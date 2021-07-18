Была лидером рынка, но проиграла Samsung и Apple: история HTC — производителя первых смартфонов на Android Статьи редакции
Компания всё ещё выпускает смартфоны, но зарабатывает на гарнитурах виртуальной реальности.
До появления бренда
Будущая создательница HTC Шер Вань родилась в 1958 году в столице Тайваня, городе Тайбэй. Отцом Вань был один из самых богатых людей острова Вань Юн-цзин, он занимался производством пластмасс и нефтехимией и владел конгломератом Farmosa Plastics Group.
Девушку отправили жить в Лос-Анджелес вместе с сестрой Шарлин, когда Шер исполнилось 15 лет. Через год Шарлин переехала в Детройт, не стала брать с собой сестру и записала её в калифорнийскую Подготовительную школу колледжа в Окленде, где Шер получила среднее образование.
В 1980 году Шарлин Вань стала соучредителем компании First International Computer, которая занималась производством материнских плат и сборкой компьютеров.
В 1981 году Шер Вань получила степень бакалавра экономики в Калифорнийском университете в Беркли и спустя год начала работать в компании сестры.
Девушка продавала технику First International Computer за рубежом. Набравшись опыта, она решила открыть свой бизнес. В 1997 году Шер Вань вместе с двумя партнёрами основала HTC. Компания начала с производства ноутбуков в Тайване.
Со временем Вань поняла, что бизнес на рынке ПК и компьютерных комплектующих идёт не по плану: по словам её мужа, генерального директора компании VIA Technologies Чэня Вэнь-Чи, у компании были сильные инженеры и нестабильный бизнес со множеством конкурентов.
Шер Вань выбрала новое направление для HTC — разработку мобильных устройств. Предпринимательница поделилась этой идеей с подругой, та рассказала знакомому из Microsoft — и компания Билла Гейтса заинтересовалась.
Microsoft тогда искала производителя карманных ПК, чтобы интегрировать в устройства свою операционную систему Windows CE. Так корпорация стала одним из главных партнёров компании HTC.
В 2002 году HTC вышла на IPO и совместно с китайской компанией Amoi выпустила первый в мире смартфон на Windows Mobile для европейского мобильного оператора Orange — Orange SPV.
В устройстве появились мобильные версии приложений Outlook, Media Player и Internet Explorer. В новинку также встроили ориентированные на бизнесменов возможности: управление календарём, задачами и контактами.
Несколько лет компания работала как один из азиатских ODM-производителей — разрабатывала по заказу устройства, которые позже продавали под торговым знаком других компаний. Например, смартфоны выпускали под брендами Qtek и Dopod. В России коммуникаторы HTC впервые официально появились под именем i-Mate.
Первые успехи
В 2006 году HTC начала торговать под собственным брендом. Одним из первых коммуникаторов компании на Windows Mobile стал HTC TyTN. Устройство получило поддержку 3G-сетей, WiFi и Bluetooth, сенсорный экран с выдвижной QWERTY-клавиатурой.
В 2007 году компания показала TouchFlo — собственную графическую оболочку. Разработчики оптимизировали интерфейс WIndows Mobile и сделали его более удобным для управления пальцами. TouchFlo запустили на устройствах HTC Touch, Touch Dual и Touch Cruise.
В мае 2008 года обновлённую версию интерфейса назвали TouchFlo 3D и интегрировали его в коммуникатор HTC Touch Diamond. В первые шесть недель компания продала миллион устройств в 30 странах.
В октябре 2008 года HTC вместе с мобильным оператором T-Mobile выпустила на рынок первый в мире Android-смартфон T-Mobile G1. Новинка работала на Android 1.0, в неё установили процессор с частотой 528 МГц и оперативная память на 192 МБ.
Годом ранее, в июне 2007 года, в США начались продажи смартфона Apple iPhone, и поэтому характеристики и исполнение T-Mobile G1 сравнивали в том числе и с продуктом «яблочной» компании. Так, почти весь свой обзор журналисты TechCrunch в 2008 году посвятили сопоставлению первого устройства на Android с iPhone.
Первая модель смартфона от Apple в отличие от варианта HTC обладала более мощным процессором, экран был крупнее, но по размеру оперативной памяти вариант компании Стива Джобса уступал. Разработку HTC журналисты похвалили за качество сенсорного экрана и клавиатуры, но к первой версии Android у обзорщиков возникли вопросы.
T-Mobile G1 раскритиковали за маленькое время автономной работы, нестабильный GPS и общую эргономику. Тем не менее в условиях 2008 года смартфон признали лучшей альтернативой iPhone, так как других на рынке просто не было. За первые два квартала компания продала один миллион экземпляров T-Mobile G1.
Смартфоны на Android и конкуренция с Samsung и Apple
В 2009 году HTC выпустила первый Android-смартфон, на котором появился её логотип, — HTC Magic. На передней панели располагался знак мобильного оператора Vodafone, на задней — Google, и лишь над камерой дизайнеры нашли место для HTC. Под разными названиями новинка появилась на рынках Испании, Великобритании, Тайваня, Канады, и многих других стран мира.
Главными смартфонами под собственным брендом стали HTC Hero на Android 1.5, HTC HD2 и HTC Touch2. Все три устройства объединяла одна особенность — наличие графической оболочки Sense, которая продолжила идеи TouchFlo 3D на новых устройствах.
В 2009 году производитель выпустил HTC HD2 на базе Windows Mobile 6.5. У смартфона были «пугающие» характеристики для того времени: первый в своём классе 4,3-дюймовый ёмкостный Multi-Touch сенсорный экран, процессор частотой 1,02 ГГц, графический ускоритель Adreno 200 и оперативная память объёмом 488 МБ.
Энтузиасты-программисты начали экспериментировать с устройством: по инструкциям с форумов пользователи устанавливали на смартфон Android, WIndows Phone, Windows RT, Firefox OS и даже Ubuntu.
В 2010 году около половины доходов HTC получала в США, где её техника продавалась при поддержке мобильных операторов, таких как T-Mobile.
11 октября 2010 года Microsoft официально представила операционную систему Windows Phone 7. HTC продолжала сотрудничать с корпорацией, и уже 21 октября в Европе поступил в продажу первый смартфон компании на новой ОС — HTC 7 Mozart.
На рынок также вышли модели HTC 7 Surround, HD7, Trophy и Pro. В 2010 году производитель совместно с Google выпустил первый смартфон под управлением Android 2.1 — Nexus One.
HTC стала одной из самых инновационных компаний по оценке Fast Company. На Всемирном конгрессе мобильных устройств в феврале 2011 года Ассоциация GSM присвоила HTC статус «Производителя устройств года».
В апреле 2011 года HTC обошла Nokia по рыночной капитализации: стоимость компании достигла $33,88 млрд, в то время как финская компания осталась позади с оценкой стоимости в $32,84 млрд.
Вслед за ней в третьем квартале второе и третье место заняли Samsung с долей в 21% и Apple с 20%.
Диверсификация активов и неудачный маркетинг
В 2011 году HTC за $309 млн купила контрольный пакет акций производителя аудиотехники Beats: доля составила 51% от компании.
В то же время тайваньский производитель приобрёл компанию S3 Graphics. Она должна была стать важным инструментом в патентной войне с Apple — S3 Graphics считала, что компания Стива Джобса неправомерно использует запатентованные ею технологии в области компьютерной графики.
По словам американского журналиста и биографа Уолтера Айзексона, в январе 2010 года Стив Джобс ещё после презентации новой линейки смартфонов HTC на Android заявил, что это «великая кража». Глава Apple обвинил тайваньского производителя в использовании запатентованных технологий своей компании.
Apple обвиняла HTC в использовании «яблочных» разработок в Android смартфонах, а HTC отвечала встречными исками компании S3 Graphics. В результате судебных разбирательств американский регулятор постановил, что Apple не нарушала патенты на графику, принадлежащие тайваньской фирме.
В свою очередь, в декабре 2011 года HTC признали виновной в нарушении патента на то, как смартфоны сканируют текст на наличие телефонных номеров или адресов электронной почты. В компании в ответ заявили, что это только небольшой элемент пользовательского интерфейса и HTC скоро полностью удалит его со всех телефонов.
Спустя год после покупки доли в Beats в 2012 году HTC продала 25% акций владельцам аудиокомпании за $150 млн, что было дешевле цены покупки. Тогда тайваньский производитель заявил, что сделка даст Beats «больше гибкости» для продвижения по миру.
В 2013 году HTC продала оставшуюся долю в Beats американской частной акционерной компании Carlyle Group за $500 млн, а представители производителя признали, что их сотрудничество провалилось. Годом позже Apple купила Beats за $3 млрд.
С 2009 года HTC продвигала свою продукцию под слоганом «Тихо блестящий» и позиционировала себя как премиальный бренд. По задумке авторов слогана, люди должны были доверять компании и думать о качестве устройств от тайваньского производителя.
В то время как HTC пыталась «тихо блестяще» продвигать свои устройства, Motorola запустила на телевидение рекламу своих смартфонов с обилием компьютерной графики и драк с роботами. Samsung поддевала Apple и насмехалась в своей рекламе над слоганом конкурента «думай по-другому».
Уже в 2012 году, по оценке IDC, Samsung продемонстрировала рост на 300% в годовом исчислении, а Apple достигла показателя в 200%. HTC же за 2012 год выросла всего на 12%.
По оценке Digital Trends, одной из главных проблем HTC стал подход к именованию устройств: каждые несколько лет на рынке появлялся новый HTC One, из-за чего пользователи путались в моделях.
В 2011 году HTC выпустила на рынок 20 смартфонов, а в 2012 году — 12. Новые модели получили имена, которые показались пользователям нелепыми, например, Desire, Incredible, Sensation, Evo, ChaCha. Один сайт даже создал таблицу, в котором сравнил названия презервативов и новых устройств на Android.
В начале 2010-х появились новые конкуренты: OnePlus, Huawei и Xiaomi вышли на рынок с бюджетными смартфонами. В это же время, в 2013 году HTC выпустила всего четыре устройства, нацелилась на премиум-сегмент и запустила агрессивную маркетинговую кампании с участием Роберта Дауни-младшего.
В компании также отказались от лозунга «тихо блестящий» и назвали ключевыми словами своей новой политики «дерзкий», «настоящий» и «весёлый».
Несмотря на активный маркетинг, производителю не удалось вернуть былые успехи: доля HTC на мировом рынке смартфонов снизилась с 3,83% в декабре 2012 года до 3% в декабре 2013 года.
Виртуальная реальность, криптофон и рост выручки
В 2015 году HTC в сотрудничестве с Valve представила шлем виртуальной реальности Vive. В апреле 2016 года HTC Vive официально поступил в продажу по цене в $800.
Компания перевела разработчиков проекта в дочернюю компанию HTC Vive Tech Corporation и запустила собственную студию для разработки VR-игр и приложений. К октябрю HTC продала более 140 тысяч экземпляров Vive.
В сентябре 2017 года Google купила лицензии на разработки HTC за $1,1 млрд и объявила о переходе к ней двух тысяч сотрудников мобильного подразделения тайваньского производителя.
- В октябре 2017 года на заводах HTC изготовили смартфон Pixel 2. В компании заявили, что в будущем HTC планирует уделять больше внимания интернету вещей и виртуальной реальности.
- В январе 2018 года HTC представила обновлённую версию HTC Vive Pro: шлем получил дисплеи с более высоким разрешением, вторую наружную камеру, присоединяемые наушники и микрофон для шумоподавления.
- В конце 2018 года HTC объявила о начале сотрудничества с разработчиком игр и приложений Animoca в сферах игр, блокчейна, искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности. Компания обязалась предустанавливать игры партнёра на свои устройства.
- В следующем месяце HTC на выставке представила CES VR-шлем Vive Pro Eye со встроенной системой отслеживания взгляда. На рынке также появились модели Vive Focus и Cosmos.
В феврале HTC выпустила «криптофон» Exodus 1. Это устройство стало первым в своём роде смартфоном, который поддерживает полный узел биткоина. На нем предустановлено ПО, которое позволяет проверять операции и блоки в блокчейне по своему выбору.
Презентация Exodus 1 прошла в Хельсинки при участии создателя Litecoin Чарли Ли. В ходе выступления директор по децентрализации HTC Фил Чен говорил, что их устройство поможет пользователям избавиться от «тирании технологий».
Так, по словам Чена, семь крупнейших технологических конгломератов в мире превратили цифровой мир в новую «феодальную систему».
По мнению Фила Чена, технология биткоина в доступном для потребителя виде позволит пользователям вернуть контроль над их цифровыми данными и активами.
За 2019 год компания заработала $333 млн, что на 57% меньше её результатов за прошлый год и на 87% меньше её выручки за 2017 год.
В сентябре 2019 года генеральным директором HTC стал бывший исполнительный вице-президент по потребительскому оборудованию и партнёрствам Orange Ив Мэтр. Уже в сентябре следующего года Мэтр покинул свой пост, а место генерального директора заняла основательница HTC Шер Вань.
- В январе 2021-го HTC получила выручку $17,6 млн, что на 3% больше результата прошлого года.
- Февраль стал единственным месяцем, в котором компания ухудшила свой результат.
- В марте выручка HTC составила $16,2 млн, что на 5,2% лучше показателей апреля 2020 года.
- Выручка за апрель составила $13,58 млн, что почти на 28% больше её прошлогоднего результата в $10,61 млн.
- В мае 2021 года HTC отчиталась о росте выручки за пять из последних шести месяцев и представила две новые гарнитуры виртуальной реальности Vive Pro 2 и Vive Focus 3.
В июне 2021 года стало известно, что под брендом HTC компания Fortune Ship начнёт производить планшеты, которыми тайваньский производитель раньше почти не занимался. Компания также продолжает выпускать на рынок смартфоны.
У них классная оболочка была Sense, красивая такая, анимации там были приятные. И погодный виджет
Да таких историй полно. Тот же Kodak владея всем рынком фототехники, в своё время не сделал ставку на цифру, хотя у них на тот момент были модели цифровых фотоаппаратов, но они почему то упёрлись в обычные. В итоге потеряли всё.
В свое время выбрал Legend вместо гейфона, потом поменял на sensation и жил с ним 2 года, но вот чему меня научила HTC на ведре да и ведро в частности, что там всем на все плевать лишь бы новый телефон впарить, у меня через 3 месяца отвалился wifi и обновка которая это починила вышла только через полгода... на этом мои приключения с ведрами закончились и больше я надеюсь на них возвращаться не надо будет
Доброго времени суток. Собственно вопрос в заголовке.
К вам на работу только что поступили новенькие дизайнеры, и вы думаете, что они будут сидеть тихо и создавать визуальные решения? У меня плохие новости.
Сегодня поговорим про подбор сотрудников и какие вопросы им стоит задавать.
Сегодня мы открываем отбор в оплачиваемую программу стажировки для студентов старших курсов. Сама стажировка начнётся в августе и продлится три месяца. Подать заявку можно до 31 июля здесь.
Компания всё ещё выпускает смартфоны, но зарабатывает на гарнитурах виртуальной реальности.
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