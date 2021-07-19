Сводный родственник Джеффа Безоса давно стал миллионером и теперь готовится к полёту в космос с братом.

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Марк Безос Evening Standard

20 июля 2021 года основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос на первом пилотируемом корабле своей компании Blue Origin. К нему присоединятся 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен. В Instagram миллиардер сообщил, что на борту корабля New Shepard также полетит и его брат Марк Безос.

С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь туда со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом. Джефф Безос

19 июля команда из четырёх человек начала 14-часовую подготовку к космическому полёту.

Семья Безосов

12 января 1964 года в городе Альбукерке в штате Нью-Мехико у Жаклин Гиз и Теодорода Йоргенсена родился сын Джефф. Спустя год молодые родители развелись. Из-за ранней беременности Гиз хотели выгнать из школы, однако ей всё же удалось получить среднее образование.

Жаклин с сыном Джеффом Twitter

Позже она устроилась на работу секретарём за $190 в месяц. Гиз продолжила обучение и поступила в вечернюю школу, где познакомилась с кубинским эмигрантом Мигелем «Майком» Безосом.

Майк Безос и его приёмный сын Джефф Lovemoney

Майк Безос покинул Кубу и отправился в США в 16 лет по настоянию родителей — они хотели защитить его от режима Фиделя Кастро.

В США Безос провёл три недели в Матекумбе, лагере беженцев во Флориде. Позже он попал в город Уилмингтон в штате Делавэр, где учился в средней школе и получил стипендию на высшее образование в Альбукерке.

Жаклин Гиз с детьми Джеффом, Марком и Кристиной Безосами News18

Майк Безос изучал английский язык и работал в разных местах, чтобы оплатить свою учёбу в Университете Нью-Мексико в Альбукерке.

После его знакомства с Гиз в 1967-м у них родилась дочь Кристина, и год спустя они поженились. Безос усыновил будущего основателя Amazon и дал ему свою фамилию. В 1968 году Майк закончил обучение и стал инженером в корпорации Exxon, после чего семья Безосов переехала в город Хьюстон в штате Техас. 17 мая того же года родился Марк Безос.

Вскоре отец нашёл новую работу во Флориде, где Джефф учился в средней школе Пальметто в Майами.

Образование и первая работа Марка

Марк в 1988 году окончил среднюю школу в Норвегии, а в 1992-м — Техасский христианский университет в США. В Америке он учился на специальности «Реклама и связи с общественностью».

После вуза он работал в рекламных фирмах Нью-Йорка, таких как DDB и Saatchi & Saatchi. В 1999-м Марк вместе с бывшим коллегой из DDB Дэвидом Натансоном создал маркетинговую компанию Bezos-Nathanson и стал директором Фонда семьи Безос. Фонд инвестирует в обучение, чтобы помочь детям младше 18 лет получить хорошее образование.

В том же 99-м журнал Time назвал Джеффа Безоса «Человеком года» — пять лет спустя после создания Amazon.

Марк, Жаклин и Майк Безосы News Unzip

В Bezos-Nathanson Марк работал над рекламными кампаниями для корпораций и государственных предприятий: шампанского Dom Perignon, отелей Ramada и Корпорации экономического развития Нью-Йорка.

В 2002 году агентство разработало для Ramada рекламную кампанию со слоганом «Очень хорошее место» на телевидении и в печати. В ней Bezos-Nathanson позиционировала отели бренда как комфортное жильё для туристов и деловых людей. Марк также работал над маркетинговыми коммуникациями в Blue Origin.

Реклама отелей Ramada: «При цене около $70 за комнату всё, чем вы жертвуете, это…Эмм… Эээ... Ммм... Должно же быть что-то» Hospitality Net

В конце 1990-х Марк встретил в Нью-Йорке свою будущую жену Лизу, в браке с которой у него родились четверо детей. Они поселились в округе Уэстчестер в городе Скарсдейле, в 30 минутах езды от центра Манхэттена. По данным The New York Times, этот район может похвастаться «звёздными государственными школами, роскошными парками и бассейнами».

Доброволец, меценат, бизнесмен

В 2005 году Марк стал волонтёром пожарной службы города Скарсдейл. Впервые об этом он рассказал в 2011 году на TED Talks. По его словам, он должен был найти обувь для женщины, которая выбежала из горящего дома босой. Один волонтёр отправился спасать собаку хозяйки из огня, а Безосу пришлось забежать в горящий дом за парой обуви.

Это был не тот подвиг, на который он рассчитывал, вспоминает Марк. Но благодарное письмо пострадавшей спустя несколько недель помогло ему осознать важность даже небольших добрых поступков.

«Не ждите, пока вы заработаете первый миллион. Не каждый день даёт шанс спасти чью-то жизнь, но каждый день даёт возможность повлиять на кого-то», — говорил Марк Безос.

Выступление Марка Безоса на TED

В 2006 году он продал свою маркетинговую компанию и стал искать, чем ему заняться. По его словам, вскоре позвонил исполнительный директор благотворительной организации Robin Hood Дэвид Зальцман. Компания помогала бедным, хотела «вывести жителей Нью-Йорка из нищеты» и нуждалась в специалисте в области коммуникаций и маркетинга.

Думаю, Зальцман через друзей друзей услышал, что я в поисках нового занятия. Robin Hood искал того, кто мог бы помочь с коммуникациями и маркетингом. Так и началось наше десятилетнее приключение. Марк Безос

Безос начал работать в Robin Hood и вошёл в руководящий совет. За время работы в организации Марк заработал около $280 тысяч в 2013–2014 годах и $480 тысяч в следующие два года.

В 2019 году Марк вместе с инвестором Дэвидом Мороссом основал частную инвестиционную компанию HighPost Capital. По информации на странице Linkedln, в 2021 году Марк входит в «советы директоров нескольких технологических компаний» и представляет собой «новатора, инвестора и пионера в области развития бренда, обслуживания клиентов и социального предпринимательства».

Марк Безос и его жена Лиза The Sun

Также он входит в руководящие советы таких некоммерческих организаций, как iMentor, в котором старшеклассники могут найти наставников с высшим образованием, Фонд пожарных Лири и Образовательный фонд школ Скарсдейла.

Финансовое состояние

По оценке South Morning China Post, состояние Марка Безоса давно превысило несколько миллионов долларов. Родители Безосов в 1995 году инвестировали $246 тысяч в Amazon, и сегодня стоимость их акций компании оценивается в десятки миллиардов долларов.

Журналисты South Morning China Post предположили, что Марк и Кристина Безосы также владеют акциями Amazon, и стоимость их активов составляет несколько сотен миллионов долларов.

В мае 2020 года журналисты из SFGATE выяснили, что Марк выставил на продажу свой дом в Скарсдейле по цене в $11 млн. На территории особняка площадью 1,6 гектара нашлось место для главного дома с шестью спальнями и четырьмя ванными, а также для гостевого дома с четырьмя спальнями.

Дом Марка Безоса в Скарсдейле The Morning Call

В своём доме Марк разместил домашний кинотеатр, тренажёрный зал, винный погреб и игровую комнату с симулятором гольфа. По оценке Evening Standard, жизнь Безоса в Скарсдейле поспособствовала резкому росту цен на недвижимость в округе.

По данным Crunchbase, в апреле 2021 года Марк инвестировал $10 млн в NBTV. На странице в Linkedin компания указала, что работает с видеоматериалами и создаёт «уникальные решения для брендов» с помощью электронной коммерции и доставки рекламы через потоковое онлайн-видео.

Отношения с Джеффом Безосом

Сегодня Джефф и Марк называют себя лучшими друзьями. Популярность и успех основателя Amazon заставили Марка взглянуть на старшего брата с другой стороны.

Когда ваш брат внезапно становится популярным, вы смотрите на него и пытаетесь представить, что видите его впервые. Джефф Безос — основатель Amazon, и Джефф — парень, который заставлял вас щекотать его ноги. Марк Безос

По словам Марка, когда он бежал свой первый марафон в Нью-Йорке, Джефф приехал и присоединился к забегу на 40 км, чтобы поддержать брата. На саммите лидеров в 2017 году Марк взял у старшего брата интервью на сцене и пошутил о его астрономическом богатстве. «Если кто-нибудь из вас запутается, тот, у кого меньший банковский счёт, слева от вас», — сказал Марк.

Братья Безосы на сцене Insider

Джефф в ответ описал брата как «самого смешного парня» в своей жизни и отметил, что он непрерывно смеётся, когда они вместе пьют бурбон. В видео, которое основатель Amazon опубликовал в своём Instagram, Марк сказал, что он был поражён тем, что Джефф пригласил его в полёт.