом» с выручкой от $2000 в месяц. Левелс запланировал добавить еще несколько функций и перешёл к следующему проекту.

Левелс рассказывал о своём прогрессе в блоге, но иногда глубже посвящал себя конкретным проектам и переставал писать. В блоге разработчик за год рассказал только о восьми запущенных проектах, хотя изначальной целью было было запустить 12 стартапов. Кроме Play My Inbox и GFDI в списке есть:

  • Tubelytics — аналитическая SaaS-панель для издателей YouTube и крупных медиа-брендов. Она в режиме реального времени позволяет отслеживать аналитику разных каналов и видео.
  • В GifBook можно загрузить GIF-файлы и заказать флипбук с анимацией в высоком качестве. Это стоит $25.
  • #nomads — чат-сообщество в Slack для «цифровых кочевников» и удалённых работников. Оно позволяет общаться с попутчиками и обмениваться информацией о работе из разных городов. Теперь чат стал частью Nomad List.
  • NomadList — сервис для фрилансеров-путешественников. Он в онлайн-режиме оценивает города на основе стоимости жизни, погоды, скорости интернета и других показателей. Так сервис позволяет выбрать лучший город для удалёнки. На сайте продаются путеводители по городам, наборы для переезда, в которые входят, например, абонементы в коворкинг, SIM-карта и проживание в отеле.
  • NomadJobs — доска вакансий для удалёнки. На сайте представлены только стартапы, работающие на 100% распределённо, среди них — Buffer, Zapier, Sqwiggle и Automattic. Тоже вошел в NomadList.
  • Remote | OK — агрегатор всех удаленных вакансий. Он не позволяет размещать вакансии вручную. Сервис сам индексирует все вакансии на удалёнке, которые находит на других досках объявлений.

Один из стартапов — Nomad List — стал «прорывом» и первым устойчивым бизнесом Левелса. В интервью в октябре 2015 года он называл Nomad List своим основным проектом, на который уходит больше всего времени.

Рост количества пользователей Nomad List

Nomad List начинался как электронная таблица, а затем стал сайтом. Разработчик собрал на нём лучшие города для жизни для удалёнщиков. Участники сообщества даже стали проводить встречи по всему миру.

؜ @levelsio
Pics from last night's @nomadlist_ meetup in Berlin, looks like they had fun and wish I was there! (h/t @DavidNagy) http://t.co/XxalB7ABAd

В 2019 году Левелс добавил в сервис анонимные отзывы о городах. По его словам, данные дают ограниченное представление о городе, а отзывы показывают полную картину. К тому моменту на сайте было представлено около 300 тысяч мест для работы — например, кафе и коворкинги. Для этого разработчик интегрировал Nomad List с сервисом для сбора данных о посетителях заведений Foursquare.

В приложении также есть сервис для знакомств, так как одиночество — большая проблема для «кочевников», писал Левелс.

Во время работы над стартапами он также вернулся к путешествиям: в июле 2014 года Левелс переехал на Бали. Благодаря публикациям в прессе он получил популярность среди других разработчиков.

Это мгновенно изменило мою жизнь. Помню, как сразу статьи Wired я стоял в коворкинге в Маниле и случайные люди начали фотографировать меня издалека. Это очень странно. Я встречал тайцев в Бангкоке, которые читали статью обо мне. Меня приглашали выступать на мероприятиях и помогать всем со своими стартапами.

Мои друзья из Нидерланд рассказали мне, что их знакомые просили связать со мной. Это было весело, но и заставляло меня чувствовать себя очень неловко, особенно вначале. Я стал публичной персоной в своей нише за одну ночь.

Это пробудило во мне синдром самозванца. Внезапно люди стали уделять мне гораздо больше внимания, чем я заслуживал. Они хотели говорить со мной, работать со мной или просто спросить совета. И это странно, потому что за несколько месяцев до этого никто не хотел. Что именно изменилось?

Питер Левелс

В октябре 2015 года Левелс признавался, что если называть проекты стартапом, то можно получить больше освещения в прессе: «Мне было немного не по себе, потому что это было похоже на обман. Мне казалось, что я не заслуживаю этой известности. Это как синдром самозванца».

Выводы

В декабре 2020 года Левелс подвёл итоги своей работы:

  • Его выручка выросла до более чем $1 млн в год.
  • Nomad List и Remote OK приносили основной доход — на них приходится 3/4 выручки.
  • Трафик вырос до 1,4 млрд визитов в год.
  • Количество пользователей сервисов — до 1 млн в месяц.
  • Более 20 тысяч человек заплатили за продукты.

«12 стартапов» спасли мне жизнь. Этот проект сделал меня более продуктивным, успешным и полностью изменил мою жизнь. Я и представить себе не мог, что всё будет именно так. И я очень благодарен за то, что произошло. Это вернуло мою жизнь в нормальное русло.

Возможно, мой опыт показывает, насколько личными могут быть стартапы. Мы здесь не просто делаем сайты: эти HTML, CSS и JS влияют на жизни людей и на нашу собственную жизнь.

Я больше не чувствую себя потерянным. Я уверен, что всё делаю правильно. И это замечательное чувство.

Питер Левелс

Он также рассказал об уроках, которые вынес за годы своей работы над стартапами:

  • Без финансирования. Вам не нужны венчурные инвестиции: в самом начале карьеры я не смог получить инвестиций, а затем понял, что можно обойтись и без них. Вместо привлечения денег вы можете работать экономно и решительно и добиться успеха. Я верил, что покупателям важнее история, стоящая за продуктом, чем его внешний вид. И они смирятся с тем, что продукт не сразу станет идеальным.
  • Без команды. Вам не нужна большая команда: можно обойтись своими силами. Я едва умел программировать, но научился этому по ходу дела.
  • Без модных технологий. Вам не нужно использовать новейший хипстерский JavaScript-фреймворк и сложный хостинг с сотнями серверов для масштабирования. Я использую один VPS-сервер на Linode для всех своих сайтов.
  • Без трат на маркетинг. Не нужно покупать рекламу: лучший маркетинг — органический. Сарафанное радио — ваша лучшая воронка. В качестве основного способа продвижения я использовал историю своей жизни и создания своих продуктов со всеми взлетами и падениями.
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vc.ru

#разработка

17 17 комментариев
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25
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Game Topia

3

Отчаянный чувак пустился в отчаянное путешествие и открыл нишу для таких же отчаянных. Меня не привлекает подобное. Кризисы меня не берут и я люблю разрабатывать только очень сложные приложения. К тому же, я вырос на всем бесплатном и мне больно смотреть, как отчаянные бизнесмены современности закручивают гайки следующим поколениям. Другими словами - мне не доставляет удовольствие зарабатывать на том, что должно быть и существует бесплатно.

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Max Pashkov

Game
14

Забавный пример смеси кучи стереотипов в одной отдельно взятой личности, что не предложение - то когнитивное искажение. Во-первых, всем пофиг что конкретно вас привлекает) Во-вторых, уверенность в собственной абсолютной кризисоустойчивости, когда вполне может статься, вы не проходили через реальные кризисы (даже если думаете обратное, привет ошибке выжившего). В-третьих, как вы можете судить о сложности продукта по паре строк описания в статье об основателе? Поделитесь суперсилой! Даже внешне простые приложения под капотом могут скрывать объективную сложность. Видимо маловато у вас разнообразия в опыте работы над продуктами. В-четвертых, бесплатное для вас было оплачено кем-то другим, типичное совковое заблуждение. На свете не бывает ничего бесплатного и никогда не было и не должно быть. Удобство и нужные функции - товар со вполне конкретной ценностью. В общем херню написали.

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Владислав Владимирович

Max
0

3. "Он сразу решил, что будет создавать простые продукты."
Ещё можно посмотреть на его идеи, типо делать плейлист из треков, приходящих на почту, кмк вполне можно оценить, что какие-то космические технологии для реализации явно не требуются.

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Никита Корниенко

Game
1

А что должно быть бесплатным мне интересно? 

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Евгений Архипов

Никита
0

Должно. Всё. Все. Мне.

Ответить

Никита Корниенко

Евгений
0

Ну, я тоже не против тога что всё будет бесплатно для меня. Так и коммунистом стать можно)

Ответить

Склонный огонь

3

MVP (minimum viable product, минимально жизнеспособный продукт — vc.ru).

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Лиана Липанова

Склонный
1

Пожалуйста

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Даниил Лопатин

0

можно вынести для себя что-то

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Изя Слоу

Даниил
6

около 50 вещей 

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Alexander Radutsky

Даниил
1

что надо ходить на терапию вовремя )

Ответить

Николай Барыкин

2

Выпускники бизнес-молодости тоже любят рассказывать как они "увеличили доход с десяти тысяч до миллиона за месяц сделав три простые вещи...", но почему-то продолжают работать официантами.
Статья, конечно, мотивирует, но верить в это все, конечно же, я не буду.

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Roman Nenznaskiy

Николай
–2

Держите нас в курсе, во что вы верите, а во что нет. Рассказывайте быстрее, как проходит ваш день и какие приколюхи с вами случаются!

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Артем Богданов

2

Признавайтесь, у кого был кризис десятой части жизни? Как он на вас повлиял?

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Max goriachev

0

Хорош 👏🏻👏🏻👏🏻

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Комментарий удален

Джон Картошкин

0

Респектую. Хотя он и понаделал ерунды по дороге, NomadList и Remote | OK забавные сервисы, залип на них. В закладки поставил.

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Владислав Владимирович

0

Выручка $1млн в год на 2х проектах через 5 лет развития - это успех, и теперь можно раздавать свои бесценные советы на конференциях? В Раше это называется инфобиз-балабол.

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